Riskovali svoj život, aby zachránili iných. Často cudzích ľudí | 7 knižných tipov

Tunel 29 (Helena Merrimanová)

Tunel 29 je príbeh o tom, ako postavili Berlínsky múr a počas noci, z jedného dňa na druhý, rozdelili priateľov, manželov a rodiny. Ďalších takmer 30 rokov ich držali akoby vo väzení. Kniha popisuje samotné postavenie múra, čo k tomu viedlo a aký to malo vplyv na bežných ľudí. No hlavným príbehom je tunel, ktorý študent Joachim Rudolph začne kopať s priateľmi, aby sa dostal zo západného Berlína do východného. A zachránil odtiaľ ľudí. Nemal tam nikoho, napriek tomu riskoval život, aby pomohol druhým. Cudzím ľuďom...

Je to príbeh tej najpozoruhodnejšej záchrannej misie počas studenej vojny. Autorka čerpá z rozhovorov s tými, ktorí sa na tomto neuveriteľnom príbehu osobne zúčastnili. Na základe preskúmania spisov Stasi približuje okolnosti a pozadie toho, ako sa z obyčajných študentov vytvorila skupina odhodlaných kopáčov, ktorí pomohli uniknúť na slobodu z východného Berlína dvadsiatim deviatim ľuďom.

Miestami sa kniha číta ako napínavý a strhujúci triler...napríklad keď bol prvý útek cez náhradný tunel prezradený a všetkých pochytali. Alebo pri samotnom druhom úteku, ktorý som sledoval ako vo filme. Bolo to vzrušujúce, výborne napísané... Pozrite si video, v ktorom hovorí Marián Leško o knihe Tunel 29 .

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Tunel 29 - Helena Merriman

Prezraď mi všetko (Erika Krouse)

Súkromná detektívka, ktorá sa v detstve stala obeťou sexuálneho zneužívania... Teraz vyšetruje prípady sexuálnych útokov. Informovali o nich v mnohých médiách, vrátane Good Morning America, Larry King Live. Kniha získala ocenenie Edgar Award 2023 za najlepšiu true crime knihu.

Erika Krouse a jej true crime Prezraď mi všetko . Na jeseň roku 2002 prijala nečakanú ponuku právnika Graysona, aby preňho pracovala ako súkromná vyšetrovateľka. Nemala s vyšetrovaním žiadne skúsenosti, no Greyson si všimol, že sa ľudia pred ňou otvárajú a rozprávajú aj o veciach, ktoré by iným nepovedali. Púšťajú sa do vyšetrovania nového prípadu – sexuálneho útoku na študentku, ktorú na večierku napadli hráči amerického futbalu. Erika vie, že by mala odmietnuť – vzhľadom na jej minulosť plnú sexuálneho násilia je to pre ňu príliš osobné. Áno, aj ju kedysi zneužíval nazvime ho pán X. Dodnes si nesie traumu a bolesť. Napriek tomu prácu prijme, povzbudená Graysonovým presvedčením, že ako právnik dokáže presadiť významné zmeny. A možno to dokáže aj ona.

Prezraď mi všetko je výborný mix krimi príbehu, true crime, memoárov a literatúry faktu. Je to príbeh ženy, ktorá bojuje s vlastnými démonmi, pretože v detstve ju sexuálne zneužívali a dnes sa snaží pomôcť iným ženám, ktoré sa dostali do podobnej pozície. Pozrite si video s Erikou Krouse .

Prezraď mi všetko - Erika Krouse

Jazvy (Jorn Lier Horst a Thomas Enger)

4.diel série Blix a Rammová...a vtiahne vás od prvých strán. Blix je vo väzení, pretože zastrelil dcérinho vraha a nemá to tam ako bývalý policajný vyšetrovateľ ľahké. Jeho kolegovia zatiaľ pátrajú po Walterovi Kroosovi, nemeckom väzňovi na úteku, ktorý podľa všetkého skončil v Nórsku. Zhodou okolností sa s ním kedysi v minulosti stretol práve Blixov spoluväzeň. Nie je však jedinou osobou, ktorú v krajine pozná. Blix sa tak z väzenia začína zapájať do pátrania...

