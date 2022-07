Ako cestovať zadarmo a o trochu zlepšiť svet ?

Život vie byť celkom dobrý stereotyp alebo takým si ho my - ľudia robíme. Ranné vstávanie, škola či práca, nasleduje krúžok, posilka, či vychádzka s priateľmi, vrátime sa domov, prichystáme na ďalší deň a opäť do postele. Cez víkend trochu vypustíme paru, ideme na pivo s priateľmi, grilovačku, či dokonca výlet a v nedeľu na gauči nás prepadá nedeľná neuróza z nič nerobenia. Pondelok začína týždeň kolobehu povinností a oddychu.

Keď si sa našiel v týchto riadkoch a nie si spokojný s tým ako žiješ, prípadne si, ale máš záujem nabrať nový vietor do plachiet, je tu geniálna možnosť získať ďalšiu životnú perspektívu. Počul si o Európskom zbore solidarity ?

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Je to program, do ktorého sa zapájajú mnohé organizácie v rámci Európy i mimo nej a poskytujú rôzne možnosti sebarealizácie cez dobrovoľnícke pobyty, stáže, pracovné pozície, miestne projekty v rámci solidarity či dobrovoľníctvo v humanitárnej oblasti. Financovanie prebieha cez program Európskeho zboru solidarity (ďalej len ,,EZS“).

V tomto článku nejdem písať o formálnych náležitostiach EZS, pretože všetky informácie o programe nájdeš na www.europa.eu. Mojim cieľom je zozdieľať svoju skúsenosť s programom.

Nakoľko bolo mojim cieľom získať novú životnú perspektívu, prispieť k niečomu lepšiemu, samozrejme free cestovanie a spoznanie nových a zaujímavých miest, ľudí či kultúr - jedného dňa som zbehla na stránku EZS, vyhľadala projekty v lokalitách a v dátumoch, o ktoré som mala záujem a pátranie za zahraničným projektom mohlo začať, po chvíli som narazila na môj osudový 2 mesačný projekt XacobeAndo v Španielsku. Ani chvíľu som neváhala a kontaktovala som vysielajúcu slovenskú organizáciu www.mladiinfo.sk, ktorá spolupracuje so zahraničnými organizáciami pri vyslaní na projekt zo Slovenska. Vedúcim je skvelý Ondrej Mäsiar, ktorý je veľký pohoďák a s radosťou mi poskytol všetky informácie o projekte. Následne som vypísala prihlášku na projekt a zaslala priamo Španielskej organizácii.

Po uzavretí dátumu na odoslanie žiadostí na participácii projektu, sa mi do týždňa ozvali zo Španielska, že môžem začať baliť kufre, pretože ma vybrali do projektu. Aktuálne som v lokalite Santiago de Compostela v Španielsku a cítim sa naozaj skvele. Participujem na projekte zameranom na púť Camino, ktorá je jednou z najznámejších na svete, kam chodia pútnici z celého sveta. Dobrovoľníctvo prebieha od pondelka do piatku, v dĺžke maximálne 6 hodín, počas ktorých vykonávame rôzne aktivity. Putujeme a komunikujeme s pútnikmi o problémoch, nedostatkoch cesty na púti ako chýbajúce koše, zdroje vody, či naopak o pozitívnych stránkach púte a špeciálnych zážitkoch z nej. Rovnako zisťujeme prístupnosť púte a hostelov pre osoby so zdravotným postihnutím. Organizujeme aktivity pre miestnych a pre pútnikov a môžeme sa realizovať smerom, ktorý si vyberieme.

Ďalšie dôležité informácie:

· Projektov sa môžeš zúčastniť aj keď si nezamestnaný a evidovaný na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Po vybratí na projekt dostaneš potvrdenie pre Úrad, a z evidencie ťa nemôžu počas trvania projektu vyradiť

· EZS poskytuje projekty v dĺžke od 2 mesiacov do 1 roka

· V projektoch máš hradenú stravu, ubytovanie, malé vreckové, náklady na cestu sú rovnako preplatené

· Prihlášky na projekt, komunikácia počas projektu prebieha najmä v Angličtine, prípadne v jazyku krajiny, v ktorej participuješ, preto ak máš problémy s Angličtinou, môžeš si zvoliť aj projekt v Česku, prípade na Slovensku a následne postupne počas projektu sa cez komunikáciu s dobrovoľníkmi z iných krajín zlepšovať vo svojich jazykových schopnostiach

· Účasť v programe je pre ľudí vo veku 18 – 30 rokov, preto ak sa ťa to netýka môžeš oboznámiť mladých v tvojom okolí s touto možnosťou, lebo naozaj ide o vynikajúcu príležitosť pre rast, zábavu a pomoc

· Existujú aj iné typy zahraničných programov, ktoré trvajú v kratšej časovej línii, napr. týždeň, dva a niektorých sa môžu zúčastniť aj ľudia starší ako 30 rokov, sú poskytované cez program Erasmus.