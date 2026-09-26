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26. sep 2026 o 19:08
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Kontrasty Oswienčimu a Compostely

V roku 2025 navštívilo koncentračný tábor v Oswienčime 1 957 000 turistov a Santiago de Compostelu 531 000 pútnikov

Pavel Ciesar
Pavel Ciesar Bloger
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Ak sa vyberiete do Compostely, čaká Vás nepohodlný život pútnika. Prespávate v preplnených smradľavých aubergoch, tlačia Vás ramená od batohu, bolia nohy od odtlakov, páli na Vás slnko či bičuje nemilosrdný vietor a dážď. Ale každým dňom Vám je asi lepšie a čím bližšie ste k cieľu, tým viac ste spokojní a hrdí na odšľapanú trasu. Ste plní dojmov a zážitkov zo stretnutí s rôznymi ľuďmi. Ten kredenciál je už len zavŕšením Vášho splneného plánu. A čo je v cieli? Vaše kroky vedú do chrámu, kde sa uctieva kult Jakuba staršieho. V Biblii je o jeho smrti jediná zmienka - dal ho popraviť v Judei pravdepodobne priamo v Jeruzaleme Herodes Agrippa I v roku 44. Nikde ani v Biblii ani v inej súdobej písomnosti neexistuje žiadna zmienka, že by mal učeník Jakub akékoľvek prepojenie so Španielskom. Trvalo dlhých 700 rokov, kým sa začal prebúdzať jeho kult na tomto území.

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Ak sa vyberiete do Oswienčimu, všetko za Vás vybaví cestovka. Prídete do cieľa pohodlným klimatizovaným autobusom spolu s ostatnými neznámymi turistami. Pridaná hodnota cesty žiadna. A čo je v cieli? Hmatateľný dôkaz existencie a realizácie až neuveriteľného ľudského zla. Žiadnych 700 rokov hmly o jednom človeku, ale krátkych 81 rokov od času totálnej devastácie 1 100 000 ľudí neárijského typu. Doklady, fotografie, zoznamy, vlasy, kufre, hrnce, prázdne nádoby od smrtiaceho cyklónu B, plynové komory, samotky, spaľovacie pece, elektrické ploty... Prihovárajú sa Vám v krátkom čase nešťastné osudy množtvá životov.

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Tu nejde o mýtus. Tu ide o život. Obe miesta navštevujú obrovské davy ľudí. A to je dobre. Ale spája tieto miesta nadpozemská vesmírna bytosť?

Nacistická obeť Hana z rovnomenného románu o tom rozmýšľa takto:

"...Hana se nemodlila. Nechápala, jak se nĕkdo může obracet s prosbou k bytosti, která v lepším případĕ vůbec neexistuje, a v tom horším případĕ na nĕ všechno to utrpení seslala, nebo mu - přestože je všemocná - alespoň nezabránila..."

Pavel Ciesar

Pavel Ciesar
Bloger 
  • Počet článkov:  9
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  • Páči sa:  5x

Bežný človek a pritom originál. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradenéKontrasty Oswienčimu a Compostely

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