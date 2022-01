7 knižných tipov: Tesla a Freud, svet rozdelený múrmi, aj mŕtvy pri bazéne

Nikola Tesla a Sigmund Freud

Štartuje séria Slávni vedci a v nej prvé dve knihy:

Tesla: Človek, vynálezca a vek elektriny . Nikola Tesla patrí medzi najslávnejších fyzikov všetkých čias. Vedec a inžinier, ktorého považujeme za otca modernej elektriny, zmenil svet. Venoval sa výskumu a počas života si dal zaregistrovať viac ako 700 patentov.

Freud: Človek, vedec a zrod psychoanalýzy . Sigmunda Freuda považujeme za otca psychoanalýzy. Vynašiel viacero techník, ktoré spôsobili prevrat v chápaní podvedomia a naznačili nové vnímanie ľudskej mysle a jej fungovania.

Knihy majú cez 160 strán, čiže žiadne vedecké monografie, ale skôr pre bežného čitateľa, ktorý sa zaujíma o život významných a slávnych vedcov, spisovateľov, či vynálezcov. Nazriete do ich mysle, čím sa zaoberali, ako uvažovali a čo dokázali. Súčasťou kníh sú aj rôzne úryvky z denníkov, listy a samozrejme fotografie. Sú to plnofarebné ilustrované knihy, prehľadne graficky usporiadané s množstvom zaujímavostí a pikošiek. Určite veľmi inšpiratívne čítanie, ktoré vám dá veľa.

Dedičkin sľub (Sarah E. Ladd)

Historická romanca, ktorú ocenili médiá, čitatelia a vychválili bestselelrové spisovateľky v tomto žánri ako Julie Klassenová, či Laura Frantzová. Prvá časť očarujúcej regentskej trilógie Tajomstvá vresovísk vás zavedie na malebný anglický vidiek na začiatku devätnásteho storočia. Dedička panstva Winterwood Amelia sľúbila umierajúcej priateľke, že sa postará o jej malú dcérku Lucy, a tento sľub je rozhodnutá stoj čo stoj dodržať. Aj keď jej snúbenec Edward Littleton nechce o dieťati ani počuť... Navyše, aby získala rozprávkový majetok, ktorý jej právom patrí, musí sa vydať, skôr než dovŕši dvadsiaty štvrtý rok. No nie za Edwarda... A tak vymyslí nevídaný plán: zruší zasnúbenie s Littletonom a prehovorí kapitána Grahama, otca malej Lucy, aby si ju vzal za ženu. Keď sa už-už zdá, že je všetko na najlepšej ceste, stane sa niečo nečakané a Amelia s Grahamom musia čeliť najťažšej skúške, akú im kedy osud pripravil. Od toho, ako sa s ňou popasujú, závisia životy nielen ich dvoch... Dedičkin sľub je výborne vyskladaný príbeh, ktorému nechýbajú intrigy, láska, rodinná dráma. Je svieži, autorka má ľahký štýl, ktorým vás rýchlo vtiahne do príbehu a budete si to užívať po poslednú stranu.

Smrť pri bazéne (Agatha Christie)

24.kniha s Herculom Poirotom a jedna z tých zaujímavejších. Opäť do detailov premyslený zločin bez zbytočného krviprelievania a násilia. Prepracované postavy i zápletka, zaujímavý motív a štýl, ktorý milujeme.

Keď sa slávny detektív Hercule Poirot dostaví do vidieckeho sídla Dolina, kam ho pozvala výstredná lady Angkatellová na nedeľný obed, namiesto srdečného prijatia ho čaká šokujúci výjav. Na zemi pri bazéne leží postrelený muž a umiera, jeho krv steká do vody. Nad ním stojí žena s revolverom v ruke. V zmätku, ktorý vzápätí vypukne, skončí vražedná zbraň na dne bazéna. Poirot sa ihneď ujíma vyšetrovania tohto bizarného prípadu a postupne si čoraz väčšmi uvedomuje, že navonok vážená rodina ukrýva pred vonkajším svetom celú spleť tajomstiev a že podozrivý je vlastne každý...

