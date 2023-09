Tajný kód. Nájomná vrahyňa. Aj Hriešna dohoda | 7 knižných tipov

Hrobár a dievčina (Oliver Pötzsch)

Musím priznať, že túto historickú detektívku som si zamiloval. Už pri prvej knihe Hrobárov almanach a teraz v dvojke Hrobár a dievčina . Opäť sa dostaneme do Viedne v roku 1893. Chvíľami počujete konské vozy, valčík, cítite cigaretový dym v kaviarňach... A do toho kuriózny prípad v múzeu, mŕtvola slávneho profesora a staroveká kliatba. Výborne poprepájané linky, skvele vykreslené historické pozadie, Pötzsch je v tomto majster - opäť vytvoril mix faktov a fikcie, zasadil to celé do historickej reality a vy máte chuť veriť mu. „Je to vražedný mysteriózny príbeh z konca 19. storočia a dočítate sa v ňom veľa o cintorínoch, vraždách, telách na cintoríne, o hrobárovi a inšpektorovi, ktorí si navzájom pomáhajú vyriešiť záhadu?“ prezrádza v tomto videu pre slovenských čitateľov nemecký autor. Je to zábavné a znova sa stretávame s inšpektorom Leom, jeho priateľkou Juliou a samozrejme hrobárom Augustinom Rothmayerom. Spoločne čelia záhadným vraždám, ktoré napohľad nedávajú zmysel a nejako spolu nesúvisia, no postupne odkrývajú indície, stopy a blížia sa k vyriešeniu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Hrobár a dievčina - Oliver Potzsch

Prečo nepožiadali Evansa? (Agatha Christie)

Žiadny Hercule Poirot, ani slečna Marplová. Ale to vôbec neprekáža – Bobby a Frankie sú skvelí a perfektne rozohrali celý detektívne pátranie. V príbehu sa stretávame s dvojicou mladých dobrodruhov, ktorí sa pustia do riešenia záhadného úmrtia. Sami sa však dostanú do nebezpečenstva smrti a zrazu bežia ako o život...

Počas partie golfu Bobby Jones nechtiac odpáli loptičku z útesu. Keď ju ide so spoluhráčom pohľadať, na skalách pod útesom objavia skrútené telo umierajúceho muža. Ten tesne pred smrťou otvorí oči a prekvapivo jasným hlasom vysloví čudnú otázku: „Prečo nepožiadali Evansa?“ Vzápätí zomiera. V jeho vrecku Bobby nenájde žiadne doklady, iba fotografiu krásnej ženy. Spolu s dávnou priateľkou Frankie sa púšťajú do pátrania.

Prečo nepožiadali Evansa je ten typ príbehu, ktorý vás očarí, nadchne, zavŕtate sa doň a vychutnávate si jeho čítanie. A možno si uvedomíte, že Poirot či slečna Marplová sú geniálni, no Agatha Christie vie aj bez nich napísať výborný detektívny príbeh. Ide o vôbec prvý preklad do slovenského jazyka, takže túto knihu doma ešte určite nemáte 😊

Prečo nepožiadali Evansa? - Agatha Christie

Tajný kód (Janice Hallett)

Po prvej knihe v slovenčine Vražda medzi riadkami prichádza druhá, rovnako pútavá a napínavá – Tajný kód . Autorka vrak tvorila zápletku na základe 200 audionahrávok, ktoré sa našli v iPhone jedného trestanca...

Steven našiel pred štyridsiatimi rokmi v autobuse knihu známej, avšak vtedy zakázanej autorky Edith Twyfordovej. Na hodine angličtiny si v nej listoval, no keďže nevedel čítať, viac ako samotný text ho zaujali obrázky a zvláštne znaky na okrajoch. Keď knihu zbadala učiteľka slečna Ilesová, okamžite mu ju zobrala a sama si ju s veľkým záujmom prelistovala. Verila, že výtlačok obsahuje kľúč k rozlúšteniu tajných šifier ukrytých v Twyfordovej románoch. No slečna Ilesová potom záhadne zmizla...

Keď Stevena po mnohých rokoch prepustia z väzenia, rozhodne sa preskúmať záhadu, ktorá ho prenasleduje desaťročia: Čo sa stalo so slečnou Ilesovou? Je vari mŕtva? A prečo sa tak veľmi zaujímala o jeho knihu? Žeby naozaj ukrývala akési tajné kódy? A ak áno, k akému tajomstvu vedú? Steven používa pri pátraní synov starý iPhone, na ktorý nahráva všetky rozhovory aj monológy. Navštevuje ľudí, ktorých poznal v detstve, a vracia sa aj k udalostiam, ktoré ho dostali do väzenia.

Tajný kód je naozaj originálna detektívka o záhade, z ktorej budete nepokojní, napätí a budete jej chcieť prísť na koreň.

Tajný kód - Janice Hallettová

Nájomná vrahyňa na love (Elle Cosimano)

Zábavný príbeh, v ktorom autorka šikovne kombinuje napätie a vtip. Je to inteligentné, svieže, prekvapivé, ale hlavne čítavé – pred rokom vyšla nájomná vrahyňa na materskej a teraz pokračuje dobrodružstvo spisovateľky Finlay s názvom Nájomná vrahyňa na love .

Na svoje si opäť prídu fanúšikovia bláznivých a nekonvenčných záhad – tentoraz chce niekto zavraždiť jej exmanžela, ale nech je aký chce, smrť si nezaslúži. A tak začína konať...

