7 knižných tipov: lepšie vzťahy, sága o egoizme aj famózny Čechov

Kniha kvízov pre páry (Alicia Muňoz)

Ako si vybudovať šťastný partnerský vzťah? Ako sa oň starať, čoho sa vyvarovať a čo je naozaj dôležité? V Knihe kvízov pre páry je 350 odľahčených otázok, vďaka ktorým možno lepšie spoznať partnera, zistiť o ňom nové veci, priblížiť sa k nemu.... Autorka, licencovaná párová terapeutka tvrdí, že dve veci vedia posilňovať vzťah: hravosť a zvedavosť...čo vlastne napĺňa táto kniha. Kvízy sú vhodné pre čerstvé páry, aj pre dlhodobé vzťahy a sú na rôzne témy: jedlo, koníčky, obľúbené aktivity, cestovanie, ale aj intimita, minulosť. Na konci každej kapitoly sú aj zábavné aktivity, ktoré majú zoceliť tú dvojicu. No celé to má jeden veľký háčik – obaja partneri musia chcieť: vyskúšať si tie otázky, pobaviť sa, komunikovať. Prijať túto hru, lebo ak je jeden partner nasilu do toho tlačený, nebude to mať efekt. „Vo vzťahu je veľmi dôležité, aby sme zostali tak trochu deťmi. Hrať sa a byť trošku zvedaví. Ale zároveň si musíme dávať pozor, aby sme sa nezahrávali, lebo to si neraz zamieňame. Pretože na hru treba spontánnosť, odložiť masky a ísť takpovediac s kožou na trh,“ upozorňuje párová terapeutka Radka Olajos, ktorá si so záujmom prečítala túto knižku a vyskúšala s partnerom mnohé otázky.

Kniha kvízov pre páry

Riziko (Elle Kennedyová)

Elle Kennedyová patrí medzi najobľúbenejšie autorky u slovenských čitateliek. Kanaďanka odmalička chcela byť spisovateľkou a už ako tínedžerka začala písať. No až neskôr prišli úspechy a stala sa bestsellerovou autorkou, jej knihy sa predávajú v miliónoch a dostávajú sa na najvyššie priečky rebríčkov predajnosti. Možno ste už v slovenčine čítali niektorú z jej kníh ako Návrh, Omyl, Skóre a Cieľ zo série Off Campus. Vlani vyšla kniha Lov z novej série a teraz pribudol príbeh s názvom Riziko .

Príbeh o Brenne, ktorá je napohľad ostré dievča, nemá strach a názor druhých je jej ukradnutý. Drží sa však jedného pravidla. Nikdy nespí so súpermi. Ako dcéra trénera briarského hokejového tímu by sa s rivalom nezaplietla za žiadnu cenu. Žiaľ, osud vie byť krutý a Jake Connelly je presne ten prípad...

Riziko je opäť taká svieža, vtipná romanca, akými si Elle Kennedyová získala srdcia miliónov čitateliek na celom svete. Niekde ju aj nazvali kráľovnou sexi romantiky a myslím, že v tom je jej sila: jej príbehy sú výbornou kombináciou romantiky, humoru, napätie vo vzťahoch, k tomu trošku šteklivých vzrušujúcich scén a celé je to postavené na silnej hlavnej hrdinke + sexi alfa samcovi.

Elle Kennedyová Riziko

Bozky a croissanty (Sophie-Anne Jouhanneau)

Bozky a croissanty ...už podľa názvu asi viete, že vás tento príbeh zavedie do najromantickejšieho mesta, do Paríža J. Hlavná hrdinka Mia odjakživa vedela, že jej osudom je stať sa baletkou. Má to predsa v krvi – podľa rodinnej legendy jej prapraprastará mama tancovala v Parížskej opere a pózovala samotnému Degasovi! Na rozdiel od mamy to Mia nepovažuje za rozprávku, ale za znamenie. Plánuje stráviť leto vo Francúzsku a drieť na svojom sne, no plány sa jej rýchlo skomplikujú. Prvým problémom je jej rivalka Audrey a ďalším učiteľ baletu s nezvládnuteľnými nárokmi. No a napokon neuveriteľne očarujúci Louis, ktorý ju rozptyľuje v jej baletnom úsilí...

Bozky a croissanty je veľmi pohodový, čítavý, nekomplikovaný príbeh, skôr taká sladšia odychovka, ideálna na leto... ale zároveň je v nej veľa emócií, bolesti aj lásky, zloby i vášne, zaujme pátranie po rodinnej legende a samozrejme celá tá atmosféra Paríža, ktorú autorka vykreslila skutočne bravúrne.

