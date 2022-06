7 knižných tipov: Ukrajinci na úteku, kancelárka Merkelová a toxickí ľudia

Posledné zelené údolie (Mark Sullivan)

Posledné zelené údolie rozpráva príbeh o mladej ukrajinskej rodine Martelovcov, ktorá je na úteku pre Rusmi...nie však v súčasnosti, ale v poslednom roku druhej svetovej vojny. Akoby sa história opakovala...

Je koniec marca 1944 a Stalinove vojská tlačia na Ukrajinu. Martelovci sú jednou z mnohých rodín nemeckého pôvodu, ktorých predkovia hospodárili na Ukrajine viac než sto rokov. Emil a Adeline však vedia, ako sa žije pod tvrdou rukou stalinovského režimu. Aby unikli jednému nepriateľovi, rozhodnú sa spojiť s druhým. Nasledujú vlkov – vražedných nacistických dôstojníkov - ktorými pohŕdajú, ale sú ich jedinou šancou získať slobodu. A tak sledujeme rodinu, ktorá sa na rozheganom voze ťahanom dvomi koňmi dostane do stretu ruskej a nemeckej armády. Uviaznutí medzi dvoma bojujúcimi stranami a vystavení ťažkým skúškam, zisťujú, akú silu má ich odhodlanie a láska. „Je to jeden z najstrhujúcejších príbehov, aké som za posledné obdobie čítala,“ tvrdí Heather Morris, autorka bestselleru Tetovač z Auschwitzu.

Vypočujte si úryvok , z knihy číta Zuzana Jurigová Kapráliková.

Posledné zelené údolie - Mark Sullivan

Kancelárka (Kati Martonová)

Kancelárka je výborne napísaný životopis. Príbeh o detstve Angely Merkelovej, jej formovaní, vstupe do politiky a najmä 16 rokov, ktoré prežila ako kancelárka. Svojho času najmocnejšia žena na svete. Kniha, ktorá pomáha lepšie pochopiť súčasnú éru, politické rozkoly uplynulých desaťročí, ako fungovali rokovania a vyjednávania. Akí vlastne boli svetoví lídri. Autorka Kati Marton si vás svojím štýlom písania získa - evidentne sa dostala k mnohým informáciám a zákulisným príhodám, ktoré jej pomohli vykresliť portrét bývalej nemeckej kancelárky. Skvelé sú poznámky a príhody napríklad v súvislosti s Putinom, Macronom, Obamom, či Trumpom.

Merkelová je známa aj smiešnymi imitáciami rozrušeného Vladimira Putina, ktorý čosi škriabe na kus papiera. „Tu! Tu!“ napodobňuje Merkelová Putinovo pišťanie a bodá prstom do papiera, ako on – zábavne to kontrastuje s tajomným výrazom, ktorý ruský prezident prezentuje svetu.

V knihe sa ponoríte do zákulisia politiky. A zistíte napríklad, prečo mala Merkelová taký odpor k sociálnym sieťam... Vypočujte si úryvok v podaní herečky Lucie Hurajovej.

Kancelárka Angela Merkelová - Kati Martonová

V očiach pomstiteľa (Kristína Brestenská)

Po románoch V rukách nepriateľa a Na želanie kráľa vrcholí škótska séria Kristíny Brestenskej treťou časťou s názvom V očiach pomstiteľa . Autorka nás v nej prenesie na magické, legendami opradené ostrovy Eigg a Skye, kde sa odohráva pútavý dobrodružno-romantický príbeh o láske, nezmyselnej nenávisti a pomste, inšpirovaný skutočnými historickými udalosťami.

Jedna búrka a stroskotaná loď spustia lavínu udalostí, ktoré obrátia Nessin život naruby. Keď na ostrov Eigg vtrhnú dobyvatelia zo znepriateleného klanu, je nútená ukryť sa medzi skalami. Alexander MacLeod sa pridal k strýkovej výprave s cieľom pomstiť smrť jeho mužov, no ani vo sne by mu nenapadlo, že na protivníkovom území natrafí na vystrašenú mladú ženu a… na lásku.

Je to síce fiktívny príbeh a dvojica hlavných hrdinov vyfabulovaná, ale ústredný konflikt bol vo veľkej miere inšpirovaný skutočnou udalosťou masaker na ostrove Eigg, pri ktorej zomreli všetci obyvatelia. A tu nastupuje Kristína Brestenská ako autorka. „Chcela som iba priblížiť udalosť, ktorá bola dôsledkom nepriateľstva dvoch klanov, a priniesť príbeh o láske, ktorá sa pokojne mohla odohrať na pozadí nezmyselnej nenávisti a pomsty.“

V očiach pomstiteľa - Kristína Brestenská

Námesačný (Sebastian Fitzek)

Ruku na srdce: Ste si stopercentne istí, čo v noci robíte? Kým spíte? Ak nie, môžete si predsa kúpiť kameru. Ale keď si budete na druhý deň pozerať záznamy, určite sa presvedčte, či ste naozaj sami… Sebastian Fitzek sa opäť ukázal ako kreatívny a vynaliezavý spisovateľ, ktorý vie uchopiť napohľad bežnú tému, či problém a vytvoriť napínavý príbeh.

