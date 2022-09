7 knižných tipov: Opustený ostrov a 8 súťažiacich...koľkí napokon prežijú?!

Kurátor (M.W.Craven)

Kurátor je perfektné krimi a ja som prekvapený, že po autorovi nesiaha oveľa viac slovenských čitateľov. S každou ďalšou knihou sa teším na Cravenove príbehy a na dvojicu Tilly-Poe.

Najskôr vyšlo od neho Bábkové divadlo, prišla druhá kniha Čierne leto a tam som si už zamiloval dvojicu Tilly Bradshawová-Washington Poe. Geniálna, trošku asociálna, čudná a svojská analytička, ktorá sa dokáže nabúrať do akéhokoľvek systému. A detektív, ktorý má za sebou všeličo, pred šéfmi si neberie servítku pred ústa, je poctivý a svedomitý.

Opäť vynikajúco premyslená zápletka, Craven dokáže indície, stopy a postupné kroky veľmi umne dávkovať, takže vás drží stovky strán a vy chcete čítať ešte a ešte. Baví vás Tilly, jej neohrabanosť v spoločnosti ľudí, jej oddanosť voči Poeovi...ale tiež otcovská láska Washingtona Poa k nej, jeho ochranársky inštinkt. Perfektná dvojica. K tomu pridáva humor, sarkazmus, pasáže nabité invenciou (najmä v situáciách s geniálnou Tilly), napätie a výborné rozuzlenie. Pre mňa jeden z najlepších britských autorov krimi, akých som v poslednom období čítal.

Napospas (Sarah Goodwinová)

Reality show, resp. sociálny experiment, v ktorom má 8 súťažiacich prežiť na opustenom škótskom ostrove celý jeden rok. Majú si postaviť prístrešok, nájsť jedlo, založiť komunitu...a potom po nich príde loď. Ale tá loď nakoniec nepríde... To je nový dobrodružný triler Napospas .

Je to svižný, dynamický a pútavý príbeh. Zamilujete si hlavnú postavu Maddy, rozprávačku, ktorá je tak trošku outsiderkou a vy od začiatku tušíte, čo sa asi bude diať...no aj tak vás to ťahá dopredu. Chcete to čítať a miestami pozeráte s otvorenými ústami, čo všetko si musela od ostatných súťažiacich vytrpieť. Pritom nie je to žiadna naivka, vidí čo sa deje a správne to v duchu aj analyzuje. No musí myslieť dopredu, tiež na kamery, ktoré všetko snímajú... jednoducho veľmi dobre vystihnutý charakter a samotná postava.

Napospas je tak trochu aj analýzou ľudského správania v nie bežných podmienkach. Keď musíme strádať, keď sme zahnaní do kúta, keď sa správame stádovito, aby sme na seba neupozornili a neobrátil sa hnev/nesympatie/odpor/odsudzovanie voči nám.

Napínavá a strhujúca štúdia toxického myslenia uzavretej skupinky ľudí.

Utajená (Lucia Sasková)

Sex, drogy a rock and roll! Hudba, koncerty, šoubiznis, sociálne siete...a rodiaca sa láska. Aj to je Utajená , 11.román obľúbenej slovenskej autorky. „Chcela som napísať absolútnu oddychovku. Potrebovala som uniknúť z reality, cestovať a mám pocit, že také čosi chcú aj čitatelia,“ hovorí Lucia na margo svojej novinky.

Hlavná hrdinka náhodne spoznáva členov populárnej kapely Long Story, o ktorej nikdy nepočula, najmä jej lídra Lea, človeka, ktorý jej zaužívané stereotypy obráti hore nohami. V jeho svete totiž nie je čas na začiatky...a dokonca začnú svoje spoznávanie od konca. Lenže môže sa vzťah začať koncom? Čo sa stane, keď prídu na začiatok?

Ona kvôli jazvám na tvári žije život, v ktorom ju strach núti skrývať sa, a postupne preniká do sveta, v ktorom ju skrývajú ostatní. Obaja taja svoju minulosť, netušia, čo prinesie budúcnosť. Ich svety sa neustále rozdeľujú a spájajú, zažívajú vzostupy a pády, čelia intrigám, pochybnostiam... Ako dlho sa dá žiť utajený život, keď sa za každým rohom skrýva niekto, kto vás sleduje? Ako dopadne vzťah obletovaného lídra obľúbenej skupiny a ženy, ktorá si v predošlom vzťahu vytrpela viac ako mnohí z nás dohromady, a preto je teraz opatrná a nechce byť na očiach? Ide to vôbec dokopy?

Apartmán v Paríži (Lucy Foleyová)

Od Lucy Foleyovej vyšiel nedávno triler Zoznam hostí a ak ste čítali, určite ste sa tešili aj na túto novinku. Apartmán v Paríži je spletitý a záhadný príbeh o exkluzívnom parížskom bytovom dome...a najmä o sympatickej hrdinke Jess. Je osamelá, bez peňazí a práve prišla nie práve najšťastnejším spôsobom o prácu. Jej nevlastný brat Ben síce nebol nadšený, keď ho požiadala, či môže uňho chvíľu bývať, no nepovedal nie. Koniec koncov, v Paríži bude všetko vyzerať ružovejšie. Jess príde do krásneho apartmánu a je ním ohúrená – naozaj si ho Ben môže dovoliť? Po bratovi sa však zľahla zem...

