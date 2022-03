7 knižných tipov: Neandertálec v nás, Escobarov syn a miznúce pestúnky na Cypre

Escobarov syn (Roberto Sendoya Escobar)

Pablo Escobar bol najbohatším obyvateľom planéty a ovládal 80% globálneho obchodu s kokaínom. Pri jednej z akcií tajnej služby ho takmer dolapili, zomrelo vtedy veľa ľudí, ale Escobarovi sa podarilo utiecť. No na mieste zostalo bábätko menom Roberto a bol to Escobarov nemanželský syn. Jeho mama zahynula na mieste a agent MI6 sa nad týmto dieťaťom zľutoval, vzal ho so sebou a neskôr si ho adoptoval. Vyrástol z neho Roberto Escobar a teraz vydal knihu Escobarov syn .

Je zaujímavé, že chlapec až do dospelosti netušil o svojej pravej totožnosti, hoci sa s Escobarom stretol. Jeho adoptívny otec a britská vláda s Pablom Escobarom tajne spolupracovali, aby mali pod kontrolou pranie špinavých peňazí a obchod s drogami.

Napokon sa Roberto Escobar dozvedel, že je nemanželským synom neslávne známeho narkobaróna a v tejto knihe sa rozhodol rozpovedať pravdivý príbeh svojho života. Všetky spomínané fakty sú skutočné, hoci sa nevyhol dramatizácii udalostí a rozhovorov v súlade s tým, ako podľa neho prebiehali. Myslím, že za všetko hovorí podtitul knihy Escobarov syn: Vraždy, skryté milióny a tajomstvo tajnej služby. Skutočná pravda o mojom otcovi.

Escobarov syn

Spev vtákov (Christy Lefteri)

Po Včelárovi z Aleppa, ktorý vyšiel autorke pred dvomi rokmi, ďalší silný príbeh, ktorý dokáže otvoriť oči, dojať a dotknúť sa vášho srdca. A v istých chvíľach ho vie aj zlomiť...

Niša prišla zo Srí Lanky na Cyprus ako pestúnka a pomocníčka v domácnosti, aby zabezpečila lepšiu budúcnosť svojej dcérke, ktorá ostala u príbuzných. Jedného dňa však Niša zmizne. Vyberie sa von a viac sa nevráti. Polícia to odbije ako ďalší útek nespokojnej pomocníčky, a tak sa pátrania ujme jej zamestnávateľka Petra a Nišin priateľ Jannis, ktorý loví spevavé vtáky migrujúce ponad Cyprus a predáva ich na čiernom trhu. Spolu sledujú Nišine stopy na miesta, kam chodievala pred zmiznutím. Uvedomia si, ako málo o nej vedia, ako aj o odvrátenej stránke života imigrantov, ktorí často stoja pred bezvýchodiskovou voľbou.

Príbeh je inšpirovaný skutočnými prípadmi zmiznutia pomocníčok v domácnosti na Cypre. Spev vtákov je silný príbeh o strate, o víťazstve ľudského ducha a o nehynúcej láske matky k svojmu dieťaťu.

Spev vtákov

Príbuzní (Rebecca Wragg Sykes)

Vedeli ste o tom, že v každom z nás je kus neandertálca? Že ich DNA ovplyvnila viaceré naše dnešné črty a tiež zdravie? Že to súvisí povedzme s depresiou, infarktom alebo kožnými ochoreniami? Potvrdili to vedci a myslím, že táto neandertálska DNA v moderných ľuďoch prináša množstvo zaujímavých otázok.

Aj na ne odpovedá zaujímavá kniha poprednej paleolitickej výskumníčky Rebeccy Wragg Sykes Príbuzní: Život, láska, smrť a umenie neandertálcov .

Známy izraelský historik Yuval Noah Harari, autor bestselleru Sapiens – stručná história ľudstva povedal, že Príbuzní je veľmi dôležité čítanie pre každého, kto sa zaujíma o ľudstvo.

Autorka totiž využíva svoje skúsenosti, aby sa s nami podelila o nové chápanie neandertálcov. Klišé o surovcoch oblečených v handrách, ktorí obývajú zľadovatenú pustatinu, odsúva nabok a predstavuje ich ako zvedavých a bystrých znalcov svojho sveta, technologicky vynachádzavých a ekologicky prispôsobivých. Predovšetkým však dokázali prežiť vyše 300-tisíc rokov, ktoré charakterizovali výrazné zmeny podnebia.

Príbuzní





Hotelík na Islande (Julia Caplin)

Séria Romantické úteky pokračuje v slovenčine štvrtou knihou. Hotelík na Islande vás vezme za polárnou žiarou do krajiny ľadu a ohňa, horúcich gejzírov a legiend o elfoch.

Hlavnou hrdinkou je ambiciózna Lucy, ktorá zažije azda tú najzahanbujúcejšiu skúsenosť svojho života a kvôli tomu ju vyhodia z milovanej práce. Akoby toho nebolo dosť, z jej partnera sa vykľuje poriadny zbabelec. Ocitá sa na dne a jej poslednou šancou je prijať prácu manažérky malého hotelíka Polárna žiara na Islande. Na mieste už na ňu čaká príťažlivý barman Alex, ktorého si možno pamätáte z Cukrárne v Paríži.

