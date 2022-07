7 knižných tipov: Stačí JEDNA DOBRÁ VEC, aby sa vám život úplne otočil

Dievčatá z ovocných sadov (Nikola Scottová)

Strhujúci rodinný príbeh, v ktorom sledujeme dve časové línie. V súčasnosti spoznáme Frankie, ktorá v detstve prišla o mamu a jej otca obvinili z jej usmrtenia, takže skončil vo väzení. Vychovávala ju stará mama Violet, rozumeli si, mali vrúcny vzťah, ale jedného dňa Frankie zistí, že to stará mama dostala jej otca do väzenia. Preruší vzťahy, odíde, desať rokov sa nezhovárajú...ale teraz jej stará mama stráca pamäť, veľmi zostarla a jedine Frankie sa môže o ňu postarať. Prekoná sa, ide k starkej Violet a postupne sa dozvedá jej zážitky z vojny, ktoré ju prekvapia, sú desivé a môžu dokonca aj dnes zničiť samotnú Frankie.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V tej druhej časovej línii sa vrátime do roku 1940, kedy mala Violet 17 rokov, začala sa vojna, bombardovanie Londýna a ona vstúpi do Ženskej pozemnej armády, kde ťažko pracuje v ovocných sadoch. Nájde si tam priateľky, aj prvú skutočnú lásku až príde osudová noc, ktorú musí zostať pre všetky dievčatá z ovocných sadov navždy tajomstvom.

Dievčatá z ovocných sadov je dojímavý príbeh plný rodinných tajomstiev, emócií, úžasne vykreslených postáv. Veľmi zaujímavá je história ženskej armády, autorka skvele využíva historické pozadie a mnohé médiá Nikolu Scottovú označujú za kráľovnú takýchto duálnych príbehov, čiže keď sa jedna línia odohráva v súčasnosti, druhá v minulosti.

Dievčatá z ovocných sadov - Nikola Scottová

Predstava o tebe (Robinne Lee)

Robinne Lee je známa americká herečka, producentka a spisovateľka. Mohli ste ju vidieť vo filmoch po boku Willa Smitha, alebo vo filmoch Päťdesiat odtieňov temnoty a Päťdesiat odtieňov slobody.

A toto je jej príbeh o Solene a Heyesovi. Solene je krásna sexi skoro štyridsiatnička, majiteľka umeleckej galérie v Los Angeles. So svojou tínedžerskou dcérou ide na koncert svetoznámej chlapčenskej skupiny August Moon, z čoho teda nie je nadšená, ale čo neurobíte pre svoje deti.

Solene prekvapivo nadviaže na koncerte vzťah so spevákom skupiny Heyesom, ktorý je očarujúci, sebavedomí, inteligentný a má 20 rokov. Priťahujú sa, zaľúbia sa do seba a Solene si pri ňom zrazu uvedomuje svoju vlastnú hodnotu, opäť objavuje lásku a šťastie.

Tušíte, že niečo sa musí pokaziť – problémy nastane, keď ich vzťah prenikne na verejnosť a zahryzne sa do nich bulvár. Fanatické fanúšičky šalejú, médiá im lezú takmer až do chladničky a Solene sa musí rozhodnúť: buď bude pokračovať v romantickom vzťahu alebo dopraje šťastie, dokonca život najdrahšej bytosti.

Predstava o tebe je sexi, sladké, strhujúce čítanie, nie však povrchné, ako by ste možno čakali. Napríklad v časopise Oprah Magazine napísali, že autorka dokázala vyčarovať dokonalú knižnú mágiu? Zmazala hranicu medzi dvomi svetmi, tým bežným a tým celebritným. Vypočujte si úryvok v podaní Lucie Vráblicovej .

Predstava o tebe - Robinne Lee

Hra na milovanie (Katarína Gillerová)

Katka Gillerová a jej mysteriózny príbeh o skupinke mladých ľudí, ktorí zažijú zvláštne veci...a osud ich doženie o takmer dvadsať rokov. Hra na milovanie je čosi iné, ako zvykne písať...a román sa rýchlo vypredal, preto vychádza v novom vydaní s ešte krajšou obálkou.

