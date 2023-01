7 knižných tipov: Z TV kulinárskej šou urobila reláciu o emancipácii žien!

Hodiny chémie (Bonnie Garmus)

Hodiny chémie žnú úspechy po celom svete. Napríklad v Nemecku sa stali najpredávanejšou knihou roku 2022. Odporúča ho napríklad Stephen King, či svetoznáma šéfkuchárka Nigella Lawson. A už vzniká aj seriál podľa knihy s Brie Larson.

Je to veľmi pútavý a dobre vyrozprávaný príbeh o Elizabeth, chemičke, ktorá sa stane hviezdou kulinárskej šou. Sledujeme jej problémy vo vtedajšom (60.roky v USA) prevažne mužskom vedeckom svete, podceňovanie, kradnutie výsledkov práce ap. Čitateľ sa s ňou rýchlo stotožní, fandí jej, užíva si jej nadhľad, trefné poznámky, aj humor.

Zaujímavé sú aj časti o televíznej relácii Večera o šiestej a prístup Elizabeth k vareniu, k receptom. Ako vysvetľuje niektoré veci vedecky, často vtipne a niekedy pútavo i nezrozumiteľne zároveň. Elizabeth je pekne vykreslená postava. Vedkyňa, chemička, tak trošku čudáčka, ktorá napokon z relácie o varení urobí feministickú šou o rovnoprávnosti mužov a žien. Pozrite si video s autorkou Bonnie Garmus .

Hodiny chémie - Bonnie Garmus

Ôsmy div sveta (Tania Farrelly)

Ôsmy div sveta je ten typ kníh, ktoré vás dostanú od prvých strán. Prenesiete sa v čase i priestore, do magického sveta konca 19.storočia, do vtedy prosperujúceho New Yorku, ktorý zažíval doslova zlaté obdobie. Od krásnej a privilegovanej Rose sa očakáva, že sa podriadi prísnej spoločenskej etikete a vydá sa za „muža dobrých mravov“. No mladá rebelka, ktorá túži na panoráme rastúceho Manhattanu zanechať vlastnú stopu, sa neponáhľa pod čepiec. Má v úmysle kráčať v otcových šľapajach a stať sa uznávanou architektkou. Krádež vzácneho rodinného dedičstva však uvrhne rodinu na pokraj krachu a iba Rose ich môže zachrániť...

Ôsmy div sveta je srdcervúci a čarovný príbeh, napísaný neuveriteľne autenticky, že priam vidíte jednotlivé scény a pasáže. V pozadí vnímate známe historické postavy ako Carnegie, Morgan, Tesla a Edison, či Rockefeller. No tou hlavnou postavou je obyčajná a pritom taká výnimočná Rose. Bojuje proti obmedzeniam, ktoré spoločnosť kladie pred ženy.

Tania Farrelly má nespochybniteľný rozprávačský talent – pozrite si video , v ktorom približuje svoju knihu slovenským čitateľom.

Ôsmy div sveta - Tania Farrelly

Vražedná pomsta (Sandra Brown)

Vražedná pomsta je skvelá detektívka, umne premyslená zápletka, akcia a dobrodružstvo, napätie a dramatické zvraty. K tomu trošku romantiky a erotiky... veľmi vydarený romantický triler od kráľovnej tohto žánru Sandry Brown, ktorý si s chuťou prečítajú muži i ženy.

Po smrti manželky stratil texaský ranger Crawford pevnú pôdu pod nohami. Konečne sa otriasol a chce získať späť svoju dcérku, ktorú dostali do opatrovníctva jeho svokrovci. Príde na súd, kde sa má o tom rozhodnúť, no do súdnej siene vtrhne maskovaný zabijak, začne strieľať a na muške má aj sudkyňu Holly... Crawford zareaguje inštinktívne a ochráni Holly pred guľkou.

Spustí sa lavína nových dramatických zmien, prekvapení a zvratov. Vražedná pomsta je akčný triler správne okorenený romantikou, ktorá sa čitateľkám bude páčiť, a mužom-čitateľom rozhodne nebude prekážať. Miestami máte nervy napnuté na prasknutie a vtedy by ste knihu nedokázali odložiť. Inokedy Sandra spomalí, zvoľní, učičíka vás...aby potom opäť vyrazila vpred.

Vražedná pomsta - Sandra Brown

Nečakané priznanie (Lisa Regan)

4.diel série s detektívkou Josie Quinnovou. Nečakané priznanie je opäť veľmi napínavé, so sympatickou postavou, ktorej musíte fandiť: postupne skladá maličké indície a stopy, aby pomohla s vyriešením vraždy zahalenej tajomstvom...

Keď sa na príjazdovej ceste do domu v Dentone nájde telo mladého študenta s fotografiou pripnutou na golieri, prvá na mieste činu je detektívka Josie Quinnová. Dom patrí Gretchen Palmerovej, oddanej členke Josiinho tímu, ktorá je posledných dvadsaťštyri hodín nezvestná. Hoci sa Gretchen prizná k činu, Josie vie, že nemôže byť vrahyňou. Tak prečo sa priznáva k vražde, ktorú nespáchala?

