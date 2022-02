7 knižných tipov: Bombardovacia mafia, Pliaga aj Klub divných

Bezhlavý čas (Anton Hykisch)

„Náš ľud musí zmúdrieť skôr, než mu dajú do rúk moc... Nestačí však len vzletné táranie, rojčenie. Musíme svojich ľudí naučiť žiť kultúrne, vzdelať ich, aby boli schopní nielen čítať, písať, rátať, ale aj hospodáriť, uživiť seba a svoju rodinu.“

Bezhlavý čas je mnohovrstevný historický román zobrazuje koniec 18. storočia, kedy v Európe vrcholí Francúzska revolúcia popravou kráľa a kráľovnej. Narastá teror, násilie a nové vojny. V Habsburskej ríši po neúspešnom reformátorovi Jozefovi II. vládne jeho brat cisár Leopold II. Po jeho neočakávanej smrti (vražda?) sa panovníkom stáva mladý syn František.

Sledujeme zápas konzervatívneho vládcu a polície s revolucionármi vo Viedni aj v Uhorsku. Spoznáme atmosféru tajných spoločností, zahraničných agentov, ale aj rozvážnych slovenských osvietencov okolo Antona Bernoláka v Trnave. Presúvame sa po celej Európe – chvíľu sme v Trnave, potom Prešporku, Budíne, ale aj vo Viedni, v Prahe, v Paríži či v Lyone. Poznávame paláce kráľov a šľachty, mníšske cely, chrámy, tlačiarne, snemové rokovania, korunovácie, ale aj súdne siene, väzenské cely, popraviská, gilotíny.

Bezhlavý čas Anton Hykisch

Bombardovacia mafia (Malcolm Gladwell)

Od svetoznámeho Malcolma Gladwella vyšli v slovenčine hity ako Výnimoční, Dávid a Goliáš, alebo Bod zlomu. Táto novinka vás zavedie do obdobia II. Svetovej vojny, autor sleduje príbeh Bombardovacej mafie, skupiny amerických vojenských dôstojníkov a generálmajora Hansella, ktorý vyvinuli doktrínu presného leteckého strategického bombardovania. Výsledkom malo byť čo najmenej civilných obetí vďaka modernej technológii. Hansella však vystriedal generálmajor Curtis LeMay, ktorý urobil zmeny: bombardovanie z menšej výšky, rozsiahle nočné bombardovanie, ktoré nie je také presné. Využívanie zápalných látok ako je napalm a jedným z výsledkov bolo napríklad marcové bombardovanie japonského Tokia. Najsmrteľnejší nálet druhej svetovej vojny. Takáto taktika spálenej zeme si vyžiadala tisíce nevinných obetí a neuskutočnila sa plánovaná americká invázia do Japonska, ktorá by asi zanechala za sebou ešte väčšiu spúšť. Malcolm Gladwell sa vo svojej knihe Bombardovacia mafia pýta: Stálo to za to? Bol Curtis LeMay hrdinom? Ako to bolo s morálkou ohľadom vedenia takejto vojny?

Bombardovacia mafia Malcolm Gladwell

Smrť na Níle (Agatha Christie)

Už ste čítali fenomenálnu detektívku Smrť na Níle od kráľovnej zločinu? Práve prišiel do našich kín hviezdne obsadený celovečerný film scenáristu Michaela Greena a režiséra Kennetha Brannagha, ktorý sa zároveň predstaví v úlohe slávneho Hercula Poirota.

Mladomanželom Linnet Ridgewayovej a Simonovi Doylovi znepríjemňuje život Linnetina dávna priateľka a Simonova bývalá snúbenica Jacqueline de Bellefort. Jackie, zaslepená túžbou po pomste za dvojnásobnú zradu, prenasleduje Doylovcov dokonca aj na ich svadobnej ceste v Egypte, počas ktorej sa plavia parníkom po Níle. Prirodzene, na palube sú okrem tejto čudnej trojice aj iní pasažieri. Jedným z nich je Hercule Poirot, ktorý dúfa, že si počas zábavnej plavby odpočinie od náročnej práce súkromného detektíva. Bohužiaľ, čoskoro sa ukáže, že dúfal márne... V roku 2017 sme mohli vidieť prvú modernú adaptáciu knihy Agathy Christie – Vražda v Orient Expresse. Aktuálna Smrť na Níle je opäť lahôdka pre filmových fanjšmekrov – veľmi vydarené filmové spracovanie. Pozrite si TRAILER .