Je hra na milovanie neverou? Je možné túžiť po dotykoch jednej ženy a myslieť pritom na inú? Tieto otázky si kladie aj Oliver, jeden zo skupiny mladých ľudí, ktorí sa v lete vyberú do amerických Apalačských hôr stráviť pár týždňov v spustnutom panskom sídle uprostred lesa. Tu sa naplno rozvinie tichý súboj medzi Oliverom a jeho kamarátom Edwardom, pochádzajúcom z bohatej podnikateľskej rodiny, o pozornosť krásnej Caroline.

Nie sú to však iba oni dvaja, ktorým sa Caroline páči. Z priateľov sa stávajú sokovia, ale iba s jedným z nich prežíva Caroline vášnivé noci.

Medzitým sa však začnú diať zvláštne veci, ktoré všetkých vystrašia. V starom cintoríne objavia náhrobný kameň s menom stratenej Edwardovej kolegyne z univerzity, čo najviac vydesí samotného Edwarda. Keď sa po slede nevysvetliteľných udalostí rozhodnú predčasne odísť, osud si s nimi zahrá a sídlo opúšťa skupina menšia, než bola na začiatku.

Pre každého z nich sa život vyvíja inak, spájajú ich však spomienky na minulé udalosti. Po takmer dvadsiatich rokoch sa zrazu minulosť vynorí a ovplyvní ich osudy. Bude zrada pomstená a láska opätovaná? Kto z nich si svoje šťastie udrží a kto ho stratí navždy?

Katarína Gillerová o svojom románe .

Hra na milovanie - Katarína Gillerová

Jedna dobrá vec (Alexandra Potterová)

Alexandra Potter píše veľmi zábavné, trefné, čítavé príbehy (nielen) pre ženy; žiadne slaďáky, ale skôr feel-good príbehy, ktoré sú srdečné a dojímavé.

Presne taká je aj Jedna dobrá vec - krásny príbeh o (nečakanom) priateľstve, o hľadaní šťastia a o veciach, ktoré nám vojdú do cesty a vedia nám zmeniť celý život.

Pretože naozaj niekedy stačí jedna dobrá vec, aby sa váš život otočil o stoosemdesiat stupňov, ako sa to stalo Liv. A keďže dobré veci sa zvyknú na seba nalepiť, neskôr sa jej stali ďalšie dobré veci...

Liv bola šťastne vydatá, mala stabilné zamestnanie, platenú dovolenku, pekný dom a hypotéku. Žiadne veľké zvraty, žiadne neistoty. No teraz sa rozviedla, jej manžel si našiel mladšiu a ona sa sťahuje z ich spoločného domu do svojho nového...nájde si akýsi starý dom, ktorý najskôr nechcela, ale čosi...možno intuícia...jej našepkala: vezmi ho. A tak ho vzala, pričom rýchlo zistila, že tam je pleseň a dom sa nachádza v akejsi mobilovej čiernej diere. Nie je tam žiadny signál... No veci sa jedného dňa zmenia. Ako to býva, až keď stratíte to, čo ste milovali, objavíte to, na čom naozaj záleží...

Toto je ten typ kníh, ktoré vám po dočítaní urobia dobre na duši. Pohladia vás a zanechajú vo vás pocit, že život nie je až taký zlý a môže byť ešte lepší. Že niekde za rohom možno čaká jedna dobrá vec, ktorá ho ešte vylepší. Že aj keď máte pred sebou výzvy, problémy, ťažkosti, možno vzápätí príde jedna dobrá vec, ktorá vám to všetko pomôže prekonať.

Alexandra Potter hovorí o svojej knihe .

Jedna dobrá vec - Alexandra Potter

Ešte som ťa nestretla (Sophie Cousensová)

Čo keby ste na letisku zobrali nesprávny kufor a bezhlavo sa vydali na honbu za jeho majiteľom? Redaktorka lifestylového časopisu a beznádejná romantička Laura vyráža na služobnú cestu na Normanské ostrovy, ktorá sa však nezačne práve najlepšie. Po tom, čo sa na letisku ocitne v trápnej situácii s najsexi mužom, akého kedy videla, v hoteli zistí, že zobrala nesprávny kufor.

Laurinou jedinou útechou je jeho obsah – každá vec ju o čosi viac presvedčí, že majiteľ kufra je bezpochyby jej vysnívaný muž. Stačí ho už len nájsť. Preto presvedčí mrzutého taxikára Teda, aby jej robil šoféra na honbe za mužom snov. Všetko sa však skomplikuje, keď Laura odhalí rodinné tajomstvá.

