Púť na koniec sveta I. (Finisterre Camino)

Všetko to začalo v mojich 14-tich. Po prečítaní knihy od Paula Coelha, Pútnik z Compostely, som túžila absolvovať túto púť plnú zážitkov a zázrakov. Ako roky išli, príležitostí na púť ubúdalo. Zo začiatku to bol nedostatok financií, neskôr pri práci to bol nedostatok dovolenky na daný trip.

Púť do Santiaga de Compostela alebo Camino (zo španielčiny cesta) je jednou z najznámejších pútnických ciest na svete. Túto púť ročne absolvuje desaťtisíce až státisíce ľudí, hľadajúcich pokoj, oddych, zmysel života, dobrodružstvo, spriaznenosť, nový vhľad. Sprevádzajúc vlastnou introspektívou prejdú od 100 km do 800 km, rôznymi spôsobmi ako chôdzou, jazdou na bicykli či jazdou na koni. Najtypickejšou trasou je francúzske Camino v dĺžke cca 780 km, ale ak vás baví pohľad na oceán je možné absolvovať severné Camino, tiahnuce sa pri Atlantickom oceáne v dĺžke cca 820 km alebo ďalšie nádherné trasy Camino. Rovnako je možné si skrátiť púť, ale pokiaľ chcete dostať osvedčenie pútnika, mali by ste prejsť minimálne 100 km pešo alebo 250 km na bicykli.

Tradícia Camina je spájaná s kresťanským duchom. Jej základy mal položiť svätý Jakub, Ježišov apoštol, ktorý sa vydal na Pyrenejský poloostrov hlásať evanjelium. Prešiel z jedného konca ostrova na druhý, kde dorazil do mestečka Finisterra, ktorý je jeho najzápadnejším krajom. Podľa legendy je Finisterra považovaná za koniec sveta. Stojíte na útese s majákom a pred vami sa rozprestiera šíri Atlantický oceán. S týmto miestom sa spája veľa tradícií, napríklad spálenie oblečenia pútnika, ktoré symbolizuje nový začiatok. Pozostatky Svätého Jakuba ostali uložené v meste Santiago de Compostela a z uvedeného dôvodu veľa pútnikov končí púť už v Santiagu.

Tento rok som po 6 rokoch odišla z mojej práce a jedným z cieľov, bolo absolvovať Camino. Rozmýšľala som nad viacerými jeho trasami, najprv to bolo francúzska, neskôr severná cesta ale následne som objavila skvelú možnosť dobrovoľníctva v Santiagu de Compostela na celé leto, ktorú som sa rozhodla zažiť na vlastnej koži. Dobrovoľníctvo predstavuje rôzne aktivity spájajúce sa s Caminom, krátke putovanie, rozhovory s pútnikmi, monitorovanie problematických miest na púti pre ľudí s rôznymi zdravotnými prekážkami, či aktivity podporujúce udržateľné Camino. Putovať viac dní v rámci dobrovoľníctva nebolo možné, tak som sa rozhodla v čase svojho voľna a dovolenky zažiť skúsenosť pútnika. Vybrala som si Finisterra Camino, ktoré ide zo Santiaga de Compostela až na koniec sveta do Finisterry a má v dĺžke od 90 do 110 km.

Spočiatku som nebola nadšená skutočnosťou, že budem pútničkou len na taký krátky čas, ale pri vnútornej introspekcii som prišla nato, že moje Camino nie je len putovanie pre mňa neznámou trasou na Pyrenejskom polostrove, moje Camino je dobrovoľníctvo v zahraničí, ukončenie práce, aktivity, ktoré ma napĺňajú, vzťahy, krízy, či celý môj život. Človek je na ceste svojho života stále pútnikom a je len na ňom či putuje dopredu, nebojí sa zmien, alebo ostáva nešťastný na jednom mieste, prípadne sa vráti do starého zrúteného prístrešku, kvôli pocitu bezpečia, aj keď mu to neprináša radosť. Putovať prináša zmeny a myšlienka zo zmeny prináša strach. Ale zmena sama o sebe prináša život. Takže moja idea, ktorou som bola v minulosti vedená, že púť mi poskytne odpoveď k šťastnému životu sa redizajnovala v ideu, že odpoveďou na šťastný život nie je kopírovanie skúsenosti niekoho iného, v tomto prípade Paula Coelha ale putovanie životom vedené autentickým hlasom svojho vnútra.