7 knižných tipov: Vrah zvaný Odpočítavač, zábavný Road trip a Pláž v Chorvátsku

Dievča, 11 (Amy Suite Clarke)

Dievča,11 je strhujúci triler o sérii rituálnych vrážd, ktorá zostala nevyriešená. A nedokončená. Vrah zvaný Odpočítavač kedysi systematicky zabíjal, no potom sa odmlčal...a teraz sa opäť vynára. A žiadne dievča nie je pred ním v bezpečí.

Elle Castillová vysiela obľúbený podcast o skutočných zločinoch. Po dvoch sériách úspešne vyriešených prípadov sa zameria na najväčšiu záhadu v regióne – sériového vraha nazývaného Odpočítavač. Pred dvadsiatimi rokmi náhle prestal zabíjať, no predtým si vytvoril rituálny vzorec. Vraždil vždy tri dievčatá počas siedmich dní, pričom každá obeť bola o rok mladšia než predošlá.

Jedného dňa Elle zavolá poslucháč s tipom na Odpočítavača. Elle sa za ním vyberie, no nájde ho mŕtveho. O niekoľko dní zmizne dievčatko a únos zapadá do postupu Odpočítavača...

Originálne a zaujímavé. Napínavý príbeh, ktorý začína pozvoľna, no postupne naberá na obrátkach. Autorka Suite Clarke sa pohrala s príbehom, vyťahuje na povrch rôzne tajomné záležitosti, svet podcastov je príťažlivý, má to spád, dynamiku. Moderný triler, ktorý vás pobaví – pozrite si VIDEO , v ktorom o knihe hovorí samotná autorka Amy.

Dievča, 11 Amy Suite Clarke

Road trip (Beth O´Leary)

Road trip je príjemná a zábavná oddychovka, v ktorej sa dvaja ex dostanú na novú úroveň trápnosti: musia cestovať spoločne v jednom aute na svadbu do Škótska. Nemali to v pláne, ani vo sne by im to nenapadlo...ale osud vie všeličo pripraviť. A občas sa naozaj zabáva na náš účet J

Addie a jej sestra vyrážajú na cestu do Škótska, kde sa koná priateľkina svadba. Hudba je prichystaná, sladkosti zbalené, no len čo vyštartujú, niekto do nich zozadu narazí. Ako naschvál za volantom sedí Addin bývalý frajer Dylan, ktorému sa doteraz vyhýbala. Dylan a jeho najlepší kamarát mieria na tú istú svadbu, a keďže je ich auto nepojazdné a verejná doprava nedostupná, Addie nemá na výber a musí ich vziať so sebou. Maličké auto je čoskoro plné nielen batožiny, ale aj tajomstiev, a počas niekoľkohodinovej cesty sa Dylan a Addie nevyhnú spomienkam na svoj zložitý vzťah...

Je to čítavý príbeh, pohodovka, ktorej nechýba humor. Príbeh, v ktorom sa hlavní hrdinovia musia konfrontovať so svojou minulosťou. Musia odpustiť a zmieriť sa. Je to vtipné, intímne, osobné a naozaj pohodové. Beth O´Learyová má bezpochyby skvelý pozorovací talent a vyskladala krásny príbeh o druhej šanci... Pozrite si, čo hovorí o svojej knihe .

Road trip - Beth O´Leary

Pláž v Chorvátsku (Julie Caplinová)

Obľúbená séria Romantické úteky pokračuje piatym dielom, tentoraz sa vyberieme do Chorvátska na pláž. Možno si ešte spomínate na talentovanú umelkyňu Maddie z Cukrárne v Paríži. Tentoraz sa s ňou stretnete na palube lode Avanturista, ktorá brázdi vody Jadranského mora. Spoločnosť jej bude robiť Nick, najmladší brat Niny, hlavnej hrdinky príbehu o parížskej cukrárni. Spočiatku pohodová plavba plná krásnych chorvátskych miest, zátok a romantických zákutí sa však veľmi rýchlo začne meniť na drámu kvôli dvom rozmaznaným modelkám, ktoré túžia zoznámiť sa s vplyvným producentom. A kým si obe hlava-nehlava razia cestu k svojmu ambicióznemu cieľu, Maddie sa prekvapivo začínajú otvárať dvere do Nickovho srdca. Krásavec Simon to však nemieni nechať len tak a je rozhodnutý získať si Maddie pre seba. Pre ktorého muža sa nadaná umelkyňa nakoniec rozhodne? A podarí sa jej splniť si sen o kariére maliarky na chorvátskom pobreží?

Pláž v Chorvátsku je ideálny príbeh k vode, v jednej ruke drink, v druhej kniha, na hlave klobúčik a nohy vyložené na ležadle. Vône, chute a farby Chorvátska na pozadí romantického príbehu.

Pláž v Chorvátsku - Julia Caplinová

Dieťa vojny (Renita D´Silva)

Dieťa vojny je dojímavý román o mocnom pute medzi matkou a jej dieťaťom a o zrade, ktorá ovplyvní celé generácie. Osud Clary Knightovej určuje vojna. Počas prvej svetovej vojny osirie a stane sa ošetrovateľkou. Zamiluje sa do jedného zo svojich pacientov, indického lekára, ktorý však odíde z jej života. Náhodou sa s ním stretne cestou do Indie a prijme jeho ponuku spolupracovať s ním ako zdravotná sestra.