Podarí sa jej vypátrať záhadného majiteľa kufra na tom istom ostrove, na ktorom sa zamilovali jej rodičia? Zvládne napísať článok o ich príbehu lásky a vydať sa po ich stopách?

Bude musieť prehodnotiť život a lásku, po ktorých vždy túžila?

Ešte som ťa nestretla je skvelé oddychové čítanie s úžasnou rovnováhou medzi romantikou a humorom, ktoré pozdvihne náladu a zaručene pobaví. Vďaka tejto knihe sa ocitnete na ceste, na ktorej spoznáte množstvo zaujímavých ľudí z pohodlia svojho domova.

Ešte som ťa nestretla - Sophie Cousensová

Ak niečo stratíš (Tammy Robinsonová)

Ak niečo stratíš je príbeh o tom, čo sa stane, ak sa dvaja ľudia do seba zaľúbia, ale práve vtedy sa musia na istý čas rozdeliť, odcestovať. Toto sa stalo Finnovi a Zoe, ktorí sa stretli a rýchlo sa do seba zaľúbili. Ale Finn odchádza na charitatívnu púť po Afrike, aby vyzbieral peniaze pre nadáciu duševného zdravia na počesť svojej zosnulej sestry. Zlé načasovanie, Zoe je smutná, prekvapená, začne sa pýtať sama seba, či sú ich city natoľko hlboké a pevné, aby prežili dlhšie odlúčenie.

Navyše po Finnovom odchode sa jej stane nehoda, ktorá má tragické následky na celý život. Začne o sebe pochybovať, či ju Finn bude mať aj naďalej rád, či mu ona nepokazí zvyšok života...a tak sa rozhodne prerušiť kontakt a úplne sa odmlčí. Zmizne z jeho života.

Finn tomu nerozumie, ale rozhodne sa zabojovať o dievča, do ktorého sa zamiloval. Pátra po nej, u nej doma, na jej pracovisku, prosí ľudí, aby mu ju pomohli nájsť, ale márne. Čoskoro zisťuje, že Zoe nie je taká, akou bola kedysi...

Ak niečo stratíš je príbeh o rodiacej sa láske dvoch sympatických ľudí, ktorých však rozdelia okolnosti, osud, život a otázkou je, či dokážu spoločne prekonať tieto problémy. Obaja vedia, že to bola pravá láska, ale nikdy neviete, čo vás čaká za rohom a ako jeden okamih dokáže všetko zmeniť. Takýmto knihám hovorím, že vám dokážu vyžmýkať srdce, poplačete si, ale verím, že v niektorých pasážach sa aj zasmejete.

Ak niečo stratíš - Tammy Robinsonová

Super kniha nápadov pre lepšiu planétu (Aurore Meyer)

Po Super knihe nápadov pre kreatívne dievčatá je tu ďalšia knižka zo série – Super kniha nápadov pre lepšiu planétu a je presne o tom, čo hovorí názov. Sprievodca plný aktivít a nápadov, ako objavovať krásy prírody a ako ju každý deň chrániť a starať sa o ňu. Kniha radí mladým čitateľom, ako počas celého roka zodpovedne a ekologicky pristupovať k prírode. Prináša tvorivé nápady, tipy a rady, aktivity, ale aj testy, kvízy a výzvy, vďaka ktorým sa ochrana prírody stane zábavou. Okrem množstva užitočných nápadov a rád čitateľov čaká kopec zábavy. Vďaka tejto knihe sa naučia vyrobiť kompostér, ale aj recyklovať hračky a oblečenie či pripraviť olovrant.

Vďaka tejto knižke si budete vedieť založiť herbár, urobíte si prírodnú korunku, vyrobíte šarkana, autorka pridala aj recepty na osviežujúce nápoje ako jahodový mliečny kokteil, sviežu citronádu, či romantické kocky ľadu.

Naučí vás vyrábať ozdobné rámiky, zhotovíte si vynikajúci organizér na písací stôl a dá vám tipy na športové duely, ktoré môžete počas leta robiť s kamarátmi.

Kniha pre čitateľov od 7 rokov, no určite inšpiruje aj staršie deti a rodičia v nej nájdu plno nápadov pre svoje ratolesti :-)

Super kniha nápadov pre lepšiu planétu - Aurore Meyerová

Foto: Ikar, Slovenský spisovateľ, Fortuna Libri, Stonožka, Unsplash.com