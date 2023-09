Jedným slovom: STRHUJÚCI

Strhujúci. Taký je román Z diaľky z pera mojej obľúbenej autorky Tamery Alexanderovej, ktorý vyšiel koncom augusta 2023 vo vydavateľstve i527.net. A ja som ho prečítala takmer doslova na jeden nádych. Nedá mi nepodeliť sa s vami o moje nadšenie z tejto knihy. Máte chuť vydať sa na dobrodružnú výpravu na divoký západ v druhej polovici 19. storočia s dozvukmi americkej vojny, predsudkami voči otrokom a veľkou dávkou romantiky?

Do deja vás vtiahne už úvodná napínavá scéna, keď nádejná fotografka Elizabeth balansuje na kmeni stromu nad kaňonom, navyše v sukni. A to len preto, aby zachytila svojím fotoaparátom úchvatný záber divočiny. Jej motivácia pramení z túžby preraziť v čisto mužskom odvetví – žurnalistike a získať miesto fotografky a reportérky pre známe Washingtonské noviny. Nie všetko sa vyvíja podľa jej predstáv a plány sa ešte viac skomplikujú, keď sa na scéne objaví fešák, skvelý stopár a lovec Daniel Ranslett. Ak poznáte Tamerin štýl písania, viete si živo predstaviť, aké duchaplné dialógy, navyše okorenené skvelým humorom, budú nasledovať.

Autorka nezostane svojim čitateľom nič dlžná. Farbisto vykreslí nádherné prírodné krásy či charaktery jednotlivých postáv. Hlavní hrdinovia si vás získajú svojou autentickosťou, ale aj snahou o zmenu a postupné dozrievanie. Veľmi oceňujem aj prekladateľskú zručnosť Jany Kyseľovej, ktorá nádherne vystihla charakter bývalého otroka Josiaha nespisovnou hovorovou rečou. Klobúk dolu!

Román Z diaľky je podľa mňa skutočná chuťovka :-) (zdroj: Eva Chocholáčková)

Ak patríte k čitateľom, ktorí sa popri zaujímavom príbehu dozvedia aj niečo poučné, prídete si na svoje. Zistíte, aké ťažké a zdĺhavé bolo v tom období urobiť fotografiu či ako si v divočine uvariť fazuľu. Tamera Alexander ma neprestane udivovať svojím talentom. V tomto konkrétnom románe dokázala šikovne prepojiť tému vojny a fotografovanie. Už som od nej čítala viacero románov z vojnového prostredia a každá je iná. A stále ma jej knihy bavia.

Tento raz v jej knihe nenájdeme veľa odkazov na Bibliu či duchovný zápas postáv, ale na viacerých miestach môžeme načerpať povzbudenie či „pohrabať" sa vo vlastnom vnútri po vzore hlavných hrdinov. Či nerobíme aj my kompromisy s úprimnosťou ako Elizabeth? Či sa aj my nevyhýbame iným, lebo sa bojíme čeliť ich sklamaniu z nás ako Daniel? Či aj my nie sme uväznení v minulosti a nezožierame sa sebaobviňovaním? Či aj my ako Elizabethin otec nenútime iných napĺňať naše predstavy o ich živote namiesto toho, aby plnili tie svoje? Či aj my tak ako Josiah dôverujeme, že Boh už všetko, čo sa nám deje, každú jednu situáciu nášho života prešiel pred nami a nikdy nás neopustí?

Či už sa pustíte do rozjímania alebo nie, nasaďte si klobúky! Táto jazda bude rýchla! Verím, že budete mať rovnako krásny čitateľský zážitok ako ja.