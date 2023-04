Blaha a jeho blahoviny.

Statusy jedného z najväčších slovenských morálnych omylov prírody – poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mgr. PhDr. Ľuboša Blahu, PhD. na jeho profile pribúdali a možno aj pribúdajú (už nesledujem, na vytvorenie vlastného názoru bohato stačilo) každý deň ako na bežiacom páse. To je samozrejme jeho vec. Sú žiaľ ale plné demagógie, manipulácie, zloby, nenávisti, zákernosti, osočovania, vyhrážok, fanatizmu. Vzhľadom na to, že ich považujem ako radový občan SR pre spoločnosť za veľmi nebezpečné, pretože ich šíri pri plnom vedomí ako verejný činiteľ – poslanec NR SR, rád by som mu v súvislosti so šialenstvom, ktoré rozprúdil aj okolo úmrtia generála Lučanského (čo ja tiež považujem za skutočnú ľudskú tragédiu a nijako ju nezľahčujem), vyjadril môj osobný názor.

Názor, ktorý som mu v tom čase poslal mailom, na ktorý mi samozrejme neodpovedal. Podobne ako všetci tí, o ktorých som písal v mojom predchádzajúcom blogu, čím sa zaradil medzi poslaneckých zbabelcov, ktorí sú hrdinovia iba na sociálnych sieťach alebo na mítingoch vlastných sfanatizovaných fan klubov. Odpovedať na otázky normálne zmýšľajúcich občanov už ale odvahu nemajú.

E-mail s prílohou odoslaný dňa 25. 1. 2021:

Pán Blaha,

mali by ste sa už konečne nad sebou zamyslieť (ak to dokážete), pretože to, čo vy dokážete vyplodiť, nemá zrejme celosvetovú obdobu.

„Namiesto toho, aby bolo viac PCR testov pre tých, čo to potrebujú, oni zdravých ľudí nasilu nahnali do mrazov, porušili ich ľudské práva a ohrozili ich zdravie. Ďalšie Matovičovo fiasko v priamom prenose.“ (Citát z vášho nedeľného statusu.)

Vzhľadom na to, že asi nie som taký intelektuál ako vy, mohli by ste mi napísať, KDE boli tie mrazy (okrem Chopku a Lomnického štítu), keďže teploty na Slovensku napr. v nedeľu o 15:00 hod. boli od +1,9 do +6,8 st. C? A podobne to bolo aj v sobotu.

Mohli by ste mi tiež upresniť, KTORÉ moje ľudské práva boli porušené a AKO bolo ohrozené moje zdravie (ďakujem za váš "úprimný" záujem o moje zdravie)? A KTO ma tam dohnal nasilu? Totálna demagógia, klamstvo, manipulácia naivných občanov, šírenie poplašnej správy...

A to v každom jednom statuse!!! Uvediem ešte niekoľko ďalších príkladov.

Akcia Kollárove sestričky. Riaditeľa dotyčnej nemocnice ste nazvali MONŠTRUM, zverejnili ste jeho fotografiu a vyzvali čitateľov, aby si ho dobre obzreli! Len ste akosi zabudli zverejniť vaše fotky a napísať MONŠTRÁ, keď ste napr. na popradskom letisku vyhadzovali zamestnancov, živiteľov rodín a na niektoré ich miesta ste si dosadili svojich – výsluhových dôchodcov z policajného zboru! Vtedy som napísal aj otvorený list Ficovi, ktorý bol v upravenej skrátenej verzii publikovaný v médiách.

Akcia 150 miliónov eur za radarové systémy. Áno, aj ja som proti zbrojeniu, aj ja by som bol radšej, keby sa to využilo v prospech ľudí. Lenže letectvo bez pozemného zabezpečenia nefunguje. Škoda, že ste ale aj pri tejto informácii akosi pozabudli na fakt, že za vašej vlády bol podpísaný kontrakt na nezmyselný nákup až 14 stíhačiek F-16 v hodnote 1,6 miliardy eur, teda takmer 11x viac!