Novinárka Emma Rammová sa snaží Blixovi pomôcť, vypytuje sa, zisťuje, cestuje tam, kam treba. Stopy vedú do malej obce na sever od hlavného mesta, kde majú všetci svoje tajomstvá a nikomu nie je veľmi do reči. Najmä nie o tých, ktoré na nich zanechali hlboké jazvy.

Jazvy je skvelá severská detektívka dvoch špičkových autorov. Evidentne sa pri písaní bavili, je to premyslené, výborné dialógy a hoci tam nenájdete toľko napätia, či akčných scén, budete si príbeh vychutnávať. Nakoniec sa všetko uzavrie a všetky tajomstvá vyjdú na povrch. Tak to má byť – ak máte radi postupné vyšetrovanie, krok za krokom, hľadanie stôp, spájanie indícií, rozhovory s možnými svedkami...začítajte sa do novinky Jazvy.

Predošlé časti vyšli pod názvami Bod nula, Dymová clona a Neumieraj mladá.

Jazvy - Jorn Lier Horst a Thomas Enger

Pochované kosti (Lisa Regan)

Pochované kosti je už piaty diel série a Lisa Regan si udržiava latku kvality. Pokiaľ ide o samotný príbeh, zápletku - dobre premyslené, napätie zvýšilo aj to, že prvou obeťou sa stala mama Josienho priateľa Noaha. Nájdu ju za domom v záhrade. Bez známok života a s ústami plnými hliny. Počas vyšetrovania sa objavuje množstvo záhadných fragmentov a stôp. Ide o ruženec zahrabaný v hline blízko tela Colette Fraleyovej alebo o USB kľúč s menom Pratt, najslávnejšej nezvestnej osoby v Dentone. Josie zistí, že Pratt mal brata. Aj ten bol nezvestný dovtedy, kým jeho telo nevyplavila rieka. Postupne sa vynára viac súvislostí a Josie začína váhať. Je možné, že by sa Noahova matka, láskavá a usporiadaná Colette, zaplietla do zločinu? Prežije jej krehký vzťah s Noahom takéto obvinenie? Josie a jej tím postupuje v pátraní, ale vrah je tentoraz o krok pred nimi a obetí stále pribúda.

Autorka umne drží čitateľa v strehu, vkladá rôzne ďalšie indície, naťahuje ho, provokuje. Tu skvele zafungovali tri predmety, ktoré našli u zavraždenej Colette. Silnou stránkou je samotný štýl Lisy Regan - vie vystavať zaujímavý príbeh, dobre strieda opisné časti s dialógmi, pokojnejšie vzťahové pasáže s dynamickými a napínavými. Má prepracované postavy, viete sa s niektorými stotožniť. Je to ľudské, autentické. Krátke a svižné kapitoly. Trošku rodinnej drámy i romantiky. Temná minulosť a veci, o ktorých sa nehovorí...

Pochované kosti - Lisa Regan

Ostatné sa udeje v srdci (Kristína Brestenská)

Kristína Brestenská písala historické romance najmä spoza našich hraníc, no čitateľky sa jej neustále pýtali – kedy napíše niečo z nášho prostredia. Zo stredovekého Slovenska? Kristína sa nechala prehovoriť a výsledok je skvelý.

