7 knižných tipov: Zábavný Woody Allen, Zuzanin dych aj psycho Mág

Autobiografiu Woodyho Allena Mimochodom si prečítate s chuťou, aj keby ste tohto režiséra nejako zvlášť nesledovali. Má dobrý štýl, prihovára sa, je familiárny, vtipný, sarkastický a ironický. Uťahuje si sám zo seba. V podstate hneď zo začiatku je to svižné, zábavné, pri niektorých pasážach sa budete smiať. Má trefné prirovnania.

Píše o detstve, výchove a vzdelaní, o tom ako sa prepracoval k filmu, o svojich milenkách a ženách a napokon aj o veľkom škandále, ktorému musel čeliť. Fanúšikov filmu zaujmú časti o Allenových filmoch, aj mnohé známe mená ako Romy Schneider, Peter O´Toole, Alfred Hitchcock, Diane Keatonová, Owen Wilson, Penelope Cruzová, či Blake Lively.

V autobiografii nechýbajú klebety, spomienky na detstvo aj cesta k úspechu. Úprimne napísané, otvorené, bavil ma taký tej jeho sebazničujúci a sebaponižujúci humor.

Možno neviete veľa okolo škandálu, kedy ho obvinili zo zneužitia svojej vlastnej dcéry – tu sa to snaží popisovať zo svojho pohľadu a ak je väčšina vecí pravda, muselo to byť preňho strašné a zničujúce. Každopádne z knihy cítiť, že je špičkovým scenáristom, komikom, vie to dať na papier a zaujať i pobaviť.

Woody Allen Mimochodom

Zuzanin dych (Jakuba Katalpa)

Kniha, ktorá mnohých z vás šokuje, zaskočí a po jej dočítaní nebudete môcť niekoľko dní čítať nič iné. Určite vo vás zanechá nesmierne silné emócie.

Zuzanin dych je český bestseller spred dvoch rokov, ktorý teraz vychádza v slovenskom preklade aj pre tých mladších, ktorí česky príliš nečítajú. Pretože je to naozaj silný príbeh...

Ocitáme sa v 30.rokoch minulého storočia, v mestečku Holašovice, hlavná hrdinka Zuzana Liebeskindová je dcéra cukrovarníka a vychovávajú ju tak, aby bola budúcou majiteľkou veľkopodniku. Učí sa cudzie jazyky, aj to, ako sa správne správať v spoločnosti. Má krásne detstvo a nič jej v podstate nechýba. Aj vďaka dvom kamarátom Hanušovi a Janovi, ktorí sa časom do nej zaľúbia, no ona má oči len pre Jana. Ale... Zuzana je židovka, sú tridsiate roky a blíži sa vojna. Zuzanin otec nechce ujsť do zahraničia, hoci má tú možnosť. Nechce opustiť všetko, čo si vybudoval, ani svojich zamestnancov. No vojna je vždy krutá a aj ich postihne.

Zuzanin dych je možno ťažké čítanie, ako mnohé iné knihy z 2.svetovej vojny, o holokauste, koncentračných táboroch a utrpení. No tento príbeh má ešte čosi viac, čo vás zasiahne priamo do srdca. Napínavý a silný príbeh je písaný miestami strohým, jednoduchým štýlom, ktorý dáva vyniknúť práve tej atmosfére, ľudským osudom a charakterom, samotnému odkazu.

Asi naozaj máme každý v sebe dobrého a zlého vlka, no dôležité je vždy to, ktorého vlka kŕmite.

Jakuba Katalpa Zuzanin dych

Škatuľka spomienok (Kathryn Hughes)

Škatuľka spomienok je dôkaz, že niektoré ľúbostné príbehy trvajú celý život. Dojímavý príbeh, ku ktorému budete potrebovať aj škatuľku vreckoviek.

Po oslave stých narodenín otvorí Jenny Tannerová šperkovnicu, v ktorej uchováva najcennejšie spomienky svojho života: ružovkastý okrúhly kamienok, drevenú sošku a novinový článok o pietnej slávnosti pri príležitosti 75. výročia tragédie, ktorá navždy poznačila jej život. Jenny pochopí, že nastal čas, aby sa vrátila do prímorského mestečka v Taliansku, kde po vojne nechala kus srdca. Má poslednú možnosť, aby sa vyrovnala s prízrakmi minulosti.

Škatuľka spomienok je nadčasový príbeh o láske a vojne, v ktorom sa autorka inšpirovala skutočnými udalosťami. Výborne vystavaná zápletka, úžasné postavy a čosi, čo sa dotkne vášho srdca. Hughesová je bezpochyby skvelou rozprávačkou a jej knihu zhltnete doslova za pár dní, ak nie hodín :-)

Škatuľka spomienok Kathryn Hughesová

Mág (John Fowles)

Táto kniha je literárna lahôdka, slovné majstrovstvo z pera uznávaného anglického autora Johna Fowlesa. Volá sa Mág a hoci ju napísal ešte v roku 1965, aj dnes má silnú výpovednú hodnotu. Je to totiž príbeh o manipulácii, o tom, ako sme neraz len figúrkami na veľkej šachovnici. O hrách, ktoré hráme a do ktorých sme vťahovaní. Mystifikácie a psychologické ilúzie gréckeho boháča-majstra podvodníkov. Osamelosť a neukotvenosť Nicholasa, ktorý má svoje muchy, ale postupne prejde zmenou k lepšiemu.

