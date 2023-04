Prepáčte, ešte raz a naposledy – Blaha!

Som zhrozený sám zo seba, že napriek svojmu veku (o pár týždňov dosiahnem dôchodkový vek) som stále naivný a stále ničomu nerozumiem.

Vojna na Ukrajine trvá už dlhšie ako rok a ja som až do včera žil v hlbokom omyle, že Rusko napadlo Ukrajinu. A ono je to presne naopak – Ukrajina vedie vojnu proti Rusku! Z omylu ma veľmi rýchlo „vyliečil“ súdruh Blaha ďalším svojim výrokom: „Slovensko je protifašistický a mierumilovný národ. Zaslúži si vládu, ktorá nebude ponad hlavy občanov posielať zbrane Ukrajine, aby VIEDLA VOJNU PROTI RUSKU.“ Na záver tohto blogu si dovolím citovať celý tento pomýlený status, ale upozorňujem, že je len pre silné žalúdky a preto ak sa na to necítite, tak v záujme ochrany svojho vlastného duševného zdravia prestaňte v tej chvíli radšej čítať.

V mojom poslednom blogu venovanom práve poslancovi Blahovi som napísal, že už nesledujem jeho profil, lebo už bolo dosť toho, aby som si vedel vytvoriť môj vlastný názor na neho. Žiaľ, po zverejnení som to jednoducho „nezvládol“ a kvôli môjmu čistému svedomiu, či sa náhodou nezmenil a či mu neubližujem, som predsa len nazrel na jeho nový profil, keďže facebook mu vraj zatrhli. Moje obavy boli ale opäť naivné a zbytočné, lebo on je aj naďalej „starý dobrý Blaha“. A ak som o ňom napísal ako o jednom z najväčších slovenských omylov prírody, tak dnes som presvedčený, že je suverénne a bezkonkurenčne najväčší!

Preto ako občan Slovenskej republiky touto cestou vyzývam prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby už toľko neotáľala a bezodkladne nech poverí súdruha Ľuboša Blahu za sprostredkovateľa mierových rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou. Ak tak okamžite neurobí, tak bude naďalej spoluzodpovedná za dlhotrvajúci a stále neutíchajúci konflikt bezohľadnej a agresívnej Ukrajiny voči bezbrannému Rusku.

Zároveň si dovoľujem požiadať súdruha Blahu a to takto verejne, aby sa už nikdy vo svojich demagogických statusoch neskrýval za národ. Lebo národ som aj ja a všetci podobne zmýšľajúci občania Slovenska a ktorých sa on nikdy nepýtal, či odmietajú nenávisť voči Rusku, či odmietajú Čaputovú a ďalších pravicových politikov a aj napriek tomu to bohorovne tvrdí: „Národ odmieta nenávisť voči Rusku. Odmieta Čaputovú a ďalších pravicových politikov, ktorí si pletú slovenské národné záujmy s tými americkými.“

Tiež týmto prehlasujem, že v najbližších dňoch podám sám na seba trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu vlastizrady, nakoľko som sa verejne priznal, že som za okamžitý mier na Ukrajine, ale zároveň, že tiež súhlasím nie len s morálnou a humanitárnou, ale aj s vojenskou pomocou Ukrajime. Ako poľahčujúcu okolnosť uvediem, že vtedy som ešte ani len netušil, že Ukrajina vedie vojnu voči Rusku. A preto vyzývam aj všetkých spoluobčanov, ktorí to majú v hlavách rovnako pomätené ako ja a prípadne čítali aj môj nižšie uvedený blog, aby v čo najkratšom čase urobili to isté.

https://blog.sme.sk/cani/politika/mal-by-som-sa-pridat-k-ficovi-lebo-on-chce-mier-a-ja-tiez

Týmto chcem tiež vyjadriť úprimnú ľútosť a zároveň poďakovanie všetkým padlým za našu slobodu. Slobodu, ktorú si dnes musíme chrániť ďaleko viac ako kedykoľvek v minulosti. Najmä pred takými zbabelými pokrytcami ako súdruh Blaha a všetci jeho mierumilovní stranícki kolegovia bez chrbtovej kosti, ktorí aj takúto pietnu udalosť dokážu bezohľadne a cynicky zneužiť iba na obhajobu ruskej agresie voči Ukrajine a na svoj špinavý politický marketing. Všetci, ktorí za našu slobodu položili vlastné životy, sa z nich musia v hroboch obracať.

A na záver už len spomínaný status, ktorý ponechávam bez akéhokoľvek komentára.

ZO SLAVÍNA ZNELO MOCNÉ - ĎAKUJEME!

Dnes na Slavíne sme poďakovali sovietskym hrdinom za to, že nás oslobodili od fašizmu.



1. Žiaľ, fašizmus sa opäť vracia. Opäť je plný nenávisti voči Rusku, opäť by chcel zakazovať iné názory, opäť prichádza zo Západu.



2. A čo je najhoršie - jeho hlavný cieľ je opäť vojna. Proti najväčšiemu slovanskému národu.



3. Tak ako za Hitlera, veľkí kapitalisti na fašizme zarábajú. A opäť bude na bežných pracujúcich ľuďoch, aby ho zastavili.



4. Predtým si hovorili nacisti a oháňali sa vyvolenou rasou, dnes si hovoria liberáli a oháňajú sa západnou nadradenosťou.



5. Nech sa nazvú akýmkoľvek "izmom", stále je to o tom istom - chcú ovládnuť svet. A zotročiť Slovanov.



6. Slovensko je protifašistický a mierumilovný národ. Zaslúži si vládu, ktorá nebude ponad hlavy občanov posielať zbrane Ukrajine, aby viedla vojnu proti Rusku.



7. Nesmieme podporovať banderovcov ani západných imperialistov. Slovensko chce mier.



8. Národ odmieta nenávisť voči Rusku. Odmieta Čaputovú a ďalších pravicových politikov, ktorí si pletú slovenské národné záujmy s tými americkými.



9. Prezidentka Čaputová uráža Slovákov a označuje ich za "zmätených" - iba preto, že nenaleteli americkej vojnovej propagande. Majú viac rozumu aj morálky ako pani magisterka.



10. Slováci poznajú historickú pravdu. Vedia, odkiaľ prichádza fašizmus. Vedia, odkiaľ naopak prichádza mier.



A vedia, ktorý národ si v druhej svetovej vojne vytrpel najviac, aby sme aj my mohli žiť v slobode - bol to ruský národ. Ďakujeme!