7 knižných tipov: Stephen King odporúča nový strašidelný príbeh

Posledný dom na Zbytočnej ulici (Catriona Ward)

Kráľ hororu Stephen King o tejto knihe povedal: „Rozruch okolo tohto románu je odôvodnený. Čítal som ho, a ohromil ma. Poriadne vám ponapína nervy a odhalenie šokujúcich tajomstiev si nechá až na samý koniec. Naposledy ma takto zaujalo Stratené dievča od Gillian Flinnovej.“

Každý vie, že poslednému domu na Zbytočnej ulici sa treba vyhnúť oblúkom. Žije v ňom Ted Bannerman, čudák s mačkou a dcérou, ktorú nikto nikdy nevidel. Pred jedenástimi rokmi bol Ted hlavný podozrivý v prípade uneseného dievčatka. Hoci polícia uňho doma nič neobjavila, nedokáže sa zbaviť stigmy vraha. Je len obyčajný muž, ktorý dopláca na predsudky okolia? Alebo nepotrestaný zločinec s dobre pochovanými tajomstvami.

Do hry vstupuje Dee, ktorá sa nikdy nevzdala nádeje, že vypátra pravdu o sestrinom zmiznutí. Rozhodne sa vziať veci do vlastných rúk a presťahuje sa do susedného domu na Zbytočnej ulici. Je odhodlaná odhaliť Teda za každú cenu. Napätie stúpa a prvé tajomstvá začnú vychádzať na povrch. Ukáže sa, že všetko je inak a skutočnosť môže byť oveľa desivejšia.

Posledný dom na Zbytočnej ulici zozbieral mnohé ocenenia a pochvaly. Esquire ho označil za jednu z 50 najlepších hororových kníh všetkých čias. Pozrite si video samotnej autorky Catriony Ward .

Zberač duší (Brian Klingborg)

Zberač duší je veľmi zaujímavá detektívka, ktorá sa odohráva v čínskom prostredí. Je od autora, ktorý žije v New Yorku, no absolvoval štúdiá východnej Ázie na Harvarde a veľa rokov žil v Číne. A to z knihy aj cítiť: naozaj zaujímavé prostredie. V príbehu nájdete obraz súčasnej Číny, informácie o fungovaní vlády, štátu ako takého, o každodennom živote ľudí.

Samotný príbeh sa odohráva v severočínskej provincii, kde policajný vyšetrovateľ Lu Fej pátra po sériovom vrahovi. Lu ukazuje, ako záleží na minulosti, vníma jej silu, je zásadový, nemá rád korupciu, lenivosť, bojuje proti čínskej byrokracii. Žije pomerne osamelý život, po práci si ide vypiť do miestneho baru, vyzná sa v bojových umeniach...a dáva si záležať na svojej integrite. Robí to, čo je správne, aj keď si tým spôsobí problémy...

Lu je akoby naším sprievodcom po Číne a krajine, pričom na pozadí sa odohráva detektívny príbeh. V ospalom mestečku, kde je najväčším zločinom krádež kurčiat nájdu čosi príšerné - vydlabané telo mladej ženy s papierovou bankovkou v ústach. Spôsob vraždy a ďalšie odhalené prípady naznačujú, že ide o psychopatického masového vraha. Ale zdá sa, že korupciou pretkaný Úrad verejnej bezpečnosti nepovažuje vraždu obyčajného dievčaťa za dôležitú. Najradšej by odsúdili prvého podozrivého. A do toho všetkého sa zapája tvrdohlavý a zásadový Lu Fej.

Zberač duší - Brian Klingborg

Karibské tajomstvo (Agatha Christie)

Karibské tajomstvo je jedna z najznámejších detektívok Agathy Christie z roku 1964, ktorá vás zavedie na nádherný karibský ostrov, kam sa za oddychom vybrala legendárna Jane Marplová.

Ako ju už poznáme, nemá rada nečinnosť, polihovanie a tak sa kolieska v jej hlave neprestanú krútiť ani počas dovolenky v horúcom Karibiku. Náhly skon majora Palgrava v nej napriek jeho vysokému veku ihneď vyvolá podozrenie, veď iba deň predtým si od neho vypočula zaujímavú historku o sériovom vrahovi. Ibaže miestne úrady vyhlásia jeho smrť za prirodzenú. Aj okolnosti vraždy domorodej slúžky, ktorú krátko nato nájdu mŕtvu na pláži, je ťažké objasniť bez spojencov, akých slečna Marplová bez problémov nachádza v Anglicku. Hľadať ich medzi hotelovými hosťami je nanajvýš riskantné, no bystrá stará dáma sa nevzdáva. Použije svoju najsilnejšiu zbraň – nenútenú konverzáciu –, aby si získala náklonnosť čudáckeho milionára pána Rafiela, a s jeho pomocou sa pokúsi usvedčiť skutočného páchateľa.

Karibské tajomstvo je posledný literárny výlet Agathy Christie do exotiky a súčasne prvý skutočný výlet slečny Marplovej do vzdialených končín sveta.

Karibské tajomstvo - Agatha Chrostie

Markíz hľadá manželku (Ella Quinnová)

Po románe Tri týždne do svadby pokračuje nádherná regentská séria o členoch rozvetvenej rodiny Worthingtonovcov.

Spoznávame Dorotheu Dotty Sternovú, ktorá s najlepšou priateľkou Charlotte prichádza do Londýna, kde sa jej ujíma manželka lorda Worthingtona Grace. Hoci Dotty vyrastala na vidieku, je vnučka vojvodkyne Bristolovej a vychovali ju ako príslušníčku šľachty. A svojou krásou i duchaplnosťou očarí všetkých, no najmä Worthingtonovho bratanca Dominica, markíza Mertona.

