7 knižných tipov: 13 skutočných príbehov o DOBRE

Dobro (Anton Heretik)

Najskôr tu bolo Zlo a teraz konečne prišlo Dobro . Trošku to psychológovi a súdnemu znalcovi Antonovi Heretikovi trvalo...ale na dobro sa vždy oplatí počkať :-) Ponúka 13 skutočných príbehov zo svojej praxe a treba povedať, že sú fascinujúce – všakovaké ľudské osudy, problémy a ťažkosti. Minimálne v jednom príbehu sa každý z nás nájde, mnohí aj vo viacerých.

Riešia sa partnerské a rodinné vzťahy, práca, spánok a nočné mory, perfekcionizmus, arogancia ap. Heretik ich výborne popisuje, ukazuje na prepojenie s minulosťou, na dôsledky a nastoľuje možné riešenia, či aspoň pochopenie daného problému.

Píše napríklad o tom, že často je celý priebeh terapie skoncentrovaný v prvom sne klienta. Spomína vnútorného kritika, ktorému Nemci hovoria Besserwisser a v terapii môže byť veľmi dôležitý. Viackrát sa hovorí o chorobných slušniakoch, ktorí sa snažia každému vyhovieť. Určite vás zaujme koncept dosť dobrej matky, ktorý spomína v jednom z príbehov a prišiel s tým pojmom britský psychoanalytik Donald Winnicott.

Anton heretik vie skvele prepojiť svoje nesmierne znalosti, schopnosti a predchádzajúce skúsenosti s empatiou a ľudským prístupom ku svojím klientom.

Karneval krýs (Jozef Banáš)

Krysa. Má veľmi tuhú náturu a väčšinou dosiahne, čo si zaumieni. Patrí medzi najinteligentnejšie hlodavce. Koná podľa princípu všetko, alebo nič. Ide za kariérou, je pracovitá, ambiciózna, má ostré lakte, okruh obdivovateľov, je žiarlivá, agresívna, výbušná, zákerná...

Nepripomína vám to trošku aj niektorých politikov? J Román Karneval krýs je voľným pokračovaním bestselleru Sezóna potkanov, ktorá vyšla ešte v roku 2011 a predalo sa z nej takmer 32.000 kníh. Príbeh o tom, že demokracia je len ilúzia...že žijeme v zlých, prašivých časoch. V príbehu nechýbajú politické ani osobné zápasy...je to jednoducho príbeh o tom, v akom svete vlastne žijeme. Ide do istej miery o generačnú výpoveď Jozefa Banáša. Od čias Alexandra Dubčeka, cez pád socializmu, vládu Vladimíra Mečiara, až po súčasnú politickú situáciu. Viaceré mená sú zakódované, ale každému je hneď jasné, o kom je reč – Frko je Fico a Ivan Kraľovič je Igor Matovič. A hlavný hrdina čoskoro zisťuje, že politici v každom režime žijú v rovnakých bublinách obklopení pätolizačmi. Na vlastnej koži sa presvedčí, že takzvané demokratické voľby sú ideálny systém, v ktorom jedni zlodeji legálne vymenia druhých, aby rozkradli peniaze tých, ktorí ich volili.

Slepá ulička (Joy Fieldingová)

Po dvoch rokoch opäť nová kniha Joy Fieldingovej, ktorá bývala u slovenských čitateľov vždy mimoriadne obľúbená. Píše vynikajúce psychologické trilery o ťažkých ľudských osudoch, prekonávaní skúšok a v centre pozornosti je najmä žena.

Slepá ulička nás zavedie do nenápadnej uličky v Palm Beach Gardens na Floride, kde sú rovnaké domy, výstavné trávniky a cestičky lemované kvetmi. Dokonalá idylka pre päť rodín, ktoré tu vedú navonok obyčajné, miestami až nudné životy. No istej júlovej noci zaznejú dva výstrely. Kto potiahol spúšť a prečo?

Spoznávame možných vinníkov – bola to perfekcionistka Maggie alebo jej muž Craig, ktorý nezvládol ďalej žiť podľa manželkiných očakávaní? Alebo skôr manželský pár Nick a Dani, ktorí skrývajú množstvo nepríjemných tajomstiev? Prípadne pretiekol pohár trpezlivosti starej dáme Julii Fisherovej, ktorej vnuk prevrátil pokojný život naruby. A čo Sean, ktorý sa pohrával s myšlienkou zabiť seba a svoju ženu? A nesmieme zabudnúť ani na Aiden a Heidi, ktorí nemajú ustlané na ružiach - ich manželstvo sa otriasa v základoch a nepomáha ani ustavičné zasahovanie Aidenovej matky/svokry.

Komu na dvere zaklopala smrť? A kto je vrahom?

