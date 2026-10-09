Falošný peacemaker

Jeden človek má, vďaka päť rokov trvajúcej vojne už rozoznateľné, ale pre mierumilovných ľudí nepochopiteľné postoje. Ten človek sa volá Fico. Nepochopiteľné preto, lebo ak sa niekto prikloní na jednu stranu konfliktu, stráca autenticitu zmierovateľa. Nehovoriac o tom, že sa prikláňa na stranu agresora. Pochopiteľnejšie budú len s prívlastkom hrané, farizejské. To farizejstvo je najvypuklejšie v prisvojovaní si mierového úsilia. Veď nikto nehovorí o tom, že chce vojnu. Nehlási sa k nej dokonca ani Putin, ktorý ju začal. Ale Fico predsa len niekoho vidí. Samozrejme v Európskej únii.
Ten človek v sebe nesie rusofilstvo už zrejme od útleho detstva. A možno bol aj ukrajinofilom. Akurát že si to do invázie Rusov na Ukrajinu neuvedomoval, keďže oba národy žili v minulosti v spoločnom štátnom zväzku. Dnes už je ale nad slnko jasnejšie, že Fico Ukrajinu nemá rád. Vojnu v Kyjeve spochybňuje, cez neslávne známych banderovcov jatrí rany z druhej svetovej vojny, donekonečna obviňuje bývalú opozíciu, že pomohla Ukrajincom vojenskou, aj keď nefunkčnou, technikou a samotnú Ukrajinu dokonca obviňuje zo sabotáže. Nedostatok empatie voči nej je cítiť v každom jeho vyjadrení. Najväčšou príčinou jeho nenávisti k Ukrajine je ale aj tak jej veľkosť a geografická poloha.
Ak sa Fico chce hrať na mierotvorcu, mal by v prvom rade vedieť pomenovať veci pravým menom a nezamestnávať ľudí zbytočnými úvahami a otázkou, prečo mu je bližší Putin. Patrí ku generácii, ktorá dospievala v totalitnom zriadení a tak ako tisícky iných, stal sa zištným komunistom. Ako straník má určite aj osobné skúsenosti s fungujúcim totalitným režimom. Vie veľmi dobre, že najjednoduchšou cestou k úspechu bolo mať správneho strýka na správnom mieste. Preto zneužíva nostalgiu dnešných dôchodcov, velebí Husáka a oprašuje otrepané komunistické frázy o mieri a imperialistických nepriateľoch. Šíri strach, pretože potrebuje nahuckať masy na svoju podporu v prípade potreby. Lebo v Putinovi vidí toho správneho strýka. A rád by mal k nemu pootvorené dvierka, pre prípad, že by... Fico by s Putinom dokázal žiť v harmónii.
A prečo Fico nemá rád Zelenského? Keď sa po novembri ´89 stal ľavičiarom, rýchlo sa stal lídrom sociálnej demokracie. Zrejme by ním bol aj dodnes, keby jeho „vlastnou hlavou“ nezačal rozmýšľať niekto iný. Keď sa to prevalilo, bol už zatiahnutý do oligarchickej mašinérie a takmer skončil za mrežami. Vyplašilo ho to natoľko, že dnes musí vynakladať obrovské úsilie a zaiste aj nemalé prostriedky na sebazáchranu a záchranu „našich“ ľudí. Musel urobiť veľa opatrení, ktoré majú nádych autokratického spôsobu vládnutia a to ho odsúva do izolácie. Na rozdiel od Zelenského, ktorého v každej demokracii akceptujú, práve kvôli snahe o demokratizáciu svojej krajiny. Preto sú Fico a Zelenský navzájom v protismere.
Medzi svetom demokracie (EÚ) a diktatúrou (Rusko) je zóna demarkácie s rozlohou viac ako 600 tisíc km2 (Ukrajina). Putin ju chce od februára 2022 stenčiť na nulu, presunúť do Uble a z ústretovosti malčika Fica: „Za mojej vlády nikto pod vymyslenou zámienkou nevyženie slovenských vojakov mimo územia SR bojovať proti Rusku ...“ je možno aj unesený. A možno aj nie. Násilníci sa nevedia ukojiť na niekom, kto sa im dobrovoľne podkladá a zvyknú prostitútkami pohŕdať. Aj tými politickými.