Ktorú z týchto TOP 15 kníh roku 2022 máte doma alebo ste čítali?

„Čitateľ kníh prežije tisíc životov, kým zomrie. Človek, ktorý nikdy nečíta, prežije len jeden.“

Povedal slávny George R.R.Martin, autor Hry o tróny, resp. Pieseň ľadu a ohňa. Ak nachádzate kúzlo v knihách aj vy a milujete čítanie, možno sledujete rôzne rebríčky čítanosti, predajnosti, ponuku noviniek ap., aby ste sa inšpirovali.

Ponúkam vám TOP 5 najpredávanejších kníh za rok 2022 v sieti kníhkupectiev Martinus (kamenné predajne aj e-shop), v sieti Panta Rhei (tiež kamenné kníhkupectvá a e-shop) a v internetovom kníhkupectve BUX.sk, ktoré patrí tiež k najnavštevovanejším. Informácie mám priamo zo zdroja, od spomínaných subjektov.

Za každého po 5 najpredávanejších kníh, no pri pohľade na 20-30 najpredávanejších kníh vo všetkých týchto eshopoch a kníhkupectvách možno určiť najúspešnejších autorov. Tými sú jednoznačne Dominik Dán, Táňa Keleová-Vasilková, Jo Nesbo, Ladislav Kužela, Jozef Banáš, Michal Páleník a Marián Hossa.

TOP 5 Martinus za rok 2022

Martinusácky rebríček ovládol v roku 2022 Dominik Dán. Do TOP 10 sa však dostal aj Marián Hossa, Táňa Keleová Vasilková so svojou huslistkou Olíviou, Padreho klan Mareka Vagoviča, či Rýchlokurz geniality od Ľudovíta Odóra.

Je skvelé, že v desiatke najpredávanejších je až 8 slovenských kníh/autorov – zo zahraničných iba Jo Nesbo a Colleen Hooverová.

Tu je TOP 5 najpredávanejších kníh kamenných predajní a e-shopu Martinus:

1. Dominik Dán – Dáma kontra strelec

Už 35. kniha od slovenského majstra detektívnych príbehov. Typická dánovka, hoci aj trošku iná. U autora sme zvyknutí na prípady, ktoré sa prelínajú v čase, tentoraz ide o jeden súvislý prípad. Názov nie náhodou odkazuje na šachovú partiu. Rovnako ako v šachu sa pred očami detektívov rozohrá temná hra o život. A detektívi musia dať tajomnému strelcovi čo najskôr šach-mat. Zaujímavé je práve to nachádzanie stôp, ich skladanie do mozaiky.

2. Michal Páleník - Vystúpte z kolotoča diét

Michalovi dopomohla k úspechu rozhodne aj relácia Extrémne premeny s Marošom Molnárom. Kniha ponúka praktický návod, ako v priebehu ôsmich týždňov začať so zmenou životného štýlu. Je písaná jednoduchým jazykom, aby ju pochopil každý a osvojil si základné princípy zdravého stravovania, pohybu a mentálnej odolnosti.

3. Dominik Dán – Tajomný závoj

Niektoré z temných stránok nového demokratického režimu – drogy a prostitúcia – na seba nedali dlho čakať, prejavili sa krátko po revolúcii. Chlapci z oddelenia vrážd sa s nimi stretávali bežne aj predtým, no v menej drastickej podobe. Dnes nemali šťastie, vrah sa činil, nešetril ani ich, ani ju – mladú pouličnú prostitútku dopichal, podrezal a naaranžoval jej mŕtvolu tak, akoby ležala vystavená na márach. Ale bola naozaj podrezaná? Naozaj ju vystavil, aby im chcel zanechať nejaký odkaz? Zahráva sa s nimi?

4. Jo Nesbo – Krvavý mesiac

Starý dobrý Nesbo v top forme. Krvavý mesiac je naozaj kvalitná severská detektívka.

Tentoraz je založená na parazitovi, ktorý zožerie jazyk rybe. Prisaje sa k jazyku ryby a cicia z neho krv, až kým sa jazyk celkom nerozpadne a nezmizne. Vtedy sa prisaje k jeho kýpťu, ďalej cicia a rastie, až sa z neho vyvinie celkom nový jazyk.... Nechutné, šokujúce, no reálne...a na tomto vystaval Nesbo svoje krimi. A podarilo sa mu to znamenite – konečne po troch rokoch ďalší diel s Harry Holeom.