Smrť na Níle Agatha Christie

Pliaga (Michal Slanička)

„Aj keď sa príbeh odohráva v roku 1831, presahy do súčasnosti sú vďaka cholere a s ňou spojenou pandémiou až zimomriavkové. Priznám sa, že na túto knihu som veľmi hrdý,“ tvrdí Michal o svojom románe Pliaga . Je to príbeh o výnimočnej láske, ktorý sa odohráva na pozadí reálnych udalostí v roku 1831, keď sa naším územím prehnali dve rany – povstanie roľníkov proti šľachte a cholerová epidémia. Pliaga, zákerná rovnako ako mor, nepozná hranice a nerozlišuje medzi pánmi a sedliakmi. Zniesť zo sveta dokáže každého bez rozdielu. Či už s modrou krvou alebo bez rodokmeňa. Nebolo človeka, ktorému by rok 1831 nezmenil život od základov. Keď sedliacky mládenec Zachariáš zachráni život grófskej dcére Emílii, obaja začnú v mene zakázanej lásky bojovať s neprekonateľnými predsudkami a nepochopením vlastných rodín. Emíliu by navyše po svojom boku rád videl hrdý barón Bercsényi, ktorý vždy dosiahol, čo si zaumienil. Čo dokáže zvíťaziť nad pliagou, ktorá sa zaháňa kosou nad hlavami všetkých? Viera? Láska? Medicína?

Pliaga Michal Slanička

Klub divných (Katarína Gulai)

Príbeh stredoškolákov, ktorí sú tak trochu uletení, ale vôbec im to neprekáža. Možno sú divní, no užívajú si tínedžerské roky a robia akcie, pri ktorých sa okolie pozastavuje a udivene pozerá. Rozprávačkou je Mia, ktorá je naozaj trošku divná. Má svetlofialové vlasy, miluje maľovanie a fascinuje ju všetko, čo je nejakým spôsobom jedinečné. Študuje v maturitnom ročníku, ale zo života si ťažkú hlavu nerobí. Čas trávi so svojimi uletenými, tiež tak trochu divnými kamarátmi v partii, ktorá neraz priťahuje pohoršené pohľady okoloidúcich. Do hry vstupuje smutná a uzavretá Viola, úhlavný nepriateľ Jožo... Klub divných je čítanie najmä pre mladých. „Je to veľmi pozitívne ladený príbeh, miestami vtipný, na konci dojemný. Podľa mňa ponúka trochu iný pohľad na decká v stredoškolskom veku ako väčšina bežných románov pre mládež. Už len tým, že samotné postavy sú netypickéJ,“ dodáva s úsmevom autorka Katarína Gulai, ktorú vrak sčasti inšpirovali jej študenti.

Klub divných Katarína Gulai

Ilúzia šťastia (Katarína Gillerová)

Pätnásty román jednej z najobľúbenejších slovenských autoriek v novom vydaní. „Román Ilúzia šťastia je o štyroch kamarátkach, ktoré sa po skončení štúdia prestali stretávať, každá zaneprázdnená vlastným životom, vysnívaným, s množstvom očakávaní do budúcnosti,“ približuje svoj príbeh. „V živote však nič nejde priamočiaro, niektoré očakávania sa menia na sklamania, vlastné zlyhania a udalosti, aké by sme si nedokázali predstaviť ani v najhoršom sne...“ Hlavná hrdinka Aneta začína mať nepríjemné tušenie, že v jej manželstve niečo nie je v poriadku. Pokúša sa zistiť príčinu, no zároveň musí riešiť dcérinu pubertu a problémy v zamestnaní. Práve v tom čase dostane od starej priateľky pozvánku na stretnutie. A nielen ona, ale aj ďalšie dve kamarátky, s ktorými kedysi trávili voľné chvíle.

Prečo sa štvorica priateliek má stretnúť po takom dlhom čase? Odpoveď je zdanlivo jednoduchá: treba zabudnúť na niekdajšie krivdy a obnoviť priateľstvo. Aneta si uvedomí, že je jediná, ktorej sa rúca život...

Ilúzia šťastia Katarína Gillerová

Dlhý dych stromov (Peter Wohlleben)

Peter Wohlleben je nemecký lesník, ktorý vie o prírode, stromoch a zvieratách písať neuveriteľne pútavo, zaujímavo a inšpiratívne. V tejto novinke sa venuje vymieraniu a odumieraniu lesov, píše o ich príspevku k lepšej klíme...a najmä o tom, že ony si bez nás nejako poradia, zatiaľ čo my bez nich neprežijeme. Wohlleben zozbieral množstvo faktov, údajov, štatistík a analýz, aby ich prerozprával pre bežného človeka, ktorého zaujíma príroda, lesy, stromy, život okolo nás. Dlhý dych stromov je opäť veľmi pútavé čítanie s množstvom zaujímavostí, pikošiek...je to ako prechádzka po lese s priateľom, ktorý vie takmer všetko. Kráčate a on vám rozpráva, ukazuje a vysvetľuje. A kladie otázky. Nadhadzuje myšlienky, nad ktorými zrazu začnete dumať a predtým by ste si ich možno ani neuvedomili. Veľmi pútavo opisuje, ako sa príroda sama reguluje a lieči – ak ju necháme na pokoji. „Na našej knižnej ceste lesom vám ukážem, ako môžete pozorovať stromy pri učení, prečo opadávanie listov v lete nemusí byť pre buky či duby vždy problematické a podľa čoho spoznáte stromy, ktoré si zvolili nesprávnu stratégiu,“ popisuje Peter Wohlleben.

Dlhý dych stromov Peter Wohlleben

