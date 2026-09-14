Mŕtva dcéra, tvrdohlavá matka a cesta cez Buenos Aires!

Elena to vie (Claudia Piñeiro)
Čo všetko je človek ochotný podstúpiť, keď mu nikto nechce veriť? Elena sa ledva hýbe, jej telo ju neposlúcha a každodenný život sa riadi presným časom užitia liekov. Napriek tomu vyráža do ulíc. Jej dcéru Ritu totiž našli obesenú vo zvonici kostola a prípad pomerne rýchlo uzavreli ako samovraždu. Elena má však pochybnosti. V tú noc bola búrka a Rita sa podľa nej smrteľne bála bleskov. Prečo by teda išla práve do kostolnej veže? Jej cesta po Buenos Aires vedie za ženou menom Isabel, ktorá môže vedieť niečo dôležité. Elena jej kedysi pomohla v nepríjemnej situácii a teraz dúfa, že starý dlh môže pomôcť otvoriť dvere k pravde. Lenže čím viac Elena pátra, tým viac začína byť jasné, že Rita nebola iba „dcéra, ktorú niekto zabil“. Bola to žena s vlastnými názormi, rozhodnutiami, tajomstvami a predstavami o živote. A to je pre Elenu možno oveľa ťažšie prijať...
Autorka Claudia Piñeiro nás necháva v nepríjemnej pozícii: Naozaj Elena pozná svoju dcéru tak dobre, ako si myslí? Alebo si z jej života pamätá iba to, čo zapadá do vlastného obrazu Rity? Rovnako dôležitá je téma ženského tela a práva rozhodovať o ňom. Náboženská dogma, otázka interrupcií, vina a spoločenské očakávania sa do príbehu dostávajú nenápadne, no postupne začnú byť rovnako dôležité ako samotná Ritina smrť. Elena to vie je jedna z tých kníh, pri ktorých po dočítaní nezostane v hlave iba rozuzlenie. Zostane tam Elena, jej cesta mestom. Jej tabletky. Samozrejme Rita. A nepríjemný pocit, že niektoré odpovede si človek jednoducho nemôže vybaviť tak ľahko, ako by si želal.
Detský mozog: Tínedžer (Robert Krause)
Prečo tínedžer potrebuje patriť do partie? Prečo chce všetko hneď, podceňuje riziko a názor rovesníkov môže byť preňho dôležitejší než názor rodičov? A prečo niekedy ani sám nevie vysvetliť, prečo urobil niečo, čo by za iných okolností neurobil? Neuropsychológ Robert Krause v knihe Detský mozog: Tínedžer približuje, čo sa počas dospievania deje v mozgu a ako tomu môže rodič lepšie porozumieť.
V knižnej série Detský mozog už vyšli štyri knihy - Novorodenec, Batoľa, Predškolák, Školák a teraz teda piata Tínedžer. Jej ambíciou nie je ospravedlniť každé správanie dospievajúceho človeka. Skôr ponúka rodičom, pedagógom a všetkým, ktorí s tínedžermi prichádzajú do kontaktu, inú perspektívu. Najprv porozumieť. A až potom reagovať. „Pripravil som pre vás 24 situácií, ktoré si často vyžadujú pozornosť ľudí prichádzajúcich do kontaktu s tínedžermi. Pripravte sa na čítanie, ktoré vás miestami zaujme, inokedy konfrontujte, no vo finále podá ucelený obraz o mozgu tínedžera. Budete lepšie vedieť, čo robiť z pohľadu neurovedy a čomu sa pre zmenu vyhýbať. Na modelových situáciách vám priblížim desiatky tipov, vďaka ktorým sa aj vy budete postupne meniť,“ vysvetľuje Robert Krause. Kniha sa dotýka aj náročných tém ako je úzkosť, depresívne stavy, sebapoškodzovanie, šikanovanie, sexualita, vzťahy či návykové látky. Odkaz je však jasný: menej automatických predpokladov. Viac otázok. Menej prednášok. Viac počúvania.
Pozrite si video s Robertom Krausem.