Josie sa ponorí hlboko do Gretcheninho tajného života a odhalí spojenie medzi chlapcom, fotografiou a zničujúcim prípadom z jej minulosti. Lenže práve vo chvíli, keď si Josie myslí, že už všetko pochopila, na druhej strane mesta sa objavia telá mladého páru. Dokáže Josie odhaliť pravdu včas, aby zachránila svoju priateľku pred životom vo väzení alebo istou smrťou?

Nečakané priznanie - Lisa Reganová

Začalo sa to bozkom (Ella Quinn)

Najskôr tu boli Tri týždne do svadby. Potom Markíz hľadá manželku. A teraz je tu tretia časť obľúbenej regentskej série o šľachtickom rode Worthingtonovcov z pera úspešnej americkej autorky Elly Quinnovej. Volá sa Začalo sa to bozkom .

Keď sa rozbehne spoločenská sezóna, všetky oči sa upierajú na krásnu, temperamentnú lady Louisu. O jej pozornosť sa uchádzajú mnohí džentlmeni, no ona sa nemieni uspokojiť s hocijakým ctiteľom. Chcela by muža, ktorý má rád dobrodružstvo a je vášnivý. Túži po spriaznenej duši a vie, že keď takého muža uvidí, hneď ho spozná. Mohol by tým mužom byť Gideon, vojvoda Rothwell?

Keď sa prvý raz stretnú, obaja pocítia silnú príťažlivosť. A tak na svitaní spolu jazdia na koni a po večeroch tancujú na báloch. Napokon Gideon neodolá túžbe objať ju a Louisa si je istá, že ju požiada o ruku. Ale...

Autorka Ella Quinn vás opäť zavedie na začiatok 19.storočia, do Londýna v roku 1815. Má skvele naštudované regentské obdobie a jej príbehy sú autentické – pozná zvyky, vtedajšie netradičné i všeobecne známe aspekty spoločenského života. Ovláda historické pozadie, vie správne dobovo obliecť svoje postavy. Je to krásny únik do žiarivého regentského sveta o tom, čo má robiť mladá dáma, ak muž jej snov nie je tým, za koho ho považuje?!

Začalo sa to bozkom - Ella Quinn

Kacíri Duny (Frank Herbert)

V piatom pokračovaní kultovej knižnej série sa opäť vrátime do piesočných dún. Leto Atreides je mŕtvy a jeho ríša upadá. Počas Rozptylu sa rozpŕchli do neznámych kútov galaxie miliónové davy. Z Arrakisu sa stal Rakis, planéta, ktorú zaplavila púšť – a ktorej hrozí vymretie obrovských piesočných červov.

Do starých končín sa vracajú Stratení a hlásia sa o moc. A nie sú jediní. O nadvládu bojujú rôzne frakcie. Uprostred komplikovanej a neprehľadnej situácie sa objavuje Šíana, dievča, ktoré dokáže jazdiť na červoch ako kedysi Fremeni. Stelesňuje splnenie dávneho proroctva Božského imperátora...

Ako napísal Kirkus Review, „piaty diel monumentálnej série Kacíri Duny je vzrušujúcejší a dobrodružnejší ako ktorýkoľvek iný od čias pôvodnej Duny, s potešujúcim prílevom nových nápadov.“ Opäť originálne premyslené, pútavé a pre fanúšikov sci-fi lahôdka, ktorú si nenechajú ujsť.

Kacíri Duny - Frank Herbert

Láska bez úzkosti (Leslie Becker-Phelps)

Určite si aj vy chcete vytvoriť...alebo udržať milujúci vzťah. Taký, v ktorom sa budete cítiť príjemne, bezpečne a naozaj milovaní... Vo vzťahoch sa však neraz správame čudne, neprimerane alebo robíme chyby, ktoré sa nám môžu vypomstiť. Nazval vás partner závislou, neistou, zúfalou alebo žiarlivou? Nikto si nechce priznať, že tieto vlastnosti má, ale ak ste neustále v strehu, pociťujete vo vzťahu úzkosť alebo si robíte prehnané obavy, môžete trpieť úzkostnou pripútanosťou a strachom z opustenia, ktoré sú často zakorenené v zážitkoch z raného detstva. V knihe Láska bez úzkosti sa naučíte, ako prekonať svoju úzkosť pomocou súcitného sebauvedomenia, čo je technika, ktorá vám umožní rozpoznať svoje negatívne myšlienky či nezdravé vzorce. Postupne v štyroch častiach zistíte, ako a prečo vznikajú vaše konflikty vo vzťahu. Zmenu budete iniciovať tým, že sa začnete zaoberať prekážkami, ktoré vám bránia v pestovaní šťastných vzťahov. Naučíte sa vytvoriť si intímne spojenia s pocitom bezpečia.

Láska bez úzkosti - Leslie Becker-Phelps

