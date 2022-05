7 knižných tipov: Dve slovenské katedrály tak, ako ste ich ešte nevideli!

Metropolitné katedrály

Väzba z pravej kože, zlaté plátno, jedinečný sklený reliéf maľovaný 24-karátovým zlatom, unikátna zlatá oriezka a ručne viazané v prestížnej kníhviazačskej dielni Richard Mayer v nemeckom Esslingene.

To je nová luxusná publikácia Metropolitné katedrály , ktorá približuje Dómy sv. Martina v Bratislave a Dóm sv. Alžbety v Košiciach tak, ako ste ich doteraz nevideli.

Jedinečná publikácia vyšla v luxusnej edícii vydavateľstva Ikar v náklade 300 kusov. Prvý výtlačok dostal Svätý otec na ďakovnej púti vo Vatikáne.

Autorom unikátnych fotografií je svetovo uznávaný fotograf Jan William Drnek. Niektoré výsledné fotky sa skladajú aj z 50-tich fotografií, aby ukázali katedrálu inak a originálne. Na záberoch je možné vidieť aj tie najmenšie detaily sôch, dokonca aj zrniečka prachu.

„S touto knihou sme sa snažili priblížiť jednotlivé časti chrámu tak, aby ľudia mohli objaviť veci, ktoré nie sú schopní vidieť. A myslím, že sa nám to aj podarilo,“ povedala Gabriela Belopotocká z vydavateľstva Ikar.

Na obálke knihy je sklenený reliéf maľovaný 24-karátovým zlatom.

Hodina duchov (Michael Connelly)

M.Connelly je jeden z najobľúbenejších autorov krimi u nás. Jeho séria s Harry Boschom je úžasná a tentoraz bude opäť s detektívkou Renée Ballardovou. Ľudia odpočítavajú posledné sekundy starého roka a v Hollywoode vládne chaos. Detektívka Ballardová z LAPD čaká na tradičnú oslavnú paľbu do vzduchu. No o pár minút neskôr ju zavolajú na miesto, kde jedna z guliek zasiahla majiteľa autoservisu. Renée rýchlo zistí, že to nemohol byť jeden z projektilov, čo padali z neba po silvestrovskej streľbe, a že smrť muža súvisí s inou nevyriešenou vraždou – s prípadom, na ktorom kedysi pracoval Harry Bosch. Zároveň však musí pátrať aj po diabolskej dvojici s prezývkou Polnoční, ktorá znásilňuje ženy priamo doma v spálni, a nezanecháva po sebe nijaké stopy.

Hodina duchov je perfektná detektívka, v ktorej bavia okrem iného Boschove a Ballardovej detektívne schopnosti. Krok za krokom, premyslene a pútavo sa blížia k rozuzleniu. K tomu nečakané prekvapenia, intrigy, šokujúce scény. Connelly patrí rozhodne medzi najlepších žijúcich autorov krimirománov.

Celý život (Michala Ries)

Dve ženy, ktoré sa nepoznajú a zdanlivo nemajú nič spoločné. Dve voľby, po ktorých už nič nebude ako predtým. Dva osudy plné zúfalstva a smútku, ale aj nádeje a neochvejnej materinskej lásky. Celý život je príbeh o tom, ako rýchlo a výrazne sa vám dokáže zmeniť život. Výborne napísaný príbeh o vzťahoch, ktoré nie sú vždy príjemné a pozitívne. Občas škrípu, nedaria sa, ničia nás a oberajú o iskru v oku...

Prešlo už niekoľko mesiacov, odkedy ich syn zomrel, no Eva sa nevie ubrániť pocitu, že ich manželstvo zomrelo spolu s ním. Márne hľadá odpoveď na otázku, či ďalej bojovať o Gabrielovu lásku, alebo sa vzdať. Rozhodovanie jej sťažuje iný muž. Muž, ktorý je ochotný dať Eve všetko, čo jej manžel odopiera celé mesiace. Je však toto cesta, na ktorú sa Eva dokáže vydať?

Keď Živa toho muža stretla prvýkrát, považovala ho za bezdomovca. Jej konanie viedol súcit. Každým spoločným okamihom sa súcit mení na hlbokú náklonnosť, vzťah však ani pre jedného neprichádza do úvahy. Živa stojí pred voľbou, ktorá zmení celý jej život. A nielen jej. Vyberie si lásku, aj keď vie, že jej prinesie len trápenie?

Celý život je príbeh o materstve, manželstve, láske, vzťahoch i strate. Možno trošku vážna téma, presne ako je život sám...

Dievča bez mena (Lisa Reganová)

Bestsellerová séria s detektívkou Josie Quinnovou pokračuje druhou knihou. Už v prvej knihe Miznúce dievčatá sa musela Josie vysporiadať s dlhoročným sériovým vrahom a únoscom. Tentoraz dorazí detektívka na miesto činu na okraji Dentonu a je doslova zdesená brutalitou útoku. Obeť bojuje o život a novorodené dieťa zmizlo.