Čím dlhšie je Ben nezvestný, tým väčšmi sa oňho obáva a vynára sa pred ňou čoraz viac otázok. Benovi susedia sú veľmi rôznorodá partia a vôbec sa netaja tým, že jeho sestra nie je v dome vítaná. Jess utiekla do Paríža pred svojimi problémami, no teraz to vyzerá, že sa Ben ako novinár zamotal do čohosi omnoho závažnejšieho…

Apartmán v Paríži je skvelá skladačka, ktorú vám predkladajú viacerí rozprávači, vy sa na všetko dívate ich očami a uvažujete, čo je pravda, čo už lož, čo je prikrášlené, aké tajomstvá skrývajú... a kde je vlastne Ben?

Život mi pristane (Sharon Stone)

„Zabudnite na klasické hollywoodske autobiografie. Táto je odzbrojujúco úprimná, plná nepokoja a otázok,“ napísali v O, The Oprah Magazine. Možno ste ani nevedeli, že Sharon Stone v roku 2001 takmer umrela a potom sa druhýkrát narodila. Trvalo jej roky, kým sa postavila na nohy. Jej autobiografia Život mi pristane je jej úprimnou spoveďou o vlastnom znovuzrodení. Úprimne a citlivo rozpráva o svojich začiatkoch vo filme, o priateľstvách, ktoré jej zmenili život, najhorších sklamaniach, ale aj o najväčších úspechoch. Odhaľuje, ako po traumatickom detstve plnom násilia začala pracovať vo filmovom priemysle, ktorý je mnohokrát pod rúškom peňazí a slávy rovnako traumatický.

„Som dcéra Joa Stonea a práve ten ma naučil, že ak chcem rešpekt, musím si ho vyžadovať. Nežiadať oň, nedúfať, vyžadovať ho. To sa však ľuďom veľmi nepáčilo: Vyhodili ma, z času na čas bojkotovali. Ohovárali ma, smiali sa mi a nakoniec, keď som natočila Základný inštinkt, ma odpísali ako sexstar. Jasné,“ píše vo svojej knihe Sharon Stone a pokračuje: „Skúste si úspešne zahrať sériovú vrahyňu a psychopatku vo filme, ktorý režíruje fantastický režisér po boku superhviezdy, akou bol Michael Douglas, a potom mi porozprávajte o tom, že to všetko vyšlo len kvôli tomu, že ste ukázali svoje telo. V prvom rade som sa však musela dostať k filmu. Nastal čas strčiť nohu do dverí.“

Presne taká, aká si (Emily Nagoski)

Zistite, ako funguje ženské telo, zmeňte svoj sexuálny život a naplňte ho sebadôverou a radosťou. Možno ste ani nevedeli, že pri pohlavnom styku spoľahlivo dosahuje orgazmus len približne štvrtina žien a zvyšných 75 percent ho dosiahne inými spôsobmi... že variácie v tvaroch, vo veľkostiach a farbách ženských genitálií nepredpovedajú nič konkrétne o úrovni záujmu ženy o sex... že ženský mozog má sexuálny „plyn“ a „brzdu“, ktoré reagujú na stimuláciu súvisiacu so sexom...že ženy majú spontánny a responzívny štýl túžby. O tom všetkom píše americká výskumníčka, doktorka Emily Nagoski v knihe Presne taká, aká si .

Rozoberá všetko, čo súvisí so ženskou sexualitou a sexom ako takým. Bez zábran, otvorene a úprimne píše o tom, ako funguje naše telo, ako zvýšiť svoj apetít, ako si viac užívať sex. Množstvo užitočných poznatkov, podaných zrozumiteľne a pútavo.

Ako povedal rešpektovaný profesor psychológie a odborník v oblasti výskumu rodiny a manželstva John Gottman, Ph.D., „toto je najlepšia kniha, akú som kedy čítal o ženskej sexuálnej túžbe a o tom, prečo niektoré páry prestanú mať sex a čo s tým môžu urobiť.“

Atlas zabudnutých miest (Travis Elborough)

Preskúmajte miesta, ktoré sa stratili v čase. Zábavný park Camelot v Anglicku. Obchodný dom New World v Thajsku. Ponorková základňa Balaklava na Kryme. Stredoveká dedina Craco v Taliansku. Stanica metra City Hall v americkom New Yorku.

Vydajte sa na cestu po opustených miestach sveta. K tajomným spiacim monumentom roztrúseným po našej planéte, ktoré boli odsunuté na okraj dejín, vytratili sa z máp aj z nášho zorného poľa. Travis Elborough zvečnil osudy týchto zvláštnych, prehliadaných a miznúcich svetov – od starovekých ruín a rozpadávajúcich sa zámkov po oveľa mladšie pozostatky niekdajšej slávy ako newyorská stanica metra v štýle art deco, sovietske mesto duchov za polárnym kruhom či zatopené obchodné centrum v Thajsku plné rýb.

V Atlase zabudnutých miest nazriete do skrytých dejín, objavíte slávnu minulosť a odhalíte temnú pravdu. Vďaka prehľadným mapám a skvelým fotografiám spoznáte miesta, na ktoré vaša noha možno nikdy nevkročí.

