7 knižných tipov: obklopený narcistami, tipy na zlepšenie nálady a šum smrti

„Narcisti zvyčajne vedia veľmi dobre odhaliť slabosti druhých. Okrem toho sú pripravení tieto slabosti zneužiť, aby oklamali alebo podviedli svoje obete. Zneužívanie je pre nich prirodzená vec,“ tvrdí komunikačný expert a lektor Thomas Erikson. Už viac ako dvadsať rokov pomáha ľuďom na celom svete porozumieť ich okoliu. Napísal niekoľko bestsellerov a najnovšia kniha Obklopený narcistami odpovedá na otázky typu: Ako sa z človeka stane narcista? Dá sa vôbec s takým človekom žiť? Alebo ste jedným z nich?

Ponúka mnoho tipov a odporúčaní, ako sa vyslobodiť z toxického kruhu narcistov a byť šťastnejšími a úspešnejšími. Zoznámite sa s opismi narcistického správania a jeho následkov – pre každého z nás aj všeobecne pre spoločnosť. Zdá sa, že narcizmus sa postupne rozširuje. Jestvuje vôbec hranica, pokiaľ je egoizmus relatívne v poriadku a odkiaľ je to už niečo zlé? Smerujú súčasné osobnostné štandardy k deštruktívnemu egoizmu? Táto kniha nadväzuje na celosvetovo úspešnú sériu kníh Obklopený idiotmi, Obklopený psychopatmi, Obklopený idiotmi v zamestnaní a Obklopený neúspechmi. Autorove zábavné a dokonale výstižné opisy ľudského správania priniesli jeho dielam obrovský úspech a spravili z nich doslova fenomén.

Sirota z Varšavy (Kelly Rimmerová)

Kelly Rimmerovej vyšli v slovenčine veľké hity ako Spoznal som ťa bosú, Keď som ťa stratila, Utajená dcéra alebo Matkina spoveď. Teraz je to príbeh Sirota z Varšavy , ktorý vás zavedie do roku 1942, kedy vo Varšave narastajú nepokoje a nacisti sa čoraz viac rozťahujú. Mladá Elžbieta Rabineková ich pozoruje z okna svojho útulného bytu. K Nemcom, ktorí hliadkujú v uliciach, neprechováva sympatie, ale snaží sa nemyslieť na to, čo sa deje za múrom susednej židovskej štvrte.

Keď sa spriatelí s ošetrovateľkou Sárou, dozvie sa čosi, čo ju vtiahne do nebezpečného sveta klamstiev aj hrdinských činov. Sára pomáha s pašovaním detí z varšavského geta a Elžbieta, zoči-voči ťaživej realite vojny, viac nedokáže odvracať zrak a pridá sa na stranu odboja. Tu spoznáva židovského mladíka Romana Gorku, ktorého trpká nespravodlivosť dovedie až k vzbure. Oddá sa jej s horlivosťou, ktorú nedokáže potlačiť ani láska k Elžbiete. Jeho rebélia však nechcene upozorní na Sárinu činnosť a nevedomky ohrozí Elžbietu aj jej rodinu. Šanca získať slobodu je čoraz menšia...

Veľmi silný príbeh inšpirovaný skutočnou hrdinkou, ktorá počas druhej svetovej vojny zachránila tisíce židovských detí.

Šum smrti (Sebastian Fitzek a Vincent Kliesch)

Z hlasu človeka vie vyčítať, či klamete, podvádzate alebo hovoríte pravdu. Ľahko zistí, či ste naozaj šťastný alebo smutný. Forenzný fonetik je hlavnou postavou vynikajúcej série Auris, spolu s kriminálnou podcasterkou. O čom je tretí diel Šum smrti ?

Podcasterka Jula Ansorgeová sa už celé roky snaží zistiť pravdu o osude svojho brata, ktorý záhadne zmizol. Matthias Hegel, slávny forenzný fonetik, tvrdí, že má dôkazy o tom, že Moritz je stále nažive. Ale pochybný a bezohľadný odborník, ktorému stačí iba vzorka hlasu na analýzu psychiky páchateľa, Julu mnohokrát oklamal. Je presvedčená, že s ňou iba manipuluje. Poslednýkrát sa s ním stretáva. Ich stretnutie sa však končí katastrofou: Julu a Hegela brutálne unesú. Zjavne má niekto stále záujem vypátrať Moritza – a aby ho páchateľ našiel, neštíti sa toho najkrutejšieho mučenia. Jula a Hegel, nerovný a nepriateľský pár vyšetrovateľov, uviazli v neriešiteľnej vražednej dileme: ak spoločne vyriešia poslednú hádanku o Moritzovi, Julin brat umrie. Ak ju nevyriešia, sami zomrú v zajatí...

Zlom (Arne Dahl)

Arne Dahl je šikovný škandinávsky krimi autor, ktorý vie vo svojich príbehoch majstrovsky spájať napätie, nadnárodné intrigy, robí to inteligentne a kvalitne. Jedno z najväčších mien nordic noir. Dokazuje to aj v novinke Zlom .

Končí sa mrazivá jar a do Švédska prichádza skoré leto. Deer sa po zdrvujúcom útoku preberá k životu. Odkázaná na vozíček je pridelená k nekonečným policajným papierovačkám.

