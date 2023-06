MY, OBČANIA a VOLIČI, máme právo na čestné a férové voľby!

Robert Fico sa už tradične snaží manipulovať verejnosť okrem mnohých iných nezmyslov teraz aj hystériou o zmanipulovaní septembrových predčasných parlamentných volieb. Osobne tomu neverím, lebo som toho názoru, že existujú dostatočné záruky, ktoré jeho populistické bludy ľahko vyvracajú. Čomu ale verím je fakt, že práve tieto voľby nebudú čestné, férové a spravodlivé ako možno ešte žiadne iné v histórii Slovenska.

Čo ma k tomu vedie? Negatívne skúsenosti z tohto končiaceho skráteného volebného obdobia. Neuveriteľné pohŕdanie demokraciou, právoplatnými výsledkami volieb z roku 2020 a čo je najhoršie, tak hlavne tými najdôležitejšími – VOLIČMI a OBČANMI tohto štátu! A z toho prameniaci neopísateľný bordel a chaos v parlamente, ktorý vyústil až do zbytočného pádu vlády a pre „najkompetentnejších“ pokrytcov hlavne zo Smeru SSD a Hlasu SD aj k vytúženým predčasným parlamentným voľbám, po ktorých bažili od prvých dní tohto zložitého – pandémiou, krízami, infláciou a aj vojnou poznačeného volebného obdobia.

Vo voľbách do NR SR v roku 2020 sme si právoplatne zvolili 6 strán a hnutí. O niekoľko mesiacov sme ich už mali, napriek tomu, že medzitým žiadne ďalšie voľby neboli, až 11!!! A okrem toho ešte množstvo ďalších poslancov všelijako popreskupovaných ako ani keby neboli poslancami parlamentu demokratického a právneho štátu ale cyklistami v pelotóne nejakej tour (tam by ale museli dodržiavať pravidlá a preto sú radšej poslancami NR SR) a ako keby pre nich ani žiadne volebné výsledky neexistovali. A dnes, pár mesiacov pred voľbami už ani boh nevie, kto ku komu patrí a kto za koho bije!!! Až takto okato si z nás robia prdel a jasne nám ukazujú, ako hlboko nás niekde majú. Proste naši zvolení zástupcovia.

A že vraj v septembrových voľbách rozdáme karty nanovo a bude vraj tak, ako rozhodneme MY – VOLIČI. NO URČITE NEBUDE! To by sme nesmeli mať v politických stranách a hnutiach takých chrapúňov ako žiaľ máme! Pre ktorých sme dobrí jedine v období veľkých sľubov a v deň konania volieb. Potom sa opona opäť zatiahne a oni si budú robiť znova iba svoje kšefty podľa svojho „najlepšieho svedomia a vedomia“. Toto je ich pravá politická kultúra.

Ale aby som bol aj trocha konkrétny tak pre mňa osobne je skutočne až extrémnym príkladom bezcharakternosti, arogancie, chrapúnstva, pokrytectva, nečestnosti, neférovosti, hlboko zmrazenej politickej kultúry a hlavne pohŕdania vlastnými voličmi v tomto volebnom období práve samozvaný „dvíhač politickej kultúry“ PETER PELLEGRINI a jeho exSmerácka partia. Venoval som im už nemálo viet v mojich predchádzajúcich blogoch a tak sa to pokúsim zhrnúť len do niekoľkých bodov.

Vo voľbách do NR SR v roku 2020 chrapúnsky podviedol viac ako 527 tisíc voličov Smeru SSD, teda svojich vlastných voličov, ktorí ho aj s desiatkou jeho najvernejších „vyviezli“ do parlamentu!

Pretože sa nestal premiérom, tak krátko po voľbách chrapúnsky zdrhol aj so svojou pokryteckou partiou zo Smeru SSD, ale aj napriek tomu už 3 roky sú im dobré práve smerácke teplé poslanecké miestečka!

Je stále „nezaradeným poslancom (MIMO)parlamentnej strany“ Hlas SD, ktorá nemá v parlamente demokratického a právneho štátu čo hľadať!

Ako podpredseda NR SR za stranu Smer SSD počas výkonu tejto funkcie podlo založil stranu Hlas SD a to ako najväčší chrapúň dokonca priamo na parlamentnej pôde!

