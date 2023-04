Táto kniha odhaľuje zelené podvody na celom svete | 7 knižných tipov

Veľká kniha o klíme (Greta Thunberg)

„V roku 2021 som vyzvala mnoho popredných vedcov a odborníkov aj aktivistov, spisovateľov a rozprávačov, aby prispeli svojimi odbornými schopnosťami. Táto kniha je výsledkom ich práce,“ približuje Veľkú knihu o klíme švédska ekologická aktivistka Greta Thunbergová.

Tými odborníkmi sú geofyzici, matematici, oceánografi, meteorológovia, inžinieri či ekonómovia. Viac ako 100 odborníkov.

Kniha sa zaoberá všetkým, od roztápajúcich sa ľadovcov po ekonómiu, od rýchlej módy po ubúdanie živočíšnych druhov, od pandémií po zanikajúce ostrovy, od odlesňovania po úbytok úrodnej pôdy, od nedostatku vody po suverenitu domorodých obyvateľov, od budúcej produkcie potravín po uhlíkový rozpočet. Píše sa v nej o domácnostiach, o podnikoch vo vašej blízkosti, o nakupovaní, o politikoch a štátoch, ktoré zavádzajú, klamú a manipulujú nami. Pozrite si exkluzívne Gretu Thunberg vo videu pre slovenských čitateľov .

Naša kultúra si cení pohodlie, oceňuje nadbytok, podporuje mamon a skrýva pred nami skutočnú cenu nášho životného štýlu – ignorujúc skutočnosť, že najhoršie dôsledky budú znášať zvieratá a ľudia v nasledujúcich generáciách. Príliš veľa ľudí konzumuje všetkého príliš veľa. Príliš veľa sa plytvá. Majú príliš veľa a príliš bezstarostný život...

Ak tečie krv (Stephen King)

Ak tečie krv je zbierka doteraz nepublikovaných poviedok Stephena Kinga, pri ktorých si na svoje prídu nielen jeho fanúšikovia, ale aj tí, ktorí Kingovi doteraz odolávali. Majster hororu otvoril svoj šuplík, trošku sa v ňom pohrabal a vytiahol štyri skvelé novely, z ktorých mrazí a ktoré bavia. Jeho kreativita je bezbrehá a schopnosť vykresliť mrazivú, desivú a magickú atmosféru je závideniahodná.

Je to veľmi vydarený mix poviedok. Či už Telefón pána Harrigana, v ktorej malý chlapec chodí čítať jednému staršiemu pánovi a vypomáhať mu za drobný peniaz...alebo Chuckov život, poviedka, ktorá sa začína koncom sveta. Prípadne poviedka Ak tečie krv s našou starou známou a svojráznou Holly Gibneyovou z detektívnej agentúry Stratení nájdení. A napokon poviedka Krysa, v ktorej spoznáte učiteľa a spisovateľa amatéra Drewa, ktorého snom je napísať úspešný román... Klasické kingovky, z ktorých mrazí a behajú vám po tele zimomriavky. Pozrite si booktrailer .

Pavúk (Lars Kepler)

Deviaty prípad inšpektora Joona Linnu a opäť nad ním visí Damoklom meč. Tentoraz mu ide priamo o krk, pretože jeden z nábojov tajomného zabijaka je určený práve jemu. Začína sa severské krimi Pavúk z pera dvojice píšucej pod pseudonymom Lars Kepler.

Pred troma rokmi dostala Saga Bauerová nečakanú pohľadnicu. Neznámy odosielateľ sa v nej vyhrážal zbraňou s deviatimi bielymi nábojmi, pričom jeden z nich mal byť určený pre inšpektora Joona Linnu. Zachrániť ho vraj môže jedine Saga. Čas však pokojne plynie ďalej a z pôvodnej hrozby sa stane len bezvýznamná provokácia, ktorej Joona Linna neprikladá veľký význam. Až doteraz.

Na malom ostrove pred prístavom Kapellskärs bolo nájdené telo rozpustené v kyseline a na mieste činu ostala biela nábojnica. Odkaz chladnokrvného vraha je jasný. Ďalšia vražda bude nasledovať, ak sa vyšetrovateľom nepodarí rozlúštiť komplikované hádanky. Joona Linna a Saga Bauerová musia spojiť sily, aby zachránili budúce obete, kým bude príliš neskoro. Vyšetrovanie však neprináša očakávané výsledky a to len prehlbuje ich zúfalstvo. Čo ak sa tento vrah nedá zastaviť? A čo ak sa sami chytili do jeho siete?

Pavúk je starý dobrý Lars Kepler – výborný nápad, zápletka, remeselne zručne vystavaný príbeh, napínavý, čítavý a mrazivý. Pozrite si video s autormi .

Bez filtra (Paulína Pořízková)

Príbehy a úvahy o láske, o modelingu, fotení, ale aj o sociálnych sieťach, manželstve, veľkom smútku, zrade, úzkosti. O starnutí, kráse, aj o radosti. Taká je novinka Bez filtra bývalej modelky Paulíny Pořízkovej. Píše o zložitom prežívaní ženskosti v každom veku, pričom lesklé obálky magazínov necháva za sebou a hovorí priamo od srdca.