Smrť pri bazéne je výborne prepracovaná detektívka a pokojne ňou môžu začať aj čitatelia, ktorí nezvykli siahať po Agathe Christie. Vtiahne vás do príbehu, vychutnáte si bravúrne vykreslené charaktery a monsieur Poirot...nuž, tu netreba nič dodávať :-)

Rozdelený svet (Tim Marshall)

Ďalšia famózna kniha Tima Marshalla, ktorému v slovenčine vyšli už dva hity V zajatí geografie, Zomrieť pre vlajku, Tieňohra a Sila geografie v 21.storočí. Novinka Rozdelený svet je nadčasová, pútavá, veľavravná a skvele spracovaná. Marshall výstižne poukazuje na najväčšie problémy súčasnej globalizácie – múry, bariéry, zlomy, a ploty, ktoré rozdeľujú súčasnú Čínu, Spojené štáty, Izrael a Palestínu, Blízky východ, indický subkontinent, Afriku, Európu a Spojené kráľovstvo. Áno, múry pribúdajú a sú čoraz vyššie. Nacionalizmus a politika identity sú opäť na vzostupe. Za ostatné desaťročie sme postavili tisícky kilometrov plotov a bariér, ktoré nanovo pretvárajú politickú mapu sveta. Existuje mnoho dôvodov, prečo medzi sebou staviame múry: bohatstvo, rasa, náboženské presvedčenie, politika. Zlomy ostatného desaťročia neohrozujú iba jednotnosť Európy, ale v niektorých krajinách aj liberálnu demokraciu samotnú. Porozumieť tomu, čo nás rozdelilo, rozdeľuje a bude rozdeľovať, je kľúčom k pochopeniu toho, čo sa deje v dnešnom svete.

Staroveké liečenie (Dr. Josh Axe)

Dr. Axe v tejto knihe vysvetľuje princípy, o ktoré sa dávne holistické medicínske systémy opierajú. Poskytuje aj množstvo praktických rád a receptov na každodenné používanie v súčasnosti. Ak túžite po prirodzených, bezpečných a účinných spôsoboch liečby a prevencie, návod nájdete v Starovekom liečení . Áno, ani dnes nemusíte na každé ochorenie užívať chemické lieky. Jestvujú skutočne účinné alternatívne terapie, ktoré vyliečia vaše zdravotné problémy a bezpečne vás nasmerujú na cestu celoživotného zdravia a pohody. Dávni praktickí lekári, či už v Číne, Indii, starovekom Egypte alebo Grécku si uvedomovali, že naše telo má prirodzenú schopnosť uzdraviť sa a že s pomocou vhodných rastlín, stravy a cvičenia sa telo vo väčšine prípadov uzdraví samo. Preto vyvinuli systémy pre lepšie porozumenie individuálneho emocionálneho, fyzického a duševného zdravia. Josh Axe ponúka tajomstvo zdravia, odolnosti a dobrej imunity. To všetko ukryté v najúčinnejších prírodných liečebných postupoch našich dejín.

Autoimunitné choroby (Paulina Ihnatowicz)

Lupus, celiakia, diabetes, Hashimotova choroba, Crohnova choroba... to je len pár ochorení, ktorým sa venuje táto užitočná príručka. Odpovedá na množstvo otázok, ako Čo sú to Autoimunitné choroby ? Aké sú ich príčiny a symptómy? Aké vyšetrenia je vhodné urobiť, pokiaľ ste chorí alebo máte podozrenie, že máte takúto chorobu? Ako podporiť návrat k zdraviu? Akú diétu (vrátane konkrétnych predpisov) a suplementy je vhodné užívať? Aký vplyv majú črevá na autoimunitné choroby? Aká fyzická aktivita sa odporúča chorým ľudom?

Zaujímavá je kapitola Tráviaci trakt a autoimunitné choroby a tiež Výživa podporujúca zotavenie: spracované potraviny, lepok, mliečne výrobky, strukoviny a ako sa stravovať v jednotlivých etapách zotavovania.

Autorka tiež rozoberá účinok stresu na zdravotný stav, ponúka najlepší tréning pre chorého, dáva do súvislosti toxíny s autoimunitnými ochoreniami. To všetko nielen cez tipy, vysvetlenia, ale aj príbehy.

Čo robíme celý deň (Richard Scarry)

Nádherná kniha pre deti od troch rokov, väčší formát, veľa obrázkov a trošku textu. S touto knižkou môžu zažiť deň plný zábavy v mestečku, kde sa nikto nenudí! Každý z obyvateľov totiž udržiava Rušné mesto v tom správnom zhone – požiarnici hasia oheň, drevorubači pília drevo, lekár lieči pacientov, murár stavia domček... A všetko ide ako po masle!

Deti zistia, že zvieratká radi trávia čas nielen v práci, ale hlavne s rodinou a kamarátmi. Spoznajú tak záhradníka Ďatelinku, kocúra Zelovocúra, kováča Kovadlinu, s rodinou Kvičkovcov sa vydajú na výlet vlakom do vzdialeného Krumpličkova a dokonca poletia aj lietadlom! Navyše môžu objavovať mnohé ďalšie povolania a každodenné činnosti zvieratiek, ktoré originálne ilustroval svetoznámy Richard Scarry. Jednoducho, v Rušnom meste zažijú malí čitatelia veselé dobrodružstvá a som presvedčený, že listovanie v knihe Čo robíme celý deň bude zážitkom aj pre ich rodičov :-)

