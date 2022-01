7 knižných tipov: Sex bez ľudí... ako zvládať stres...a hrozí nám apokalypsa?

1. Sex bez ľudí, mäso bez zvierat (J.Kleeman)

Veľmi zaujímavý výskum inovácií v štyroch oblastiach: sex, mäso, smrť a narodenie/život. Autorka cestuje, hľadá najnovšie vynálezy a inovácie, ktoré ukazujú, ako (možno) budeme jesť v budúcnosti, ako budeme umierať, aký budeme mať sex...

Napríklad v kapitole o sexe bez ľudí navštívi kalifornskú firmu, kde tím odborníkov na AI vyvíja novú ženu, ktorá sa dokáže usmievať, trepotať viečkami, rozprávať (pýtať sa, aj odpovedať), vie vzdychať rôznymi spôsobmi pri rôznych dotykoch.

Na inom mieste bežia preteky o vývoj čistého mäsa - mäsa bez zvierat. Laboratórne vypestované jedlo vyrobené zo živočíšnych buniek.

Alebo umelá maternica, biovak, vďaka ktorej by mohol byť pôrod jednoduchý a prirodzený.

A tiež rastúci trh so samovražednými súpravami a nástrojmi, ktoré sľubujú rýchlu a bezbolestnú smrť pre starších a nevyliečiteľne chorých ľudí. Kniha Sex bez ľudí, mäso bez zvierat veľakrát šokuje, prekvapí, vystraší, niekedy vám zostáva rozum stáť, inokedy neveriacky krútite hlavou.

Vypočujte si podcast – rozhovor o tejto knihe s futuristom, odborníkom na umelú inteligenciu Martinom Spanom.

2. Ako zvládnuť stres (Frank Ritter)

Stres – je to módny výstrelok alebo problém, ktorý treba brať vážne? Ide o ezoteriku či vedu? Existuje reálne alebo je len neviditeľný? Na nijakú inú otázku súvisiacu so zdravím nie sú pohľady také odlišné ako na stres. Faktom je, že v súčasnosti sa čoraz viac ľudí sťažuje na stres. Je toxický pre telo aj myseľ, a preto predstavuje veľké nebezpečenstvo pre naše zdravie. Bývalý športovec Frank Ritter vo svojej knihe Ako zvládnuť stres radí, ponúka rôzne stratégie a zameriava sa na vytvorenie rovnováhy medzi telom a mysľou. Naučí vás ako si vybudovať odolnosť proti stresu a jeho každodenným nástrahám.

„Zo skúseností vychádzajúcich z individuálneho koučingu a zo seminárov, ktoré som viedol mnoho rokov, som vypracoval metódu SMR. Teraz by mala podporiť aj vás, aby vaše ďalšie kroky boli správne – aby ste sa vymanili zo stresu,“ píše vo svojej knihe Frank. Len v skratke – ide o tri kroky: Spoznanie stresu – Meranie stresu – Racionálny prístup (mentálny i fyzický).

3. Apokalypsa nehrozí (Michael Shellenberger)

Súčasným tempom rastu emisií sa planéta oteplí možno až o štyri stupne. Takýto nárast teploty je nezlučiteľný s prežitím civilizácie...vymrú miliardy ľudí. Bude to katastrofa nebývalých rozmerov. Šieste vymieranie ľudstva...

Nuž, aj toto si prečítať v novej knihe Apokalypsa nehrozí . Klimatické zmeny sa dejú, no neznamenajú koniec sveta. Nepatria dokonca ani k najvážnejším ekologickým problémom dneška. Environmentálna panika nám všetkým ubližuje. Alarmizmus podľa autora bráni vecnej analýze a v dôsledku toho aj efektívnemu riešeniu problémov. Kniha ponúka množstvo konkrétnych informácií a zaujímavých príkladov z celého sveta. Iba málo ľudí totiž vie, že ľudstvo nespôsobuje svoje „šieste masové vyhynutie“... že amazonský prales v skutočnosti nie sú „pľúca sveta“... že za nebezpečné požiare v Austrálii a Kalifornii nemôže zmena klímy... že emisie uhlíka v najbohatších krajinách sveta od polovice 70-tych rokov klesajú. Apokalypsa nehrozí, netreba strašiť, hoci áno – treba robiť kroky k ochrane klímy a planéty. No rozumne a bez stresu.

4. Umenie a psychoanalýza (Sigmund Freud)

O najsilnejšom ľúbostnom vzťahu, ktorý ako zrelý muž zažil, podal Goethe svedectvo vtedy, keď napísal svojej milovanej: „V predchádzajúcom živote si bola určite mojou sestrou alebo mojou ženou.“

Výber štúdií rakúskeho lekára a psychiatra Sigmunda Freuda venované psychoanalytickej interpretácii podstaty umeleckej tvorby, funkcie umenia a osobnosti umelca. Na základe analýzy rozprávok, divadelných hier Shakespeara, Ibsena a ďalších spisovateľov a textov podáva autor originálne vysvetlenie vzťahov postáv a ich konania. Venuje sa aj osobnosti a postavám z diel Dostojevského a Goetheho. Štúdie o Michelangelovej soche Mojžiša a o fantastických poviedkach E. T. A. Hoffmanna patria k tomu najlepšiemu, čo psychoanalýza priniesla k analýze podstaty umenia a umeleckej tvorby. Freudove Umenie a psychoanalýza vyšli po prvý raz v slovenskom preklade pred dvoma desaťročiami. Podstatným spôsobom prispeli k teoretickým diskusiám o vzťahu umenia a psychoanalýzy, ako aj k prehĺbeniu poznania ich autora, tak často citovaného, no dodnes u nás málo vydávaného.