Novinka Ostatné sa udeje v srdci ponúka tajomstvá a intrigy, obdobie kráľa Žigmunda Luxemburského, rytieri a lúpežníci, legendu o Svätojánskej noci. Nechýba láska a najmä tá materinská, ktorá vie byť neuveriteľne silná a odolná.

príbeh o odvážnej mladej vdove Anne, ktorá po smrti manžela bojuje o holú existenciu. V hodine dvanástej jej podá pomocnú ruku švagriná Klára Forgáčová a pozve ju na svoj hrad Gýmeš. Tam sa však stáva závislou od dobrej vôle nečestného Petra Forgáča, ktorý prostredníctvom kapitána hradnej stráže vyvolá v Anne ten najhorší strach. Do hry vstupuje odmeraný a povýšenecký kapitán Jakub, ktorý v sebe dusí najväčšiu krivdu svojho života. A potom sa jedného dňa kvôli silnej búrke ocitnú Anna a Jakub na jednom mieste...

Kristína napísala opäť veľmi pútavý, zaujímavý príbeh, ktorý ani zďaleka nie je len slovenskou historickou romancou. Popri tom sa venuje aj téme brtníctva, alebo neľahkému osudu vdov v stredoveku, ktoré po smrti manželov boli nútené bojovať o holú existenciu.

Ostatné sa udeje v srdci - Kristína Brestenská

Olivovník (Lucinda Rileyová)

Na Slovensku mimoriadne obľúbená autorka (séria Sedem sestier), ktorá vedela vymyslieť krásne príbehy, prepracované zápletky a úžasne vykresliť postavy. V novinke Olivovník sledujeme baletku Helenu, ktorá pred dvomi dekádami strávila čarovné prázdniny na Cypre a kde prežila aj prvú lásku. Žil tam jej krstný otec Angus, ten zomrel a ona tam teraz prichádza aj s rodinou a priateľmi. V idylickom dome však číhajú tajomstvá, ktoré začínajú vychádzať na povrch. Helena nikdy neprezradila oddanému manželovi Williamovi, otcovi svojich dvoch mladších detí, ani Alexovi, trinásťročnému synovi z predošlého vzťahu, kto je Alexovým otcom. Uvedomuje si, že pravda môže byť niekedy zničujúca...

Olivovník je skvelé čítanie o tom, ako dozrievame a meníme sa. Keď sme mladí, nemáme ešte toľko skúseností, nevieme riešiť niektoré problémy, ktoré sa nám neskôr javia úplne inak. Klamstvá a zamlčiavanie nás neraz dobehnú neskôr, možno v tej najmenej vhodnej chvíli. Je to príbeh o láske, priateľstve, zrade i pocite krivdy. O vine a dávnych klamstvách, ktoré nás ovplyvňujú ešte aj dnes...

Olivovník - Lucinda Rileyová

História sveta v príbehoch 100 zvierat (Simon Barnes)

Simon Barnes vybral do knihy 100 zvierat, ktoré najväčšmi ovplyvnili ľudstvo. Ukazuje, ako sme zdomácnili zvieratá na jedlo a dopravu, vysvetľuje, že tieto tvory boli hnacou silou poľnohospodárstva a vďaka nim sa zrodila civilizácia. Istý druh bĺch takmer zničil európsku civilizáciu a zabíjanie turov bolo prostriedkom na zlikvidovanie jednej civilizácie a na vznik inej. Autor uvádza aj to, prečo vďaka skúmaniu holubov nastal významný pokrok v ľudskom myslení. Blízky vzťah medzi ľuďmi a zvieratami na celej planéte je podstatou našej existencie. Zvieratá sme domestikovali, aby nám poskytli potravu a slúžili ako dopravné prostriedky. Vďaka zvieratám začalo fungovať poľnohospodárstvo, a tak sa zrodila civilizácia. Zvieratá nám umožnili viesť vojenské konflikty v 20. storočí. Jednoducho, náš život je spätý so zvieratami viac ako si myslíme a tieto príbehy to krásne dokumentujú.

História sveta v príbehoch 100 zvierat je krásne ilustrovaná kniha, ktorá pomáha lepšie pochopiť naše miesto vo svete.

História sveta v príbehoch 100 zvierat - Simon Barnes

Foto: Ikar, Príroda, Grada, Premedia, Tatran, Slovenský spisovateľ, Vecteezy.com