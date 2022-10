Bolo nutné meniť názov Zimného štadióna Ondreja Nepelu ?

Okolo Zimného štadióna Ondreja Nepelu a kúpaliska Tehelné pole chodím prakticky denne. Už dlhšiu dobu som si všimol, že takmer všetky obchodné priestory na prízemí Zimného štadióna sú od marca 2022 prázdne. Pritom sa jedná o veľmi lukratívne priestory s výkladmi na Trnavskú cestu kade denne prejde tisíce ľudí a jazdia tade mnohé linky MHD.

Pritom v uvoľnených priestoroch fungovali rôzne prevádzky ako napríklad piváreň Polar či Trafika, kozmetický salón a Hockey Center s logom HC Slovan.

Podľa mojich informácií nájomcovia dostali výpovede k 28. februáru 2022, pričom pravdepodobne by v prenájme mali záujem pokračovať. Čo je však zarážajúce, STARZ ako prenajímateľ od marca uvoľnené lukratívne priestory neprenajal. Nenašiel som ani na webstránke Správy telovýchovných a rekreačných zariadení žiadnu ponuku na prenájom. Ani v menu TRANSPARENTNE, výberové konanie, či zmluvy. Pri zmluvách ma akurát zaujalo, že za prenájom štadióna na koncert som uvidel sumu 2.400 € vrátane DPH... to sa mi zdá žalostne málo, keďže pri vypredanom štadióne za vstupenku napr. 20€ môže organizátor zinkasovať 200 tisíc....

Ani v uvoľnených priestoroch nie je umiestnený žiadny oznam o tom či je tento na prenájom, čo úplne bežne robia majitelia takýchto priestorov, lebo je to najrýchlejší spôsob ako získať nájomcu.

Nemám presné informácie, ale určite sa jedná o desiatky m2 plochy obchodných priestorov, ktoré sú už mesiace uvoľnené a predpokladám že bez úžitku a bez platby nájomného. Za obdobie od marca do októbra 2022 teda osem mesiacov sa musí jednať o obrovské finančné straty ktoré si netrúfam ani odhadnúť.

Okrem toho zívajú prázdnotou už mesiace priestory na kúpalisku Tehelné pole – bývalá reštaurácia Bully Food a fitness FITSTARZ.

Určite sa pod ukončenie niektorých prenájmov podpísala i pandémia COVID, ale za niekoľko mesiacov by sa na uvoľnené priestory určite našiel nový nájomca, pokiaľ by ho však majiteľ hľadal.

V tejto súvislosti ma zaujala informácia, že poslanci bratislavského mestského zastupiteľstva schválili STARZu zmluvu o zmene názvu Zimného štadióna Ondreja Nepelu na Tipos arénu za 200.000€ ročne. Nuž, nechcem hodnotiť zmenu názvu, nech si o tom urobí obraz každý sám. Ale ak pristúpil STARZ k zmene názvu štadióna kvôli financiám, mali by si spočítať o koľko prišli za posledný rok kvôli prázdnym obchodným priestorom a mohli ponechať názov Zimný štadión Ondreja Nepelu....

Tiež by ma zaujímalo, prečo nie je na priečelí štadióna nejaká obrazovka na ktorej by mohli bežať reklamy a informácie o prebiehajúcich akciách. Mnohí známi sa čudujú, že sa o aktuálnej akcii dozvedia až podľa zvýšeného počtu ľudí, ktorí sa náhlia na štadión, či už na hokej alebo koncert.

Nezaškodila by tiež väčšia flexibilnosť pri plavárňach. Letné kúpalisko Tehelné pole máva otváracie hodiny od 10.00 hodín do 19.00, cez prázdniny od 9.00 hodín. Pritom cez letnú sezónu by mohli kúpalisko otvoriť už o 7.00, určite by záujem bol. Tohto roku vypustili bazén na Tehelnom poli už v auguste, pritom nebolo isté aké bude počasie v septembri. Viem, že s prevádzkou kúpaliska sú spojené náklady, ale jednak je to služba obyvateľom a jednak ak by ľudia videli, že otváracie hodiny kúpalisko prispôsobuje aktuálnemu počasiu tak by pravdepodobne prišli.

Plaváreň Pasienky býva každý rok zatvorená jeden mesiac z dôvodu pravidelnej údržby. Pravdepodobne je to nutnosť, navyše sa zatvára v letných mesiacoch, kedy si plavci môžu zájsť na nejaké letné alebo prírodné kúpalisko. Tento rok však bola plaváreň Pasienky zatvorená nie jeden mesiac, ale dva mesiace. Je to skutočne dlhá doba, za dva mesiace sa dá urobiť skutočne veľa. Navyše – dodnes visí v Plavárni Pasienky oznam: „Z dôvodu prerábky spŕchna ženskej strane sú dočasne spojené šatne pre mužov a ženy. Ďakujeme za pochopenie“

Takže za dva mesiace sa to asi nestihlo....