5. Nočný motýľ (Nina Protušová)

Nine už vyšli dve knihy – Čierna schránka a Mira. Teraz je to príbeh s názvom Nočný motýľ, young adult napínavý triler so štipkou romantiky. Také teraz letia aj vo svete, veď spomeňme hity ako Klamári, Sleduj ma, Jeden z nás klame, Ďalší na rade.

Nočný motýľ je príbeh o študentke žurnalistiky Dore, o jej námesačníctve, nepríjemnom prekvapení v jej byte, o smrti jej spolužiačky, o tajomstvách, ktoré postupne vychádzajú na povrch. Dva roky po nešťastí na školskom výlete je Dora opäť na výslní. Konečne je sama sebou a bolestivé spomienky na strednú školu pomaly blednú. Končí prvý ročník na fakulte žurnalistiky, hlavu má plnú prázdninových plánov, už musí iba spraviť poslednú skúšku a dokončiť článok do univerzitného časopisu. Na všetko je pripravená. Avšak len do chvíle, keď po neplánovanej nočnej prechádzke natrafí vo svojom byte na nepríjemné prekvapenie. S pomocou bezstarostného suseda Adriána odkrýva tajomstvá, ktoré poriadne zatrasú jej svetom. Naozaj niekoho vydesil nevinný článok pre školský časopis? Snaží sa ju niekto zmanipulovať alebo jej iba otvoriť oči? Jedno je isté. Ktosi je presvedčený, že smrť Dorinej spolužiačky nebola nehoda... Pozrite si video s Ninou Protušovou .

6. Splnený sľub (Mary Baloghová)

Harry Westcott sa mal stať, nič netušiac, obeťou láskyplného odhodlania ženských členiek rodiny, ktoré sa rozhodli, že sa postarajú, aby si užil tridsiate narodeniny ako nijaké iné predtým... Splnený sen je historická romanca par excellence. Skvelý príbeh, zaujímavé postavy, úžasne vykreslené prostredie... Mary Baloghová akoby bola stále lepšia a lepšia. Aj tento jej najnovší príbeh je dojímavý, plný emócií, donúti vás na niektorých stranách plakať...na iných zasa smiať sa. Harry Westcott stratil titul grófa, keď vyšlo najavo, že manželstvo jeho rodičov nebolo legitímne, a odišiel bojovať proti Napoleonovi. V ťažkých bojoch utrpel takmer smrteľné zranenie, a hoci sa z neho napokon zotavil, kedysi veselý, bezstarostný mladík sa zmenil na utiahnutého, zádumčivého muža... Lydia Tavernorová nedávno ovdovela a tajne sníva o milencovi. V manželstve musela mužovi slúžiť a vo všetkom ho poslúchať, a tak si po jeho smrti vychutnáva slobodu. Nechce sa k nikomu pripútať a vydať sa, no niekedy premýšľa, či nie je osamelá... Jedného večera sa Harry a Lydia stretnú a všetko sa zmení...

7. Nevestin bozk (Lisa Berne)

Ďalšia skvelá historická romanca. Príbeh o bohatom a arogantnom Gabrielovi, ktorý chce nadviazať na rodinnú tradíciu: plánuje si nájsť poslušnú nevestu, splodiť dediča a ďalej žiť po svojom vo formálnom manželstve. Presne tak to v ich rodine fungovalo odjakživa. No jediný okamih slabosti s krásnou, ale svojhlavou Liviou nabúra jeho zásady. Keď ich prichytia pri vášnivom bozku, musí naplniť povesť džentlmena a ponúknuť jej manželstvo. Ženy sa mu doposiaľ vrhali do náručia, preto ho zaskočí, keď Livia pred ním uteká.

Ak máte rady historické romance, určite vyskúšajte aj Nevestin bozk . Autorka Lisa Berne vraj prečítala prvú historickú romancu ako 14-ročná a odvtedy tento svet neodolateľných hrdinov a nezávislých, duchaplných hrdiniek neopustila. Jej veľkými vzormi sa stali Georgette Heyerová a Jane Austenová. Začala sama písať a jej knihy sa stali bestsellermi, známe sú po celom svete a Nevestin bozk je prvým dielom série Penhallowci.

BONUS pre deti: Lesný útulok (A.Cholewinska-Szkoliková)

Už 11.príbeh v úžasnej detskej sérii Miška a jej malí pacienti. Ak ešte nepoznáte Mišku, je to 8-ročné dievčatko, ktoré má v korune košatej lipy veterinárnu kliniku. Má neobyčajný dar – rozumie zvieratkám. Vďaka tomu presne vie, čo jej pacientov trápi. A navyše jej pomáha najlepší priateľ – psík Popík. V každej knižke nájdete tri príbehy, v ktorých Miška pomáha zvieratkám, lieči ich a utešuje. Tentoraz trávi Miška zimné prázdniny v horách u dedkovho brata Petra, ktorý má útulok pre lesné zvieratá. Spolu s bratrancom Jankom sa tešia, ako budú pomáhať pri starostlivosti o obyvateľov lesa. Postupne si Miška so svojím nerozlučným kamarátom psíkom Popíkom získa dôveru náladového diviaka. Zranený los si nájde cestu k lesnému útulku a čoraz častejšie sa tu objavuje aj zvláštne húkajúca sova. Miška a Popík sa snažia zvieratkám pomôcť... Vaše deti si jej príhody zamilujú. Miška má ryšavé vlásky, šibalské očká a pár pieh na tvári. Miluje jahody, kakao so slamkou, maľuje, rada číta a najviac času trávi v záhrade.