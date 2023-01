Pre koho voľby vlastne sú alebo prečo máme chodiť voliť?

S blížiacim sa termínom referenda a hlavne parlamentných volieb si čoraz častejšie kladiem otázku, či si politici vôbec zaslúžia môj hlas resp. hlasy kohokoľvek z nás – občanov Slovenskej republiky a akú máme záruku, že zvolení poslanci už budú konečne rešpektovať právoplatné výsledky slobodných a demokratických volieb počas celého volebného obdobia. Vedie ma k tomu skutočnosť, že niektorí (a nie je ich málo) zvolení poslanci už krátko po ostatných voľbách v roku 2020 začali pohŕdať vôľou všetkých voličov a svojvoľne sa preskupili ako cyklisti v pelotóne. Dokonca aj „tímy“, ktoré neboli ani len na štarte a to je už naozaj riadna sila. A práve preto sa pýtam, načo chodíme vlastne voliť, keď nami zvolení zástupcovia nás aj tak majú totálne „na háku“ a robia si čo chcú? Môj vlastný názor a verím, že nie len môj, na tento minimálne morálny problém, ktorý vo vrcholovej politike ale zjavne nikomu neprekáža a považujú to za úplnú samozrejmosť, by som zhrnul do niekoľkých nasledovných postrehov.

Konkrétni poslanci a ONI dobre vedia ktorí, svojim podvodným, arogantným a pokryteckým konaním nám, občanom Slovenskej republiky a oprávneným voličom, dehonestujú demokraciu a právny štát, čo patrí medzi najväčšie výdobytky novembra 1989 a to tým, že nerešpektujú právoplatné výsledky volieb do NR SR v roku 2020. A práve slobodné a demokratické voľby sú jedným zo základných pilierov demokracie. Ako je možné, že dnes v parlamente pôsobia poslanci za strany alebo hnutia, ktoré v spomínaných voľbách neuspeli alebo dokonca vtedy ešte ani neexistovali a teda ani nekandidovali (napr. Miroslav Kollár, Tomáš Valášek, Peter Pellegrini so svojim Hlasom SD, ...)?! Ako je možné, že mnohí poslanci pôsobia v iných stranách ako v tých, za ktoré kandidovali (napr. zradcovia zo Za ľudí a OĽANO pôsobiaci v SaS, ...)?! Ako je to možné, keď súčasťou kandidatúry každého kandidáta je v zmysle zákona aj prehlásenie, že s kandidatúrou súhlasí a že nekandiduje za inú stranu alebo hnutie, ktoré aj ONI dobrovoľne podpísali?! To z nás naozaj robia iba totálnych hlupákov a vysmievajú sa nám priamo do očí?

Konkrétni poslanci a ONI dobre vedia ktorí, svojim podvodným, arogantným a pokryteckým konaním oklamali nie len svoje materské strany a hnutia, za ktoré kandidovali, ale zradili aj ich volebné programy. A čo je najhoršie a neodpustiteľné, tak podviedli a zradili hlavne tisícky svojich vlastných voličov, ktorí im vo voľbách do NR SR v roku 2020 s dôverou odovzdali svoje hlasy! Konkrétne napr. bývalí Smeráci a dnes „poslanci“ Hlasu SD viac ako 527 tisíc oprávnených voličov!

Konkrétni poslanci a ONI dobre vedia ktorí, svojim podvodným, arogantným a pokryteckým konaním manipulujú a ovplyvňujú už aj výsledky nasledujúcich volieb do NR SR a to bez ohľadu na to, či budú v riadnom alebo predčasnom termíne. Napr. nezaradení poslanci mimoparlamentnej strany (mimochodom, neznie to prinajmenšom čudne a nelogicky? Veď ako môže mať mimoparlamentná strana poslancov v parlamente? Nuž, len zázrakom alebo podvodom. A keďže zázraky neexistujú, ...) Hlas SD pôsobia v parlamente, konajú takmer denne tlačové besedy pre média, každý týždeň sa zúčastňujú mnohých televíznych a rozhlasových politických relácií, čo považujem prinajmenšom za dlhodobý neférový a zbabelý politický boj a zároveň nedovolený „doping“ voči ostatným skutočne mimoparlamentným stranám a hnutiam, ktoré na rozdiel od nich nedostávajú žiadny mediálny priestor a už vôbec nepôsobia v NR SR!

