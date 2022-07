7 knižných tipov: Máš hodinu života. Potom zomrieš!

Kto druhému jamu kope (MJ Arlidge)

Špičkový triler, v ktorom spoznáme úplne nového sériového vraha...no po jeho stopách vyrazí naša stará známa a obľúbená vyšetrovateľka Helen Graceová.

„Máš hodinu života.“

Nič viac vo výhražnom telefonáte nezaznie. Spojenie sa preruší. Je to nejaký kanadský žart? Omyl? Všetko je lepšie ako mrazivá skutočnosť, že vrah sliedi, čaká a usilovne pracuje na tom, aby do hodiny splnil svoju hrozbu. Ale prečo to robí? Hľadanie odpovede zostane na ostrieľanej hlavnej vyšetrovateľke Helen Graceovej, ktorá má s podobnými prípadmi bohaté skúsenosti. Lenže tentoraz si vrah majstrovsky udržiava náskok nielen pred obeťami, ale aj pred bezradnou políciou. Chýba motív, stopa, podozrenie. Hodina strachu je dlhá ako celý život.

Kto druhému jamu kope je už 9.román v sérii Helen Grace a MJ Arlidge si stále udržiava vysoko nasadenú latku. Pekelné čítanie o sadistickom vrahovi... Už po pár stranách naskočíte a akoby ste v Helen stretli starého dobrého priateľa. Predsa len, od poslednej knihy tejto série ubehli dva roky. Arlidge využíva svoje skúsenosti z televízie a šikovne si vás omotá okolo prsta. Vie, ako vystavať zápletku, kde pritlačiť a ako pritiahnuť vašu pozornosť.

Kto druhému jamu kope - MJ Arlidge

Puknuté zrkadlo (Agatha Christie)

Tradičná, klasická detektívka - vo všetkých smeroch a v tom najlepšom slova zmysle. Také je Puknuté zrkadlo so slečnou Marplovou, ktorá je úžasnou pozorovateľkou ľudí, ich emócií a konania. Výborná zápletka, prepracovaný príbeh, v ktorom postupne podozrievate každého a nikoho J, aby ste na konci zostali prekvapení dokonale logickým rozuzlením.

Malebná dedinka Mary St. Mead je oázou pokoja. Tak ju vníma aj jedna z najstarších obyvateliek slečna Marplová, a preto sa tu rozhodne usadiť i známa herečka Marina Greggová, ktorá by v pôvabnom Gossingtonskom sídle chcela zabudnúť na osobnú traumu.

Nie je to však ľahké, keďže tu postupne zavraždia troch ľudí. Je to iba omyl vraha, ktorý chcel pripraviť o život krásnu úspešnú herečku, čo menila manželov ako na bežiacom páse? Alebo sa kľúč skrýva v minulosti obetí, nemenej temnej, ako je Marinina?

Slečna Marplová rozpletá klbko citov, vášní a ľudských vzťahov rovnako šikovne, ako pletie svetre na posiedkach so známymi, kde vytiahne z ľudí aj to, čo vonkoncom nechceli povedať. Navyše miestna polícia ani Scotland Yard si nevedia dať rady a tak sa slečna Marplová môže ukázať v celej svojej kráse...či presnejšie v tom najlepšom svetle, keďže jej pozoruhodné postrehy sa málokedy mýlia.

Túto knihu venovala Agatha Christie herečke Margaret Rutherford, ktorá v štyroch filmoch v 60.rokoch stvárnila slečnu Marplovú.

Puknuté zrkadlo - Agatha Christie

Predpoveď (Darren Sugrue)

Predpoveď je napínavý psychologický román o matematickom géniovi, ktorý odhalí vzorec na výpočet dátumu smrti. Výborné tempo, svižný štýl písania, plné napätia a uveriteľných situácií.

