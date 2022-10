7 knižných tipov: Verila v Hitlerove ideály...ale tie udupala krutá realita

Dokonalé psie Vianoce (Bruce Cameron)

Bruce Cameron sa aj u nás preslávil príbehmi o psoch. Vždy vedel, ako zabrnkať na psiu strunu všetkých milovníkov havkáčov. A rovnako je to aj v novinke Dokonalé psie Vianoce , v ktorej opäť prináša radosť a pohodu. I keď spočiatku to tak nie je.

Je to príbeh o rodine Gossovcov, ktorí majú tak ako všetci svoje problémy, každodenné starosti a s príchodom Vianoc sa napätie medzi nimi stupňuje. Vyčerpaná mama Juliana sa o všetkých po celé dni stará a konečne túži po chvíľke pokoja. Otec Hunter je na pokraji zúfalstva. Dvojičky Garret a Ewan sú ako na gume, tínedžerku Ello nikto nechápe a ešte je tu Sander, starý otec, ktorý si rád zafrfle.

No a zrazu sa stane niečo, čo môže zničiť nielen ich Vianoce, ale aj všetko, vďaka čomu ako rodina držia pokope. Juliana vážne ochorie. A to ovplyvní a zasiahne všetkých... Našťastie je tu múdry Sanderov pes Winstead a keď sa pod ich vianočným stromčekom ocitne malé stratené šteniatko Ruby, všetko sa začne meniť. Žeby to bola tá správna pomoc, ktorú všetci potrebovali? Dokážu dva psíky rodinu stmeliť a zachrániť Vianoce?

Dokonalé psie Vianoce - Bruce Cameron

Germánka (Michaela Ella Hajduková)

Germánka je príbeh najmä o mládeži, ktorá patrila k Hitlerjugend. A tým sa celý nápad, námet a spracovanie stáva naozaj pútavým, neopozeraným a zaujímavým. Príbeh o árijskom dievčati, dcére hrdej na svojho nacistického otca. Je drzá, povýšenecká, hrdá, bezcitná a tvrdá. Dievča hodné členstva v Lige nemeckých dievčat...

Ocitáme sa v New Yorku roku 1958. Deliu Divine, vychádzajúcu hviezdu filmového plátna, nájdu na jej narodeniny v hotelovej izbe v bezvedomí. Pokúsila sa o samovraždu. Ocitne sa na psychiatrickom oddelení bez spomienok na svoj predošlý život. Overené liečebné metódy zlyhávajú, a tak na scénu prichádza nevrlý psychiater so záľubou vo zvláštnych metódach.

A Delia sa vďaka hypnóze začne rozpomínať...nemá však tušenie, že návrat bude viac ako bolestivý. Cesta vedie do Nemecka do obdobia druhej svetovej vojny k dievčatám a chlapcom z Hitlerjugend, ale aj za brány koncentračného tábora či medzi vzbúrencov, kam patrí aj Deliin starší brat.

Germánka - Michaela Ella Hajduková

Priateľstvo naveky (Nele Neuhaus)

Originálny, nadupaný a spletitý triler od nemeckej autorky, ktorá je skvelou pozorovateľkou s vynikajúcim štýlom písania. Priateľstvo naveky vás zavedie do sveta knižných vydavateľstiev, takže milovníci kníh si prídu na svoje :-) Objavíte podmanivý svet autorov, redaktorov, novinárov. Pôjdete na večierky, knižné prezentácie a zapojíte sa do práce na rukopisoch...tak to zvonka vyzerá, no vnútri je to boj o autorov, urazená samoľúbosť a prízemné intrigy. Vitajte v známom frankfurtskom vydavateľstve Winterscheid, ktoré aby prežilo, povolá z Ameriky skúseného manažéra. A práve vtedy dochádza k vražde programovej riaditeľky a následne aj jej zástupcu.

Kriminalisti sa spočiatku vrhnú na úspešného autora, ktorého riaditeľka verejne znemožnila a obvinila z plagiátorstva. Napokon narazia na dobre strážené tajomstvo, ktoré poznali obe obete, a to bolo ich rozsudkom smrti.

Nele Neuhausová je skvelá autorka, ktorej detektívky vychádzajú v 30 krajinách a kvalitu dokazuje aj v tejto novinke.

Priateľstvo naveky - Nele Neuhausová

Matkin hrob (Lisa Reganová)

Matkin hrob je tretí diel série Detektívka Josie Quinnová a ak ste čítali Dievča bez mena a Miznúce dievčatá, viete asi, čo vás čaká. Výborne premyslené krimi, silný príbeh, v ktorom sa všetko prepája a vy nechcete prestať čítať...

Keď dvaja malí chlapci nájdu pri hre v lese pochované telo, policajnej náčelníčke Josie Quinnovej sa začínajú vracať nepríjemné spomienky. Aj ona sa ako dieťa v tom lese hrávala, aby bola čo najďalej od svojej nevyspytateľnej matky Belindy Roseovej. Josie však už nemôže svoje spomienky ďalej potláčať. Policajná analýza dokáže, že nájdené telo patrilo mladej žene zavraždenej pred tridsiatimi rokmi. Žene menom Belinda Roseová...

