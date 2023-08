Zmenili sa na skutočné malé ženy schopné čeliť aj ťažkým výzvam | 7 knižných tipov

Malé ženy (Louisa May Alcottová)

Keď vyšli pred tromi rokmi Malé ženy v novom kompletnom vydaní (1. aj 2. diel, v preklade Danky Jacečkovej), predpokladalo sa pár tisíc predaných kusov...no za tri roky sa vypredalo všetkých 23.000 výtlačkov. A tak prišlo nové vydanie, ale tentoraz sú Malé ženy ešte vylepšené o nádhernú oriezku.

Príbeh štyroch sestier prvý raz uzrel svetlo sveta v druhej polovici 19. storočia, ale jeho obľúbenosť prekročila hranice času. Stále ďalším generáciám matiek a dcér ukazuje hodnotu rodiny, priateľstva, odpustenia a života v pravde a láske.

Dej sa odohráva v časoch americkej občianskej vojny v rokoch 1861 až 1865, do ktorej narukoval aj otec rodiny Marchovcov. Jeho manželka a dcéry prežívajú neľahké obdobie sprevádzané chudobou, chorobami a mnohými inými problémami. Napriek tomu si udržiavajú zmysel pre humor, sebaúctu a veria, že ich raz čaká lepšia budúcnosť. Bezstarostné dievčatá, štyri sestry Meg, Jo, Beth a Amy, sa za krátky čas menia na skutočné malé ženy schopné čeliť aj ťažkým výzvam s odvahou a odhodlaním.

Malé ženy s oriezkou - Louisa May Alcottová

Nečas (Erik Axl Sund)

Nečas je tretia časť voľnej trilógie Melanchólia, ktorej prvý diel Sklenené telá vyšiel vo vydavateľstve IKAR v roku 2016. Nasledoval druhý diel Bábkar v roku 2020. No a teraz tu máme záver série a základnú otázku: čo sa stane, keď zídeme z vychodených koľají?

Na severe Švédska neznáma dievčina naskočí na vlak a ocitne sa v Štokholme. Zapletie sa do bitky a skončí na policajnej stanici, kde sa spustí vyšetrovanie vo veci jej identity. Prípadu sa ujmú kriminálna komisárka Jeanette Kihlbergová a jej kolegovia Jimmy Schwarz a Nils Ahlund. Vzápätí sa všetko skomplikuje. Zdá sa, že prítomnosť dievčiny súvisí s dvoma vraždami na predmestí a s každou novou stopou sa zamotáva už beztak zložitý vzorec súvislostí. Súbežne s policajným vyšetrovaním prebieha krst najnovšieho románu spisovateľa Pera Qvidinga. Píše v ňom o mladej žene Stine zo severu Švédska, ktorá bola koncom 19. storočia nútená pre hladomor emigrovať do Spojených štátov. Qvidingov román sa čoraz viac prepája s vraždami a vyšetrovateľom dochádza čas.

Nečas - Erik Axl Sund

Príbehy na dobrú noc pre rebelky (Jess Harriton a Maithy Vu)

,,Po prečítaní týchto príbehov o hrdinkách, ktoré posúvajú hranice a menia svet, som pocítila veľký príval inšpirácie," povedala Sky Brownová, olympionička, profesionálna skejtbordistka a surfistka. A tak to má byť, pretože toto je 100 inšpiratívnych príbehov dievčat a mladých žien. 3.diel úspešnej série Príbehy na dobrú noc pre rebelky tak upriamuje pozornosť na ženy, ktorým sa v mimoriadne mladom veku podarilo dosiahnuť čosi výnimočné. Dočítate sa o už známych osobnostiach, ako sú Greta Thunbergová, Bethany Hamiltonová, Bindi Irwinová, Taylor Swift, Zendaya či členky dievčenskej kapely Linda Lindas. Ale aj o menej známych podnikavých dievčatách ako o vynálezkyni Viniši Umašankarovej, módnej návrhárke Marine Serreovej, kaskadérke Sadique Bynumovej, filmárke Taegen Yardleyovej, poetke Alexandre Huynhovej či environmentálnej aktivistke Helene Gualingovej. Všetky dievčatá a ženy v tejto knihe pochádzajú z rôznych krajín a sociálnych prostredí, majú pestré záujmy a dosiahli úspechy v rôznych oblastiach. Všetky príbehy sú napísané v rozmarnom rozprávkovom štýle, vďaka ktorému žne knižná séria veľký úspech, a dopĺňajú ich odvážne portréty vytvorené viac než šesťdesiatkou mladých ilustrátoriek. Kniha okrem príbehov o úžasných dievčatách a ženách zároveň predstavuje aj tvorbu mladých autoriek, redaktoriek a umelkýň.

Príbehy na dobrú noc pre rebelky

Šťastie má osem chápadiel (Shelby Van Pelt)

Šťastie má osem chápadiel je milý príbeh o strhujúcom priateľstve osamelej ženy s chobotnicou. A tá chobotnica je teda geniálna, tú si zamilujete. Je to citlivo napísané, dojímavé, miestami aj smutné, ale osviežujúce. Ten typ príbehu, ktorý si získa vaše srdce.

