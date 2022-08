7 knižných tipov: Ženy, ktoré zažívajú útrapy v egoistickom svete mužov...

Toto je Island (Nína Björk Jónsdóttir Edda Magnus)

Možno ste videli seriál Hra o tróny, počuli pesničku islandskej speváčky Björk a ochutnali ste na raňajky skyr. Ale koľko toho naozaj viete o Islande a pohľade miestnych obyvateľov na svoj jedinečný ostrov? Nová kniha Toto je Island je doplnená nádhernými fotografiami a vy rýchlo zistíte, prečo je Island jednou z najšťastnejších krajín na svete.

Island je krajinou kontrastov: obrovské ľadovce aj aktívne sopky, letné polnočné slnko i najkratšie zimné dni, staroveký jazyk a moderné technológie. Žije tu národ s bohatou a rozmanitou kultúrou, rovnako jedinečný ako jeho ohromujúca krajina.

„V tejto knihe sa pokúsime opísať Island živo, so všetkými jeho úžasnými vlastnosťami,“ tvrdia autori knihy. „Prechádzajúc dych vyrážajúcou krajinou, maličkými pobrežnými dedinkami a ruchom Reykjavíku preskúmame obľúbené jedlá Islanďanov, naše všedné dni, naše sviatky a kľúčové míľniky našich životov. Oslávime islandských športovcov, maliarov, spisovateľov a hudobníkov, ako aj postavenie Islandu ako lídra na poli udržateľnosti, obnoviteľnej energie a rovnosti pohlaví.“

Neuveriteľná a nevyspytateľná príroda, sloboda islandského detstva, príslušnosť k úprimne súdržnej spoločnosti, ktorá zároveň ponúka priestor na rozvoj každému jedincovi. Islandská schopnosť nebrať sa príliš vážne a ich stoicky optimistický prístup k životu, ktorý im pomohol prežiť storočia biedy, zlého počasia a prírodných katastrof. Toto všetko sú unikátne prednosti, ktoré Islanďanov robia takými, akí sú. Toto znamená žiť po islandsky.

Toto je Island

Ariadna (Jennifer Saint)

Láska a zrada v klasickom antickom príbehu, v ktorom sa autorke podarilo očarujúco prerozprávať príbeh starogréckeho mýtu o Theseovi a Minotaurovi.

Ariadna a jej sestra Faidra sú dcéry hrôzostrašného kráľa Minoa. Počas svojho dospievania počúvajú ozvenu Minotaurových kopýt v labyrinte pod palácom. Minotauros si každoročne žiada obetu v podobe mladíka alebo devy z Atén.

Jednou z jeho ďalších obetí má byť aténsky princ Theseus, ale Ariadna sa doňho zamiluje a pomôže mu. Jej niť ho bezpečne vyvedie z labyrintu...ale čo sa stane, keď je monštrum porazené a princezná odíde s hrdinom preč? Vo svete, v ktorom rozhodujú muži a rozmarní bohovia nie je nič isté!

Ariadna je strhujúci príbeh o láske a strate. Nádherne vyrozprávaný príbeh ženy, ktorá trpí osudom väčšiny žien, čo prežívajú útrapy s egoistickými mužmi. Jennifer Saint sa úžasne pohrala s týmto námetom a bájnu históriu približuje príťažlivým spôsobom nielen pre milovníkov mýtov a antiky, ale aj pre mladých čitateľov, ktorí tak môžu objaviť nový svet.