Toho vychovával prísny strýko a vždy mu zdôrazňoval, že si má plniť povinnosti a vyhýbať sa láske. Ale krásna Dotty má v sebe niečo, čomu markíz nevie odolať. Ak si ju chce získať, musí sa rozhodnúť: bude sa naďalej držať strýkových príkazov, alebo zariskuje všetko kvôli žene, ktorá sa mu zdá dokonalá?

Markíz hľadá manželku je klasická regentská romanca s úžasnou hrdinkou. Dotty má srdce na pravom mieste, je láskavá, veľkorysá, trpezlivá, chce sa vydať z lásky a som si istý, že si ju rýchlo obľúbite.

Markíz hľadá manželku - Ella Quinnová

Les miznúcich hviezd (Kristin Harmelová)

Dojímavý a silný príbeh o prežití a hrdinstve. Rozprávanie o mladej žene, ktorá počas druhej svetovej vojny využíva svoje poznanie divočiny, aby pomohla židovským utečencom zmiznúť pred nacistami – až kým všetko neohrozí tajomstvo z jej minulosti...

Jona, ktorú ešte ako malé dievčatko uniesla jej bohatým nemeckým rodičom záhadná žena a vychovávala ju v neľútostnej divočine východnej Európy, sa v roku 1941 ocitá v lesoch na pomedzí Poľska a Bieloruska sama. Jej osamelú existenciu naruší stretnutie so skupinou Židov utekajúcich pred nacistickým terorom. Ohromená sa od nich dozvedá, čo sa deje vo vonkajšom svete, a prisľúbi, že ich naučí všetko, čo vie, o prežití v lese. Na odplatu dostane prekvapivé lekcie, ako si otvoriť srdce po rokoch izolácie. Keď ju však zradia a utečie do mestečka okupovaného Nemcami, jej minulosť a prítomnosť sa stretnú v šokujúcej kolízii, ktorá môže všetko zmeniť.

Les miznúcich hviezd je inšpirovaný skutočnými príbehmi o prežití, a hoci sa začína zľahka, čoskoro sa príbeh rozbehne a budete ho s napätím čítať až do posledných strán. Úžasné opisy prírody, autentické historické reálie a odvážna hrdinka, ktorej budete celý čas držať palce!

Les miznúcich hviezd - Kristin Harmelová

Za hranicou poriadku (Jordan B.Peterson)

Klinický psychológ J.Peterson ponúka ďalších 12 pravidiel pre život, ktoré dokážu inšpirovať, poučiť, nasmerovať vás na novú a lepšiu cestu. Ako totiž tvrdí – žijeme v chaose a mnohí sa nevieme zorientovať. Aj preto jeho knihy pomáhajú skvalitniť život ľuďom. Tak je to aj pri novinke Za hranicou poriadku , v ktorej vysvetľuje, že časť zmyslu života objavíme až vtedy, keď sa odvážime vkročiť na miesta, ktoré nepoznáme, a prispôsobíme sa neprestajne sa meniacemu svetu. Platí totiž, že ak priveľa chaosu vnáša do života neistotu, nadbytok poriadku vedie k strate zvedavosti a kreatívnej životaschopnosti. Vyzýva nás, aby sme našli rovnováhu medzi poriadkom a chaosom, dvoma fundamentálnymi princípmi reality, a objavili tak zásadné pravdy, ktoré ležia na ich hranici.

Peterson pripomína, že aj v časoch neistoty a utrpenia máme k dispozícii zdroje sily. Sú to poznatky o ľudskej duši, filozofické pravdy aj veľké príbehy a mýty našich predkov. Jeho dvanásť pravidiel pre život môže predstavovať akúsi mapu, pomocou ktorej sa dopracujete k odvážnejšiemu, kvalitnejšiemu a zmysluplnejšiemu životu. V jednej kapitole napríklad píše o tom, ako dať výpoveď v zamestnaní, ktoré vás nenapĺňa, práve naopak. Tieto rady dobre rozoberá LepšíDeň.sk v článku Chcete zmeniť prácu? 5 užitočných krokov .

Za hranicou poriadku - Jordan B.Peterson

Ako neumrieť single (Logan Ury)

Ako sa píše na obálke - návod pre mileniálov ako si nájsť, rozvíjať a udržať si skvelý partnerský vzťah. Ako zistiť, ktoré vlastnosti sú pre ideálny vzťah najdôležitejšie? Ako prekonať nástrahy online zoznamiek? Ako vytvoriť super atmosféru na rande, a vniesť doň aj štipku humoru?

Aj tieto otázky zodpovedá kniha Ako neumrieť single , ktorá vám pomôže nájsť, rozvíjať a udržať si skvelý partnerský vzťah. Úžasný vzťah sa v živote nezhmotní ako mávnutím čarovného prútika. Je výsledkom sledu rôznych rozhodnutí: s kým začať chodiť, ako ukončiť vzťah s nesprávnou osobou a podľa čoho vedieť, že ste našli toho pravého či tú pravú. Behaviorálna vedkyňa Logan Ury, z ktorej sa stala zoznamovacia koučka, čerpá z bohatých výskumov a odhaľuje nám skryté sily, ktorým všetci podliehame. Pozor, vedieť o nich nestačí! Treba zmeniť svoje správanie. Autorka ukáže ako na to.

Táto kniha je naozaj jednoduchá, no pútavá príručka, ktorá sa v každej kapitole zaoberá inými vzťahovými rozhodnutiami a vysvetľuje ich pomocou behaviorálnej vedy. Nechýbajú poznatky z rôznych výskumov, dokonca ani skutočné príbehy i zábavné historky zo života.

Ako neumrieť single - Logan Ury

