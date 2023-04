Elon Musk. Podvodník? Bláznivý šialenec? Alebo geniálny inovátor? | 7 knižných tipov

Púštna hviezda (Michael Connelly)

Detektívka LAPD Renée Ballaradová a Harry Bosch musia spojiť sily, aby vypátrali brutálneho vraha, ktorý je zodpovedný za vyvraždenie celej rodiny... Robia na dvoch prípadoch, ktoré si vyžadujú návrat do minulosti, dôkladné pátranie a precíznu spoluprácu. Connelly opäť dokazuje svoje majstrovstvo, nenadarmo ho považujú za jedného z najlepších autorov detektívok súčasnosti.

Púštna hviezda je už 24.prípad Harryho Boscha. A treba povedať, že Michael Connelly opäť rozohráva svoju majstrovskú hru. Politika, korupcia, násilné úmrtia a špičková forenzná práca robia z knihy vynikajúce čítanie. Je evidentné, že Harry Bosch starne, v príbehu Púštna hviezda má už 72 rokov, no jeho vnútorná sila a presvedčenie, že na každom jednom živote záleží neutícha. Stále má drive, zmysel pre spravodlivosť, je poctivý a myslí mu to.

Púštna hviezda je klasický Connelly, odvíja sa pomaly, postupne, vychutnávate si vyšetrovanie a postupné odkrývanie stôp. V tomto je Connelly silný – ide krok za krokom a vás to baví, nenudíte sa ani na chvíľu...a na záver si samozrejme necháva hlavnú akčnú scénu.

Púštna hviezda - Michael Connelly

Anatómia – príbeh lásky (Dana Schwartzová)

Anatómia – príbeh lásky je gotický román o anatómii lásky v tom najnezvyčajnejšom prostredí. Príbeh o záhade, romantike a mŕtvolách. Napínavý a miestami strašidelný román, pri ktorom budete miestami lapať po dychu a netrpezlivo budete obracať stránky.

Vraciame sa v čase do roku 1817, do škótskeho Edinburgu. 17-ročnú Hazel Sinnettovú fascinuje anatómia. Pitve mŕtve žaby, študuje lekárske knihy a túži sa stať chirurgičkou.

Jack Currer zasa pracuje v divadle ako kulisár a privyrába si ako oživovač – kradne nebožtíkov z cintorínov a predáva ich telá lekárom či študentom, ktorí sa na nich učia. Netušia, že ich cesty sa zakrátko pretnú...

Anatómia je úžasný príbeh, plný romantiky a tajomstiev, mágie ľudského srdca. Napínavý, spletitý a dobre napísaný, takže vás pohltí od prvých strán. Príbeh je správne gotický, zároveň temný, strašidelný, ale aj romantický. Prostredie Edinburgu z roku 1817 akoby pred vami ožilo, autorka si všetko precízne naštudovala a skvele ho vykreslila. Autorka namiešala výborné čítanie z ingrediencií ako tajomstvo, temnota, strašidelnosť cintorínov, medicína, láska a snaha pomôcť druhým.

Anatómia - príbeh lásky | Dana Schwartzová

Kořist (Yrsa Sigurdardóttir)

Ťažko zapamätateľné meno, ale Yrsa Sigurdardóttir je celosvetovo uznávaná islandská autorka detektívok a trilerov. Je pravda, že je populárnejšia v Česku, kde vyšlo už viacero kníh ako Poslední rituál, DNA, Katarze, Černá díra...a naposledy Kořist . Hororový triler, ktorý nás zavedie do nehostinnej islandskej ľadovej pustatiny, kde sa stratí 4-členná skupinka turistov. Prečo vôbec vyrazili do takých drsných podmienok a mimo civilizácie? Prečo opustili bezpečie stanu takmer nahí? Záchranárka Johanna a jej kolegovia idú do akcie, aby vypátrali stratených turistov, no narážajú na veľmi čudné stopy...

Na osamotenej radarovej stanici na pobreží Stokksnes zatiaľ dôjde k nevysvetliteľným a hrôzu naháňajúcim udalostiam. Uprostred bieleho snehu je červená mláka krvi...detská topánočka pochovaná desiatky rokov pod zemou...navyše z neba sa valí sneh a mrazivé počasie zachádza pod kožu.

Kořisť je výborný islandský horor, mrazivý ako samotné počasie, ponurý ako noc a temný ako duša zločinca. Yrsa je majsterkou vo vykreslení takejto atmosféry, pohráva sa s čitateľom, umne pridáva mystické detaily, prekvapuje a vy sa nedokážete odtrhnúť od stránok.

Kořist - Yrsa Sigurdardóttir

V plameňoch (Patrick Ness)

Patrick Ness a jeho nový príbeh V plameňoch , v ktorom šikovne mieša žánre i témy.

Je chladný nedeľný večer, začiatok roka 1957 a Sarah so svojím otcom stoja na parkovisku čerpacej stane Chevron, lebo čakajú na draka. Najali si ho, aby im pomáhal na farme... Sarah Dewhurstová a jej otec, vydedenci v malom washingtonskom mestečku Frome, sú nútení najať si draka ako pomocníka na rodinnej farme, k čomu sa uchyľujú len tí najchudobnejší z chudobných. Modrý drak Kazimír však nie je celkom tým, čím sa zdá na prvý pohľad. Sarah sa proti svojej vôli začne o neho zaujímať - o bytosť, ktorá údajne nemá dušu, napriek tomu je však očividne odhodlaná dievča chrániť. Drak vie totiž niečo, o čom Sarah nemá ani tušenie. Na farmu ho priviedlo dávne proroctvo. Proroctvo, v ktorom figuruje na všetko odhodlaný chlapec - úkladný vrah, kult uctievačov drakov, dvaja neúnavní agenti FBI - a, čo je najzvláštnejšie, samotná Sarah.