5. Kolektív autorov – Zdravo jem, aj šetriť viem

Ušetrite stovky eur ročne s prvou slovenskou knihou, ktorá vyvracia mýty o tom, že jesť zdravo musí byť drahé. 13 odborníkov spojilo svoje skúsenosti, overené a chutné recepty, aby vám ukázali, že variť zdravo a lacno je možné.

TOP 5 Panta Rhei za rok 2022

V prvej desiatke siete kníhkupectiev Panta Rhei (kamenné predajne aj e-shop) majú dvaja slovenskí autor po dve knihy – Dominik Dán (Dáma kontra strelec a tajomný závoj) a Jozef Banáš (Karneval krýs a Som Baťa, dokážem to!)

V desiatke najpredávanejších je opäť aj Jo Nesbo a jeho Krvavý mesiac, či Páleníkov kolotoč diét.

1. Dominik Dán – Dáma kontra strelec

„Detektívna oddychovka s poctivým kriminalistickým remeslom, troškou humoru a dobrou partiou detektívov, ktorých milujete. Naozaj excelentná šachová partia,“ píše sa na portáli SkveléKnihy.sk . Dominik Dán vybral zaujímavý prípad zo svojej kariéry, bez zbytočných krvavých a brutálnych scén. Pekne ho vystaval, zápletka je dostatočne pútavá a vyriešenie logické. Všetko to navyše drží pohromade partia vraždárov, ktorí pridávajú do príbehu potrebnú štipku humoru a prirodzene napätie.

2. Dominik Dán – Tajomný závoj

Letná detektívka a Dominika Dána akoby opäť nabral vietor do plachiet po predošlých mierne slabších knihách. Dva zaujímavé prípady, skvelé hlášky mordparty, ktoré vyvažujú vážnejšie pasáže a dokážu pobaviť. Je tu aj viac osobného života, rodiny v pozadí, čím získava príbeh na ešte väčšej ľudskosti.

Dán je už skúsený autor, takže postupne graduje dej, udržiava čitateľa v napätí, hoci sledujeme dve dejové línie a pomedzi riadky nenápadne vysvetľuje aj odbornejšie postupy a fakty, napríklad ohľadom strelných zbraní.

3. Táňa Keleová-Vasilková – Olívia

Niektorí ľudia sa nesťažujú na svoj osud, hoci ich kruto skúša. Jednoducho nenariekajú a snažia sa žiť svoj život najlepšie ako vedia. Aj o tom je krásny príbeh Olívia. Táto mladá huslistka zakopáva o problémy, ktoré ju okrádajú o úsmev, no hrejivé situácie jej dávajú vieru a silu pokračovať. A keďže osud je nevyspytateľný, pripletie jej do cesty niekoho, kto ju zahrnie láskavosťou a pochopením...

4. Marek Vagovič – Padreho klan

Mysleli si, že sú bohovia, na ktorých si nikto netrúfne. Vytvorili si vlastný štát v štáte: s vlastnými, značne pokrivenými pravidlami. Na prvom aj poslednom mieste boli peniaze. Keď sa im niekto postavil na odpor, poštvali naňho výpalníkov z Národnej kriminálnej agentúry.

Padreho klan nekupčil s narkotikami, jeho hlavnou devízou bol vplyv a obchodným artiklom beztrestnosť. Konal na objednávku najvyšších politických kruhov, hlavne predsedu vlády a ministra vnútra. Organizovaný zločin sedel na vrchole pyramídy, kde bol štát mafiou...

O tom je Padreho klan M.Vagoviča, ktorý mapuje jedno z najtemnejších období novodobej slovenskej histórie.

5. Marián Hossa – Moja cesta z Trenčína do Siene slávy

Trojnásobný víťaz Stanley Cupu nás berie na cestu začínajúcu v jeho detstve strávenom na Slovensku. Prevedie nás 19. hviezdnymi sezónami v NHL so Senators, Thrashers, Pengiuns, Red Wings a Blackhawks, ktoré zdôrazňujú tri zisky Stanley Cupu s Chicagom.

Dozvieme sa o ambicióznych Mariánových plánoch pomôcť rodnému Trenčínu, o kožnom ochorení, ktoré ukončilo jeho kariéru, ale aj o jeho rodinnom živote. Kniha je doplnená o desiatky fotografií z Hossovej osobnej zbierky, ktoré skvelo dotvárajú čítanie nie len pre hokejového fanúšika.

