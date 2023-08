Projekt šéf, knihomoli, alergie, aj totality a diktatúry | 7 knižných tipov

Projekt šéf (Vi Keelandová)

Merrick je úspešný podnikateľ, šéf firmy, ktorý musí najať terapeuta, aby sa u nich zlepšila firemná kultúra. Veľmi s tým nesúhlasí a tak sa rozhodne, že vyberie najslabšiu kandidátku, nejakú nekompetentnú ženu, ktorá to čoskoro pokazí a bude pokoj.

Na pracovný pohovor príde Evie, ale všetko sa skomplikovalo už oveľa skôr. Keď bola Evie v skúšobnej kabínke v jednom butiku, vtrhol jej tam nejaký chlapík, osopila sa naňho a vykázala ho preč. Na pohovore zistí, že tým chlapíkom je Merrick, tak si asi viete predstaviť tie pocity. Navyše tam došlo k jednej trápnej situácii – Evie predtým strávila dve hodiny v rozhorúčenom metre a tak sa v kabínke chcela presvedčiť, či jej nesmrdí pod pazuchami. Samozrejme, práve vtedy jej tam vbehol Merrick a teraz na pohovore jej to dal pekne vyžrať: pohádali sa a poslal ju preč s tým, aby si išla radšej ovoniavať podpazušie...

Projekt šéf je svižný, dobre napísaný, ale hlavne vtipný. Dialógy medzi nimi dvomi si budete vychutnávať v podstate od prvých strán. Doťahovanie, iskrenie, chémia, ktorú Vi Keelandová perfektne vystihla. Budete sa baviť na tom, ako bojujú so svojimi pocitmi, ako sa snažia potláčať vzájomnú príťažlivosť.

Projekt šéf - Vi Keelandová

Knihomoli (Emily Henryová)

Nora Stephensová je pravá knihomoľka a jej život sa točí okolo kníh. Prečítala ich všetky, no nevyrovná sa hrdinke ani jednej z nich. Nie je tá odvážna, ani vysnívané pohodové dievča a už vôbec nie zlatíčko. V skutočnosti jedinými ľuďmi, pre ktorých je Nora dôležitou hrdinkou, sú jej klienti, ktorým ako drsná literárna agentka uzatvára obrovské zmluvy, a jej milovaná mladšia sestra Libby. Práve tá je tehotná a jedného dňa ju požiada o spoločný výlet do Sunshine Falls v Severnej Karolíne. Má to byť sesterská jazda...ale Libby má tajný plán: nájsť Nore poriadneho chlapa a docieliť, aby bola konečne hrdinkou svojho vlastného príbehu. Nora však namiesto piknikov na lúkach alebo stretnutí s príťažlivým vidiečanom či namakaným barmanom neustále naráža na Charlieho Lastru, uznávaného (a protivného) redaktora, s ktorým ju spája nielen vášeň ku knihám, ale aj milovaný New York...

Knihomoli je klasická romanca zo sveta kníh, možno už obohraná pesnička, ale skvele napísaná. Vtipná, svieža, zaláskovaná. Nechýbajú trapasy, náhody, nečakané situácie, vzájomné podpichovanie. To správne prázdninové čítanie, pri ktorom sa zasmejete a výborne zrelaxujete.

Knihomoli - Emily Henryová

Dážď (Matúš Mahút)

Užívať si študentský život plnými dúškami. Platonické aj tie ozajstné lásky. Trapasy a zábavné situácie. Bordel na izbách, ruksaky a kufre. Alkohol aj nezdravé jedlo, ktoré si mladé telo tak silno žiada... Je tu ďalšia nálož srandy, veselosti a študentského života v podaní Matúša Mahúta.

Kvapky sa teda premenili v Dážď a magická Mlynská dolina ponúka ďalšiu nálož študentského veselia a samopaše. Každý rok je dôležité o kúsok podrásť. A slzy zmiešané s lacným alkoholom so sebou tento rok prinesú okrem štandardnej dávky nemiestnych žartov, vysokoškolských skúšok, smiešnych lások a absurdných príhod aj hlbší ponor do životov hlavných postáv, ktoré v sebe skrývajú viac, ako sa na prvý pohľad zdá. Študentský život píše silno ako domáca a našou úlohou je vychutnávať všetko, čo nám namieša. Keď prší, musíme tancovať v daždi. Keď svieti slniečko, musíme sa nechať opáliť.

Napriek tomu, že mu srdce zmäklo na nepoznanie, svaly mu tvrdli, rovnako ako pečeň. To len preto, že im dával všetkým trom pravidelne zabrať. S partiou s bielymi ponožkami, tím White Sox, sa dohodli, že prídu na Mlyny o čosi skôr, aby sa uistili, že včas vkĺznu do zabehnutých koľají. Ako budúci magistri, čo o chvíľu ponesú pochodeň poznania ďalším generáciám.

Dážď - Matúš Mahút

Všetko o vašej záhrade (Monty Don)

Čistá radosť pre všetkých, ktorí majú záhradku, niečo pestujú, či už ovocie, zeleninu alebo kvety. Lahôdka pre tých, ktorí sa radi hrabú v zemi. Perfektný sprievodca pre každého záhradkára od slávneho britského záhradníka. Všetko o vašej záhrade , ktorej autorom je Monty Don, známy najmä ako moderátor seriálu BBC Záhradníkov svet.

