Čo všetko je schopná urobiť matka pre záchranu svojho dieťaťa?! | 7 knižných tipov

Začína sa to nami (Colleen Hooverová)

Najskôr tu bolo Končí sa to nami. Svetový i slovenský megahit. Bestseller prvej triedy.

Začína sa to nami je jeho pokračovaním a začína sa presne tam, kde sa prvá kniha skončila. „Po vydaní románu Končí sa to nami by som si nikdy nepomyslela, že jedného dňa budem písať jeho pokračovanie. A rovnako by mi nikdy nenapadlo, že knihu prijmú toľkí z vás. Som vďačná vám všetkým, ktorým Lilin príbeh dodáva takú silu ako mne príbeh mojej mamy,“ píše autorka Colleen Hooverová.

Lily a jej bývalý manžel Ryle sa práve dohodli na starostlivosti o dcéru Emerson, keď Lily na ulici nečakane natrafí na svoju prvú lásku Atlasa, ktorého nevidela takmer dva roky. Raduje sa, že aspoň raz je čas na ich strane, a tak neváha a prijme Atlasovo pozvanie na rande. Neteší sa však dlho. Uvedomí si, že hoci s Rylom už nie sú manželia, ešte vždy má miesto v jej živote. A Atlasa zas Ryle v blízkosti svojej bývalej manželky a dcéry nestrpí.

Tento strhujúci príbeh len potvrdzuje, že Colleen Hooverová je majsterkou emotívneho zobrazenia ľudskej duše. Zodpovedala všetky otázky, ktoré vám možno napadli po dočítaní prvej knihy. Ak ste si vychutnávali prvú knihu, budete si aj túto druhú. Pretože sa dozviete viac najmä o Atlasovi...ale aj ďalších postavách.

Volanie krvi (Michala Ries)

Michala Ries má rada silné ženské hrdinky. Takou je aj Daniela...hoci na začiatku o tom ani len netuší...

Jej dospievajúca dcéra Ema je psychiatrická pacientka. Rôzne kombinácie liekov však nezaberajú a jej stav sa zhoršuje. Ema tvrdí, že nie je blázon. Je presvedčená, že jej sny, halucinácie a bludy sú odrazom niečoho, čo sa udialo v minulosti. Nikto jej neverí – lekári, súrodenci ani rodičia, ktorí sa s nádejou obracajú k modernej medicíne. Tá však neprináša zlepšenie ani odpovede. Po Eminom pokuse o samovraždu je Daniela v koncoch a v hlave sa jej vynára čoraz viac otázok: Prečo lekári nedokážu nastaviť Eme účinnú liečbu? Čo ak Ema vidí niečo, čo sa naozaj stalo? A kto je to dievča, ktoré pred jej očami zas a znova umučia? Udalosti, ktoré nasledujú, naplnia Danielu zúfalou túžbou pomôcť dcére, a keď všetky rozumné cesty zlyhajú, siahne aj po tých zdanlivo nezmyselných. Daniela začne prekračovať hranice – morálky, zákona, vlastného tela, priestoru i času, odhodlaná urobiť čokoľvek, aby jej dieťa prežilo.

Volanie krvi má premyslenú a pútavo podanú zápletka, je to napínavé i tajomné zároveň, nechýbajú silné emócie a silná ženská hrdinka. Príbeh, ktorý sa vám dostane pod kožu a nebudete sa vedieť od neho odtrhnúť. Pozrite si video s autorkou , ktorá hovorí o svojej knihe.

Naveky tvoja (Jana Pronská)

Jana Pronská prináša nový romantický príbeh Naveky tvoja , v ktorom opäť nádherne rozohráva ľúbostný príbeh na pozadí dramatických okolností. Zavedie nás na stredoveké Slovensko, ale ja na neapolský kráľovský dvor, kde sa zrodil príbeh lásky dvornej dámy Hermíny a rytiera Matiasa.

Dvorná dáma kráľovnej Jany Neapolskej Hermína de Brie-Comte sa počas veľkolepého rytierskeho turnaja zahľadí do uhorského rytiera Matiasa z Borše, ktorý jej záujem opätuje. Netrvá dlho a vzájomná náklonnosť medzi dvoma mladými ľuďmi prerastie v lásku. Ani jeden z nich však netuší, že ich nečaká šťastný koniec. Kráľovná Jana má totiž s Hermínou vlastné plány, ktoré pramenia v minulosti, a je pevne rozhodnutá urobiť čokoľvek, aby ich naplnila. Kvôli pomste neváha Hermíne a Matiasovi zničiť život a nik netuší, ako ďaleko je schopná zájsť...

„Inšpiráciu k príbehu som našla náhodou,“ spomína si Janka Pronská. „Bola to zmienka o Ráde Lazariánov a Lese malomocných, ktorý sa vraj nachádzal blízko Komárna a aj to, že aj na našom území sa vyskytovala lepra. Archeologické výskumy to vraj potvrdili.“ Pozrite si video s ňou .

Ostrov stratených stromov (Elif Shafak)

Ostrov stratených stromov je magický príbeh o spolupatričnosti a identite, o láske a traume, o sile prírody, láske k všetkému živému. O obnove a nových začiatkoch. Je to rozprávanie o pamäti a zabúdaní...citlivý, dojemný, ktorý sa odohráva na pozadí rozdeleného Cypru v roku 1974.