TOP 5 BUX.sk za rok 2022

BUX.sk patrí pod vydavateľstvo Ikar, ktorá prináša knihy rôznych značiek – okrem Ikar aj Odeon, YOLi, Príroda, či Stonožka. Do prvej desiatky sa dostali dvaja severskí autori – Jo Nesbo a Samuel Bjork. Tiež autorka šteklivých romancí Vi Keelandová. No opäť valcovali najmä slovenskí autori – jeden mal dokonca 3 knihy v TOP 10 najpredávanejších, a to Ladislav Kužela.

1. Táňa Keleová-Vasilková – Olívia

Olívia je tradičný príbeh, aké najlepšie píše práve Táňa Keleová-Vasilková. Príbeh zo života a o živote, o jeho ostrých zákrutách a nečakaných jednosmerkách. O stúpaní do kopca, o nevľúdnom počasí...ale ešte viac je to príbeh o tom, ako sa vie osud s nami pohrať. Aké prekvapenia nám dokáže pripraviť, ako nás vie pobaviť, dostať na tú správnu cestu a postrčiť pred nás ľudí, ktorí nám môžu zmeniť život. Alebo ho aspoň vylepšiť.

2. Ladislav Kužela – Recepty pre zdravé črevo

„Často sa stretávam s tým, že stravovať sa rozmanito a tak, aby som najmä dobre kŕmil svoj črevný mikrobióm, je náročné, že nie je na to čas, priestor, peniaze... Mnohé odpovede na otázku, prečo nezačať, sa často začínajú: „Nemám čas, mám náročnú prácu, je to drahé, je to zložité...“ V žiadnom prípade vás nechcem a nebudem odsudzovať, ale chcem vám povedať, že nič z toho nie je až taká úplná pravda,“ tvrdí gastroenterológ Ladislav Kužela a aj preto zostavil knihu Recepty pre zdravé črevo. Ponúka v nej rady, tipy a samozrejme recepty.

3. Jo Nesbo – Krvavý mesiac

„Tento slimák vyzerá vcelku nevinne, však? Dokonca je aj pekný. Pre tú farbu by ho človek rád pocmúľal, vyzerá ako lízanka. To ti však v nijakom prípade neodporúčam. Slimák aj sliz sú plné parazitických hlíst, takže si ho zaručene nedáme ako dresing...“

Na toto fanúšikovia Jo Nesba, detektíva Harry Holea a celkovo severskej krimi čakali tri roky. Konečne prišiel koncom roka nový diel série, už 13.kniha s názvom Krvavý mesiac. A za tých pár týždňov sa predalo toľko, že Nesba vynieslo vo všetkých rebríčkoch medzi najpredávanejších autorov.

Kniha, ktorá vyšla ešte v roku 2021, no stále sa silo predáva a každých pár mesiacov vydavateľstvo robí dotlač. Tomáš Baťa bol skvelý biznismen, geniálny inovátor, tvrdý, náročný, ale férový a vysoko morálny. Už ako dieťa mal svoj sen, ktorý by sme možno aj dnes považovali za uletený, či nereálny. Toto je beletrizovaný životopis, ku ktorému si Banáš zistil množstvo informácií, preštudoval desiatky kníh, archívne dokumenty, navštívil dané miesta. Pútavý a výborne napísaný príbeh o mužovi, ktorý na začiatku podnikania povedal: Raz budem obúvať celý svet! A jeho sen sa splnil, napokon obúval doslova celý svet.

5. Ladislav Kužela – Zdravé črevo a trávenie

Zlepšite svoje trávenie. Vďaka tejto knihe pochopíte mnoho vecí.

Každý z nás má občas problémy s trávením – či už sme niečo zlé zjedli, prejedli sa, nesadlo nám to... Vďaka tejto knihe pochopíte, ako to je s trávením. Dozviete sa množstvo užitočných informácií a tiež mýtov, ktoré kolujú okolo trávenia.

Jednotlivé kapitoly sa venujú orgánom ako žalúdok, hrubé a tenké črevo, pažerák, pankreas, žlčník. Vždy popis ako fungujú a k tomu najčastejšie choroby súvisiace s orgánom + možnosti liečenia.

To všetko z pera renomovaného gastroenterológa MUDr. Ladislava Kuželu a Mgr. Zuzany Čižmárikovej.