Bozky a croissanty

Drž sa! (Kristina Kuzmič)

Kristina Kuzmič sa narodila v Chorvátsku a je svetoznáma rečníčka, ktorá sa preslávila jedinečným a humorným nahliadnutím do podstaty rodinných tém. „Existuje pomenovanie pre to, keď veci nevychádzajú tak, ako by ste chceli – „život“,“ tvrdí Kristina. „Moji diváci ma poznajú ako „vtipnú mamu“, mamu, ktorá nachádza humor v každej škáre materstva a pritom sa napcháva čokoládovými koláčikmi a pije kávu priamo z kanvice. Zbožňujem humor. Potrebujem ho.“

A presne taká je jej knižka Drž sa! ...o tom, ako sa stať skvelým rodičom; ako sa vyhnúť omylom, zachovať si za každých okolností chladnú hlavu, bezodnú trpezlivosť a mať vždy upratané...No dobre, tak o tom to nie je, pretože to je utópia J Kristina ponúka motivačné a zábavné čítanie o rodičovstve, každodennom zápasení s problémami a pochybnosťami spojenými s výchovou detí. Pridáva rady a povzbudenie pre ženy, ktoré čelia neustálemu tlaku okolia i nárokom, aké na seba často kladú samy. Vychádza z vlastných neľahkých skúseností a dotýka sa rôznych tém spojených nielen s rodičovstvom, ale i s osobným a pracovným živo tom. Táto kniha je uistenie, ktoré občas potrebuje počuť každá matka: Netreba vždy všetko zvládať dokonale.

Drž sa Kristina Kuzmič

Dáma so psíkom a iné poviedky (A.P.Čechov)

Anton Pavlovič Čechov bol nielen vzdelaným lekárom, ale tiež vynikajúcim znalcom ľudskej duše. Vedel krásne vykresliť naše slabosti, poklesky, uťahovať si z ich a pretaviť do pútavých príbehov. Dokazuje to aj nové vydanie výberu z jeho poviedok. Volá sa Dáma so psíkom a iné poviedky . Nájdete tam celkovo 29 kúskov a takých vydarených ako Chameleón o uniformovaných chlapíkoch s ohybnou chrbticou. Človek vo futráli o nešťastníkoch plných úzkostí a strachov, ktorí by najradšej komandovali celý svet a nás všetkých. Dáma so psíkom, Žobrák, Komik, Kniha sťažností, či Tučný a chudý.

To je len pár poviedok, v ktorých Čechov ukázal svoj výnimočný pozorovací talent. Sú satirické, ironické, no zároveň zábavné a láskavé. Čechov dokázal aj bežnú situáciu na ulici zmeniť na literárny šperk – vypointovaný, úsmevný a pritom taký ľudský. Nenadarmo sa od začiatku 20. storočia po Tolstom a Turgenevovi stal Čechov najprekladanejším ruským autorom. Dáma so psíkom a iné poviedky je asi výber toho najzaujímavejšieho, čo v Čechovovej tvorbe tento žáner priniesol.

Dáma so psíkom a iné poviedky

Klobučníkov hrad (Joseph Cronin)

Škótsky spisovateľ Archibald Joseph napísal viacero skvelých kníh, ale medzi najslávnejšie romány nepochybne patrí prvotina z r. 1931 Klobučníkov hrad , veľká románová kompozícia o živote a úpadku rodiny klobučníka Jamesa Brodieho, ktorá sa odohráva v malom škótskom mestečku v druhej polovici 19. storočia. Zavedie vás do starobylého mestečka a spoznáte Jamesa, svojrázneho, samoľúbeho meštiaka. Je despotickým a bezohľadným egoistom, ktorý tak zaobchádza nielen s ľuďmi, ale aj so svojou rodinou. Jeho nekritická, chorobná domýšľavosť vás bude provokovať, no autor ju skvele vykreslil: nepranieruje iba Brodieho, ale celú malomestskú spoločnosť konca 19.storočia. A to celé na dramatickom vzostupe a páde Brodieho rodiny. Novodobá sága o tragickom a bezohľadnom egoizme, krutej pýche a tyranskej povahe, ktorá vie všetko ničiť a rúcať.

Klobučníkov hrad je majstrovským rozprávačstvom Cronina, ktorý vás prekvapí svojím napínavým a pútavým štýlom. Skvele vystavaný román, postavy vykreslené akoby žili a množstvo myšlienok, úvah, ktoré si budete podčiarkovať.

Klobučníkov hrad

Ty si moje najväčšie šťastie (Ambach, Paehl)

Ty si moje najväčšie šťastie je nádherná knižka pre deti od troch rokov. Utešený príbeh o putovaní dvoch vydričiek, ktoré sa snažia prísť na to, čo je v živote najväčšie šťastie. Malá vydra sa spolu s veľkou vydrou rozhodli, že dnešok naplnia iba šťastím, radosťou, a tak im ostanú krásne spomienky! Najskôr zhltnú lievance so šľahačkou a s lekvárom, potom si oblečú smiešne šaty a vyberú sa na prechádzku lesom. Ich veselý smiech však zobudí namosúreného výra. O to väčšie je ich prekvapenie, keď sa na ne nehnevá, ale začne sa schuti smiať! Rozveselili najmrzutejšie zvieratko z celého lesa...a možno toto je to najväčšie šťastie na celom svete.

Veľmi milý príbeh o tom, aké dôležité je tráviť čas s deťmi a naplniť ho šťastnými spomienkami. Príbeh, z ktorého by sme sa mohli inšpirovať aj my dospelí a rozveseliť, urobiť šťastným niekoho z nášho okolia.

Ty si moje najväčšie šťastie

