7 knižných tipov: mrazivý triler, Vilikovský, aj globálna politika

Sanatórium (Sarah Pearseová)

Luxusný 5-hviezdičkový hotel Le Sommet vo výške viac ako 2000 metrov bol kedysi Sanatóriom, kde liečili ľudí na tuberkulózu. Minimalistický hotel je dnes ukrytý v lesoch pod hrozivými štítmi...impozantné, no izolované miesto vysoko vo švajčiarskych Alpách. Elin Warnerová tam s priateľom prichádza na zásnuby svojho brata Isaaca, s ktorým sa pred rokmi odcudzili. Nie je to miesto, kde by práve chcela byť...a čoskoro sa jej to potvrdí. Hrozivá snehová búrka a spadnutá lavína ich odreže od civilizácie... Najskôr zmizne Isaacova snúbenica Laura, potom nájdu zavraždenú chyžnú, neskôr ďalšiu mŕtvolu a kúsok od hotela sa náhodou nájde torzo ďalšej mŕtvoly. Bez nôh a rúk...

Sanatórium je debutový román autorky a veľmi sľubný. Sarah ho postavila predovšetkým na atmosfére a postavách: ich vzťahoch, tajomstvách, postupnom odhaľovaní pohnútok. Aj preto Sanatórium nie je ani tak detektívka, ani strhujúci triler, skôr psychotriler, ktorý si nezakladá na výbušnosti a spáde, ale postupnom odkrývaní jednotlivých vrstiev. Treba síce priznať, že spočiatku sa príbeh rozbieha pomaly, ale postupne naberie grády, spád, pribúdajú prekvapivé zvraty, šokujúce odhalenia a odvtedy čítate a čítate, aby ste sa dozvedeli, kto to naozaj vraždí.

Vražda na fare (Agatha Christie)

Vražda na fare z roku 1930 patrí k najznámejším detektívkam Agathy Christie, pretože v nej po prvý raz uviedla obľúbenú slečnu Marplovú.

Na fare v dedinke St Mary Mead sa stane vražda. Obeťou je človek, ktorého nemal nikto rád, dokonca ani miestny farár – ten raz utrúsil, že keby niekto plukovníka Protheroa zavraždil, urobil by tým svetu dobrú službu. Podozrivým teda môže byť hocikto, všetci mali dôvod k vražde – najbližší príbuzní, obyvatelia dedinky, takže vyšetrovatelia sú bezradní. A to najmä preto, že nechápu celkom miestne pomery.

Tie má však v malíčku slečna Jane Marplová, ktorú polícia spočiatku považuje len za starú dámu, neškodnú ženičku s čudnými názormi. Ale čoskoro sa ukáže, že výborne pozná vzťahy medzi miestnymi a dokáže nazrieť do hĺbky ľudských pováh. Vrah je síce inteligentný, všetko si premyslel, no slečna Marplová je bystrá, neunikne jej žiadny detail a keď sa raz vydá na lov, dotiahne ho do konca. Príbeh Vražda na fare má výborne vystavanú zápletku, naozaj majstrovské rozuzlenie a atmosférou ospalej dedinky vás určite spomalí, aby ste si to vychutnali, užili klasickú dobre napísanú detektívku.

Nebezpečné puto (Sandra Brown)

Romantický triler, aké vie písať jedine Sandra Brown. Nebezpečné puto má všetko, čo na nej milujete: strhujúci dej, dobré tempo, vynaliezavé akčné scény s nádychom horúcej romantiky. Ak ste si obľúbili jej predchádzajúce knihy, táto vás bude určite baviť tiež.

Všetko sa to začalo pred 20-tomi rokmi, keď štyria muži vylúpili miestny obchod. Ukradli pol milióna dolárov, ale nasledujúcu noc sa všetko zvrtlo: jeden z nich skončil vo väzení za iný zločin, ďalší v nemocnici, tretí bol mŕtvy a štvrtý Joe Maxwell zmizol. Zrejme aj s lupom a už o ňom nikto nepočul.

Teraz sa do malého mestečka vracia mladšia dcéra Joa Maxwella Arden, usadí sa v opustenom rodičovskom dome, je úplne sama, navyše nešťastne potratí a začnú sa šíriť klebety. Pozorne ju sledujú dvaja otcovi bývalí komplici, sú jej stále v pätách a uvažujú, či vie niečo o nebezpečnom pute, ktoré ich spája s jej otcom. Či vie o ich ťaživom tajomstve.