Možno viete, že Pořízková sa narodila v Československu a preslávila sa ako modelka. V knihe spomína, ako jej rodičia emigrovali, ona zostala s babičkou v Československu a keď sa po piatich rokoch konečne do Švédska, nebola šťastná...

Na obálke časopisu Sports Illustrated Swimsuit Issue sa po prvý raz objavila v roku 1984. V roku 1989 bola tvárou pre značku Estée Lauder, a teda jednou z najlepšie platených modeliek na svete. Aj o tom píše, spomína a uvažuje nad starobou i krásou.

Hne´d v úvode sa dozvedáme aj o jej manželstve, ktoré ju po 30 rokoch šokovalo. So smrťou exmanžela – a s odhalením obrovskej zrady – Pořízková ohromila fanúšikov svojou otvorenou zraniteľnosťou a odzbrojujúcou úprimnosťou, keď sa s celým svetom podelila o to, aké to je byť ženou, ktorá musí začínať odznova.

Karma (Sadhguru)

Zamysleli ste sa už nad tým, čo je to karma? Mnohí ju vnímame ako bilančnú súvahu záslužných a nezáslužných činov, cností a hriechov. Čosi ako životný audit. Ako nejaký mechanizmus, ktorý boduje naše životné skóre a všetko nám opláca. Karma je však úplne o niečom inom. „Táto predstava vytvorila celé generácie zmätených a ustrašených ľudských bytostí, ktoré používajú tento výraz bez rozmyslu a bez toho, aby vedeli, čo naozaj znamená. Zrodila značku fatalizmu, ktorý paralyzoval rozsiahle skupiny ľudí a dával oprávnenie sociálnej nespravodlivosti a politickej tyranii najrôznejších druhov,“ tvrdí vo svojej knihe Karma Sadhguru.

Karma jednoducho znamená, že sme si vytvorili predbežný plán pre svoj život. Znamená, že my sami sme tvorcovia svojho osudu. Keď povieme „Toto je moja karma,“ v skutočnosti hovoríme „Ja som zodpovedný za svoj život“.

Práve o tom je jeho kniha – vysvetľuje, čo je to karma, analyzuje ju a potom ukazuje, ako ju využiť, ako s ňou narábať.

Psychológia stupidity (Jean-Francois Marmion)

Prečo inteligentní ľudia občas uveria úplným nezmyslom? Prečo je diskusia s hlupákom pasca? A ako nás mediálna manipulácia a nadmerná internetová stimulácia robia hlúpejšími?

Aj o tom je táto vynikajúca príručka Psychológia stupidity . A je o to dôležitejšia, že stupidita je všade naokolo: vidíme ju u kolegu, ktorý v e-mailoch vždy zvolí možnosť „odpovedať všetkým“. Aj na facebookovom profile bývalého spolužiaka zo strednej, ktorý neustále zdieľa konšpiračné teórie. No ak nad ňou chceme zvíťaziť, musíme jej najprv porozumieť. V knihe vám svetovo najuznávanejší psychológovia a myslitelia – vrátane laureáta Nobelovej ceny a niekoľkých autorov bestsellerov – objasnia rôzne aspekty stupidity. Prečítate si články a rozhovory s autormi ako Daniel Kahneman, Dan Ariely, Alison Gopniková, Howard Gardner, Antonio Damasio, Aaron James či Ryan Holiday.

„Komplexné a zábavné skúmanie ľudskej hlúposti vo všetkých jej podobách... množstvo uhlov pohľadu... Nástojčivé a život meniace dielo, táto zbierka čitateľa pobaví, šokuje aj poučí.“ napísal Publishers Weekly.

Dobré duše (Deitmar Grieser)

Ludwig van Beethoven. Johan Wolfgang von Goethe. Thomas Mann. Johann Straus. Bertold Brecht. Alžbeta II. Pápež Pius XII. Či Karl Marx. To je len pár mien, ktoré nájdete v pozoruhodnej knihe Dobré duše . Žiaden z velikánov kultúry či politických dejín by sa nezaobišiel bez pomoci svojho služobníctva, či už to boli komorníci, slúžky, kuchárky alebo tajomníci. Rakúsky autor Dietmar Grieser v pútavých príbehoch predstavuje „dobré duše“, ktoré sa starali o blaho rôznych osobností.

Rozpráva o blízkych vzťahoch opatrovateliek, ktoré sa často stávali dôverníčkami, o sekretároch, ktorí pre svojich nadriadených boli najvernejšími priateľmi. Kniha obsahuje 30 portrétov ľudí, na ktorých by inak dejiny zabudli, aj keď boli neoddeliteľnou súčasťou osudov svojich slávnych pánov. „Hoci je slúženie − a celkom určite jeho podlízavo-ponížená verzia – v našej emancipovanej dobe na jednej strane považované za „out“, zakázané a nedôstojné, žijeme na druhej strane, ako nám to predostierajú sociológovia, v spoločnosti, ktorá ponúka služby v takej miere, s akou sa ľudstvo doteraz nikdy nestretlo,“ píše autor.