Ariadna - Jennifer Saintová

Staň sa tou pravou (Aiyana Sheleana)

Cesta k znovuobjaveniu seba samej. Cesta od bolesti, trápenia k slobode a pokoju. Cesta, na ktorej si dokážete vyliečiť rady z detstva... Svetoznáma spirituálna koučka Sheleana Aiyana získala cenné vedomosti po liečení tráum vďaka vlastnému ťažkému detstvu. Už niekoľko rokov úspešne pomáha ženám po celom svete. Prostredníctvom knihy Staň sa tou pravou vás naučí, ako stelesniť lásku, spojiť sa so svojím telom a dôverovať intuícii, ale aj to, ako sa upokojiť v stresujúcich situáciách pomocou somatických cvičení. Ukáže vám tiež, ako sa vyrovnať s minulosťou a prijať ju. Vedomý vzťah totiž nie je o hľadaní toho pravého, v skutočnosti je to o tom, aby ste sa vy stali tou pravou.

Možno vás už naozaj unavuje, že neustále stroskotávate vo vzťahoch, zakaždým uviaznete na tom istom mŕtvom bode, priťahujete nedostupných partnerov či sa vám opakujú situácie, po ktorých máte zlomené srdce. Nezúfajte. Niekde na svojej ceste za láskou ste len jednoducho zablúdili. No rozhodne v tom nie ste sama. Vďaka tejto knihe opäť objavíte časti svojho ja, ktoré ste stratili. A začnete konečne žiť lepší a krajší život.

Staň sa tou pravou - Sheleana Aiyana

Nezabudnuteľný darebák (Emily Sullivan)

Dobrá povesť nie je všetko a presne o tom sa presvedčila Lottie Carlislová v novej historickej romanci Nezabudnuteľný darebák .

Lottie má plné zuby plytkej londýnskej smotánky a toho, ako sa jej strýko Alfred ustavične mieša do života. Dá jej ultimátum – buď si vyberie manžela, alebo to strýko urobí za ňu. No vášnivá a nespútaná Lottie si nedá rozkazovať. Vymyslí riskantný plán, ako sa vyhnúť nechcenému vydaju. Zničí si povesť poriadne šťavnatým škandálom, potom sa utiahne na vidiek a tam si bude žiť po svojom ako spokojná stará dievka. Jej plán má však drobný háčik.

Alec Gresham vie, že Lottie sklamal. Od detstva boli blízki priatelia, no pred piatimi rokmi bez slova zmizol. Keď jej odrazu zaklope na dvere, neprivíta ho s nadšením. A ani novinky, ktoré prináša. Lottina povesť je stále nedotknutá a strýko Alfred leží na smrteľnej posteli. Musí sa vrátiť do rodinného sídla a Alec ju má sprevádzať. Na spiatočnej ceste je čoraz jasnejšie, že staré city medzi nimi neochladli. Uverí Lottie znova mužovi, ktorý jej pred rokmi tak ublížil? Alebo ich jeho tajnosti opäť rozdelia?

Nezabudnuteľný darebák - Emily Sullivan

Ako sa zmeniť (Katy Milkman)

„Sústrediť sa len na výhru môže byť zavádzajúce. Mnohé výskumy dokazujú, že v prípade sebadisciplíny sme často neadekvátne sebavedomí. Preto si mnohí z nás optimisticky kupujú drahé členstvo v posilňovni, hoci poplatky za jednotlivé návštevy by vyšli lacnejšie, registrujú sa na online kurzy, ktoré nikdy nedokončia, a za mesačný rozpočet na pochutiny nakúpia v zľave rodinné balenie čipsov, ktoré napokon do poslednej omrvinky schrúmu na jedno posedenie...“

Profesorka Katy Milkman zasvätila svoju kariéru štúdiu zmeny správania. V knihe Ako sa zmeniť odkrýva osvedčené spôsoby, ktoré vám pomôžu stať sa človekom, ktorým túžite byť. Keď pochopíte, čo stojí medzi vami a úspechom, nájdete kľúč k dverám, za ktorými sa skrýva vaše „nové ja“. Zmeniť sa môže byť oveľa ľahšie, ako ste sa nazdávali. Ak chcete začať častejšie chodiť do posilňovne, ale cvičenie vám príde príliš náročné a nudné, žiadna aplikácia na plnenie predsavzatí vám pravdepodobne nepomôže. Ale čo keby ste pozmenili svoje tréningy tak, aby sa stali zdrojom vášho potešenia? Autorka prezrádza strategické metódy na identifikáciu a prekonávanie bežných prekážok stojacich v snahe o zmenu, ako je impulzivita, prokrastinácia a zábudlivosť.

