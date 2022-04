7 knižných tipov: Tajná vojna, únos v Londýne, atentát ruskej mafie...

Angličan (David Gilman)

Tajná vojna na púštnej hranici Mali a Alžírska. Vražda a únos západného Londýna. Atentát na policajných dôstojníkov ruskou mafiou...

Angličan je výborný špionážny triler, sofistikovaný, kvalitne napísaný, pre hard fanúšikov tohto žánru. Hlavný hrdina Raglan, alias Angličan, je vojak francúzskej cudzineckej légie. V prvej časti sa ocitneme v púšti na hraniciach Mali a Alžírska, kde prebieha dôležitá operácia...no neskončí sa úplne optimálne. Potom sa presúvame do Londýna, kde uniesli finančníka, bývalého agenta, ktorý má nesmierne dôležité mená a čísla. A napokon sa prenesieme do ďalekého Ruska, do trestaneckej kolónie č.74, kde je v noci aj mínus 40 stupňov pod nulou. Práve tam sa má naplniť konečná odplata...

Skvele napísaný triler, evidentne človekom, ktorý sa vyzná, má backround, znalosti o zbraniach, bojových operáciách, o pozadí tajných služieb. Má to spád, dynamiku, nechýbajú akčné a bojové scény. Do toho politika, intrigy, špionáž, spolupráca ruských, britských agentov.

Angličan David Gilman

Skvelý úlovok (T.M.Logan)

Napínavý triler o rodinných vzťahoch, partnerstve, o tom, akí sme navonok a akí v skutočnosti...

Keď sa Ed Collier konečne zoznámi s priateľom svojej dcéry Abbie, musí pripustiť, že na prvý pohľad vyzerá dokonale: je bystrý, úspešný v zamestnaní a skutočne veľký fešák. Ryan je naozaj „skvelý úlovok“ a čoskoro sa má stať súčasťou rodiny. Je tu však jeden háčik.

Napriek nadšeniu celej rodiny Edovi na Ryanovi niečo nesedí. Čosi v hĺbke jeho temných, nepreniknuteľných očí mu nedá pokoj. No zdá sa, že to vidí iba on. Zmocní sa ho hrôza pri predstave, že jeho jediné dieťa sa chystá zosobášiť s mužom, ktorý podľa neho nie je tým, za koho sa vydáva. Rozhodne sa, že tomu príde na koreň. No čím usilovnejšie pátra a čím väčšmi sa snaží niečo zistiť, tým väčšia priepasť sa roztvára medzi ním a jeho dcérou. A svadobný deň sa neúprosne blíži…

Skvelý úlovok vás dostane. Výborne napísané, má to spád, precízne premyslené a najmä druhá a tretia časť vás chytia a nepustia. Krásna ukážka toho, že keď je človek zamilovaný, nechce o tom druhom počuť nič zlé. Zatvárame oči, nepočujeme náznaky, sme očarení...a o to ľahšie sa necháme zmiasť.

Skvelý úlovok T.M.Logan

Tajomstvá zámku Ashmore (Cynthia Harrod-Eagles)

Historická romanca Tajomstvá zámku Ashmore je príbeh o tom, že niekedy nás okolnosti tlačia do vecí, ktoré nechceme robiť. Šťastie sa vtedy zdá nedosiahnuteľné, no občas ho predsa len nájdeme a to na tých najnečakanejších miestach.

Hlavnými postavami je Giles, nový majiteľ nádherného zámku Ashmore, ktorý pracoval ako archeológ v Egypte. Miloval to, ale teraz ako grófov syn musí prevziať správu nad zámkom a z horúceho Egypta sa vracia do pochmúrneho Anglicka. Navyše zisťuje, že ich rodina je poriadne zadlžená a pred bankrotom ich rodiny ho zachráni len výhodná ženba.

Na druhej strane sú dve mladé ženy – dcéra zámožného baroneta Kitty a jej priateľka Nina. Kitty je plachá, zakríknutá, zatiaľ čo Nina vášnivá a výrečná a možno aj preto padne do oka Gilovi. Získa si jeho srdce, no on dobre vie, že ak chce zachrániť rodinu, mal by si vziať bohatú Kitty.

Tajomstvá hradu Ashmore je prvý diel novej historickej rodinnej série, v ktorej nechýbajú rodinné tajomstvá, romantika, bolesť i láska. Hoci má kniha vyše 500 strán, budete po dočítaní chcieť ešte viac. A som si istý, že si túto knihu zamilujú najmä fanúšičky sérií ako Bridgertonovci, alebo Panstvo Downton.

Tajomstvá zámku Ashmore

Zrodila sa láska (Mary Baloghová)

Príbeh vzťahu a sobáša z rozumu. Na jednej strane krásna lady Annabelle, ktorá spôsobí škandál, ten jej zničí povesť a tak jej otec súhlasí, že sa vydá hoci pod ich úroveň – za suseda a večného nepriateľa Reginalda.

Ten je mimochodom veľmi kultivovaný, rodený džentlmen, ale zapáčil sa mu život slobodného mládenca a tak mu otec dá nôž na krk: buď sa ožení s Annabelle, alebo ho prestane finančne podporovať.

Annabelle a Reginald sa teda dajú nasilu dokopy, sú voči sebe nepriateľskí, navzájom sa obviňujú z nepríjemnej situácie, v ktorej sa ocitli a všetko speje k sobášu z rozumu. Ale, ako už tušíte, nie je všetko tak, ako sa na prvý pohľad zdá. Na povrch vyplávajú tajomstvá a všeličo sa zmení. Možno si napokon poviete Zrodila sa láska – ale naozaj medzi týmito dvomi postavami?