Ale po poriadku: Finlay Donovanová sa opäť snaží dokončiť svoj ďalší román a udržať sa nad vodou ako slobodná matka dvoch detí. Po boku má spoľahlivú opatrovateľku svojich detí a dôverníčku Vero... A jediné mŕtve telo, o ktoré sa v poslednom čase musela postarať, je telo zlatej rybky jej dcéry. Problém nastáva, keď Finlay zistí, že niekto chce, aby jej bývalý manžel Steven zmizol. Natrvalo. Nech je Steven akýkoľvek, je dobrý otec, no jeho záchrana ju vrhne priamo do náručia vrahov maskujúcich sa za na pohľad nevinné matky s deťmi a Finlay sa zapletie s ruskou mafiou o niečo viac, ako by si želala.

Nájomná vrahyňa na love je veselý príbeh, ktorý zaženie vašu smutnú náladu, alebo ak sa necítite vo svojej koži. Pretože autorka prichystala mix, ktorý si vás získa: napätie, dobrodružstvo, nadhľad a vtip, mystery záhada....jednoducho, odľahčený príbeh, ktorý pobaví.

Nájomná vrahyňa na love - Elle Cosimano

Hriešna dohoda (Elizabeth O´Roark)

1.diel série Hry s diablom. Klasická romanca hate-to-love, v ktorej Tali narazí na paka – teda na prvý pohľad je to magor, pre ktorého by veru nemohla pracovať. Bolo by to peklo, hoci ani náhodou nevyzerá ako diabol. No niekedy sa osud s nami pekne zahrá...

Hayes Flynn je arogantný blbec, známy najmä pre svoje spôsoby a štýl, akým šíri svoje britské „čaro“ po celom Hollywoode. Má zásadu, že s tou istou ženou nikdy nespí dvakrát. A je to naozaj ten posledný človek, pre ktorého by chcela pracovať, hoci vyzerá tak, že od neho nedokáže žiadna žena odvrátiť pohľad. Čím viac času s ním trávi, tým ťažšie je ho nenávidieť, pretože pod tým samoľúbym zovňajškom ukrýva srdce, ktoré nechce ukázať. Srdce, ktoré bolo pred desiatimi rokmi vážne zlomené. Časť z nej mu ho chce zahojiť predtým, než definitívne odíde.

Dokáže to však urobiť bez toho, aby si pri tom nezlomila to svoje?

Hriešna dohoda je moderná sexi romanca, pri ktorej sa budete schuti smiať a dobre zabávať. Tali a Hayes si vás získajú, preniknú vám pod kožu a nasťahujú sa vám do srdca. Do tohto príbehu sa zaľúbite, pretože je očarujúci, svieži, roztomilý.

Hriešna dohoda - Elizabeth O´Roark

Nemusíte sa zmeniť (Anthony de Mello)

Ak máte už dosť kníh, ktoré stále tvrdia, v čom všetkom by ste sa mali zmeniť a ako a prečo...táto vám povie, že to nemusíte robiť. Anthony de Mello v knihe Nemusíte sa zmeniť tvrdí, že to naozaj nemusíte robiť a predsa môžete byť šťastní, spokojní a v pohode. Ste v poriadku takí, akí ste. Treba sa len dívať okolo seba, vnímať a čoskoro zistíte starú dobrú pravdu: všetko je také, ako má byť.

Spoločnosť nám vymyla mozog, aby sme svoj život postavili na nespochybniteľnom presvedčení, že bez peňazí, moci, úspechu, uznania, romantiky atď. nemôžeme byť šťastní. Tieto falošné presvedčenia nás nútia neustále sa usilovať, neustále sa sústreďovať na to, čo nemáme, neustále sme vydaní na milosť a nemilosť veciam a ľuďom, keď sa zúfalo snažíme, aby náš život zodpovedal spoločenskému vzorcu na šťastie, len aby sme zistili, že nám neponúka nič viac na ceste za šťastným životom, len dočasný oddych od strachu zo zlyhania.

Rozhodne kniha, ktorá donúti zamyslieť sa, prehodnotiť niektoré veci a možno vo vás prebudí pocit, že ste skutočne jedineční a dôležití. Toto je cesta k láske – k ľuďom, na ktorých záleží, k práci, k sebe samému.

Nemusíte sa zmeniť - Anthony de Mello

Metóda Align (Aaron Alexander)

Vybudujte si správne držanie tela, získajte silu, zlepšite svoj výkon, zbavte sa bolestí a nadobudnite sebadôveru! Na tejto ceste vás bude sprevádzať popredný odborník na manuálnu terapiu Aaron Alexander vo svojej knihe Metóda Align .

Aaron vás naučí, ako sa správne hýbať kdekoľvek – doma, vonku, v posilňovni či na cestách. Keď sa pustíte do práce, čoskoro sa budete cítiť aj vyzerať lepšie ako kedykoľvek predtým! Na pozitívnu zmenu pritom nikdy nie je neskoro. V akom veku sa telo prestane samo zotavovať? Asi ste už na to prišli. Presne tak! V žiadnom. „Čaro tejto knihy spočíva v tom, že nám v nej Aaron predstavuje šablónu, ktorú môžeme začať aplikovať na svoj život už dnes, a ktorá bude fungovať aj v ďalekej budúcnosti," tvrdí doktor fyzickej terapie Kelly Starrett.

Základné princípy metódy Align sú: sed na dlážke, vis, mobilita bedier, chôdza a dýchanie nosom. Vďaka prepojeniu prvkov východnej filozofie a postupov západnej medicíny kniha prináša návod na posilnenie našich zmyslov aj reči tela. V záverečnej časti nájdete praktickú zostavu 22 cvikov s fotografiami a podrobným popisom, ktorá vás inšpiruje k pohybu.

Metóda Align - Aaron Alexander

Foto: Ikar, Slovenský spisovateľ, Grada, Motýľ, Tatran, Noxi.