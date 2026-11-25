Opozícia sa kvôli tomuto skvelému zákonu v prospech slovenských občanov (lebo veď táto čvarga iné ani neschvaľuje) síce obráti na Ústavný súd SR, ale prečo si čas čakania neskrátiť vyjadrením svojho názoru na danú vec?
Lebo to ešte môžeme.
Slovenskí občania žijúci v zahraničí si už možno nezavolia.
Ale veď tak čo, aj tak sú to všetko bohatí darmožráči, ktorí opustili svoju vlasť (lebo od dôb komunizmu naši súdruhovia pokročili a už to aspoň nie je trestný čin).
Tak nech trpia. Nech sa nám do našich rozkrádačiek a totalitných manierov láskavo nestarajú.
Dovolím si skromne tipnúť, že drvivá väčšina tých Slovákov, ktorí v tom zahraničí žijú, odišla práve kvôli bačovaniu tých politikov, ktorí im teraz odkazujú, že keď odišli, „tak smola“.
Nuž, kruh sa uzavrel…
Ak nejakí členovia tejto špinavej vlády hovoria o tom, že títo občania predsa voliť môžu, tak len pripomínam, že to bola práve táto prachsprostá čvarga, ktorá nie tak dávno zrušila slovenské veľvyslanectvá.
Čím sa dostávame k hlavnej pointe – lebo nemusíš volebné právo zrušiť, stačí, ak ho obmedzíš natoľko, že samotné vykonanie volebného aktu možné nie je.
Ale toto určite nebol cieľ, však, súdruhovia?
Veď vaše úmysly sú vždy čisté ako kľučky v Zlatých kľúčikoch a Fafokanoch…
Zastupiteľské úrady boli zrušené, lebo sú vraj tým Slovákom žijúcim v zahraničí nanič. (A napr. aj Slovákovi, ktorý tam ide na dovolenku, na Erasmus, na kratší pobyt etc. a potrebuje pomoc svojej slovenskej krajiny.)
Akurát že teda asi podľa toho, kde.
Lebo vďaka súdruhovi Blanárovičovi už nemáme veľvyslanectvo v dánskej Kodani.
Kde žije masová populácia slovenských občanov. A súdruh Blanárovič to, pokiaľ nie je úplne mechom udretý, veľmi dobre vie. (Podobne skončilo napríklad aj veľvyslanectvo v Nórsku.)
Zato sa tento rudý boľševický nok môže pýšiť tým, že nové veľvyslanectvo otvoril v Tanzánii.
(„Podľa údajov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) je odhadovaný počet Slovákov v Tanzánii 4. V prehľade ÚSŽZ je samostatne uvedený aj Zanzibar s odhadom 10 Slovákov.“)
„A není to málo, Antone Pavloviči?“
Ak niečo oceňujem, tak to, že aspoň súdruh Michelko povedal rovno:
„Nebudem urážať súdnosť poslucháčov a poviem, ako je. Keď sme videli výsledky volieb, je to extrémne výhodné pre opozíciu.“
A tam by som s oceneniami skončila.
Teda vlastne, keby som nechcela byť nepriateľom slovenského štátu, tak by som sa ešte mohla doslova povzniesť vďakou za to, že ide snáď o prvý zákon, ktorý táto čvarga priniesla do parlamentu aj s iným úmyslom, ako zachrániť zadok istého obžalovaného telocvikára, prípadne ďalších obžalovaných z tejto jednej krásnej mafiánskej rodiny.
A keďže Slovensko nie je len taká obyčajná krajina, ale krajina, kde zajtra znamená už včera, tu sa kruh uzatvára úplnejšie ako úplne.
Lebo práve tento obžalovaný telocvikár bol spoluautorom tohto skvelého zákona.
Keď rozdávali okrem arogancie a sprostosti aj tuposť, títo tu zjavne stáli v rade dvakrát (a tí, čo ťažko obedujú, išli zakaždým aj na dupľu…).
Keďže sa im tento odporný boľševický paškvil nepodarilo schváliť hneď, ohol spolu so svojou partajou právo (po miliónte).
Tentoraz dokonca aj rokovací poriadok, ktorý si títo mozgoví atléti sami schválili, aby mohli svoj rudý nok uvariť skôr ako o šesť mesiacov.
A ten istý obžalovaný telocvikár po schválení tohto hnoja dnes vykladal, že nevie, čo by na ňom Ústavný súd videl nezákonné.
(No to už k…a nevymyslíš!!)
Vy hnusná, odporná, prachsprostá boľševická čvarga… Len aby ste sa s touto vašou iniciatívou neprepočítali.
A nezmobilizovali tých v zahraničí žijúcich Slovákov v takej miere, že vám už nepomôže ani Matička Rus a tým pobirmovaným z vás ani svätená voda.
Môj syn, žijúci v tej Kodani, dnes rovno povedal, že príde voliť na Slovensko. Lebo vám, pridrahí súdruhovia, neverí ani nos medzi očami. A verte mi, nebude jediný.
Lebo zabúdate na to, že v živote to tak už väčšinou býva – čoho sa najviac bojíte, to sa vám stane.
Bojíte sa Slovákov žijúcich v zahraničí, lebo vás v drvivej väčšine nikdy nevolili a voliť nebudú. Lebo si ctia demokraciu, a nie zákon Cosa Nostry. Lebo vyznávajú iné ako vaše totalitné „hodnoty“.
A to, vážené súdružky a súdruhovia, je ten dôvod, prečo to v tých nasledujúcich voľbách odvolia v takých počtoch ako ešte nikdy.
„Spasibo bolšeje, nikogda nězabuděm, nikogda nězabuděm…“