Nebezpečné puto je adrenalínová horská dráha o podvode a vykúpení s naozaj výbušným záverom, ktorý vás myslím prekvapí. A klobúk dolu pred Sandrou Brown – je neuveriteľne kreatívna, tie jej zápletky, postavy, majstrovsky spracované napätie...asi jedna z jej najlepších kníh za posledné roky.

Králičí faktor (Antti Tuomainen)

Severskému autorovi Antti Tuomainenovi už v slovenčine vyšli knihy ako Liečiteľ, Temný ako moja duša a teraz novinka Králičí faktor . Je to príbeh o poistnom matematikovi, ktorý má všetko vyrátané do posledného desatinného miesta. No potom sa stane niečo, s čím po prvýkrát nepočítal. Henri zrazu stratí prácu a po bratovi zdedí zábavný park vrátane všetkých svojráznych zamestnancov a množstva finančných problémov. Najhorším z nich je dlh miestnemu mafiánskemu bossovi, ktorý sa neštíti použiť akékoľvek prostriedky, aby získal, čo mu patrí.

Králičí faktor je zábavný príbeh, pri ktorom sa neraz budete smiať nahlas. Nechýba čierny humor, tradičný policajt, veľmi milý hlavný hrdina, nezvyčajné prostredie. Je tam napätie a organizovaný zločin, aj prekvapivá milostná linka. A čo je najlepšie, skvele to spolu funguje.





Veľká šachovnica (Zbigniew Brzezinski)

Zbigniew Brzezinski patrí k renomovaným odborníkom na medzinárodné vzťahy, geopolitiku a globálne trendy. Bol dokonca poradcom prezidenta Cartera. A teraz vyšla v slovenčine jeho kniha Veľká šachovnica , v ktorej sa snaží zhrnúť globálne problémy z pohľadu udržania americkej prevahy na prelome 21.storočia. Autor sa venuje napríklad téme tzv. euroázijského masívu, kde sa nachádza najväčší podiel svetovej populácie, prírodných zdrojov a hospodárskej aktivity. Rozoberá strednú Európu po páde Sovietskeho zväzu, zaoberá sa Európskou úniou a NATO a prirodzene superveľmocou, neohrozenými a globálne najsilnejšími Spojenými štátmi.

„Eurázia je šachovnica, na ktorej sa bude ďalej hrať zápas o globálnu prevahu. Tento zápas zahŕňa geostratégiu – strategické manažovanie geopolitických záujmov. Stojí za zmienku, že v roku 1940 sa dvaja ašpiranti na získanie globálnej moci, Adolf Hitler a Josif Stalin, výslovne dohodli (počas tajných rokovaní v novembri toho roku), že Amerika by sa nemala miešať do eurázijských záležitostí. Obaja si uvedomovali, že keby do Eurázie prenikla americká moc, ohrozilo by to ich ambície dosiahnuť globálnu prevahu,“ píše Brzezinski v knihe, ktorá núti čitateľa k zamysleniu.

Dobrá sestra (Sally Hepworthová)

Fern Castlová pracuje v miestnej knižnici. Vyhýba sa davom, jasným svetlám a silným hlukom, kedykoľvek je to možné. Fern má dôsledne organizovaný život a zmena režimu môže mať nebezpečné následky. Keď Rose zistí, že nemôže otehotnieť, Fern to vidí ako šancu odvďačiť sa svojej sestre za všetko, čo pre ňu robí. Fern jej môže darovať dieťa. Jediné, čo potrebuje, je nájsť otca. Táto misia jej otrasie v základoch život, ktorý si starostlivo vybudovala, a rozvíri temné tajomstvá, ktoré mali byť dávno pochované.

Udalosti sú podávané striedavo z pohľadu oboch sestier a postupne menia príbeh a aj naše vnímanie hlavných hrdiniek. Až na úplnom konci budeme schopní odpovedať na otázku, ktorá z nich je tá „dobrá sestra“.

Dobrá sestra je príbeh, ktorý vás očarí od prvých strán. Sčasti rodinná dráma, miestami záhadný triler, potom zasa psychologický príbeh o dvojčatách, ktoré nemôžu byť rozdielnejšie. Emocionálne, zábavné a rozhodne sa dotkne vášho srdce.

Večne je zelený (Pavel Vilikovský)