Každý sme tak trochu mágom vo svojom živote. Tvoríme si vlastnú realitu, svoj pohľad na svet, či už prostredníctvom pravdivých faktov, alebo lží a ilúzií.

„Je to jedna z najzvláštnejších a najzaujímavejších kníh, na ktorých spočinulo moje čitateľské oko,“ prezrádza šéfredaktorka vydavateľstva Ikar Barbora Kráľová. „Fowles nezostal nič dlžný svojej povesti génia. Doslova som si užívala celé to podivno, ktoré vytvoril a neraz som ani sama netušila, kam ma vedie.“

Kniha, ktorá vychádza vo vydavateľstve Ikar v preklade Jozefa Kota, sa v roku 1999 dostala do zoznamu 100 najlepších románov modernej knižnice – aj v zozname redaktorov, aj v zozname čitateľov. V roku 2003 sa román umiestnil na 67.mieste prieskumu BBC The Big Read.

John Fowles Mág

Imunita (Phillip Dettmer)

„Pre väčšinu z nás je imunitný systém vágna a nejasná entita, ktorá sa riadi zvláštnymi a netransparentnými pravidlami, a zdá sa, že občas pracuje a občas nie. Je trochu ako počasie, je extrémne ťažké ho predpovedať, je predmetom nekonečných špekulácií a názorov a podniká zdanlivo náhodné kroky,“ píše P.Dettmer vo svojej knihe a preto sa rozhodol priblížiť náš imunitný systém iným, zrozumiteľnejším a uchopiteľnejším spôsobom.

Hneď po ľudskom mozgu je druhým najzložitejším systémom v ľudskom tele a zároveň jedným z najstarších a najdôležitejších aspektov života na zemi. Bez imunity by sme do niekoľkých dní zomreli.

Philipp Dettmer je tvorca najpopulárnejšieho vedeckého kanála na YouTube. V knihe Imunita nás pozýva na fascinujúce putovanie odolnosťou ľudského tela a jeho nespočetnými spôsobmi obrany. Každá kapitola sa zaoberá iným aspektom imunitného systému. Dočítate sa tu o obrane, ktorú telu poskytujú protilátky, ale aj zápaly, o hrozbách baktérií, alergií a rakoviny. Dettmer vysvetľuje, ako dokážu parazity prekĺznuť cez obranu, ako fungujú vírusy a čo sa deje v rane, keď sa porežete.

Vynikajúca kniha, ktorá v sebe spája vedomosti, zaujímavé poznatky, nadhľad a humor.

Phillip Dettmer Imunita

Joga pre deti (Alena Miniariková)

„Joga pre deti dokáže liečiť, povzbudiť ich...pracuje s nimi neuveriteľným spôsobom,“ tvrdí v knižnom podcaste Knižný kompas autorka Alena Miniariková.

Táto nádherne ilustrovaná kniha ukazuje, ako joga dokáže pomôcť deťom. Hyperaktívnym, aj tým hanblivým a utiahnutým. Dozviete sa o benefitoch jogy pre deti: fyzických ako lepšie držanie tela, vyrovnávanie dysbalancie, uvoľnenie, zlepšenie jemnej motoriky. Aj o tých psychických – deti sa učia pracovať s emóciami, zvládať agresiu, hnev ap. Samozrejme, základom je lepšie dýchanie, ktoré pomáha deťom zvládať vypäté situácie.

V druhej časti knihy Joga pre deti nájdete 30 cvičení s krátkym príbehom, pozíciami a tie sú doplnené názornými ilustráciami Alžbety Kováčovej – už len listovanie v knihe prináša radosť :-)

Kniha Joga pre deti je ideálna pomôcka pre škôlky, rodičov i starých rodičov, do liečebných ústavov...všade tam, kde chcete s deťmi robiť zdravé cvičenie.

Alena Miniariková Joga pre deti





Kristínka a svet fantázie (Stanislav Repaský)

Po Natálkiných dobrodružstvách prichádza Kristínka a svet fantázie . Krásne príbehy sú všade okolo nás, len treba mať oči otvorené, tvrdí Stanislav Repaský. Autor, ktorý má nádhernú obrazotvornosť i fantáziu. A svojím štýlom písania si vás via získať a namaľovať priamo pred vašimi očami rozprávkový svet...

Je zimný večer, vonku vyčíňa snehová metelica a do domu, kde žije Kristínka so svojím bračekom a rodičmi, prichádza záhadný tulák a rozprávkar Matias. Má zo sebou klietku s nepokojným výrom a batoh plný kníh. Jedna z nich, porastená machom a kvietkami, otvorí Kristínke bránu do fantastických svetov. Ocitne sa v krajine, v ktorej cestuje na chrobákovi veľkom ako hroch, uvidí tam na nebi plávať obrovskú veľrybu a mesiac, čo vie rozprávať. Ocitne sa aj v meste pod morom, kde kameň Modravit ľuďom zhmotňuje priania a umelci vedia tvoriť myšlienkami, na ľadovej planéte, čo bola kedysi slnkom, alebo na povale, kde objaví škriatka, o ktorom nik netuší. Vo svete fantázie Kristínka preukáže nielen odvahu, no tiež vieru v dobro a lásku. Ilustrácie Petra Uchnára dodávajú knihe nádhernú imagináciu a sú samy osebe úžasným svetom fantázie. Knihu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Kristínka a svet fantázie | Stanislav Repaský

