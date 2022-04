V slepých uličkách informatizácie Slovenska

Hypotéka a živnostník. Pre mnohých ľudí, ktorí sa orientujú v problematike, sa už v tomto momente zjaví úsmev na tvári. Kyslý úsmev. Tento článok je popisom praktických skúseností a zároveň aj návodom pre tých, ktorí by mohli podobné komplikácie riešiť skôr, než na ne narazia. Nie je kritikou žiadnej konkrétnej obchodnej spoločnosti a inštitúcie a preto som sa rozhodol neuvádzať názvy a pomenovania, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť ich povesť, a používam iba neurčité pomenovanie banka či finančná inštitúcia. Pomenované sú iba štátne inštitúcie, ktoré vykonávajú aktivity zo zákonnej povinnosti a v princípe nebolo možné sa ich pomenovaniu vyhnúť.

V prípade živnostníka majú finančné inštitúcie iné kritériá pri výpočte výšky možného hypotekárneho úveru, pri zohľadňovaní jeho príjmu a pri zvažovaní všetkých možných rizík s tým súvisiacich. Na jednu stranu je to logické, zamestnanec je v slovenských pomeroch častokrát vnímaný ako ten, komu len tak nie je možné dať výpoveď, ten, kto má každý mesiac v rovnaký deň na bankovom účte prichádzajúcu platbu a tak ďalej. Živnostník, to je ten, kto sa musí starať sám o seba. Hľadať si prácu, robiť si účtovníctvo alebo si na to nájsť „dodávateľa“. Keď pracuje, má zisk, keď je na dovolenke, nemá žiadny príjem. Dobre, pravidlá sú nejaké, každá finančná inštitúcia hodnotí riziká lepšie, ako si ja, laik, vôbec môžem predstaviť.

Od živnostníka banky a finančné inštitúcie bežne požadujú dokument Potvrdenie o zaplatení dane za posledné dva roky. Tento dokument na požiadanie vydáva daňový úrad. Živnostník zasiela daňovému úradu žiadosť, pripája kolok a čaká na odpoveď, na ktorú majú údajne 30 dní, ale z mojich skúseností sú tieto potvrdenia vydávané do dvoch–troch dní. Toto všetko je v poriadku, „zábava“ začína neskôr.

Ako som žiadal o potvrdenie o zaplatení dane

Potvrdenie o zaplatení dane som nikdy v minulosti nepotreboval, nikdy som oň nežiadal a nevedel som, aký je správny postup. Preto som sa vybral na miestne príslušný daňový úrad, kde som sa chcel informovať. Po vstube do priestorov daňového úradu som pani v okienku na vrátnici a vedľa stojacemu ochrankárovi povedal, že tam idem kvôli potvrdeniu o zaplatení dane, ktoré potrebujem na vybavovanie hypotekárneho úveru. Povedal som, že neviem, ako ho mám získať, a chcel som sa informovať.

— A žiadosť máte podanú?

— Nie, veď vravím, že neviem, aký je postup.

— Tak to musíte ísť do chodbičky k podateľni, tam nájdete žiadosť, vyplníte ju a oni vám to potom pošlú. Ako sa voláte?

— Bujaček.

— Tak si zapíšte číslo na pani, ktorá vašu žiadosť dostane na vybavenie.

Ďakujem a odchádzam hľadať papierovú žiadosť.

Na stole pri podateľni nachádzam množstvo rôznych dokumentov, v ktorých sa vôbec nevyznám. Snažím sa skontaktovať SMS správou svojho finančného poradcu, aby mi poradil, čo presne mám žiadať. Kým čakám na odpoveď, prechádzam sa po hale na prízemí daňového úradu. Prichádza ku mne pán ochrankár, pýta sa ma čo chcem, tak mu vravím, že v tých žiadostiach, po ktoré ma poslali, sa nevyznám a že čakám na odpoveď od finančného poradcu. Vraj tam len tak po hale chodiť nemôžem. Dobre, hovorím si. Musí tam byť niekto, kto má viac informácií a poradí mi. Prichádzam ku kiosku, stláčam tlačidlo a beriem si svoj lístoček s poradovým číslom na informácie. Po pípnutí vstupujem do dverí, kde ma už čaká milo vyzerajúca pani.