V pokojnom prímorskom mestečku došlo k zvláštnemu zmiznutiu osemnásťročného Erika. Jeho matka Tova sa i po dlhých rokoch vyrovnáva so stratou svojho jediného syna prácou. Po nociach upratuje v morskom akváriu a prihovára sa jeho obyvateľom. Práve tam spozná tajuplného osmonoha gigantického menom Marcellus, ktorý má nielen obratné chápadlá, bystrý rozum, ale aj dobré srdce (dokonca tri srdcia!) a svojský zmysel pre humor. Zvláštne priateľstvo osamelej ženy a uväzneného osmonoha s originálnym názorom na ľudí vyústi do nečakaného sledu udalostí, ktoré navždy zmenia osudy obyvateľov malebného Sowell Bay. Tova postupne zisťuje, čo sa stalo v tú osudnú noc pred tridsiatimi rokmi, a napriek bolestivej strate získava veľký dar…

Šťastie má osem chápadiel - Shelby Van Pelt

Zem v kocke

Ďalšia úžasná lahôdka v sérii encyklopédií Vedomosti v kocke. Vyše 200 strán, veľký formát a na každej strane fotky, ilustrácie, grafy, tabuľka. Zem v kocke je pútavá rodinná encyklopédia, ktorá vám priblíži ako pred miliardami rokov vznikla Zem a čím je naša planéta unikátna. Spoznáte sopky, zemetrasenia a extrémne meteorologické udalosti, ktoré formovali našu planétu, oboznámite sa so všetkými formami života na Zemi. Zistíte, ako nás ohrozuje zmena klímy a ako môžeme našu planétu chrániť.

Pekne prehľadne rozdelená na kapitoly Planéta Zem, Pevnina, Modrá planéta (voda), Počasie a podnebie, Život na Zemi, Zem a my (ľudia, cestovanie, mestá) a Svetadiely. Okrem množstva zaujímavých a užitočných informácií kniha prináša aj úžasné počítačové ilustrácie, ktoré vám ukážu Zem tak ako nikdy dosiaľ!

V sérii Vedomosti v kocke už vyšli knihy Veda, Vesmír, Oceán, História, Ľudské telo, Živočíchy a Dinosaury v kocke. Ôsmou knihou je teda Zem v kocke.

Zem v kocke

Pokojný dych, pokojná myseľ

Chcete upokojiť svoju myseľ, dostať sa do pohody, zbaviť sa postupne nejakých emocionálnych, fyzických alebo duševných problémov? Stačí objaviť liečivú silu dýchania, ktoré môže mať doslova uzdravujúci efekt. Ak ho robíte správne. Presne o tom je novinka Pokojný dych, pokojná myseľ od učenca a mnícha starobylej tibetskej tradície bón, Gešeho YongDong Losara. Je úžasné vidieť účinok tejto knihy, ktorá ponúka mnoho jednoduchých, priamych a hlbokých dychových cvičení. Sú špeciálne určené na upokojenie a stabilizáciu mysle, ďalšie slúžia na čistenie jemných kanálov a energetických centier tela od blokád a porúch a iné sú na pestovanie otvoreného vedomia. Cvičenia sú prezentované takým spôsobom, aby ich pochopil a mohol vykonávať takmer každý.

Ako píše autor v knihe, „väčšina ľudí chce len prerušiť putá ku všetkému, čo im bráni, aby boli naplnení, šťastní a oslobodení od trápenia. Ale ako sa tam dostať? Podľa neho musíte objaviť spôsob, ktorý sa preukázal ako účinný, niečo, čomu veríte, že vás dovedie do cieľa. A jednou z ciest môže byť práve životná energia vášho vlastného dychu. Ako s ním narábať, čo všetko dokáže, to sa dozviete v knihe Pokojný dych, pokojná myseľ.

Pokojný dych, pokojná myseľ

Básničky z abecedy (Ivona Ďuričová a Adrián Macho)

Dvojica, ktorú si už desaťtisíce detí zamilovali. Ivona píše a Adrián nádherne ilustruje. Pred šiestimi rokmi prišli s knižkou Zvieratká z abecedy a bol to slovenský detský bestseller. 37.000 predaných výtlačkov....o tom sa môže snívať drvivej väčšine spisovateľov, nieto tým, čo píšu detské knihy. Cieľom bolo priblížiť deťom abecedu – hravo, pútavo, zaujímavo...a podarilo sa. Nasledovali Písmenká z abecedy, vlani Hádanky z abecedy a dnes sú tu Básničky z abecedy . Opäť osvedčený model – na jednej strane 8-veršová jednoduchá básnička, na druhej stráne krásna ilustrácia. Od Antilopy, cez Baletku, Džem, pláž, až po úľ, vločku a zvonček. Hravé verše, ktoré pomáhajú deťom od štyroch rokov naučiť sa abecedu. Veselé, milé mikropríbehy na každé písmenko abecedy, ktoré spolu s obrázkami rozvíjajú predstavivosť, kreativitu, všímavosť a pamäť.

Krásna je básnička o Knižke: Knižka je svet fantázie/v ktorom všetko možné žije/Rozprávkové víly, draky/Dinosaury, autá, vlaky./V knižke aj slon ľahko letí/otvára nám iné svety./Dnes čítame túto novú/s básničkami, obrázkovú.

Básničky z abecedy - Ivona Ďuričová a Adrián Macho

Foto: Ikar, Grada, Stonožka, Albatros Media