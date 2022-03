7 knižných tipov: Sústredená vražda, smrtiaca posadnutosť aj tajomný cudzinec

Sústreď sa na vraždu (Karsten Dusse)

Detektívka v pomalom tempe, ktorú si budete vychutnávať od prvých strán. Mix čiernej komédie, krimi napätia a mafiánov. Björn je advokát, ktorý si žije na vysokej nohe...ale je diablovým advokátom. Jeho klientom je najmä mafián Dragan. Ten sa jedného dňa vyhráža, že rozštvrtí jeho dcéru, ak niečo nezariadi...a tak Björn vezme veci do vlastných rúk. Práve absolvoval kurz sústredenia, aby zmenil svoj život k lepšiemu a našiel rovnováhu medzi prácou a rodinou...no a presne takým spôsobom odpraví Dragana. Sústredene, s pokojom a uvedomelo.

Sústreď sa na vraždu je originálne a zábavné krimi. Napriek vražde a jej detailnému prevedeniu sa budete smiať...napokon, ide o vraždu mafiána, ktorý už má všeličo na rováši a teraz sa vyhrážal dcére svojho právnika. Takže nie je čo riešiť. Žiadne výčitky svedomia :-)

Budete napäto sledovať, či Bjornovi vyjdú jeho riskantné kroky. Ako odstráni telo mafiána, ako sa vysporiada s jeho zmiznutím a stane sa vlastne jeho nástupcom (navonok prostredníkom medzi svetom a Draganom, keďže ten sa musí skrývať). Manipulovanie s mafiánmi, aj políciou. Bjorn kráča pomedzi ostré črepiny a vďaka kurzu všímavosti sa mu darí.

Smrtiaca posadnutosť (Alex Dahl)

Severský triler Smrtiaca posadnutosť má atmosféru, je temný, nepredvídateľný a vtiahne vás... Kristina Mossová je úspešná psychoterapeutka s vlastnou praxou v centre Osla. Žije v luxusnom byte a má bohatého manžela so sľubne sa rozbiehajúcou politickou kariérou. Túži po dieťatku, zatiaľ sa nedarí...ale to snáď príde. Jej pokojný život však vážne narušia nečakané udalosti. Všetko sa začne vtedy, keď sa jej prominentná klientka – slávna spisovateľka Leah Iversonová – dostaví na sedenie v stave krajného rozrušenia. Zranená, od krvi a akoby zmätená. Prosí Kristinu, aby za ňou prišla na jej chatu v odľahlých horách Telemarku. Dá je do ruky obálku s presnou adresou a pokynmi. Kristina z pochopiteľných dôvodov odmietne, no Leah nepríde ani na ďalšie dve sedenia. Neukáže sa, neberie telefón a neodpovedá na maily. Kristina sa preto neochotne vydá hľadať ju do divočiny. V opustenej chate uprostred hustého lesa však namiesto Leah objaví jej nedokončený rukopis, ktorý odhalí, že v skutočnosti naozaj nič nie je také, ako sa zdá...

Vrecko plné zrna (Agatha Christie)

Rex Fortescue je v kancelárii svojho finančného impéria. Sekretárka mu prinesie jeho obľúbený čaj. O chvíľu sa Rex zvíja v kŕčoch a jeho posledné slová vrhnú podozrenie na obsah čaju. A pitevná správa určila ako príčinu smrti otravu taxínom - alkaloidom, ktorý sa získava z tisu. Účinky taxínu sa však dostavujú po jednej až troch hodinách. Takže v čaji nebol.... Je tu nové vydanie vynikajúcej detektívky s Jane Marplovou v hlavnej úlohe. Vrecko plné zrna. Podobne ako pri knihe Desať malých černoškov, aj Vrecko plné zrna sa odvíja od detskej riekanky.

Jane Marplová je tak opäť v akcii. Jedna z najobľúbenejších literárnych postáv detektívneho žánru. Je na stope vrahovi tam, kde zlyháva polícia... A Agatha Christie znova vytvorila príbeh, ktorý si budete vychutnávať do posledných strán.

Tajomný cudzinec (Martina Jakubová)

„Zo všetkých barov vo všetkých mestách na tejto planéte si on príde práve do toho môjho.“

Hlavná hrdinka Ema sa ocitá ako v scéne z Casablancy, keď dverami jej baru vchádza príťažlivý Matthew. Okamžite medzi nimi zafunguje chémia a všetky rozumné rozhodnutia idú bokom. Sexi hudobník ju dočista poblázni, no o to bolestivejšie je Emino precitnutie do reality, keď Matthew rovnako náhle bez slova zmizne. Časom do jej života prichádza nový muž a keď Ema už ani nedúfa, že by sa v jej živote mohol opäť objaviť charizmatický cudzinec, zjaví sa rovno pred jej očami a za okolností, ktoré jej pripadajú skôr ako nočná mora. Postupne zisťuje, prečo Matthew bez slova zmizol, no ocitá sa v situácii, ktorú neplánovala ani v najhorších snoch.

