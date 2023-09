Som rada, že mama zomrela | 7 knižných tipov

Som rada, že mama zomrela (Jennette McCurdy)

Provokatívny názov, ktorý by sme väčšina ani nevypustili z úst. Niečo nemysliteľné, ale keď si prečítate príbeh Jennette McCurdy, zistíte prečo to povedala...a že má na to právo. Som rada, že mama zomrela je jej spoveď, ako sa z nej stala slávna detská herečka, ako mala poruchy príjmu potravy, pretože mama jej určovala, čo a koľko môže zjesť, aby obstála medzi herečkami. O jej závislosti, o komplikovanom vzťahu s panovačnou matkou, ktorá jej riadila život, pretože sama sa kedysi chcela stať herečkou, nepodarilo sa jej to a tak si svoje sny a túžby projektovala do svojej dcéry. Mama ju napríklad až do 16-tich rokov sprchovala a do 17-tich rokov jej prezerala prsia a vagínu, aby ju mala pod kontrolou. Jennette sa s ňou delila o svoje denníky, emaily aj všetky príjmy.

Jennette trpela a vlastne po celý čas si myslela, že je to normálne. Že to tak má byť a rovnaké to je aj v iných rodinách. Matka s ňou dlhé roky manipulovala, takže je to tiež príbeh o zlomenej detskej duši. Myslím, že táto kniha musí pohnúť najmä každou vnímavou a citlivou ženou, špeciálne matkami, ktoré nadovšetko milujú svoje deti. Ale určite zasiahne na citlivom mieste aj otcov a mužov...

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Som rada, že mama zomrela | Jennette McCurdy



Počúvaj ma (Tess Gerritsenová)

Kto by zabíjal zdravotnú sestričku, ktorá sa obetavo starala o pacientov na JISke? Prečo by zabíjali túto bezdetnú vdovu, ktorú mali všetci na okolí radi. Išlo o náhodnú lúpež alebo je za tým čosi viac?

Detektívka Jane Rizzoliová z Bostonského oddelenia vrážd a súdna lekárka Maura Islesová sú späť. Po dlhšom čase sa vracajú, aby vyriešili napínavý prípad, tentoraz vraždu, ktorá vyzerá na prvý pohľad ako úplne nezmyselná.

Novinka od Tess Gerritsenovej Počúvaj ma je už 13.diel obľúbenej série, ktorá sa dočkala aj filmového spracovania. Skvelý detektívny príbeh dvoch priateliek, ktoré vyrástli na opačných koncom spoločenského rebríčka – drsná Rizzoliová v hlučnej taliansko-americkej rodine, metodickú a priamočiaru Islesovú zasa vychovala bohatá adoptívna rodina. Práve tieto dve postavy sú základom úspechu celej série. Je fascinujúce sledovať ich vývoj, vzájomnú interakciu, dialógy. Je to napínavý a dobre vyskladaný príbeh, v ktorom Gerritsenová spája viacero línií, udržiava čitateľov v strehu a to najmä hrou na mačku a myš. Buduje napätie, pridáva trošku humoru, využíva svoje znalosti z medicíny a policajného vyšetrovania, takže je to autentické a uveriteľné.

Počúvaj ma | Tess Gerritsenová

Už bude pol dvanástej (Zdenka Becker)

Vychádza veľa románov z obdobia druhej svetovej vojny, aj z tej prvej, prevažne sú to príbehy o neuveriteľných a odvážnych činoch, záchrane, o ľuďoch, ktorí dokázali prežiť a prekonali sami seba.

Ale zamysleli ste sa nad tým, ako počas vojen žili naozaj bežní ľudia, ktorí mohli byť pokojne vašimi starými, či prastarými rodičmi? Jednoduchí ľudia, ktorí len chceli prežiť, nejako sa dostať cez vojnové besnenie? Presne o tom je nový román Už bude pol dvanástej od Zdenky Becker, rodáčky z Československa, ktorá žije už dlhé roky v Rakúsku. Jej knihy preložili do takmer 20-tich jazykov a získala ocenenia v Rakúsku, Nemecku, USA aj na Slovensku.

Toto je príbeh o Hilde a Karlovi, ktorí prežili ťažké vojnové časy, ako zaľúbencov ich rozdelili, nad ich životom sa vznášal tieň nacistického režimu. Dnes by si mohli v dedinke Fischbach užívať jeseň svojho života, ale Karl trpí demenciou a Hilde uvažuje, či sa presunú do domova dôchodcov, ako to navrhujú jej deti.

Kým opustia svoj dom, Hilde sa ešte vyberie na povalu a nájde tam truhlicu so starými listami. Vďaka nim ožije v jej mysli minulosť, vracajú sa spomienky, aj jedno veľké temné tajomstvo. A vina, ktorá ju ťaží, by sa nemala dostať von na svetlo...

Už bude pol dvanástej - Zdenka Becker

Zátišie (Sarah Winmanová)

Zátišie je podmanivá mozaika ľudských životov, ktoré spojila láska, vojna, umenie, povodeň a toskánske slnko.

Je vojna, na vzdialené talianske kopce dopadajú nemecké bomby a anglická učiteľka umenia Evelyn Skinnerová pomáha miestnym pamiatkarom lokalizovať majstrovské diela z kostolov a múzeí. Pri tejto misii sa zoznámi s mladým britským vojakom Ulyssesom Temperom. Napriek štyridsaťročnému vekovému rozdielu je to pre oboch nezabudnuteľné stretnutie, naplnené rozhovormi o úlohe umenia v živote a o kráse ako protipóle ľudského utrpenia.

