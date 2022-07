Knechtová, Cmorik, Dvorský, Kučerová, ale aj Lúčnica, či Sokoly na jednom pódiu

Operní speváci Adriana Kučerová a Miroslav Dvorský. Katka Knechtová. Filip Tůma. Štefan Štec. Lúčnica a Sokoly... aj týchto umelcov môžete vidieť na najväčšej slovenskej folklórnej show s vyše 100 špičkovými umelcami na jednom pódiu. Už boli na Zemplínskej Šírave a v Nitre. Najbližšie sa chystajú do Banskej Bystrice (28.júla) a napokon do Bratislavy. A verte, že sa to oplatí vidieť.

Folklór vo fraku...

Séria koncertov sa volá Folklór vo fraku – je to jedinečný hudobný projekt, aký sme na Slovensku ešte nemali. Ukazuje totiž hudbu a tradíciu v novom šate. Ak máte radi slovenské ľudové piesne a chcete si ich vypočuť v naozaj veľkolepých hudobných úpravách, toto je ten správny tip.

Údajne aj niektorí umelci boli zvedaví, ako sa podarí zladiť folklór s operným spevom, či populárnou hudbou...a vyšlo to absolútne perfektne. Pochvaľujú si umelci, aj diváci – mnohí dokonca cestujú na ďalšie koncerty, hoci väčšina repertoáru je totožná.

Aj podľa opernej speváčky Adriana Kučerovej bola atmosféra na prvých koncertoch úchvatná. Ľudia poznajú tie ľudové pesničky, čiže hneď im aj naskočia melódie či slová v hlave, pohmkávajú si ich. Navyše je to celé obohatené o zbor a orchester, takže to dostáva nový rozmer a je to neuveriteľný zážitok.

Dirigent Adrián Kokoš mal už dokonca ohlasy zo zahraničia, že je to originálne spojenie žánrov, aké dlho nepočuli. Viacerí operní speváci, ktorí sa venujú vážnej hudbe, tiež uznali, že si to výborne užili.

Folklór vo fraku - dirigent Adrián Kokoš

Dôležitá je úprava skladieb

Keď sa spájajú žánre, v tomto prípade symfonický orchester s folklórom, vždy je to nášľapná mína, priznal aj herec a spevák Filip Tůma v Rádiu Regina. „Vždy je dôležitá úprava a dá sa to urobiť rôzne, dokonca tak, že nikto tú ľudovku ani nespozná. No tu to vyšlo úžasne, veľkolepo a treba pochváliť ľudí, ktorí to robili. Najmä Adrián Harvan, či dirigent Adrián Kokoš.“

Keď to všetko sledujete, nemáte pocit, že ste na symfonickom koncerte, ani že sa búcha budzogáňom o zem a spievajú sa čisté ľudovky. Je to veľmi vyvážené, dokonale zladené spojenie štýlov. Ak ste boli na niektorom koncerte, či už v Nitre alebo na Zemplínskej šírave, videli ste ľudí, ktorí vyskočili a začali si tancovať, pohojdávať sa v rytme.

Folklór vo fraku

Čo môžete na koncerte počuť?

Všetko to vraj rozbehol dirigent Adrián Kokoš, ktorý oslovil jednotlivých umelcov a hľadali pesničky, ktoré by chceli spievať, ktoré sú im blízke. Adriana Kučerová povedala svoje, Filip Tůma navrhol zasa svoje a tak isto ďalší umelci.

Spomeňme východniarku Katku Knechtovú, ktorá má blízko k folklóru. Operný spevák Miroslav Dvorský si tiež navrhol svoje piesne. Kapela Sokoly, ktorá sa geniálne dopĺňa so symfonickým orchestrom.

Takže napokon vznikla veľmi pestrá zmes, ktorá graduje a umocňuje celkový zážitok.

Najbližšie v Banskej Bystrici môžete okrem spomínaných umelcov počuť aj 5-násobného slovenského Slávika Petra Cmorika, populárneho folkloristu Štefana Šteca, detský spevácky zbor Štvorlístok zo Zvolena a prirodzene úžasnú Lúčnicu. Tá prináša nielen jedinečnú hudbu a spev, ale bude to aj vizuálne divadlo, keďže vystupujú v krojoch.

V programe je aj klasický folklór, napríklad Svetozár Stračina a jeho Vitaj, jar ako sólové číslo speváckeho zboru Lúčnica. Tá tiež spolu so slovenským symfonickým orchestrom zaspieva a zahrá známu tému z legendárneho filmu Pacho, hybský zbojník, takže bude to aj filmové :-)

Folklór vo fraku - Katka Knechtová

Folklór vo fraku v Banskej Bystrici

Najbližšie teda 28.júla v amfiteátri Banská Bystrica (Cesta na amfiteáter 494). A bude to stáť za to – ak máte chuť na niečo jedinečné, unikátne, milujete slovenské ľudové tradície, náš folklór, hudbu, tanec...vrelo odporúčam.

Amfiteáter otvárajú o 18:00, o 19:00 vystúpi miestny Detský zbor Štvorlístok a o 20:00 sa začína samotný galakoncert FOLKLÓR VO FRAKU .

Katka Knechtová vás pozýva na Folklór vo fraku:

Folklór vo fraku - Lúčnica

Folklór vo fraku - Štefan Štec

Folklór vo fraku - program Banská Bystrica

Foto: Slovak Productions