Zrodila sa láska

Iskra nádeje (Layla Hagen)

Dobrodružný a romantický príbeh dvoch ľudí, ktorí by sa minuli, strávili by spolu nanajvýš pár hodín a potom by šli každý svojou cestou...no okolnosti t zariadili inak. Príbeh o mužovi, ktorý potrebuje odpustenie, a ženy, ktorá mu prináša nádej. Iskra nádeje .

Aimee prežíva vlastnú rozprávku. Má dokonalého snúbenca, vysnívané šaty a od svadby ju delí len pár dní. Sadne do súkromného lietadla a nevie sa dočkať príchodu na ranč v Brazílii, kde ju už čaká milovaný snúbenec. Ibaže by jej v tom niečo zabránilo...

Tristan, pilot lietadla, musí núdzovo pristáť v srdci amazonského pralesa, a keďže civilizácia je ďaleko, ostáva im len dúfať, že pomoc je na ceste. Ich nádej sa však každým dňom vytráca a nahrádza ju zúfalstvo. Hlad, choroby, jedovaté zvieratá, to je len zlomok problémov, ktorým musia čeliť, ak chcú prežiť. A hoci je Aimee snúbencovi oddaná, s Tristanom ju spája čoraz silnejšie puto. V dažďovom pralese sa skrýva všetko možné, ale človek sa v ňom neskryje sám pred sebou, pred svojím strachom a ani pred láskou.

Iskra nádeje nie je klasická romanca, hoci je o láske i vášni. Je o dvoch ľuďoch, ktorí majú veľmi rozdielne životy a skúsenosti. A ktorí zrazu bojujú spoločne o prežitie. Učia sa dôverovať jeden druhému a postupne zisťujú, že je medzi nimi čosi viac... Je to strhujúci príbeh, pri ktorom si aj poplačete a posledné kapitoly nebudete vedieť odložiť.

Iskra nádeje

Ako prežiť roky s tínedžerom (Hedvig Montgomeryová)

Mať doma tínedžera, to je chaos, krik, hádky, podpichovanie, urážanie sa...jednoducho, hotová Sodoma GomoraJ Ako prežiť roky s tínedžerom je vynikajúca príručka, bez ktorej sa nezaobídete, ak máte doma tínedžera. Mnohí rodičia majú pocit, ako keby sa dieťa v puberte odvrátilo od všetkého, čo si ako rodina spolu vybudovali.

Táto kniha vám pomôže porozumieť tomuto náročnému životnému obdobiu a vyrovnať sa s tým, že sa jedného dňa ocitnete pred zavretými dverami na detskej izbe. No pokiaľ tínedžeri majú nájsť svoju identitu, potrebujú si práve od svojich najbližších vytvoriť určitý odstup. Dieťa sa od vás musí vzdialiť a samo vykročiť do šíreho sveta.

Kniha sa okrem iného venuje témam ako škola, rešpekt, šikana, sociálne siete, spánok a stres, prebúdzajúca sa sexualita, telo, vzhľad a stravovanie, alkohol, drogy, večierky. Presvedčí vás, aké dôležité je viesť nezáväzné rozhovory, aj ponúkne návod, ako riešiť osobitné problémy. Rodina dodáva dieťaťu pocit bezpečia a istoty, predstavuje preň bezpečné útočisko. Puberta je však obdobím, keď tento základný tábor opúšťa. Musí vykročiť do sveta a vydať sa na cestu hľadania samého seba.

Od tejto autorky už vyšlo v slovenčine viacero úspešných kníh ako Čaro rodičovstva, Ako prežiť škôlku, Ako prežiť školské roky a teraz teda Ako prežiť roky s tínedžerom.

Ako prežiť roky s tínedžerom

Vnútorný hlas (Ethan Kross)

Ethan Kross je oceňovaný psychológ a vo svojej prelomovej knihe Vnútorný hlas skúma tiché rozhovory odohrávajúce sa v našich mysliach. Vysvetľuje, ako tieto rozhovory formujú náš život, prácu a vzťahy, a radí, ako si hravo poradiť so stavmi úzkosti, zlepšiť si svoje fyzické a duševné zdravie a prehĺbiť vzťahy s druhými. Zároveň upozorňuje, že ak podľahneme negatívnemu a dezorientujúcemu vnútornému hlasu, môže to poškodiť naše zdravie, zhoršiť nám náladu, narušiť vzťahy a spôsobiť, že pod tlakom zlyháme. „Som experimentálny psychológ a neurovedec,“ píše vo svojej knihe. „Venujem sa výskumu tichých rozhovorov, ktoré ľudia vedú sami so sebou a ktoré výrazne ovplyvňujú náš život. Celú svoju profesionálnu kariéru som strávil výskumom týchto rozhovorov – čím sú, prečo ich vedieme a ako ich možno využiť, aby boli ľudia šťastnejší, zdravší a produktívnejší.“

Jeden z najdôležitejších rozhovorov totiž vedieme sami so sebou. V našom vnútri. A je dobré vedieť, ako prebieha, čím nám môže pomôcť a napokon aj zlepšiť život. Presne o tom je Krossova kniha – radí nám, ako vnútorný hlas pochopiť, neraz aj skrotiť a využiť pre seba.

Vnútorný hlas

Foto: Ikar, Grada, Tatran, Slovenský spisovateľ, Pixabay.com