Daniel Geller je matematický génius, ktorému sa podarilo nemožné – objavil vzorec na výpočet dátumu smrti človeka. Vedecká komunita Dublinskej univerzity má však iný názor. Odmieta Danielov objav, a tak sa zatrpknutý matematik rozhodne nechať všetko tak.

O dvanásť rokov neskôr sa jeden z Danielových bývalých profesorov John Redmond a jeho manželka vyrovnávajú so smrťou svojho desaťročného syna. Mohol Danielov vzorec predpovedať jeho smrť? A ak áno, dalo by sa jej zabrániť? Pri opätovnom skúmaní kontroverznej práce profesor odhalí mrazivú skutočnosť. Jeden z piatich spolužiakov, na ktorých Daniel kedysi použil svoj vzorec, skutočne zomrel v predpovedaný deň. A dátum ďalšej smrti sa blíži. Tentoraz je v ohrození Danielova bývalá láska Grace.

Profesor vtiahne Daniela späť do matematického sveta, v ktorom môže získať veľké uznanie. No za akú cenu?

Silný a pritom strhujúci príbeh o strate milovanej osoby, o snoch a túžbach, ktoré sa nám zrútili...a tiež o rozpoltenosti v otázke smrti: na jednej strane by sme chceli poznať dátum svojej smrti, sme zvedaví... ale na strane druhej sa toho bojíme.

Predpoveď - Darren Sugrue

Záhadné vraždy v internáte (Lucinda Rileyová)

Lucinda Rileyová je slovenským čitateľom známa najmä vďaka sérii Sedem sestier. Toto je jej jediný krimiromán a opäť dokázala, že vie vystavať strhujúcu zápletku, vykresliť tiesnivú atmosféru a podať tajomstvá takým spôsobom, že proste musíte čítať ďalej a ďalej.

Záhadné vraždy v internáte je príbeh o šikanovaní, náhlych úmrtiach, zmiznutí žiaka i podozrivého, ale aj o zložitých rodinných vzťahoch a tajomstvách z minulosti, ktoré nečakane vyplávajú na povrch.

Prestížnou súkromnou Školou svätého Štefana v Norfolku otrasie škandál – jedného rána tam nájdu mŕtveho študenta. Hoci si riaditeľ školy myslí, že šlo o nešťastnú náhodu, miestna polícia nevylučuje úmyselnú vraždu. Prípad zveria skúsenej inšpektorke Jazmine Hunterovej, ktorá z osobných dôvodov zvažuje ukončiť policajnú kariéru v Londýne. Len čo sa Jazz so seržantom Milesom ponoria do tajomného sveta internátnej školy, udalosti naberú nový znepokojivý spád. Ukáže sa, že obeť, Charlie Cavendish, bol povýšenecký tyran a prakticky každý v jeho okolí mal motív i príležitosť vymeniť tabletky a zapríčiniť tak jeho smrť. Nasledujúce záhadné udalosti privedú Jazz na nové stopy, ktoré paradoxne vyšetrovanie len skomplikujú. Keď krajinu prikryje snehová perina a zmizne ďalší podozrivý, Jazz je nútená čeliť aj vlastným démonom...

Záhadné vraždy v internáte - Lucinda Rileyová

Prijmi výzvu (Vladimir Kličko)

F.A.C.E. – Focus (sústredenie), Agility (obratnosť), Coordination (koordinácia), Endurance (vytrvalosť). Tieto štyri kľúčové komepetencie sú základom víťaznej filozofie manažérskeho trénera a bývalého majstra sveta v boxe Vladimira Klička. Na ich základe vyvinul 4-stupňovú metódu, ktorá vám umožní dôsledne dosahovať svoje ciele. Aktivujete svoj duševný i fyzický potenciál, pričom tým najdôležitejším pilierom bude sila vôle.

Prijmi výzvu je kniha o tom, ako zvládať výzvy, ktoré nám stavia život do cesty. Neraz sa práve problémy môžu stáť výzvami, ktoré dokážete zvládnuť vďaka svojej vôli a energii... a práve to vás posilní a posunie dopredu.