Podpredsedníckej stoličky v NR SR, ktorá patrila a stále patrí Smeru SSD sa teatrálne vzdal až po niekoľkých mesiacoch, keď už mal úplnú istotu, že jeho Hlas SD je zaregistrovaný na MV SR a nie okamžite po bombastickom oznámení, že už nie je smerákom!

Na svoj špinavý politický marketing zneužíva tie najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva vrátane dôchodcov, čo mňa ako občana Slovenskej republiky a už aj ako niekoľkodňového dôchodcu neskutočne „vytáča“ a zároveň uráža!

Nezanedbateľné je aj jeho mediálne chrapúnstvo, keď ako neparlamentno – parlamentný politik neférovo voči skutočne neparlamentným stranám zneužíval mediálny priestor takmer denne tlačovými besedami a každý týždeň aj účasťami v rozhlasových a televíznych diskusiách!

Od banky získal úver vo výške 2 milióny eur na predvolebnú kampaň za pomerne neštandardných podmienok, zmluvu však ako „správny“ sociálny demokrat zatiaľ odmietol ukázať, zrejme v záujme transparentnosti!!!

Netreba ale zabudnúť ani na mnohých ďalších našich zvolených zástupcov ako Tomáš Valášek, Miroslav Kollár, Mária Kolíková, Juraj Krúpa, Tomáš Taraba, Milan Mazurek a na všetkých ostatných, ktorých sa to týka a ktorí zbabelo zdrhli z OĽANO, zo Za ľudí alebo od Kotlebu. Lebo oni všetci bez kúska sebareflexie, so svojou „cťou a svedomím“, nemajú ani ten najmenší problém opäť drzo kandidovať aj v blížiacich sa predčasných voľbách. Títo všetci bezcharakterní morálni mrzáci bez chrbtovej kosti!

Bez viny nie je ale ani zvyšok poslancov, pretože nikto z nich nedokázal ani len upozorniť na tieto dlhé roky tolerované rošády a tak zbabelo a alibisticky kryli všetkých spomenutých aj nespomenutých parlamentných podvodníkov. Proste zlyhal komplet celý parlament, od predsedu až po posledného poslanca bez výnimky! A to všetko pre ich osobné záujmy a ich osobné blaho. Demokrati ako z učebnice. Jediné na čo sa zmohli bolo, že neschválili Pellegrinimu vznik poslaneckého klubu, čím jasne a zreteľne priznali, že to nebolo v poriadku. To ale Pellegrinimu žily určite netrhalo, lebo mohol aj naďalej chrapúnsky sedieť v parlamente, brať poslanecký plat aj so všetkými pôžitkami a „férovo“ budovať svoju novú NEPARLAMENTNÚ stranu priamo v parlamente! A teraz aj „čestne“ a „férovo“ kandidovať v nadchádzajúcich predčasných voľbách! Tomu sa naozaj hovorí „MORÁLKA“ v priamom prenose.

No a na záver ešte jedna „perla“ z jeho dielne. Tento týždeň sa Matúš Šutaj Eštók, známy „expert“ na drzosť a chrapúnstvo vyjadril, že „už asi treba tento parlament zavrieť, dať tam zámok, aby do volieb už jednoducho nerokoval“. Vraj v záujme ochrany štátnej kasy a mentálneho zdravia občanov. Pokrytec, ktorý dvíha tlak mnohým ešte skôr ako vôbec otvorí ústa, sa chce zrazu starať o naše mentálne zdravie. Myslím, že každý, kto ešte dokáže sledovať diskusné relácie, je svojprávny a dokáže sa o svoje zdravie postarať aj sám. Skôr by sa mal zamyslieť on nad tým svojim.

A čo sa týka jeho návrhu, tak by tam bolo potrebné doplniť ešte minimálne dve myšlienky. A síce, aby to zatvorenie parlamentu bolo pre nich formou NEPLATENÉHO VOĽNA a aby netrvalo iba do volieb, ale pre súčasné „herecké“ obsadenie a to vrátane Matúša Šutaj Eštóka a celého podvodného Hlasu SD najlepšie NAVŽDY! To by bola asi najväčšia ochrana nie len štátnej kasy, ale aj toho nášho mentálneho zdravia, keď im na tom tak „úprimne záleží“.