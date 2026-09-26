Kontrasty Oswienčimu a Compostely

Ak sa vyberiete do Compostely, čaká Vás nepohodlný život pútnika. Prespávate v preplnených smradľavých aubergoch, tlačia Vás ramená od batohu, bolia nohy od odtlakov, páli na Vás slnko či bičuje nemilosrdný vietor a dážď. Ale každým dňom Vám je asi lepšie a čím bližšie ste k cieľu, tým viac ste spokojní a hrdí na odšľapanú trasu. Ste plní dojmov a zážitkov zo stretnutí s rôznymi ľuďmi. Ten kredenciál je už len zavŕšením Vášho splneného plánu. A čo je v cieli? Vaše kroky vedú do chrámu, kde sa uctieva kult Jakuba staršieho. V Biblii je o jeho smrti jediná zmienka - dal ho popraviť v Judei pravdepodobne priamo v Jeruzaleme Herodes Agrippa I v roku 44. Nikde ani v Biblii ani v inej súdobej písomnosti neexistuje žiadna zmienka, že by mal učeník Jakub akékoľvek prepojenie so Španielskom. Trvalo dlhých 700 rokov, kým sa začal prebúdzať jeho kult na tomto území.
Ak sa vyberiete do Oswienčimu, všetko za Vás vybaví cestovka. Prídete do cieľa pohodlným klimatizovaným autobusom spolu s ostatnými neznámymi turistami. Pridaná hodnota cesty žiadna. A čo je v cieli? Hmatateľný dôkaz existencie a realizácie až neuveriteľného ľudského zla. Žiadnych 700 rokov hmly o jednom človeku, ale krátkych 81 rokov od času totálnej devastácie 1 100 000 ľudí neárijského typu. Doklady, fotografie, zoznamy, vlasy, kufre, hrnce, prázdne nádoby od smrtiaceho cyklónu B, plynové komory, samotky, spaľovacie pece, elektrické ploty... Prihovárajú sa Vám v krátkom čase nešťastné osudy množtvá životov.
Tu nejde o mýtus. Tu ide o život. Obe miesta navštevujú obrovské davy ľudí. A to je dobre. Ale spája tieto miesta nadpozemská vesmírna bytosť?
Nacistická obeť Hana z rovnomenného románu o tom rozmýšľa takto:
"...Hana se nemodlila. Nechápala, jak se nĕkdo může obracet s prosbou k bytosti, která v lepším případĕ vůbec neexistuje, a v tom horším případĕ na nĕ všechno to utrpení seslala, nebo mu - přestože je všemocná - alespoň nezabránila..."