Ďalší príklad, ktorý pred nedávnom silno zarezonoval Slovenskom a ešte stále rezonuje, prikladám v prílohe vo forme príspevku, ktorý nebol zverejnený a z diskusií bol adminmi vymazaný.

Je veľmi smutné, že intelektuál, za akého sa vy považujete, dokáže takto zbabelo a trestuhodne manipulovať a to iba s naivnými občanmi, ktorí mu žiaľ dokážu tieto grcy ešte stále žrať.

Príloha k e-mailu:

Generála Lučanského ste začali považovať za hrdinu (je to váš osobný názor, nikto vám ho neberie), ale PREČO až po jeho smrti? PREČO ste mu ako hrdinovi nevenovali aspoň občas nejaký „statúsik“ aj vtedy, keď ešte žil? PREČO ste tiež za hrdinov neoznačili aj všetkých ostatných policajtov, vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov, ktorí sa na čistení republiky od mafie podieľali spoločne s ním? Oni si to nezaslúžia, lebo nie sú obvinení a ešte žijú? A nebola to náhodou jeho práca, ktorú si sám dobrovoľne vybral? V tom prípade sú hrdinami všetci poctivo pracujúci zamestnanci alebo podnikatelia bez ohľadu na ich pracovné zaradenie – či je to upratovačka alebo riaditeľ.

Viem, že každému nemôžete venovať samostatný status, na to by vám nestačilo ani niekoľko životov a to ani pri vašej frekvencii písania. Ale PREČO ste doposiaľ nevenovali aspoň jeden kratučký „statusik“ s poďakovaním napr. skutočným hrdinom dnešných dní – lekárom, sestrám, ďalšiemu zdravotníckemu a pomocnému personálu, ktorí na hranici ľudských možností dlhé mesiace riskujú svoje životy pre záchranu nás všetkých, často nezodpovedných jedincov, ktorí ešte aj v dnešnej dobe dokážu veriť na bromhexin a vodku? Áno, tiež je to ich práca a aj poslanie, ktoré si sami vybrali, ale mali by sme im to uľahčiť aspoň našim zodpovedným prístupom, ktorý žiaľ veľmi negatívne ovplyvňujete aj vy svojimi statusmi a nezodpovedným opozičným konaním.

PREČO až po smrti generála Lučanského zrazu pokrytecky kritizujete ťažké až mučiace podmienky v našich väzniciach? PREČO bola na to potrebná až smrť papaláša? A ČO ostatní obvinení a odsúdení, ktorí za viac ako 20 rokov pôsobenia Smeru v politike prišli o život vo väzení? Tí vás PREČO nikdy nezaujímali? KOĽKO statusov ste im venovali a hlavne ČO ste pre zlepšenie väzenstva na Slovensku urobili? Vôbec nič! Žiaľ, až smrť generála Lučanského vám zrazu otvorila oči, pretože sa vám to nesmierne politicky hodí. Aké morbídne a neľudské.

Vynikajúca príležitosť na ďalšie kopance do vládnej koalície. Nič lepšie pre naivného voliča. Veď aj za váš covid môže predsa Matovič. Keby ste za tie prachy, ktoré ako poslanec beriete a o akých sa radovému občanovi nemôže ani len snívať, išli normálne pracovať a nie len provokovať, tak by ste ho možno nechytili. A keď to pre vás bolo také rizikové, tak ste tam nemali vôbec loziť. Veď ste svojprávny a zodpovedný. Naviac som presvedčený, že bez jednej ďalšej trápnej smeráckej tlačovky by Slovensko toto medzisviatočné obdobie bolo nejako prežilo. Typicky vaše.

Perfektný dôkaz o tom, aký je váš skutočný vzťah k radovým občanom, ktorých máte len za totálnych nesvojprávnych hlupákov, s ktorými môžete manipulovať podľa svojej vlastnej potreby. Potrebných iba raz za 4 roky na vhodenie hlasovacieho lístka do volebnej urny. Napriek tomu, že podľa Ústavy sme si všetci rovní. Papaláši ale aj tak rovnejší. A to ste výraz papalášizmuz zaviedli proti súčasnej Matovičovej garnitúre práve vy, terajší najdeštruktívnejší opoziční papaláši v histórii SR.