Na inom mieste sa snaží ukryť krásna mladá žena. Zdá sa, že by mohla byť Josinou stopou k prípadu uneseného dieťaťa, ale záhadná žena nevie, kto je ani kde sa vzala. Isté je, že je na smrť vydesená... Alebo stratu pamäti len predstiera? Je dievča bez mena svedkyňou, podozrivou či budúcou obeťou?

Josie postupne nachádza indície, ktoré ju utvrdzujú v presvedčení, že nezvestné novorodeniatko a neznáma žena majú čosi spoločné, že ten, kto ich spája, je veľmi nebezpečný, a že sa jej prípad začína veľmi osobne dotýkať. Má Josie riskovať život dieťaťa, aby zachránila mnoho ďalších? Alebo dokáže nájsť iný spôsob, ako zastaviť neľútostného vraha?

Dievča bez mena opäť prináša silnú hlavnú hrdinku, únos novorodenca, i nebezpečného podnikateľa, ktorý bez váhania zabíja, aby dosiahol to, čo chce. Má to spád, dynamiku a výborné dialógy.

Zámerne nezadaní (John Kim)

Po knihe Bol som mizerný ču*ák ďalšia skvelá kniha Zámerne nezadní od životného kouča, ktoré na sociálnych sieťach sledujú státisíce followerov. Názorne ukazuje osobnostný prerod z človeka s nezdravo spracovanou minulosťou a nízkym sebavedomím na človeka vedomého si vlastnej hodnoty. „Bol som naprogramovaný veriť, že šťastie je ostrov, na ktorý treba doplávať. Ak tam nedoplávame, nikdy nebudeme šťastní. Našim imaginárnym ostrovom môže byť dom, láska, práca, čokoľvek. Avšak šťastie ako také nežije na ostrove. Šťastie je nastavenie mysle, ktoré si dokážeme vyprodukovať hocikedy, aj dnes. Neodvíja sa od niečoho iného, to je len naša mylná predstava. Šťastie takisto nie je konštantné. Prichádza a odchádza. Aj šťastie je ako príliv a odliv. V niektoré dni je ľahké cítiť sa šťastný, inokedy je to zložité. Šťastie, tak ako všetko ostatné, vždy začína voľbou.“ tvrdí Jim. Jeho kniha vám ukáže, ako nájsť sami seba, ako prehodnotiť vzťahy a pohľad na svet...aby ste si vytvorili zdravšie a plnohodnotnejšie vzťahy s ľuďmi.

Pán a jeho nevesta (Lisa Berne)

Alasdair Penhallow je zarytým starým mládencom. Staroveký zákon jeho klanu mu však káže oženiť sa, inak bude prísne potrestaný. Keďže dlho so ženbou otáľal, musí si teraz manželku nájsť za tridsaťpäť dní. Čas plynie, budúca nevesta nikde, a keď už pomaly stráca nádej, cestu mu skríži osud v podobe Fiony.

Neskrotná a svojhlavá Fiona vie, ako bolí sklamanie v láske, a zaumienila si, že svoje srdce už nikomu nedá. Manželstvo z rozumu s Alasdairom je pre ňu bezpečná voľba. Jedného dňa si však uvedomí, že odolávať manželovej odhodlanosti a vášnivej povahe je možno nad jej sily. Dovolí si opäť sa zamilovať? A čo ju to bude stáť?

Pán a jeho nevesta je po Nevestinom bozku druhý diel knižnej série Penhallowci. Lisa berne vie krásne rozprávať príbehy, vytvorí očarujúce prostredie a vykreslí nádherné postavy. Práve tie sú jej silnou stránkou, pretože doslova cítite ich emócie, prežívate ich s nimi a viete sa do nich vžiť. A to nie každý autor dokáže.

Kubko v meste (Marta Galewska-Kustra)

Novinka je z neuveriteľne úspešnej série pre deti od štyroch rokov. Tá séria sa volá Učím sa rozprávať a vychádzajú v nej knižky o Kubkovi, najnovšie Kubko v meste . V tejto šiestej časti navštívite s Kubkom a jeho rodinou stavenisko, supermarket, železničnú stanicu, park, tatovu prácu či výstavu tety Zuzky. Vďaka knižke si deti rozšíria slovnú zásobu o pomenovania nových predmetov alebo činností a precvičia si rozprávačské schopnosti. Pod každou veľkou ilustráciou sú doplňujúce obrázky, ktoré dieťa nabádajú, aby vlastnými slovami opísalo, čo sa hrdinom prihodilo.

Autorka Marta Galewska-Kustra je logopedička, detská a tvorivá pedagogička. V Lodži má logopedickú ordináciu pre deti a vo Varšave pracuje ako odborná asistentka v Akadémii špeciálnej pedagogiky. A je autorkou bestsellerov, ktorých úlohou je podporiť u detí správny vývin reči. Dokazujú to aj jej knižky o Kubkovi, ktoré odporúča rodičom aj naša slovenská logopedička doktorka Lucia Palugyaová so slovami: „Ak hľadáte prvú knihu pre svoju ratolesť, sériu o Kubkovi rozhodne odporúčam.“