Stručne popisujem, čo potrebujem a hneď ma zastavuje a začína radiť. Daňové priznanie som podával elektronicky, daňový úrad so mnou bude komunikovať elektronicky a aj žiadosť o potvrdenie o zaplatení dane musím podať elektronicky. K žiadosti je treba pridať eKolok v hodnote 50 centov, stačí scan s kódom, a následne je treba čakať na odpoveď. Elektronický kolok vraj kúpim na pošte. Odchádzam v dobrej viere a s dobrou náladou na poštu.

— Dobrý deň, prosím si 50 centový eKolok.

— Nám dnes kolky nefungujú.

— Prosím? A na inej pošte?

— Nefungujú, nevieme. Skúste klientské centrum.

Prichádzam do klientského centra na poštu.

—Prosím si 50 centový eKolok.

— Kolky nefungujú na žiadnej pošte, do konca týždňa.

— Aha… Dnes je pondelok… Ak prídem o týždeň, tak mi môžete povedať, že to ešte stále nefunguje.

— Uhm, to ja neviem.

Prichádzam ku kolkomatu. Snažím sa zorientovať v ponuke, zisťujem, že nie je možné kúpiť „50 centový kolok“, iba kolky ku konkrétnej aktivite. Neviem, čo mám zvoliť, skúšam sa pýtať pani pri informačnom pulte. Neodchádzam o nič múdrejší, v pamäti mi zostávajú len jej slová „no čo by ste chceli, sme na Slovensku“ a „na daňovom úrade nemajú kolkomat?“

Sadám si k počítaču, hľadám informácie o eKolkoch. Nachádzam webovú aplikáciu m.ekolky.gov.sk na zakúpenie elektronického kolku a vidím, že sa nápadne podobá na kolkomat, ktorý som pred chvíľou videl v klientskom centre. Neviem, kde nájdem elektronický kolok v hodnote 50 centov. Nevzdávam sa a hľadám informácie ďalej.

Nachádzam článok Ako vybaviť potvrdenie o príjme k hypotéke u podnikateľa na stránkach finančného poradcu Tibora Csunyocsku z Martina. Postupujem podľa návodu a do niekoľkých minút mám zakúpený elektronický kolok v hodnote 50 centov, vypisujem žiadosť, prikladám k nej kolok a odosielam. Obratom píšem autorovi návodu poďakovanie s tým, že keď budem niekedy v Martine, má u mňa kávu.

Do niekoľkých dní dostávam do elektronickej schránky na ústrednom portáli verejnej správy zásielku – dokument Potvrdenie o zaplatení dane. Som šťastný a myslím si, že mám vyhraté.

Elektronicky podpísaný dokument nestačí

Do mesiaca od získania tohto potvrdenia vybavujeme hypotéku a stavebný úver. A tu začína sranda a trápenie.

Vybaviť hypotekárny úver bola tá jednoduchá časť a všetko prebehlo v poriadku. Všetky dodané dokumenty boli dostatočné a bez komplikácií. Pri vybavovaní stavebného úveru v inej finančnej inštitúcii sme však narazili na slabé miesto informatizácie a elektronizácie Slovenska.

Elektronicky podpísaný dokument zaslaný daňovým úradom bol pre druhú finančnú inštitúciu nedostatočným dokladom o zaplatení dane a žiadali dodať Autorizačnú doložku. Neviem, čo to je autorizačná doložka a tak hľadám informácie.

Zisťujem, že osobám, ktoré si na ústrednom portáli verejnej správy zriadili a aktivovali elektronickú schránku, sú úradné dokumenty podpísané elektronicky zasielané do tejto schránky. Tým, ktorí nemajú elektronickú schránku, sú úradné dokumenty zasielané v listinnej podobe, spolu s ďalším dokumentom, Doložkou o autorizácii, ktorý nahrádza pečiatku a podpis, respektíve aj elektronický podpis.

Ja mám zriadenú elektronickú schránku a mám do nej doručený elektronicky podpísaný dokument vo forme ASiC-e kontajnera. Telefonujem na infolinku finančnej správy, kde im popisujem situáciu a pýtam sa, čo môžem spraviť pre to, aby som získal autorizačnú doložku. Pani mi potvrdzuje to, čo som mal naštudované, teda že autorizačnú doložku vydávajú vtedy, ak dokument zasielajú v listinnej podobe. Teda v mojom prípade buď vo finančnej inštitúcii budú akceptovať podpísaný ASiC-e kontajner, alebo môžem využiť službu Zaručenej konverzie, ktorú vykonávajú na pošte, alebo u notára. Komunikujem so zamestnankyňou finančnej inštitúcie a informujem ju, že nemám autorizačnú doložku, pretože mi bolo potvrdenie o zaplatení dane zaslané elektronicky. V stručnosti reaguje, že jej to mám poslať takto a ona to pošle ďalej na vyjadrenie sa bezpečnostnému oddeleniu. Zasielam dokumenty a čakám…