Vlk menom Oheň (Rosanne Parryová)
Na začiatku príbehu je Túlik presne tým vlkom, ktorého by si väčšina z nás ako budúceho vodcu svorky asi nevybrala. Nie je najväčší, najrýchlejší ani najlepší lovec. V hierarchii svorky stojí skôr na okraji a sám o sebe nemá veľkú mienku. Potom sa však všetko zmení. Na svorku zaútočia nepriateľské vlky, rodina sa rozpadne a Túlik zostane sám s najmladšími šteniatkami. Zrazu musí robiť presne to, na čo sa necíti byť pripravený. Nájsť potravu, bezpečné miesto, chrániť mláďatá a prežiť zimu, hlad, nebezpečenstvo aj stretnutia s nepriateľmi. A predovšetkým – musí sa naučiť viesť. Práve v tom je príbeh Rosanne Parry oveľa zaujímavejší než obyčajné dobrodružstvo o vlkoch. Autorka si v knihe kladie veľmi zaujímavú otázku: Čo vlastne robí z niekoho dobrého vodcu? Je to fyzická sila? Dominancia? Schopnosť poraziť ostatných? Alebo skôr schopnosť postarať sa o skupinu, keď je najhoršie?
Túlik postupne zisťuje, že jeho slabosti môžu byť zároveň jeho najväčšími prednosťami. Nie je dominantný, pretože nemusí byť. Vie pozorovať, premýšľa, vníma potreby šteniat a dokáže byť trpezlivý. Dobrodružný príbeh Vlk menom Oheň od Rosanne Parry, inšpirovaný skutočným vlkom z Yellowstone, ponúka mladým čitateľom napínavé čítanie, ale aj otázku, čo vlastne znamená byť vodcom. Veľkou prednosťou knihy sú ilustrácie Mónicy Armiño, ktorá ilustrovala aj Vlka menom Tulák. Kniha obsahuje množstvo čiernobielych ilustrácií a jej záver dopĺňa rozsiahlejšia faktografická časť s informáciami o vlkoch, ich biológii, obnove ich populácie a ekológii amerického Západu.
Ilúzia raja (Janelle Brownová)
Jane vyrastá v 90. rokoch v odľahlej chate v horách Montany. Bez školy, internetu a takmer bez kontaktu s vonkajším svetom. Jej svet tvoria otec, les, záhrada, kachle na drevo a hromady kníh, z ktorých ju otec učí namiesto toho, aby chodila do školy. O minulosti sa nerozpráva. Jane vie iba to, že jej matka zomrela pri autonehode a práve po jej smrti ju otec odviedol ďaleko od civilizácie. Tvrdí, že ju chcel chrániť. Jane však dospieva a svet, ktorý bol kedysi bezpečným útočiskom, sa pre ňu začína meniť na väzenie. Chce slobodu. Chce odpovede. A predovšetkým chce vedieť, čo sa skutočne stalo. Keď napokon utečie do San Francisca, ocitne sa v úplne inom svete. Je na prahu digitálnej revolúcie, ktorá sľubuje neobmedzené možnosti, slobodu a nový začiatok. Jane zároveň začína odhaľovať pravdu o svojej rodine a tajomstve, ktorého súčasťou sa stala bez toho, aby o tom vedela.
Ilúzia raja Janelle Brownovej však nie je iba napínavým príbehom o dospievaní a rodinných tajomstvách. Je aj znepokojivým pohľadom na silu ideálov, manipuláciu a temnú stránku technologického pokroku. Kde sa končí ochrana a začína kontrola? Môžeme veriť človeku, ktorý je pre nás celým svetom? A čo ak zistíme, že všetko, čomu sme verili, bola lož? Napínavý román, ktorý kladie nepríjemné otázky o rodine, slobode, pravde aj svete, ktorý sme si sami vytvorili.
Klamárky (Jo Piazza)
Na Instagrame má všetko, po čom by mnohí túžili. Milióny sledovateľov, krásny ranč, päť detí a úžasného manžela. Rebecca Sommersová, známa ako Bex, pôsobí ako stelesnenie dokonalého života. Lenže potom jej manžela nájdu brutálne zavraždeného a samotná Bex zmizne. Jej dávna priateľka Lizzie pritom vie, že za dokonale naaranžovanými fotografiami môže byť oveľa viac, než sa zdá. Lizzie a Bex sa poznali ešte na vysokej škole. Po promócii však Bex bez vysvetlenia odišla a pätnásť rokov o nej Lizzie prakticky nič nevie. Teraz sa nečakane ozve s ponukou exkluzívneho rozhovoru o svojom multimiliónovom podnikaní. Pozve ju aj na konferenciu BombaMama, kde sa stretávajú najvplyvnejšie influencerky. Potom Bex zmizne. Lizzie sa ocitá vo svete, kde je hranica medzi realitou a dokonale vytvorenou online identitou takmer neviditeľná. Závisť, tajné romániky, swingers párty, mocenské hry a zrada postupne odhaľujú, že nie všetko je také, ako sa to na sociálnych sieťach tvári.