PREČO tak vehementne žiadate odstúpenie ministerky spravodlivosti bez akéhokoľvek vierohodného ukončenia prípadu? To za vašu dlhoročnú nečinnosť v tejto oblasti? KOĽKO ministrov spravodlivosti odstúpilo počas 12-tich rokov vašich vlád, keď došlo k fatálnym mimoriadnym udalostiam v našich väzniciach? Vtedy ani pes nebrechol. Lebo to neboli vaši. To boli predsa iba obyčajní väzni. Ale aj oni mali svojich blízkych, svoje rodiny.

Zvrátené a úbohé. Vaše statusy sú teda iba verným obrazom vášho morálneho dna a ľudskej úbohosti a to napriek titulom pred aj za menom, ktoré len v plnej nahote zapadajú do vášho špinavého politického marketingu, ktorý predvádza celá deštruktívna opozícia vo veľkom nasadení a v rámci ktorého dokážete zneužiť všetko, čo vám príde do rany, žiaľ aj vrátane smrti generála Lučanského!

Keby vám na jeho hrdinstve skutočne záležalo, keby ste si ho chceli naozaj úprimne uctiť, tak by ste z titulu svojho postavenia poslanca NR SR v prvom rade tlmili vášne už aj tak veľmi polarizovaného obyvateľstva a nie ich ešte viac rozdúchavali. A už vôbec by ste nevytĺkali iba špinavý politický kapitál. Pretože parazitovať na smrti kohokoľvek, nie to ešte na smrti človeka, ktorého si vraj vážite, dokáže len skutočný morálny a intelektuálny úbožiak. A tou najväčšou katastrofou je to, že takýmto spôsobom dokážete ešte stále manipulovať také veľké množstvo ľudí! Cynizmus najvyššieho kalibru.

Ale vy veľmi dobre viete prečo to robíte. Pretože tá karma, ktorou sa takmer v každom statuse niekomu vyhrážate, už nejakú dobu rúbe práve vo vašom lese a to celkom svižným tempom. Takže vaše blúznenie je potom pochopiteľné.

PS: A že to nie sú len také nejaké moje dristy, tak na poslanca NR SR Mgr. PhDr. Ľuboša Blahu, PhD. som za jeho statusy podal dňa 16. 11. 2020 prostredníctvom Generálnej prokuratúry oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že mohlo dôjsť k spáchaniu úmyselného trestného činu šírenia poplašnej správy podľa §362 Trestného zákona číslo 300/2005 Z. z.

Žiaľ, Uznesením Okresného riaditeľstva policajného zboru v Bratislave I, bolo odmietnuté. V odôvodnení sa okrem iného píše: „ ... osoba vystupujúca pod menom Mgr. PhDr. Ľuboš Blaha, PhD. nerozširuje poplašnú správu tak, ako to mal na mysli zákonodarca, svojimi statusmi nevyvolal vážne znepokojenie, malomyseľnosť alebo porazeneckú náladu rozširovaním poplašných správ, ale vyjadruje svoj názor na politickú situáciu, resp. konanie vládnej koalície, na čo má podľa Ústavy Slovenskej republiky právo. Taktiež sa jedná o člena politickej strany, ktorá je v opozícii, pričom opozícia plní dôležitú úlohu pri kontrole a kritike vlády.“ A následne bola zamietnutá aj moja sťažnosť Uznesením Okresnej prokuratúry Bratislava I.

Právo mu samozrejme nikto neberie, ale podľa mňa poslanec Národnej rady Slovenskej republiky má byť výkvet spoločnosti, tá najvyššia morálna autorita a vzor pre každého občana.

Či ním v skutočnosti je aj poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Smer Slovenská sociálna demokracia Mgr. PhDr. Ľuboš Blaha, PhD., to už nechám na Vašom posúdení.

Pekný, nikým a ničím nerušený deň.