Ness opäť posúva hranice, mieša žánre a vytvára úžasnú fikciu, ktorá je pútavá, napínavá a dokonca presvedčivá. Spája sci-fi, fantasy a históriu do celku, ktorý baví čítať.

V plameňoch - Patrick Ness





Max (André Hoogeboom)

Max Verstappen je zázračné dieťa. Majstrovský jazdec Formuly 1. „Nepochybne v ňom drieme obrovský a bezhraničný talent. Titul majstra sveta už má. Ostáva len sledovať, koľko ich ešte dosiahne,“ povedal o ňom Will Buxton, britský reportér a komentátor F1.

Spoznajte príbeh chlapca, ktorý sa narodil do motošportovej rodiny, vo Formule 1 debutoval ešte skôr, než mal vodičský preukaz, a svoju prvú veľkú cenu vyhral ako 18-ročný. Max Verstappen svojím vzrušujúcim štýlom jazdy rozvíril vody kráľovnej motošportu, nahneval súperov a nadchol fanúšikov. V roku 2021 sa vo veku len 24 rokov stal majstrom sveta v nervy drásajúcom dueli s Lewisom Hamiltonom. O rok nato svoj úspech s prehľadom zopakoval.

Kniha Max približuje jeho život od prvých krokov vo Formule 1, cez nadvládu v Španielsku, senzáciu Formule 3, masaker v Copse až po pamätné preteky a rozstrel v púšti. Veľmi zaujímavá je ak kapitola Vlastnými slovami, v ktorej možno dobre poznať Maxovu osobnosť, jeho pocity, zmýšľanie a pohľad na život, resp. F1.

Max - André Hoogeboom

Svet podľa Elona Muska

V edícii Civilizácia vychádzajú skvelé knihy a táto rozhodne zaujme. Svet podľa Elona Muska vám priblíži aktivity jedného z najbohatších ľudí sveta z vedeckej perspektívy. Ukáže, či nejde len o marketingovú bublinu, či nie je iba obyčajným podvodníkom a či sú jeho kúsky technicky zrealizovateľné. Podnikateľ juhoafrického pôvodu, od roku 2002 americký občan, priťahuje médiá, dokonca sa objavil vo filme, ale najmä na titulných stránkach snáď všetkých technologických a ekonomických časopisov po celom svete. Všetci vychvaľovali jeho odvahu, revolúciu, ktorú priniesol do vesmírneho a automobilového priemyslu so spoločnosťami SpaceX a Tesla... Fenomén Musk sa nedá prehliadnuť. V priebehu niekoľkých rokov sa presadil vo všetkých významných oblastiach súčasnej vedy. So spoločnosťou SpaceX spôsobil revolúciu vo vesmírnom priemysle, ambíciou jeho Tesly sú automobily bez vodičov. Umelú inteligenciu považuje za hrozbu budúcnosti pre ľudstvo, a tak sa jeho neurovedci v Neuralinku pustil aj do prepájania počítačov s našimi mozgami. Okrem toho treba pripomenúť, že má aj nemalý vplyv na vývoj virtuálnych mien.

Ale aký naozaj je? Jeho priemyselná, technologická a finančná nezávislosť je dnes už akosi znepokojujúca. Máme sa báť, alebo je to len neškodný vedecký šialenec?

Svet podľa Elona Muska - Olivier Lascar

Ako predísť ďalšej epidémii (Bill Gates)

Veľmi zaujímavý, ucelený a závažný odkaz jedného z najvýznamnejších a najefektívnejších mysliteľov a aktivistov našej doby. Hoci pandémia COVID-19 ani zďaleka nie je za nami a vlády na celom svete sa stále vyrovnávajú s jej následkami, súbežne riešia otázku, čo bude ďalej. Ako zabránime tomu, aby nejaká iná pandémia nezahubila milióny ľudí a nezdevastovala svetovú ekonomiku? Môžeme vôbec dúfať, že sa to podarí?

Bill Gates verí v kladnú odpoveď a v knihe Ako predísť ďalšej epidémii jasne a presvedčivo argumentuje, prečo je to možné. Dôvodí, že svet by sa mal poučiť z COVID-19 a vysvetľuje, čo každý z nás môže urobiť pre to, aby zažehnal podobnú katastrofu. V prvej časti sa snaží čitateľovi predostrieť vedecké hľadisko infekčných chorôb, pričom vychádza zo spoločnej poznatkovej bázy popredných svetových odborníkov, ako aj z vlastných skúseností z boja so smrteľnými chorobami v rámci Nadácie Billa a Melindy. V ďalších častiach ukazuje, ako môžu národy sveta vďaka vzájomnej spolupráci a v súčinnosti so súkromným sektorom nielenže odvrátiť pohromu podobnú covidu, ale postupne eliminovať všetky respiračné ochorenia vrátane chrípky.

Ako predísť ďalšej epidémii - Bill Gates