Ako sa zmeniť - Katy Milkman

Športový gén (David Epstein)

V edícii Civilizácia vychádza vynikajúca kniha, ktorú označujú za najprevratnejšiu športovú publikáciu posledného obdobia. David Epstein je investigatívny reportér, ktorý v knihe Športový gén okrem iného spochybňuje populárne pravidlo 10-tisíc hodín. Podľa neho po určitom čase získame dostatočnú zručnosť prakticky v čomkoľvek. Určite to však neplatí v športe, kde do hry vstupuje množstvo iných faktorov – napríklad aj dĺžka vašich rúk či nadmorská výška miesta, kde trénujete. Tiež píše o účinkoch genetiky a športového tréningu na atletiku. A názorne ukazuje rozdiel medzi amatérom a profi športovcom.

Sú hviezdy ako Usain Bolt, Michael Phelps či Serena Williamsová genetickí mutanti okupujúci svet, alebo sú to normálni ľudia, ktorí prekonali svoje biologické obmedzenia odhodlaním a urputným tréningom? Odpoveď je oveľa komplikovanejšia a zaujímavejšia, než sme si donedávna mysleli. Epstein sa v knihe zaoberá kontroverznými otázkami, ako napríklad, či sú čierni športovci geneticky predurčení na to, aby vynikali v šprinte aj vytrvalostnom behu. Alebo existujú genetické dôvody, aby sme naďalej v športe oddeľovali mužov od žien? Mali by sme testovať gény malých detí, aby sme určili, v ktorých športoch ich čaká úspech? A dokáže genetické testovanie určiť, komu hrozí zranenie, poškodenie mozgu alebo dokonca smrť na športovisku?

Epstein putuje od rovníka až k polárnemu kruhu, v jeho knihe prehovárajú poprední vedci aj športovci. Recenzie vrelo prijatej knihy sa zhodli na jednom: na svet športu sa po jej prečítaní budete pozerať úplne inými očami.

Športový gén - David Epstein

Superjednoduchá chémia

Po mimoriadne úspešných knihách Superjednoduchá biológia a Superjednoduchá fyzika je tu tretia kniha Superjednoduchá chémia . Opäť veľmi pútavá a podrobná príručka, ktorá ponúka ucelený prehľad všetkých dôležitých tém, ktoré sú zahrnuté v učebných osnovách chémie pre druhý stupeň základných škôl, pre stredné školy a gymnáziá. A ako sme si zvykli pri prvých dvoch knihách - pridáva k nim ďalšie súvislosti a širší pohľad.

Chémia naozaj nemusí byť strašiakom, ale keď preniknete do jej tajov tým správnym spôsobom, môže byť zrozumiteľná a fascinujúca! Kniha je rozdelená do 15 väčších kapitol, pričom jednotlivé témy sú vždy zhrnuté v časti Kľúčové fakty, čo je veľmi užitočné pre opakovanie. Chemické deje sú znázornené atraktívnymi ilustráciami, ľahko pochopiteľnými schémami, a veľmi prehľadne sú tu vysvetlené aj jednotlivé vedecké koncepcie. Toto všetko robí z knižky vynikajúcu pomôcku pri práci v škole, pri riešení domácich úloh, aj pri príprave na testy.

Takže ak sa snažíte zodpovedne pripraviť na štúdium či budúce povolanie, alebo vás chémia jednoducho zaujíma, táto publikácia je presne to, čo potrebujete.

Superjednoduchá chémia

Foto: Ikar, Grada, Tatran, AlbatrosMedia, Príroda, Stonožka, Premedia, Vecteezy.com