Diabolský únos (Georgette Heyerová)

Ďalšia lahôdka od zakladateľky historickej romance a autorky mnohých historických románov a detektívok. Jej prvotinou je román Čierna moľa, ktorý ako devätnásťročná napísala pre svojho mladšieho brata. Heyerová sa stala inšpiráciou pre mnohé autorky. Vďaka vycibrenému štýlu, precíznej práci s historickými prameňmi a schopnosti vytvoriť tie najzábavnejšie dialógy a situácie sa jej dostalo uznania od literárnych kritikov aj čitateľov, ktorí ju často prirovnávajú k jej veľkému vzoru Jane Austenovej.

Ale poďme k novinke Diabolský únos . Rozvážna a bystrá Mary Challonerová je presvedčená, že skazený, zlomyseľný Dominic Alastair, markíz z Vidalu, sa s jej sestrou Sophiou napriek matkiným intrigám nezamýšľa oženiť. Rozhodne sa, že zachráni sestrinu povesť a dá rozmaznanému markízovi poriadnu príučku. Ani vo sne jej však nenapadlo, že sa jej rozzúrený šľachtic pomstí únosom! Keď sa v ňom konečne prebudí zodpovednosť a uvedomí si, že uniesol nevinné, počestné dievča, navrhne jej sobáš. Ale čo sa stane, ak si Mary dovolí hrdého a očareného markíza odmietnuť?

Klára a slnko (Ishiguro Kazuo)

Japonský autor Ishiguro Kazuo je nositeľ Nobelovej ceny za literatúru, v slovenčine vyšli jeho knihy Neopúšťaj ma, či Súmrak dňa. A teraz je to novinka Klára a slnko , spoveď robotky Kláry, ktorá má pokročilú umelú inteligenciu a pozoruhodné pozorovacie schopnosti.

Klára má byť priateľkou a spoločníčkou dospievajúcemu dieťaťu, ktoré si ju v obchode vybralo, ale ukazuje sa, že to bude špeciálna úloha: Josie je ťažko chorá, na jej chorobu neexistuje liek a vtedy sa Klára prvýkrát skutočne stretáva s labyrintom emócií, ktoré tvoria fascinujúci ľudský svet.

Klára a slnko znie napohľad ako obyčajné sci-fi, ale keďže ho napísal laureát Nobelovej ceny, majstrovský rozprávač, budete prekvapení. Ishiguro skúma rýchlo sa meniaci moderný svet očami rozprávačky, ktorá sa zo všetkých síl snaží pochopiť lásku, život, smrť, smútok, strach či samotu. Autor vás rafinovane vtiahne do príbehu, na chrbte cítite jemné mrazenie – a to nielen pri predstave, že raz budeme mať naozaj takéto vysokointeligentné roboty, ktoré možno budeme kupovať ako darček deťom, či ľuďom žijúcim samotárskym životom. Veľmi dojímavá, krásne smutná kniha.

Putovanie našich génov (Johannes Krause)

Odkiaľ pochádzame? Kto sme? Čím sa odlišujeme od ostatných?

Možno ste si už niekedy kládli tieto otázky aj vy. Kniha Putovanie našich génov vás prevedie od praveku až po súčasnosť, po našich stopách. V knihe sa dozviete o inovatívnych remeselníkoch, ktorí pred viac ako 40 000 rokmi vyrezávali z vtáčích kostí sošky, o našich predkoch z varnskej kultúry, ktorí pochovávali svojich blízkych so zlatom dávno pred egyptskými faraónmi, a tiež o lovcoch veľkej zveri, ktorí boli najúspešnejšími prvými osadníkmi Európy, kým nezahynuli v ľadovej dobe. Ako hovorí podtitul, svoju minulosť máme zapísanú v kostiach. „Svet nikdy nebude izolovaný, človek bude pokračovať vo svojej púti. Narazíme na hranice, ale nezastavíme sa. Nemáme to v génoch,“ píše Krause, ktorý je priekopníkom revolučnej archeogenetiky, vedy rozšírenej o technológiu sekvenovania DNA. Tá umožnila vedcom odhaliť novú verziu histórie ľudstva siahajúcu viac ako 100 000 rokov do minulosti.

Lev v srdci (Rachel Bright)

Tam, kde aj malé zrnká piesku, pod slnkom ako zlato žiaria, mohutná plochá skala stála, popraskaná a veľmi stará. A pod tou skalou drobný domček sa nenápadne skrýval v tíši a obýval ho potichučky hnedý tvor – chlapec z rodu myší...

Lev v srdci je krásna veršovaná rozprávka o hľadaní sily a viery v seba samého.

Malú myšku už unavuje, že ju ostatné zvieratká okato prehliadajú. Nik ju nevidí, nik nepočuje, zato levovi stačí ležať na skale a všetci ho obdivujú. Závidí mu jeho silu, autoritu, mocný hlas, a preto sa vyberie za ním, aby sa od neho naučila získať si rešpekt a stala sa veľkou. Na svoje prekvapenie však rýchlo zistí, že i lev máva strach a že malí môžu byť rovnako ako lev odvážni a veľkí – levím srdcom. Bohato ilustrovaná knižka pre deti od troch rokov, v ktorej sa dozvedia, že zmeny sa dejú vnútri, v ich srdiečku.