Ako mladý muž trpel Leon Nader nespavosťou. V námesačnosti sa dokonca počas nočných výletov uchýlil k násiliu, kvôli čomu sa následne liečil na psychiatrii. Z liečebne ho prepustili ako vyliečeného, no jedného dňa, o niekoľko rokov neskôr, zmizne Leonova žena za záhadných okolností. Je možné, že jeho choroba opäť prepukla?

Aby zistil, ako sa správa v spánku a či je možné, že má na zmiznutí manželky nejakú vinu, pripevní si na čelo pohybom aktivovanú kameru – to, čo ráno vidí na videu, prekračuje hranice jeho najtemnejšej predstavivosti...

Fitzekov Námesačný je miestami temný, mrazivý a aj smutný. No rozhodne pútavý - vo viacerých líniách rozohral hru plnú intríg a podrazov. Zamotá vám hlavu, stiera líniu medzi realitou a snami/spánkom. Aj preto je to mierne strašidelný triler, ktorý vás prinúti zamyslieť sa – čo sa naozaj deje, keď v noci spím? A možno poznáte niekoho, kto je tiež námesačný a fabulačné kolieska v hlave sa naplno roztočia :-)

Námesačný - Sebastian Fitzek

Zrodená v ohni (Aisling Fowler)

Magický príbeh plný dobrodružstva, zlovestných stvorení a prekvapivých zvratov. Príbeh o boji a odpustení, pomste i láske so štipkou humoru, ktorý ukazuje, že nikdy nie je neskoro stať sa tým, čím naozaj chcete byť. To je nová séria Zrodená v ohni .

Celá krajina je zamorená príšerami. Dvanástka zložila lovecký sľub a vzdala sa vlastného mena, aby sa naučila umeniu boja s netvormi. Aby ich dokázala zneškodniť. Aspoň to tvrdí.

Pravda je však oveľa hrozivejšia – trénuje, aby sa pomstila tým, ktorí jej vzali rodinu.

Lenže keď za múry Loveckého sídla prvý raz po rokoch prenikne nepriateľ a unesie mladé dievča, nezaváha ani na chvíľu a na vlastnú päsť sa vydá do neznáma. Spojí sa so Psom, kamenným Strážcom Loveckého sídla, a pustí sa do pátrania, ktoré zmení nielen jej život, ale aj celý svet.

Aisling Fowlerová vytvorila úžasný svet dobrodružstva, akcie, strašidelných okamihov a silných emócií. Je to napínavé, veľmi nápadité a myslím, že keď si to decká prečítajú, nebudú sa vedieť dočkať ďalšieho dielu.

Zrodená z ohňa - Aisling Fowler

Ako sa chrániť pred toxickými ľuďmi (Arabi Shahida)

Cítite sa preťažení svetom okolo vás? Trápite sa s požiadavkami iných a zažívate extrémnu úzkosť alebo stres v časoch konfliktov? Vplývajú na vás emócie iných ľudí? Vitajte vo svete empatov a vysoko citlivých ľudí, ktorým je prirodzené pomáhať druhým, a tak sa stávajú ľahkým terčom narcistov a sebavedomých jednotlivcov, ktorí sa snažia využívať ľudí pre svoj vlastný prospech. Ako sa však chrániť pred takýmito nezdravými vzťahmi?

Pomocou knihy Ako sa chrániť pred toxickými ľuďmi objavíte cielené tipy, ako si poradiť s piatimi hlavnými typmi toxických ľudí:

• Bežný typ narušiteľov hraníc

• Pobláznenci a lapači pozornosti

• Emocionálni upíri

• Narcisti

• Sociopati a psychopati

Ak ste pripravený postaviť sa toxickým ľuďom vo svojom živote, táto kniha má všetko, čo potrebujete na to, aby sa vám to podarilo.

Ako sa chrániť pred toxickými ľuďmi - Shahida Arabi

Pazúry hnevu (Anna Starobinec)

Skvelá knižka pre deti od 7 rokov. Pokračuje séria Zvierací detektívi – po knihách Vlčí brloh a Právo dravca je tu tretí diel s názvom Pazúry hnevu a naši obľúbení detektívi sú na stope skutočných zločinov!

Sú chudobní, špinaví a niet im čo závidieť. Myslia si, že život je nespravodlivý, ale oni už viac nechcú trpieť a byť skromní. Chcú sa pomstiť, šíriť strach. Ich pazúry sú ostré a špinavé, sú nemilosrdní a rozhodli sa pre odplatu a obohacovanie. Teroristi Pazúry hnevu vyhlásili vojnu obyvateľom Ďalekého lesa!

Skúsený detektív Jazvec a jeho zástupca Jazvecúr musia odhaliť a zastaviť sprisahancov...

Autorka Anna Starobinec stihla vystriedať niekoľko profesií, kým prišla na to, že zo všetkého najviac ju baví vymýšľať príbehy, ktoré čitateľov úplne opantajú. Dnes sa jej knihy prekladajú do mnohých jazykov, získavajú literárne ceny a nakrúcajú sa podľa nich filmy. Pre dospelých čitateľov píše strašidelné, uhrančivé príbehy, vďaka ktorým si vyslúžila prezývku „ruský Stephen King“. Jej rozprávky pre deti nie sú také strašidelné, ale sú rovnako strhujúce.

Pazúry hnevu - Anna Starobinec