Konkrétni poslanci a ONI dobre vedia ktorí, svojim podvodným, arogantným a pokryteckým konaním diskriminujú všetkých ďalších zvolených náhradníkov v ich pôvodných stranách alebo hnutiach, za ktoré kandidovali, nakoľko im bránia zložiť poslanecký sľub a stať sa poslancami NR SR, čím by v zmysle Ústavy SR, Zákona o podmienkach výkonu volebného práva a Zákona o rokovacom poriadku NR SR zaplnili nimi dobrovoľne uprázdnené mandáty v stranách a hnutiach, za ktoré kandidovali a ktoré boli právoplatne zvolené občanmi – oprávnenými voličmi vo voľbách do NR SR v roku 2020.

Som si plne vedomý, že mandát poslanca NR SR je podľa Ústavy SR osobný, ale aj napriek tomu im nezakladá žiadne právo na takéto podvodné, arogantné a pokrytecké konanie, ktoré je prinajmenšom v príkrom rozpore s ich poslaneckým sľubom, základnými pravidlami elementárnej slušnosti a etického správania sa. O politickej kultúre sa už radšej ani nezmieňujem, nakoľko tá je pre nich tiež iba neznámym pojmom. Poslanecký mandát majú na to, aby slúžili občanom v zmysle Ústavy SR. Aby plnili predvolebné sľuby podľa programu, ktorý bol súčasťou ich kandidatúry. Poslanecký mandát nemajú na to, aby marili a manipulovali volebné výsledky! Nemajú ho na to, aby prevádzkovali „poslaneckú turistiku“ alebo dokonca budovali nové strany a to priamo na parlamentnej pôde! To je prinajmenšom drzé, pohŕdavé, arogantné, chrapúnske a tiež egoistické voči všetkým občanom Slovenska a prioritne voči vlastným voličom.

Pre mňa osobne voľby do NR SR stratili úplne svoj význam, pretože konkrétni poslanci a ONI dobre vedia ktorí, svojim podvodným, arogantným a pokryteckým konaním zmarili ich právoplatné výsledky a z nás, občanov SR – oprávnených voličov, s úsmevom na tvári urobili iba nesvojprávnych hlupákov potrebných jedine na vhodenie hlasovacích lístkov do volebných urien! A to by si nedovolili ani v ich straníckych mini voľbách, ktoré sú na rozdiel od tých parlamentných volieb pre občanov úplne nepodstatné.

Konkrétni poslanci a ONI dobre vedia ktorí, svojim podvodným, arogantným a pokryteckým konaním úmyselne a vedome dehonestujú jedno z našich najzákladnejších ústavných práv – právo slobodne a demokraticky voliť. Pretože voľby by nemali znamenať len vhodenie hlasovacích lístkov do volebných urien, ale hlavne následné rešpektovanie a dodržanie právoplatných volebných výsledkov práve zvolenými poslancami počas celého volebného obdobia a ktoré by mali byť pre nich záväzné! A ak nie, tak by mal byť občan – volič pred voľbami dôrazne upozornený, že výsledky volieb nie sú pre zvolených poslancov záväzné! To by ale potom už nechodil voliť asi nikto.

Konkrétni poslanci a ONI dobre vedia ktorí, svojim podvodným, arogantným a pokryteckým konaním spôsobujú nie len chaos v parlamente ale aj vládnu krízu. Keby nepohŕdali svojimi voličmi, keby rešpektovali právoplatné výsledky volieb a keby mal parlament také zloženie ako o tom rozhodli voliči v riadnych slobodných a demokratických voľbách, tak v súčasnosti by sme nemali ani menšinovú vládu teraz už naviac aj v demisii, pretože aj po odchode trápneho Sulíka by zvyšná vládna trojkoalícia mala pohodlnú väčšinu (OĽANO 53 + Sme rodina 17 + Za ľudí 12).

Poslanec NR SR má byť hrdý na svojich voličov, že mu dali tú dôveru byť ich zástupcom a nie nimi pohŕdať a pri prvej príležitosti ich bezočivo a zbabelo podraziť ako to urobil veľmi krátko po voľbách „najčestnejší poslanec“ Pellegrini so svojou partiou a žiaľ aj mnohí ďalší. Neboli zvolení preto, aby si na pleciach občanov budovali svoju kariéru, ale aby občanom slúžili a za to požívajú aj nadštandardné výhody. Poslanec má byť výkvet spoločnosti, tá najvyššia morálna autorita a vzor pre každého občana. Ale podľa toho, čo konkrétni poslanci a ONI dobre vedia ktorí, predviedli, tak parafrázovaním ich kolegu Fica – mnohí nemajú na to mentálne vybavenie.