Tajomný cudzinec je romantický, dramatický, spletitý a napínavý príbeh. Chvíľami vás prekvapí a zisťujete veci, ktoré by ste nečakali.

Som tu pre teba: Denník lesného dievčaťa

Kórejská výtvarníčka známa ako Äppol (Čo Su-džin) pred časom opustila zamestnanie, aby sa mohla venovať svojej najväčšej vášni – ilustráciám. A robí to neskutočne nádherne. V tejto jej knižke doslova objavíte krásu a poéziu v každodenných maličkostiach.

Denník lesného dievčaťa je nádherne ilustrovaná kniha, ktorá svojou formou – prostredníctvom krátkych postrehov, myšlienok a predstáv – pripomína denník. Prináša silné posolstvo: vážme si každý okamih života. Autorka vytvorila svoju poetickú spoveď z ilustrácií, ktoré doplnila o krátke texty, pričom ju rozdelila do štyroch častí podľa ročných období. V každej zachytáva momenty, z ktorých sa skladá jej bežný život. Nie všetky sú šťastné a dobré, no každý stojí za povšimnutie a zamyslenie.

„Nachádzam šťastie v jednoduchých veciach, ako sú rozprávky a príbehy zo snov, ktoré som ako dieťa milovala, lúčne kvety alebo roj bielych oblakov na modrej oblohe, a zachytávam to na papier v kresbách či maľbách,“ približuje ilustrátorka Äppol svoju netradičnú knihu.

Jednoduchý spôsob, ako prestať fajčiť (Allen Carr)

Allen Carr bol vyše 30 rokov tuhým fajčiarom, denne vyfajčil aj 100 cigariet a potom prišiel na spôsob, ako to znížiť na nulu. Netrpel pri tom abstinenčnými príznakmi, nepotreboval na to pevnú vôľu, a ani len nepribral. Zistil, že objavil to, čo svet už dlho potreboval – jednoduchý spôsob, ako prestať fajčiť – a dal sa na misiu, ktorou pomáhal fajčiarom z celého sveta vyliečiť sa z tejto závislosti.

Vďaka fenomenálnemu úspechu jeho návodu získal medzinárodnú reputáciu ako celosvetovo popredný expert na to, ako prestať fajčiť, a jeho centrá dnes tvoria sieť po celom svete.

Z jeho prvej knihy Jednoduchý spôsob, ako prestať fajčiť sa predalo viac ako 14 miliónov výtlačkov. Kniha vyšla vo vyše 40 jazykoch. A v centrách Jednoduchého spôsobu Allena Carra, kde máte garanciu vrátenia peňazí, ak sa vám nepodarí s ľahkosťou prestať, s fajčením úspešne skončili státisíce fajčiarov.

Táto metóda Jednoduchého spôsobu Allena Carra sa úspešne využíva pri kontrole telesnej hmotnosti, alkohole, dlhoch, gamblerstve, rafinovanom cukre a množstve iných závislostí a problémov.

Klára v Afrike (Petra Nagyová Džerengová)

Deti si veľmi obľúbili sériu o malej Kláre, šesťročnom dievčatku, ktoré prekonáva problémy a zažíva rôzne dobrodružstvá. Je dobré, že nežije v tak celkom tradičnej rodine, nie všetko je ideálne a ružové. Rozvod, nevlastný rodič...aj s tým musí Klára zápasiť. A autorka Petra Nagyová Džerengová sa toho ujala znamenite, čo dokazuje aj v najnovšom, už štvrtom príbehu.

Na Kláru čaká jedno veľké dobrodružstvo. Spolu s mamou a Tity, ktorá žije u nich na Slovensku už rok, cestujú do Afriky. Po prvý raz v živote letí lietadlom! Konečne uvidí všetky deti, o ktoré sa jej mamička starala. A bude jej môcť dokonca pomáhať v ordinácii! Klára má aj jedno veľké želanie: uvidieť živého leva...

Klára v Afrike – tak ako celá séria – je nesmierne príjemné čítanie, ktoré zaujme menšie deti od 4-5 rokov, ale aj tie staršie...a napokon aj dospelákov J Petra totiž umne a citlivo zobrazuje aj ťažšie témy a problémy ako bol rozvod rodičov, nevlastná mama a nevlastný súrodenec, ale tiež hádky s kamarátmi, či prvé lásky.