Josie svoju matku roky nevidela a nechce na tom nič meniť. Spojenie medzi ňou a prípadom ju však donúti oživovať veci, ku ktorým sa už nikdy nechcela vracať. Blíži sa odhalenie tajomstva. Keď sa nájde ďalšie telo, navždy jej to zmení život. Je jasné, že niekto z Josinho okolia sa nezastaví pred ničím, len aby udržal pravdu navždy hlboko pochovanú.

Matkin hrob - Lisa Reganová

Sezóna zemolezu (Mary Ellen Taylor)

Sezóna zemolezu je príbeh štyroch žien – Sadie, Olivie, Elaine a Libby, ktorý sa odohráva v dvoch časových líniách: počas druhej svetovej vojny a v súčasnosti.

Libby sa po smrti svojho nevlastného otca, neúspešnom manželstve a viacerých potratoch cíti skutočne sama. Jedného dňa dostane ponuku, aby nafotila svadbu na historickom statku Woodmont, a od tohto okamihu sa jej život začne uberať úplne novým smerom.

Majiteľka panstva Elaine požiada Libby, aby celý proces renovácie statku dokumentovala svojimi fotografiami. Libby zaujme spustnutý romantický skleník, ktorý bol postavený pre Oliviu, starú mamu súčasnej majiteľky statku, ako dôkaz lásky jej manžela. Dokázalo však toto veľké gesto zachrániť ich vzťah?

Libby počas fotografovania renovácie skleníka objaví do skla vyryté meno Sadie a začne sa o jej tajomný osud zaujímať. Kto bolo to dievča a čo sa s ňou stalo? Starý skleník a celé panstvo ukrývajú množstvo temných tajomstiev, záhadnú a bolestnú minulosť, ktorú Libby musí odhaliť, keďže sa sama ocitá vo víre nepredvídateľných udalostí.

Sezóna zemolezu - Mary Ellen Taylor

Misia: lepší život (Donald Miller)

Vezmite život do svojich rúk a buďte hrdinom vo svojom príbehu, vyzýva marketér a šéf spoločnosti StoryBrand Donald Miller vo svojej knihe Misia: lepší život . „Využil som všetky užitočné informácie, ktoré som nadobudol a vytvoril som si akýsi systém. Presne o ňom je aj táto kniha. Jej cieľom je čitateľom vysvetliť, ako žiť ako hrdina, a tak nájsť hlbší zmysel svojho života. Jej cieľom je čitateľom predstaviť jednoduchý systém, vďaka ktorému sa im to podarí. Ak máte pocit, že vám niečo chýba, ak ste už unavení zo života alebo chcete začať odznova, potom je táto kniha určená práve vám,“ tvrdí.

Každý človek totiž hrá v živote jednu zo štyroch úloh: Obeť. Zloduch. Hrdina. Sprievodca.

Tieto štyri postavy žijú v každom z nás. Ak budeme obeťou, sme odsúdení na neúspech. Ak budeme hrať zloducha, nebudeme si vytvárať skutočné väzby. Ale ak budeme hrať hrdinu alebo sprievodcu, naše životy budú prekvitať. Najťažšie je však uvedomiť si, akú postavu vlastne hráme a na základe toho zmeniť náš život.

Misia: lepší život - Donald Miller

Haiku v obrazoch

Haiku sú klasické japonské 17-slabičné básnické miniatúry. Japonských čitateľov uchvacujú už od 17. storočia, no postupne si získali obľubu po celom svete. Zjednodušene ide o krátku básničku bez názvu s obmedzeným počtom slov. Neobsahuje metafory, úvahy, zamyslenia, ani hodnotenia. Haiku by sa nemalo rýmovať a je to vlastne poetický ekvivalent malého obrázku alebo fotky.

Haiku v obrazoch je nová nádherná kniha, ktorá vyšla v Luxusnej knižnici. Prináša reprezentatívny výber štyroch veľkých majstrov japonského haiku, za ktorých sa pokladajú Macuo Bašó, Josa Buson, Kobajaši Issa a Masaoka Šiki. Každá báseň je okrem slovenského textu aj v japončine a dopĺňajú ju japonský fonetický preklad a ilustrácia zdôrazňujúca alebo odrážajúca tému básne. O preklad do slovenčiny sa zaslúžila dvojica autorov: básnik, literárny vedec a prekladateľ Ján Zambor, ktorý do knihy napísal aj erudovaný odborný úvod, a japonológ a prekladateľ František Paulovič.

Knihu vyrobili tradičnou čínskou technikou viazania kníh, ktorú vyvinuli za vlády dynastie Ming (1368 – 1644) a používala sa až do prevzatia západných technológií väzby na začiatku 20. storočia.

Haiku v obrazoch

Foto: Ikar, Tatran, Luxusná knižnica, Grada, Motýľ, Noxi