Je to komplexná encyklopédia od navrhovania záhrady, kde dať stromy, kríky, ako koncipovať trávnik. Veľká kapitola sa venuje pestovaniu, pôde, skleníkom, kompostovaniu, burine a škodcom. Veľmi zaujímavá je kapitola Záhrady, kde rozoberá jarnú záhradu, vidiecku, či divokú záhradu, ovocný sad, bylinkovú záhradku, či tú so zeleninou. Ďalšia kapitola je venovaná Rastlinám, čiže trvalky, cibuľoviny, kríky, popínavé rastliny.

Dáva tiež rady, prečo pestovať vlastné potraviny, ako pestovať zeleninu podľa ročných období, ovocie, aj bylinky.

Všetko o vašej záhrade - Monty Don

Alergie (Dr.Sophie Farooque)

Alergie sú najrozšírenejším chronickým ochorením v Európe, pričom sa predpokladá, že do roku 2025 nimi bude trpieť polovica všetkých Európanov. Na celom svete prudko stúpa predaj potravín bez obsahu alergénov a stúpa počet predpísaných adrenalínových autoinjektorov. Tragické prípady anafylaxie, závažnej alergickej reakcie, sa objavujú na titulných stránkach novín každých pár mesiacov. Kniha Alergie sa venuje tejto téme komplexne – vysvetľuje, približuje rôzne formy alergií, ako ich odhaliť a čo robiť. Vyvracia mnohé mýty. Radí, čo robiť, ak si myslíte, že máte alergiu...ale tiež, ako odhaliť, že ju nemáte, hoci niektoré príznaky na to poukazujú. Určite užitočnou je kapitola o anafylaxii, tiež o užívaní liekov, o oneskorených alergiách, ako aj prevencia ekzémov a alergií. Zaujímavá je kapitola To nevymyslíš: potravinové alergie, o ktorých ste možno ešte nepočuli.

Autorka Dr Sophie Farooque je popredná odborníčka a konzultantka v oblasti alergií.

Ide naozaj o dôveryhodný zdroj informácií, aby ľudia mohli pristupovať k svojmu zdraviu na základe čo najpresnejších informácií. Kniha Alergie je ultimátnym sprievodcom alergickými ochoreniami a jej prečítanie pomôže zmeniť váš život k lepšiemu.

Alergie - Dr.Sophoe Farooque

Pôvod totalitarizmu (Hannah Arendt)

„Ako je možné, že táto kniha hovorí takým mocným hlasom aj v dnešnom svete? Na to je krátka odpoveď: aj my žijeme v ponurých časoch, hoci sú svojou povahou iné a možno nie také temné,“ pýta sa Jeffrey C. Isaac z The Washington Post.

Pravdou je, že týchto vyše 600 strán je nesmierne dôležitá práca o totalitarizme v spoločnosti. Autorka ho napísala pod dojmom hrôz nacizmu a stalinizmu, no je celkovo o tyranii a diktatúre. V prvej a druhej časti – Antisemitizmus a Imperializmus – sa autorka zaoberá javmi, ktoré vo svojom dôsledku viedli k stavu, keď sa stal totalitarizmus možný. Tretia časť Totalitarizmus je analýzou fenoménu samotného. Arendtová skúma a analyzuje inštitúcie a postupy totalitných hnutí dvoch skutočných foriem totalitných vlád našich čias – nacistického Nemecka a stalinistického Ruska –, pričom výstižne konštatuje, že ide o dve strany tej istej mince, nie o dve protikladné filozofie pravice a ľavice. Toto je základný kameň, od ktorého odvodzuje svoju analýzu evolučnej premeny tried na masy, úlohy propagandy vo vzťahu k netotalitnému svetu, využívania teroru, ako aj povahy izolácie a osamelosti ako predpokladov totálneho ovládnutia ľudského sveta.

Pôvod totalitarizmu - Hannah Arendtová

Mesto psov (Nikola Kucharská)

Mesto psov je zábavný sprievodca plný fantastických príbehov a originálnych nápadov pre deti od troch rokov. Po meste psov sa budete prechádzať prostredníctvom krásnych veľkých ilustrácií a navštívite miestne múzeum, Akadémiu psích vied, Školu Ťapy Zurvalcovej aj hrad Kosť. Poprechádzate sa po promenáde, pozriete si predstavenie v Psom divadle a odpočiniete si v parku. Spoznáte slávnych obyvateľov či dejiny mesta, ale aj neobyčajné vynálezy ako aportomat, čuchračku alebo pachomat. A tiež kútik na vybíjanie zúrivosti, ktorý by sa zišiel aj niektorým ľuďom.

Deti budú súčasťou života v Meste psov, kde to naozaj žije - polícia naháňa lupičov, po oblohe lietajú mimozemšťania, manželia Besní si pripomínajú vzácne jubileum a dalmatínec Max oslavuje narodeniny.

Úplne v úvode máte veľký plán Mesta psov a tiež trasa prehliadky, sprievodca Riki, ktorý vás prevedie mestom. Nebojte sa, čakajú vás aj dve prestávky na občerstvenie, či nákup suvenírov.

Veľmi vtipná, milá, pestrofarebná knižka, ktorá pobaví, deti môžu hľadať a objavovať detaily na podrobných ilustráciách, podnecuje to aj ich fantáziu, pretože môžu rozvíjať ďalšie príbehy podľa toho, čo vidia. Napokon, hľadanie stratených predmetov na jednotlivých dvojstranách rozvíja detskú všímavosť a schopnosť hľadať súvislosti. Takže urobte deťom radosť – či už majú rady psíky alebo nie, táto originálna knižka poteší každého drobca.

Mesto psov - Nikola Kucharská