Len pred nedávnom sme si pripomenuli 33. výročie novembra 1989 – Deň boja za slobodu a demokraciu, ktorý konkrétni poslanci a ONI dobre vedia ktorí, zjavne nepochopili, lebo ho týmto podvodným, arogantným a pokryteckým konaním riadne pošliapali. Preto je v našej krajine také politické dusno, nenávisť, zloba, preto je spoločnosť tak silne polarizovaná.

Takmer denne sa pred televíznymi kamerami pokrytecky dušujú a predbiehajú v tom, ako chodia medzi nás, občanov a voličov, ako nás načúvajú, ako poznajú naše potreby. Nuž, nech vypočujú aj mňa a ďalšie tisícky spoluobčanov, ktorí majú takýto istý alebo podobný názor a nech na najbližšej schôdzi NR SR OPUSTIA „SVOJE“ TEPLÉ A PODVODOM NA VLASTNÝCH VOLIČOCH ZÍSKANÉ POSLANECKÉ MIESTEČKA! Veď Ústava SR im na to priestor poskytuje (článok 81). Nemusia len donekonečna populisticky a alibisticky tliachať, že poslanec by mal byť svojimi voličmi aj odvolateľný. Keďže tomu tak nie je a za súčasnej situácie určite ani nebude, tak sa môžu „odvolať“ sami. Ale to by museli mať na to „gule“ a to žiaľ tiež nemajú. A úplne najlepšie by bolo, keby tak urobili navždy, pretože si už nikdy nezaslúžia dôveru žiadneho občana Slovenskej republiky. Pretože bez pokory a úcty k vlastným voličom a ostatným občanom, bez vzájomného rešpektu, bez volebného programu, lebo ten čo mali zradili podobne ako svojich voličov, bez rešpektovania volebných výsledkov, Ústavy SR a ostatných zákonov a len s vidinou vlastnej kariéry a prospechu aj za cenu volebného podvodu na svojich vlastných voličoch, tak takých zástupcov občania určite nepotrebujú a Slovensko sa nikdy nevymaní z tejto morálnej politickej žumpy. Nech ukážu občanom Slovenskej republiky a hlavne svojim voličom aj keď už síce iba po funuse aspoň zvyšky svojej morálnej sily, svojej cti a svedomia, na ktoré prisahali v poslaneckom sľube a tiež slušného správania a dobrých mravov, ktoré by im mali byť vlastné napr. aj z etického kódexu poslanca zakotveného v § 9a Zákona o rokovacom poriadku NR SR.

Poslanci by už mali konečne pochopiť, že ONI SÚ TU PRE NÁS a nie my – OBČANIA – pre nich! A aj napriek tomu, že to stále nechcú pochopiť, tak im nikto neberie ich ústavné právo byť poslancom NR SR, ale ani opačne oni ho nemôžu bezbreho zneužívať. To by ale museli mať vlastnosti, ktoré im žiaľ zjavne chýbajú – česť a svedomie, slušné správanie a dobré mravy, pevný charakter a aj aspoň minimálny stupeň politickej kultúry. Takej, ako ju v minulosti dokázal preukázať napr. exposlanec Radoslav Procházka, ktorý sa vzdal poslaneckého mandátu keď sa rozhodol založiť stranu Sieť. A nie takej chrapúnskej, pokryteckej, bezcharakternej, bezočivej, pohŕdavej, cynickej, neférovej a zbabelej ako to už viac ako dva roky predvádza najväčší (mimo)parlamentný „spasiteľ a moralista“ Pellegrini so svojou exsmeráckou partiou. U nich je to žiaľ ale pochopiteľné, pretože sú odkojení smeráckym mliekom a správajú sa teda rovnako ako vraj Fico keď zakladal Smer. Aspoň podľa facebookového vyjadrenia smerohlasnika Tomáša. No a samozrejme sa to týka aj všetkých ostatných, ktorí zbabelo zdrhli zo strán a hnutí, za ktoré kandidovali ale poslanecký mandát si akosi ponechali.

Voľby majú byť pre každého občana – oprávneného voliča sviatkom a aj preto NIKTO nemá ani to najmenšie právo ich výsledky mariť a akokoľvek s nimi manipulovať. A to platí prinajmenšom dvojnásobne hlavne o nich, pretože voliči rozhodli o ich „osude“ na základe ich dobrovoľnej kandidatúry. Zmeniť to môžu jedine opäť IBA VOLIČI a to prostredníctvom ďalších volieb buď v riadnom alebo predčasnom termíne!!!

Ďakujem a zbohom.