Lucy sa napriek prvotným pochybnostiam do malého útulného hotelíka zamiluje a práca ju čoraz viac baví. Dni jej spríjemňuje aj charizmatický Alex, ktorý však pred Lucy čosi tají. Navyše sa v hotelíku začínajú diať podozrivé veci. Miestni sa tvária, že je to práca škriatkov, no Lucy tuší, že jej chce niekto škodiť. Aby konečne našla pokoj v duši, je odhodlaná rozlúsknuť všetky tajomstvá. Je Alex naozaj ten, za koho sa vydáva? A komu jej príchod tak veľmi leží v žalúdku? Ak si chce Lucy udržať novú prácu, musí o ňu tentoraz poriadne zabojovať. A to isté platí aj v prípade lásky…

Hotelík na Islande

Záhada zavretej schránky (Sophie Hannah)

Príbeh o slávnej spisovateľke, ktorá žije v bohatom sídle, má peňazí na rozhadzovanie...no zrazu sa rozhodne zmeniť testament. Na poslednú chvíľu...a to sa jej môže stať osudné!

Nové vydanie detektívky Záhada zavretej schránky , v ktorej vystupuje slávny Hercule Poirot, ale nenapísala ju Agatha Christie, no Sophie Hannah. Možno viete, že dediči Christie si vybrali Sophie, aby pokračovala v príbehoch s belgickým detektívom a už pri prvej knihe Vraždy s monogramom ju vychválili.

Lady Athelinda Playfordová plánuje usporiadať vo svojom sídle Clonakilty v írskom grófstve Cork večierok, no nemá ísť o bežnú spoločenskú udalosť. Lady Playfordová sa totiž náhle rozhodla zmeniť svoj závet a na večeri sa to chystá oznámiť prítomným.

Medzi hosťami sa prekvapivo nachádzajú aj dvaja muži, s ktorými sa hostiteľka ešte nikdy nestretla: belgický detektív Hercule Poirot a inšpektor Edward Catchpool z londýnskeho Scotland Yardu. Ani jeden z nich netuší, prečo bol pozvaný - vari sa lady Playfordová obáva, že sa stane obeťou vraždy? Ak áno, prečo potom robí všetko preto, aby možného vraha vyprovokovala?

Záhada zavretej schránky

Debna (Camilla Läckberg, Henrik Fexeus)

Camilla Läckberg patrí medzi najobľúbenejšie švédske autorky detektívok, predala vyše 30 miliónov výtlačkov. Teraz spojila sily s Henrikom Fexeusom, ktorý je známy švédsky mentalista, iluzionista, spisovateľ a televízny moderátor. Patrí medzi najznámejších švédskych odborníkov na neverbálnu komunikáciu, psychologickú manipuláciu a mentálny iluzionizmus....a to všetko využili vo svojej detektívke Debna .

Keď sa v kúzelníckej debne prebodnutej mečmi nájde mŕtvola mladej ženy, polícia si kladie otázku, či ide o nevydarený trik, alebo beštiálnu vraždu. Kriminalistka Mina Dabiriová požiada o pomoc mentalistu Vincenta Waldera, odborníka na reč tela a iluzionistu. Po náleze rímskej číslice na tele obete odhalia spojitosť s inými vraždami a pochopia, že pátrajú po sériovom vrahovi, ktorého treba odhaliť, skôr ako pribudnú ďalšie obete.

Henrik priznal, že veľa v postave Vincenta je z neho, no Camilla dodáva, že celkovo ide o fikciu. „Snažíme s ukotviť náš príbeh v realite, ale aj si veľa vymýšľame. Keby som písala o skutočnej policajnej práci, unudila by som vás k smrti :-),“ dodáva Camilla.

Debna

Robinson Crusoe (Daniel Defoe)

Kultový príbeh Robinson Crusoe vyšiel prvý raz v roku 1719 a už vtedy vyvolal u čitateľov veľký záujem. Ten pretrváva dodnes a každá nová generácia si nájde cestu k tomuto dobrodružnému príbehu. Vyšiel už v stovkách vydaní a predali sa milióny výtlačkov.

Mladý Robinson Crusoe čaká od života viac, ako len kráčať v stopách svojho otca. Zlákaný diaľkami sa vydáva na more a zažíva jedno dobrodružstvo za druhým. Najväčšia skúška však prichádza, keď stroskotá na opustenom ostrove, kde má poruke iba nôž, fajku a trochu tabaku. Pomoc je v nedohľadne, a tak Robinsonovi neostáva iné, ako sa vzdať alebo popasovať s novými výzvami. Ako si zaobstará jedlo, postaví strechu nad hlavou alebo sa ubráni pred dravcami, ktorí môžu striehnuť kdekoľvek v húštine? Robinsona obklopuje všadeprítomná samota, a tak je jeho príbeh najmä o nachádzaní seba samého a sile ľudskej blízkosti. Navyše, ostrov má svoje nebezpečné tajomstvo…

Robinson Crusoe

Foto: Ikar, Tatran, Slovart, Slovenský spisovateľ, Grada