Dvaja tínedžeri zo znepriatelených strán v rozdelenej krajine sa stretávajú v taverne v hlavnom meste Cypru Nikózii. Je to jediné miesto, kde sa grécky kresťan Kostas a turecká moslimka Defne môžu potajomky stretávať. Ukrytí pod sčernetými trámami, ktoré zdobia girlandy z cesnaku, čili papričiek a divorastúcich byliniek, prežívajú svoje najradostnejšie chvíle. Ponúkajú tu najlepšie jedlo v meste, najlepšiu hudbu, najlepšie víno a človek tu navyše zabudne na drsný svet vonku: na občianske nepokoje medzi gréckym a tureckým obyvateľstvom ostrova, na svet smrti a nesmierneho utrpenia.

Uprostred taverny vyrastá cez strechu samičí figovník Ficus carica, očitý svedok všetkého naokolo – lásky, nežnosti, dobrého jedla, hudby, ale aj nenávisti, bojov, vojny, smrti a miznutia ľudí. Vyše storočný múdry strom miestami preberá úlohu rozprávača a jeho lyrické postrehy o rodine, poverách či prírode priam pohladia dušu. Jedného dňa zmizne aj Kostas a obaja majitelia taverny. Taverna i figovník sú uprostred krutej vojny ponechané svojmu osudu a pomaly hynú...

Dar (Michaela Rosová)

Príbeh o tom, že svet môže byť zázračným miestom, ak sa naň dokážeme dívať s otvoreným srdcom. Román o veľkých veciach, ktoré prichádzajú nepozorovane...a ak nie sme pripravení zachytiť ich, nevšimneme si ich. Uniknú nám.

Michaela patrí medzi talentované spisovateľky a novinárky. Je skvelou rozprávačkou a vie sa pohrať so slovami. Novinka Dar rozpráva o skupine mladých ľudí, ktorí sa po prvý raz stretávajú v Alpách a potom omnoho rokov neskôr sa ich cesty opäť pretnú.

Tie najväčšie veci v živote prichádzajú často celkom nepozorovane. V zasnežených Alpách niekoľko detí prekonáva prvotnú nedôveru a pomaličky buduje priateľstvá na celý život. Kým Denis sa túla po horách, Lena číta upírske romány a Connor sa zasa raz zamiloval. O mnoho rokov neskôr už sú roztratení po svete, ale ich cesty sa predsa len ešte pretnú...

Zmätenosť (Richard Powers)

Novinka držiteľa Pulitzerovej ceny za literatúru o tých najzásadnejších otázkach života. Zmätenosť je veľmi aktuálny román, šikovne a múdro napísaný, miestami dojemný a rozhodne úprimný. Astrobiológ Theo Byrne pátra po živote v celom vesmíre a sám vychováva svojho nezvyčajného deväťročného syna Robina, ktorý na mnohých pôsobí dojmom bytosti z inej planéty. Jedinečný a milý chlapec trávi hodiny maľovaním obrazov ohrozených zvierat. Zároveň sa ho chystajú vylúčiť zo školy, pretože napadol svojho najlepšieho kamaráta. Hoci je syn je čoraz problémovejší, Theo dúfa, že sa mu podarí udržať ho mimo dosahu psychoaktívnych látok. Pomôcť by mohla experimentálna liečba, ktorá má posilniť Robinovu emocionálnu kontrolu. Spočíva v tréningu chlapca podľa zaznamenaných vzorcov mozgu jeho mŕtvej matky...

V rozhovore pre Bookerovu cenu, na ktorú bol autor nominovaný, povedal: „Kniha má korene v dvoch rôznych svetoch. Čiastočne je to román o úzkosti rodinného života na poškodenej planéte. Je to však aj román, ktorý vzdáva hold súčasným aj klasickým autorom špekulatívnej fantastiky. Veľmi ma potešilo zrážanie toho, čo by mnohí čitatelia mohli považovať za úplne nesúmerateľnú estetiku, a užíval som si svetlo a teplo, ktoré toto spojenie vytvorilo.“

Stromy a Pralesy Slovenska (Daniel Kollár a Ivan Kňaze)

Dve knihy Stromy a ich príbehy a Pralesy a život v nich – pod spoločným názvom STROMY A PRALESY SLOVENSKA . Knihy približujú naše najkrajšie prírodné zákutia so stromami a zavedú nás do prírodných lesov, ktoré existujú bez zásahu človeka.

Vyberte sa spolu s autormi na prechádzku prírodou k najkrajším stromom (180 finalistom posledných 16. ročníkov ankety Strom roka) či do neskrotenej prírody 70 pralesov a načerpajme tak energiu, ktorej majú stromy a prírodné lesy na rozdávanie.

Mimochodom, Slovensko je v európskom kontexte stále nadpriemerne lesnatou krajinou a krajinou bohatou na množstvo stromov. Tie sú typickým znakom slovenskej krajiny a jednou z jej najvýznamnejších prírodných hodnôt. Ich početnosť a častý výskyt dodáva Slovensku prirodzené čaro a pôvab.

Knihy sú určené nielen pre obdivovateľov prírodných krás Slovenska, ochrancov a milovníkov prírody, ale doslova pre všetkých turistov. Priam nabádajú na prechádzky našimi pralesmi či posedeniami pri starých stromoch.

Knihy si môžete objednať aj osobitne, alebo spoločne ako výhodný komplet v spoločnom obale.