Po pár dňoch dostávam odpoveď, že autorizačná doložka je nutná. Telefonicky kontaktujem pani z daňového úradu, ktorá mi potvrdenie vystavila a aj jej opisujem situáciu. Možno trochu zmätene, pretože sa cítim ako v románe Hlava XXII. Pani veľmi ochotne zisťuje a hovorí mi, že súbor ASiC-e, ktorý mám, je plnohodnotným dokumentom, a že autorizačnú doložku nemám práve preto, že mám aktívnu schránku na ústrednom portáli verejnej správy, kam mi bol dokument odoslaný. Aj ona mi hovorí, že konverziu do listinnej podoby môžem urobiť na pošte, alebo u notára. Dodáva, že mi môže vydať aj doložku o autorizácii, ale musím podávať novú žiadosť a musí vykonať nejaké neštandardné kroky, aby mi nebola doručená elektronicky do schránky, ale do listinnej podoby. Ďakujem jej a dodávam, že skúsim zaručenú konverziu, pretože by to malo byť rýchlejšie, a ak neuspejem, pošlem novú žiadosť.

Prichádzam na poštu, stláčam tlačidlo, dostávam poradové číslo.

— Dobrý deň, potrebujem spraviť konverziu elektronicky podpísaného dokumentu do listinnej podoby.

Vkladám USB pamäť do kábla, pani načíta súbor.

— Nejde to… Píše mi to tu nejakú chybu, nevie overiť.

— Prosím? Pred chvíľou som skúšal online službu informatívneho overenia elektronického podpisu a všetko fungovalo v poriadku.

Odchádzam k stolíku, opäť kontrolujem službu, pre istotu kontrolujem aj iný ASiC-e dokument, doručenku, a všetko prechádza v poriadku. Vraciam sa k pani, opakujeme postup, kontroluje aj tento druhý dokument, ale ani ten nefunguje. Spomeniem si na predchádzajúce trampoty s eKolkom a odchádzam z pošty k notárovi.

— Dobrý deň, robíte konverziu elektronicky podpísaného dokumentu do listinnej podoby?

— Zaručenú konverziu robíme len v piatok.

— Aha, dnes je streda, ďakujem, dovidenia.

Prichádzam k druhému notárovi.

— Dobrý deň, robíte konverziu elektronicky podpísaného dokumentu do listinnej podoby?

— Áno, pošlite to na tento email.

Keď sa chvíľa čakania predlžuje, navrhujem skontrolovať priečinok s nevyžiadanou poštou, kde sa dokument skutočne nachádza a po pár minútach platím poplatok a odchádzam s listinnou podobou Potvrdenia o zaplatení dane aj s Osvedčovacou doložkou. K tomu trikolóra špagátik, niekoľko razítok, podpis. S veľkou radosťou odchádzam.

Kontaktujem kamaráta s tým, že problém je zrejme už vyriešený, ale už dlho sme neboli v kontakte a som rád, že ho opäť počujem, tak mu aj tak tieto trampoty popisujem. „Vidíš, a preto sa elektronickej schránke vyhýbam,“ odpovedá mi. Keď mu vravím, že som dostal nápad sa mu ozvať len preto, že som v diskusnom fóre našiel jeho príspevky k elektronickým podpisom, tak sa len smeje a vraví, že to neznamená, že sa v tom vyzná. Pritom je to človek extrémne zdatný v informačných technológiách a s prehľadom by mnohých schoval do vrecka.

Prichádzam do finančnej inštitúcie, ale pani má iných klientov, nemá čas diskutovať, preto jej len odovzdávam papier a odchádzam.