Neočakávane však objaví spojenie medzi viacerými telami nájdenými v roztápajúcich sa ľadoch švédskeho súostrovia. Súvislosti naznačujú, že niekto bude znova vraždiť. A tak sa do pátrania aj tentoraz zapájajú Berger a Blomová. Postupne odhaľujú temné tajomstvá. Prečo boli mŕtvi zaživa zmrazení v dusíku? A prečo sa telá objavujú práve teraz? Vyšetrovatelia prenikajú čoraz hlbšie do priepasti ľudskej megalománie, až kým nestretnú pri pátraní po medzinárodne aktívnych vrahoch svojich starých známych...

Zlom je záverečný diel bestsellerovej série detektívnej dvojice Berger a Blomová.

Hriešne myšlienky (Sabrina Jeffries)

Nádherná regentská romanca o maliarovi Jeremym, odvážnej lady Yvette, ktorá sa stane jeho modelkou a rodinnej záhade. Zoznámte sa s členmi pánskeho klubu, ktorí spojili sily, aby uchránili svoje sestry pred zvodnými nápadníkmi! Je tu prvá kniha novej série Sabriny Jeffries Hriešne myšlienky .

Americký maliar Jeremy sa odmieta vrátiť domov a prevziať otcovu firmu. Oveľa radšej by spoznával krásky v zahraničí, kde hľadá modelku pre svoj nový škandalózny obraz. Keď na jednej londýnskej svadbe stretne krásnu lady Yvette, uvedomí si, že mladá dedička je preňho ako stvorená, a rozhodne sa zachytiť na plátne jej neskrotného ducha a dych vyrážajúcu zmyselnosť. Odvážnej Yvette nie sú škandály cudzie, a tak súhlasí, že sa stane umelcovým objektom. Za odmenu žiada niečo neslýchané: pomoc pri vstupe do mestských verejných domov, ktoré Jeremy dôverne pozná. Dúfa totiž, že sa jej podarí vypátrať istú nezvestnú ženu a vyriešiť rodinnú záhadu...

Skvelý úvod do novej série. Bude sa vám páčiť najmä chémia medzi Jeremym a Yvette. Pozrite si video so Sabrinou Jeffries .

Ako ihneď zmeniť náladu (Dr. Olivia Remes)

Ľahké, motivačné čítanie plné rád a tipov, ako zastaviť úzkosť, zbaviť sa paniky, stresu a ďalších neželaných duševných stavov. Cesta ako sa upokojiť, čo je v tomto období zvlášť potrebné. Autorka je výskumníčka v oblasti duševného zdravia, ktorá strávila posledných desať rokov odhaľovaním tajomstva, ako odbúrať úzkosť, stres a paniku. Ponúka 50 jednoduchých, na vede založených riešení na boj s duševnými stavmi, ktoré nám znepríjemňujú život. Tieto často prekvapivé tipy a triky zamerané na všetko od preťaženia cez nerozhodnosť a nedostatok motivácie až po úzkosť a ťaživé myšlienky poskytnú okamžitú úľavu a v dlhodobom horizonte vám pomôžu urobiť prvé kroky pri odstraňovaní ich príčin. Kniha Ako ihneď zmeniť náladu je navrhnutá tak, aby ste do nej mohli nazrieť vo chvíľach, keď to najviac potrebujete a nájsť rýchly návod, ktorý vám pomôže získať späť kontrolu. Už žiadne odkladanie riešenia problémov, vyhýbanie sa nepríjemným situáciám, či sebaobviňovanie – táto kniha vám dodá silu, aby ste boli skutočne pokojní, sebavedomí a odolní voči nepriazňam života.

Veľká šanca (Jeff Kinney)

„Veľmi sa teším, že moja nová kniha s názvom Veľká šanca práve vyšla aj na Slovensku. To je skvelé!“ odkazuje Jeff Kinney v exkluzívnom videu . „Dúfam, že sa vám bude páčiť nový príbeh o basketbale, športe a prehrách, to by predsa ani nebol odvážny bojko.“ Z kníh Jeffa Kinneyho sa vo svete predalo neuveriteľných 250 miliónov výtlačkov v 65-tich jazykoch. Jeho knihy sa držali v rebríčku bestsellerov prestížneho New York Times neuveriteľných 775 týždňov. 16.diel série prináša nové dobrodružstvá a trampoty školáka Grega Heffleyho. On a šport? To predsa nejde dokopy! Po katastrofálnom športovom dni v škole sa Greg rozhodne oficiálne ukončiť svoju „športovú kariéru“. Na mamino naliehanie, aby dal športu ešte šancu, však neochotne súhlasí, že vyskúša basketbal. Po chaotickom výberovom tréningu Greg pochybuje, že z toho niečo bude, ale na vlastné prekvapenie skončí v jednom z družstiev. Greg a jeho noví spoluhráči nemajú veľkú nádej, že počas sezóny vyhrajú hoci len jediný zápas. Na ihrisku sa však môže stať naozaj všeličo. Vyznamená sa Greg, keď sa mu v rozhodujúcej chvíli dostane do rúk lopta? Alebo svoju veľkú šancu premárni?

Veľká šanca je opäť v duchu klasického smoliara Grega, na ktorého sa lepia trapasy a škandály: zábavný príbeh plný nehôd, premárnených príležitostí, všetko doplnené o Jeffove kresbičky a bonus navyše: v našom slovenskom vydaní nájdu decká ako darček špeciálnu samolepkovú záložku.