So spoluautorkou analyzujú cestu Vladimira Klička na vrchol, keď ešte bol aktívnym športovcom. Ako možno viete, Kličko bol jedným z najúspešnejších boxerov všetkých čias. Dlho kraľoval rebríčkom v kategórii ťažkej váhy – a okrem toho sa mu ako málokomu predtým podarilo nadchnúť ľudí svojou povahou a schopnosťami, či už v ringu alebo mimo neho. Mal neuveriteľne silnú pracovnú morálku, čo tiež prispelo k jeho úspechu.

Ku knihe Prijmi výzvu vychádza aj Pracovný zošit , v ktorom nájdete konkrétne pokyny, ako rozvíjať silu vôle praktickými mentálnymi a fyzickými cvičeniami, tipmi a audiovizuálnymi vysvetleniami na stiahnutie.

Prijmi výzvu - Vladimir Kličko

Klan Gucci (Sara Gay Forden)

V marci 1995 zastrelil neznámy páchateľ na ulici v Miláne Maurizia Gucciho, dediča ikonického módneho domu. O tri roky neskôr odsúdili jeho bývalú manželku Patriziu Reggianiovú, ktorú tlač nazvala „čiernou vdovou“, za objednávku jeho vraždy.

Klan Gucci je skutočný príbeh, v ktorom sa mieša rodinná dráma a biznis. Autorka Sara Gay Fordenová výborne vykreslila vzostup a následný pád mimoriadne úspešnej rodinnej firmy. Ukazuje, ako to v takom spoločenstve funguje – keď sa odličujú názory a postoje členov rodiny, potomkov, čo neraz vedie k záhube...

Príbeh klanu Gucci je príbehom troch generácií slávneho talianskeho módneho domu. Hovorí o skromných začiatkoch vo florentskej kožiarskej dielni, kde vznikali v rodinnej atmosfére priam „na kolene“ ikonické kabelky s bambusovou rúčkou, a pokračuje neuveriteľným rozmachom a expanziou do celého sveta, ktoré zabezpečila druhá generácia. Až s treťou generáciou prišli intrigy, zrada, rozpredávanie majetku a postupný úpadok končiaci osobnou tragédiou ženy, ktorá sa k svojmu činu nikdy nepriznala a zrejme ho ani neoľutovala.

Klan Gucci - Sara Gay Fordenová

Sapiens a neandertálec (J.J.Millás a J.L.Arsuaga)

Sapiens a neandertálec je mix žánrov: je to cestopis, príbeh, kronika, vedecká esej...autor veľmi zrozumiteľným a najmä pútavým spôsobom ukazuje, odkiaľ pochádzame. A kam aj smerujeme. Od počiatkov existencia ľudstva až po dnešok. Paleolit, mezolit, neolit: časovo tak vzdialené obdobia, že mnohí z nás majú problém ich zaradiť. Predstaviť si, ako sa vtedy žilo, je takmer nemožné. Spisovateľ Juan José Millás požiadal Juana Luisa Arsuagu, jedného z najgeniálnejších paleontológov svojej generácie, aby ho sprevádzal pri objavovaní našich koreňov.

Millás, ktorý sa od detstva označuje za neandertálca, kombinuje svoje rozprávačské schopnosti s odbornými znalosťami svojho akademického spoločníka, ktorý má dostatok vedomostí o ostatných druhoch rodu Homo, aby nás previedol biomechanikou a sexuálnym dimorfizmom, dvojnohým držaním tela a chrupom, australopitekom Lucy a oholenou bradou Alexandra Veľkého, či základnými zlomovými bodmi, ako je napríklad objavenie schopnosti hodiť kameňom a rozdelenie práce na lovcov a zberačov.

Inteligentné čítanie pre zvedavých.

Sapiens a neandertálec

Foto: Ikar, Slovenský spisovateľ, Premedia, Tatran