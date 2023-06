Blaha je blažený. Bude mať sochu.

Keď som 6. apríla zverejnil blog Prepáčte, ešte raz a naposledy – Blaha!, tak som veril, že už sa mu nebudem naozaj nikdy venovať. Žiaľ, nevydržal som a opäť som nazrel do jeho profilu na sociálnej sieti.

Dňa 16. júna zverejnil ďalší z nespočetného množstva jeho statusov, tentokrát s nadpisom BYE-BYE, SUSAN. Nebudem komentovať tieto jeho demagogické grcy, ale rozhodol som sa vypichnúť len tri body – 6., 7. a 8., ktoré sú možno najväčšími perlami tohto statusu.

6. Čo ma najviac pobavilo, to je článok v Aktualitách, kde napísali, že rozhodnutie Čaputovej nekandidovať mohol spôsobiť Fico a Blaha svojou tvrdou kritikou prezidentky.

7. Pri všetkej úcte - ak Čaputová vypadne z politiky kvôli mne, tak mi Slováci postavia sochu.

8. Okamžite by sme sa aj s Robertom Ficom stali hrdinami pracujúceho ľudu, lebo sme zbavili Slovensko najslabšej a najsmiešnejšej hlavy štátu v dejinách.

„Je zrejmé, že to, ako veci interpretujú Robert Fico a jemu podobní, osobne veľmi neovplyvním. Zároveň si myslím, že interpretácia, že ma vyštvali z politiky, nesedí. Už piaty rok s jeho politikou poctivo zápasím. A teda, ja nikam neodchádzam, tomu by mohol aj Robert Fico rozumieť. Dokončím mandát, na ktorý som bola zvolená. Aj v jeho poslednom roku budem brániť všetky demokratické hodnoty a princípy.“ – uviedla prezidentka Zuzana Čaputová v rozhovore pre SME dnes 20. júna 2023.

A aj keď rozhodnutie nekandidovať nie je Blahova zásluha, napriek tomu, že si tak fandil, tú sochu by si podľa mňa predsa len zaslúžil. Rozmýšľal som už dokonca ako by mala vyzerať. Dospel som k názoru, že najvýstižnejšia by bola v tvare somára s jeho hlavou v nadprirodzenej veľkosti. Aby nezanikla popri exkapitánovom stožiari, v blízkosti ktorého by mohla byť symbolicky umiestnená. Ako symbol jeho bezcharakternosti, hulvátstva, pohŕdania – jednoducho jeho morálneho dna a ľudskej úbohosti. Aj keď neviem, či by sme tým neurazili tieto milé a užitočné zvieratká.

A pani prezidentke ako občan tohto štátu úprimne ďakujem.