Keďže lekár je ženatý a jeho manželka sa stala jej najlepšou priateľkou, Clara sa bráni svojim citom. V jednu nešťastnú noc im však podľahne a otehotnie. Aby neublížila priateľke, vráti sa do Anglicka, kde porodí synčeka. V dôsledku rasistického správania okolia voči jej synovi a pre rozpútanie druhej svetovej vojny v Európe urobí najväčšie rozhodnutie svojho života – vzdá sa svojho dieťaťa a pošle ho do bezpečia k jeho otcovi, s medailónom svätého Krištofa, aby ho po celý čas ochraňoval.

Dieťa vojny - Renita D´Silva

Nikdy sme tu neboli (Andrea Bartz)

Nikdy sme tu neboli je vynikajúci mystery psychotriler, ktorý vás chytí a nebudete ho vedieť odložiť. Ak ste niekedy mali čudné priateľstvo, možno podobne intenzívne ako Emily s Kristen – bude sa vám to páčiť. Tak ako v láske, aj v priateľstve sme ochotní všeličo prehliadať...

Emily prežíva krásne obdobie - užíva si so svojou najlepšou kamoškou Kristen v horách v ďalekom Čile. Cíti, že je to skutočné priateľstvo, sú si bližšie ako kedykoľvek predtým. Ale v poslednú noc výletu Emily vojde do hotelového apartmánu a na podlahe nájde krv a rozbité sklo. Kristen tvrdí, že si vzala do izby príjemného mladíka, nejakého batôžkára, ktorý ju však napadol a ona nemala inú možnosť, len ho zabiť v sebaobrane...

Čo je však ešte šokujúcejšie ako tento čin: veľmi nápadne sa to podobá minuloročnému výletu v Kambodži, keď na izbe Kristen skončil tiež mŕtvy mladík. Emily nedokáže uveriť, že by sa také čosi mohlo stať dvakrát...

Keď sa Emily vráti späť domov do Wisconsinu, snaží sa zabudnúť na tú šokujúcu udalosť. Vytesňuje traumu zo svoje hlavy a vrhne sa do nového vzťahu, aj do práce. No keď sa nečakane objaví na návšteve Kristen, Emily musí čeliť ich násilnej minulosti... „Román Nikdy sme tu neboli je splneným snom každého milovníka napätia a ja som obracala jeho stránky hlboko do noci,“ nadchýna sa slávna herečka a milovníčka kníh Reese Whitherspoonová.

Nikdy sme tu neboli Andrea Bartz

Quo Vadis (Henryk Sienkiewicz)

Klasika v novom vydaní. Román, ktorá sa oplatí prečítať. Na pozadí vlády cisára Nera sledujeme ľúbostný príbeh rímskeho patricija a vojaka Vinicia a kresťanky Lýgie.

Mladík sa uchádza o priazeň mladej barbarky, nie práve šikovne a nie práve vhodne, následkom čoho sa Lýgia ocitá na dvore pološialeného Nera. Obaja musia prekonať veľa prekážok, aby sa napokon znova našli a Vinicius musí neraz riskovať všetko, aby zachránil ženu, ktorá ho zmenila a ktorú nadovšetko miluje.

Román sa stal zanedlho po svojom prvom vydaní bestsellerom a jeho popularita pretrvala do dnešných dní. Kritika vyzdvihovala okrem nepopierateľne strhujúceho príbehu aj historickú akurátnosť, s akou opísal cézarov dekandentný dvor, bežný život Rimanov, začiatky kresťanskej cirkvi i prenasledovanie jej príslušníkov.

Okrem Vinicia, Lýgie, apoštola Pavla, Petra, arbitra elegancie Petronia či Nera sa v ňom môžeme stretnúť s pestrým panoptikom vedľajších postáv, či už reálnych alebo vymyslených.

Román vychádza s doslovom, ktorý sa venuje historickým reáliám Ríma počas panovania cisára Nera. Henrykovi Sienkiewiczovi udelili v roku 1905 Nobelovu cenu za literatúru, na čom malo zásadný podiel práve napísanie románu Quo Vadis .

Quo Vadis - Henryk Sienkiewicz

Ilustrovaná Biblia

Vyše 300 strán, veľký formát, množstvo ilustrácií a Starý i Nový zákon. To je Ilustrovaný Biblia z prestížneho vydavateľstva Dorling Kindersley, v preklade vychádza vo vydavateľstve Ikar. Ide o biblické príbehy prerozprávané pre deti zrozumiteľným, živým jazykom s bohatým, prekrásnym ilustračným materiálom. Okrem vizuálne príťažlivých obrázkov je Biblia doplnená aj o farebné fotografie rastlín, zvierat, ľudí a miest z biblickej krajiny, ktoré zasadzujú príbehy do reálneho prostredia. Ilustrovaná Biblia je nielen prekrásnym darčekom pre deti a mládež, ale i hodnotným prameňom inšpirácie pre celú rodinu.

Začína sa Stvorením, Rajskou záhradou, spoznávame Kaina a Ábela. Nechýba Noemov koráb, Babylonská veža, Sodoma a Gomora, faraónove sny, pokračuje to životom v Egypte (Prechod cez Červené more, či Destaoro Božích prikázaní), nasleduje Život v Kanaáne (Pád Jericha, Samson a lev, Dávid a Goliáš)... Druhá časť sa venuje Novému zákonu a kapitolám ako Narodenie Ježiša, Mudrci z východu, Smrť Jána Krstiteľa, Ukrižovanie a Zmŕtvychvstanie. V poslednej kapitole sa dozviete Kto je kto v Biblii.

Ilustrovaná Biblia