Jo Piazza však nepíše iba klasický triler o vražde. Pod napínavým príbehom sa skrýva pohľad na ženské priateľstvo, materstvo, tlak na dokonalosť a potrebu byť niekým, kým v skutočnosti možno nie sme. Šikovne nás prinúti pýtať sa, kto klame? Kto niečo skrýva? A predovšetkým – komu môžete veriť, keď všetci majú dôvod svoju pravdu trochu prikrášliť? #Klamárky sú návykavé čítanie pre každého, kto sa niekedy pozrel na dokonale vyzerajúci život na sociálnych sieťach a napadlo mu: Ako to môže byť všetko také perfektné?
Tajné cesty (Petra Móri Stračiaková)
Bratislava po polnoci, stará Mazda, nezvestná kamarátka a kuriérka, ktorá sa odmieta zmieriť s tým, čo sa stalo. Tajné cesty Petry Móri Stračiakovej sú krátkou, intenzívnou jazdou nočným mestom, v ktorej sa kriminálny príbeh postupne mení na niečo oveľa osobnejšie.
Je posledný večer roka 2025. Namiesto osláv sedí kuriérka Valéria za volantom starej Mazdy a brázdi nočnú Bratislavu. Čaká na správu od Tori, ktorá už hodiny nie je online. Volá jej znova a znova, no namiesto kamarátkinho hlasu počúva iba mechanickú hlášku, že volaný účastník je dočasne nedostupný. Strach postupne prerastá do úzkosti. A potom prichádza objednávka. Dispečerka Aida, tajomný hlas z druhej strany telefónu, ju pošle na ďalšiu adresu. Valéria potrebuje pracovať, aby nemyslela na Tori. Lenže čím hlbšie preniká do nočnej Bratislavy, tým viac sa zdá, že cesta za objednávkami je zároveň cestou do jej vlastnej minulosti. Práve v tomto spojení je sila knihy Petry Móri Stračiakovej. Tajné cesty sa tvária ako napínavý príbeh z prostredia kuriérov, no pod povrchom rozprávajú predovšetkým o ľuďoch. O tom, čo sme pokazili. O ľuďoch, ktorých sme stratili. O vzťahoch, ktoré sa rozpadli. A o nepríjemnom poznaní, že v živote sme často nahraditeľní oveľa ľahšie, než by sme si chceli pripustiť.
Dánska výchova na každý deň (Jessica Joelle Alexander)
Čo ak tajomstvo šťastnejších detí nespočíva v tom, že ich rodičia robia všetko dokonale, ale v spôsobe, akým o výchove premýšľajú? Jessica Joelle Alexander sa po úspechu knihy Prečo sú dánske deti šťastné? vracia s praktickým pokračovaním Dánska výchova na každý deň. Tentoraz už nejde iba o predstavenie princípov dánskeho rodičovstva. Autorka ukazuje, ako ich používať v situáciách, ktoré rodičia riešia každý deň. Záchvat hnevu u batoľaťa. Konflikt s tínedžerom. Neustále dohadovanie o domácich prácach. Večerné uspávanie. Spoločné varenie. A, samozrejme, večná otázka: Koľko času môže dieťa tráviť pred obrazovkou? Autorka vychádza zo základných pilierov dánskej výchovy – hry, autenticity, empatie, otvorenosti, odmietania ultimát, blízkosti a útulnosti. Zaujímavé je, že cieľom nie je vychovať dieťa, ktoré bude stále poslušné, pokojné a usmiate. Dôležitejšie je naučiť ho zvládať život. Aj frustráciu, smútok, konflikty či zlyhania. Kniha preto môže byť zaujímavá nielen pre rodičov malých detí. Je určená pre rodičov detí každého veku a v konečnom dôsledku prináša otázku, ktorá sa týka nás všetkých: Nedalo by sa vychovávať trochu menej cez strach a kontrolu – a trochu viac cez dôveru, rešpekt a vzťah?
Foto: Ikar, Tatran, Lindeni, Motýľ, PT Marenčin