Príbeh odvíjajúci sa až do roku 1979 je príbehom ich priateľstva, no zároveň aj príbehom skupinky kumpánov z londýnskeho pubu, ktorá sa presťahuje do Florencie: patrí sem predovšetkým Ulysses, ktorý kurióznym spôsobom zdedil dom vo Florencii a prerobil ho na úspešný penzión, jeho starnúci priateľ Cressy, dievčatko Alys a bystrý papagáj Claude recitujúci Shakespeara. Neskôr sa k nim pripojí aj klavirista Pete, majiteľ pubu Col a amatérska speváčka Peg.

Príbeh je svižný, dynamický a uchvacuje čitateľa najmä dokonalou ilúziou spontánnosti a atmosféry naplnenej svojráznym vtipom, komédiou mravov a dojímavou túžbou. Je to rozprávanie o spriaznených dušiach, ľudskosti, nádeje a dobrých ľuďoch.

Zátišie - Sarah Winmanová

S láskou, Pamela (Pamela Anderson)

„Ako som mohla očakávať, že ma niekto bude milovať dosť na to, aby mi napriek toľkým vrstvám nazrel až do duše? Nik nepoznal viac než obraz, ktorý sa vyslal do sveta. Nech som sa snažila akokoľvek, bol silnejší než ja a vždy vyhral. Môj život odštartoval bezo mňa.“

Pamela sa po prvýkrát delí o svoj skutočný životný príbeh: príbeh dievčaťa z malého mesta, ktoré sa zapletie do vlastného sna. Práve vyšli jej memoáre S láskou, Pamela .

Jej memoáre vás možno prekvapia svojou otvorenosťou a autentickosťou. Väčšina z nás vnímala Pamelu ako sexicu s veľkými prsami, ktorá pobehovala po pláži v seriáli Baywatch....ale pri čítaní zistíte, že je oveľa viac. Veľmi prirodzená, láskavá, zábavná a vie trefne okomentovať rôzne situácie. Drží sa svojich hodnôt, má zásady a postupne sa z nej stala zrelá žena, ktorá vie, kde jej jej miesto.

Opisuje, ako vplyvom médií a bulváru stratila kontrolu nad svojím životom. Média jej neprestajne ubližovali a mala strach z toho, ako verejnosť vníma, kým je a kým nie je. Znášala to však všetko s gráciou, našla útočisko vo svojej láske k umeniu a literatúre a stala sa z nej oddaná matka a aktivistka. Prostredníctvom svojej Nadácie Pamely Andersonovej bojuje za prípady, ktoré sú jej srdcu blízke, vrátane ochrany oceánov a dažďových pralesov, zraniteľných skupín ľudí a zvierat. Predovšetkým je však matkou synov Brandona Thomasa Leeho a Dylana Jaggera Leeho, čo malo prednosť pred všetkým a bolo, a dosiaľ je, najväčším zdrojom jej hrdosti.

S láskou, Pamela - Pamela Anderson

Príručka slovenského jazyka (Miroslava Ryšková)

Poznáte rozdiel medzi zástrčkou a zásuvkou? Kedy písať ranný a kedy raný? Bez pamäti alebo bez pamäte? Neviem sa dočkať piatku alebo piatka? Aj tieto odpovede nájdete v novej Príručke slovenského jazyka pre každého . Ponúka základný prehľad slovenskej gramatiky jednoducho, prehľadne, bez odborných výrazov. Kniha je plná príkladov z každodennej praxe, vďaka ktorým odhalíte, ktoré časté chyby v našom jazyku používate. „Nápad venovať sa jazykovej poradni a vyberať tie najväčšie perličky slovenčiny prišiel prirodzene, keďže som dlhé roky bola jazykovou poradkyňou pre svoje blízke okolie. Zaujali ma sociálne siete, aj preto vznikol instagramový profil @viete_po_slovensky , ktorý sa dnes venuje častým chybám v slovenčine a prehreškom proti jazykovej norme,“ približuje autorka Miroslava Ryšková.

Publikácia ponúka základné pravidlá pre spisovný jazykový prejav, aj pre správnu formálnu korešpondenciu, akou sú dnes e-maily či pracovné dokumenty. Prehľadná grafika, dobre členené kapitoly a časti + testy, takže skvelá príručka pre rodičov, školákov, ale aj manažérov, učiteľov, či tvorcov obsahu.

Vypočujte si rozhovor s autorkou Miroslavou Ryškovou v knižnom podcaste.

Príručka slovenského jazyka pre každého - Miroslava Ryšková

Premeny Karlovej Vsi (Matúš Šrámek, Ľubomír Deák)

Ako veľmi sa zmenila táto pekná bratislavská štvrť? Kde zostala Karlova Ves nedotknutá a z akých dôvodov sa tak stalo, ukazuje kniha fotografa Ľubomíra Deáka a autora textu Matúša Šrámka. Ponúka porovnanie historických fotografií so súčasnými fotografiami tých istých lokalít a prináša zamyslenie nad vynútenými či nevynútenými zmenami daných miest. Súbor takmer 90 historických a 70 súčasných záberov ponúka spolu s pútavými textami možnosť zastaviť sa a pouvažovať o karloveskom genius loci.

Kniha Premeny Karlovej Vsi predstaví túto mestskú časť v premenách času pútavým spôsobom, prostredníctvom starých fotografií, ich porovnaním s novými fotografiami, pomocou opisov a zaujímavých faktov. Fotografia ako médium zobrazujúce realitu v určitom okamihu môže v dlhšom časovom úseku priniesť unikátne svedectvo o premenách miest a Karlova Ves je za posledných sedemdesiat rokov toho úžasným príkladom.

Premeny Karlovej Vsi

Foto: Ikar, Grada, Tatran, Dajama, Freepik.com