Na druhý deň prichádza správa: „Prosím o doloženie Doložky o autorizácii a Potvrdenie o výške dane na základe podaného daňového priznania a potvrdenie o zaplatení dane.“ Správa pokračuje informáciou z oddelenia bezpečnosti. „Je potrebné, aby klient zaslal dokument, ktorý mu bol doručený do jeho elektronickej schránky. Dokument musí stiahnuť a poslať vo formáte, akom ho tam má (nie vyhotovený sken OZ). Následne na adrese: https://www.slovensko.sk/sk/e-sluzby/sluzba-overenie-zep je treba ‚nahrať dokument‘ a dať overiť ZEP. Dokument by mal niesť so sebou podpis a malo by sa to ukázať pri overení.“ Správu vnímam tak, že mám zaslať elektronický dokument, ten teda prikladám a odosielam spolu s komentárom:

„V prílohe emailu sa nachádzajú všetky súbory, ktoré mi boli doručené a ktoré sa dali stiahnuť z elektronickej schránky. Elektronicky podpísaný dokument s potvrdením o zaplatení dane je súbor s názvom ‚dokument.asice‘. z neho vznikol aj listinný rovnopis, ktorý som včera osobne odovzdal na pobočke. Mali ste iných klientov, nemal som príležitosť vysvetliť vám to, preto postup popisujem v emaile…

Orgány verejnej moci (štátnej správy) zasielajú elektronicky podpísané dokumenty do schránky na ústrednom portáli verejnej správy. Tento elektronický dokument je ekvivalentný listinnej podobe s podpisom a pečiatkou. Listinný dokument zasielajú vtedy, ak adresát nemá aktivovanú schránku na ústrednom portáli verejnej správy. Vtedy elektronický podpis nahrádza Doložka o autorizácii. Ak však má človek elektronicky podpísaný dokument, je možné vyhotoviť jeho listinnú podobu aj prostredníctvom služieb notára či Slovenskej pošty – ide o tzv. Zaručenú konverziu elektronicky podpísaného dokumentu do listinnej podoby. Vtedy však nevydajú Autorizačnú doložku, ale Osvedčovaciu doložku. Detaily celého tohto postupu sa riadia Zákonom o e-Governmente (č. 305/2013 Z.z.), štvrtá časť, §§ 35–39.“

Email odosielam a dúfam, že to bude stačiť.

Do niekoľkých minút dostávam odpoveď, že je treba zaslať Doložku o autorizácii. Telefonicky kontaktujem pani zo sporiteľne a hovorím jej, že tomu nerozumiem. Opakujem jej už napísané, ona mi opakuje, že potrebuje doložku o autorizácii. Notár mi vraj môže potvrdiť čokoľvek. Hovorím jej, že notár nemôže potvrdiť čokoľvek a že postupuje striktne podľa zákona o e-Governmente. Ako pokus o vtip hovorím, že ak by Joseph Heller písal Hlavu XXII teraz, tak by sa mohol inšpirovať. Chápem však, že tadiaľ cesta nevedie, hovorím, že zavolám tretíkrát na daňový úrad a skúsim zistiť, čo sa vo veci dá robiť.

Celú situáciu zachraňuje už spomínaná extrémne milá pracovníčka daňového úradu, ktorá hovorí, že mi Rozhodnutie o zaplatení dane vydá na papieri aj s doložkou o autorizácii.

Poučenie z tejto bájky?

Elektronizácia a informatizácia Slovenska je strastiplná cesta. Nie je to iba o pripravenosti orgánov verejnej správy, ale aj o pripravenosti potenciálnych príjemcov elektronického podpisu. Mnohí z nich ešte stále žijú v svete, kde pečiatka a podpis znamenajú strašne veľa. Elektronický podpis sa nenosí. Elektronický podpis nie je iba o podpise vydaného dokumentu, ale aj jednoduchosti a dôveryhodnosti overenia jeho pravosti.

Podpis a pečiatka na papierovom dokumente nezaručí, že v ňom niekto neskúsi upraviť jeho obsah. Elektronicky podpísaný dokument by v tomto ohľade mal byť bezpečnejší, elektronický podpis by mal zaručiť, že v obsahu dokumentu sa nezmení ani čiarka.

Prečo je na portáli slovensko.sk dostupná služba, ktorej názov vzbudzuje obavy o dôveryhodnosti? Služba informatívneho overenia elektronického podpisu. Informatívneho. Prečo sa na stránke tejto služby musí uvádzať upozornenie, že „služba informatívneho overenia nie je kvalifikovanou službou validácie kvalifikovaného elektronického podpisu / pečate v zmysle článku 33 a 40 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014. Kvalifikované služby validácie je možné nájsť v dôveryhodných zoznamoch členských štátov EÚ.“ Mimochodom, po pokuse použiť portál na uvedenom odkaze vidím na obrazovke chybovú správu Ooops!! An internal error occured on the server. The operation failed.

Čo s tebou ďalej, informatizácia a elektronizácia Slovenska?

