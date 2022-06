Otvorenie bašty na hrade Sklabiňa

Po dvoch rokoch náročných prác sa podarila veľká vec. Severná bašta pri hlavnej bráne je po dlhých rokoch opäť pod strechou. A nielen to. Jej interiér je zariadený ako múzeum SNP pod názvom „Memory 1944“ súčasťou ktorého je aj pamätná izba venovaná poslednému hradnému kastelánovi Jozefovi Pekárovi. Nič z toho by nebolo možné, keby sa OZ Donjon nepodarilo pred dvomi rokmi dostať hrad do vlastníctva a po období chátrania začať záchranné práce.

Nič z toho by nebolo možné ani bez sponzorských darov a bez vyberania vstupného, čo však mnohí ľudia dodnes nechápu, že prečo by mali platiť vstupné na zrúcaninu. Práve výťažok zo vstupného od turistov a milovníkov pamiatok, a sponzorské dary od širokej verejnosti či firiem sú zdrojmi, vďaka ktorým bolo možné obnoviť severnú baštu. Len vďaka ochote ľudí zaplatiť si vstupné na hrad je možné pokračovať v ďalších záchranárskych prácach. A napokon nič z toho by nebolo možné bez tisícok hodín práce dobrovoľníkov. Ak sú správne chvíle niekomu poďakovať za kus dobrej roboty, tak tento míľnik ňou určite je.

Severná a južná bašta - obe budovy budovy pri hlavnej bráne sú už pod strechou. (zdroj: Miroslav Ferkl )

Práce na severnej bašte pokračovali v rámci možností malej skupiny stálych dobrovoľníkov z OZ Donjon na slušnej úrovni, pričom vďaka patrí aj občasným pomocným rukám, ktoré sa na hrade objavia. A to nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. K obnove hradu už prispeli aj dobrovoľníci z Francúzska, Brazílie, Belgicka či iných krajín. Pričom väčší potenciál v tejto oblasti obmedzila pandémia a s ňou spojené opatrenia a neistota. Dnes je podobnou prekážkou vojna za hranicami Slovenska.

Posledný májový víkend tak vyvrcholilo snaženie skupiny zanietencov slávnostným otvorením severnej bašty. V sobotu sa odohrala oficiálna časť, na ktorú boli pozvaní viacerí zástupcovia kultúrnych a štátnych inštitúcií. Okrem starostiek obcí Sklabiňa a Sklabinský Podzámok sa zúčastneným prihovoril Ing. Milan Laurenčík, poslanec NR SR a podpredseda ŽSK. Veľkou poctou bolo početné zastúpenie potomkov posledného kastelána, ktorí v tento deň urobili pekné gesto, keď do novej expozície darovali obraz hradu, ktorý namaľoval kastelánov syn. Zamrzí neúčasť ľudí z Pamiatkového úradu, aj neúčasť zástupcu Ministerstva kultúry SR.

Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej severnej bašty. (zdroj: FB: Hrad Sklabiňa)

A v nedeľu sa bašta otvorila aj pre bežných turistov, pre ktorých boli o každej celej hodine pripravené komentované prehliadky. Záujem verejnosti bolo cítiť, pretože viac ako inokedy bolo vidno návštevníkov z blízkeho okolia. Hrad Sklabiňa tak od poslednej májovej nedele ponúka turistom expozície vo dvoch budovách a pri podrobnom lektorskom výklade a prehliadke hradu tu strávite aj dve hodiny.

Členovia OZ Donjon neplánujú zaspať na vavrínoch ani po otvorení severnej bašty. Hýčkanie a opateru si vyžadujú aj ostatné časti hradu a preto sa už v týchto dňoch ich pracovisko presúva do budovy väznice – veže nad druhou bránou, ktorá nadobudne svoju pôvodnú výšku s dvoma poschodiami a strechou. V budúcnosti sú v nej plánované atraktívne expozície župnej väznice a hradné legendárium.