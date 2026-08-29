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29. aug 2026 o 23:49
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Dostali ste internát? Tak to Vám blahoželám!

Ako každý rok, aj tento rok tisíce študentov ostali bez internátu a musia hľadať alternatívne spôsoby ubytovania či dochádzania do školy.

Jakub Cipko
Jakub Cipko Bloger
Dostali ste internát? Tak to Vám blahoželám!
Ilustračný obrázok
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Každoročne tisíce študentov ostávajú bez možnosti ubytovať sa na internáte naprieč univerzitami na Slovensku. Internáty sa síce obnovujú, no (aj podľa NKÚ) pomaly a priemerný vek izby je stále vysoký.

Nedostatok lôžok však nie je vinou „bezplatného školstva“. Je to vinou nedostatočnej pozornosti zo strany ministerstva školstva od vzniku SR.

Zahraniční študenti

Mnohí študenti naprieč Slovenskom sa sťažujú, že ich internáty sú „obsadené“ zahraničnými študentmi, najmä z Ukrajiny. Mali by byť ukrajinskí študenti, ktorí už čerpajú aj ostatné výhody slovenských študentov, zvýhodňovaní v procese prideľovania internátov? Odpoveďou je samozrejme nie.

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Ale tento problém nie je o vytváraní nenávisti voči utečencom z Ukrajiny. Štát však nesmie znevýhodňovať svojich študentov na to, aby pomáhal tým zahraničným. Ide o neviditeľný problém. Slovensko naoko veľkoryso pomáha utečencom z Ukrajiny dostať vzdelanie a ubytovanie.

Slovenské internáty však nedisponovali dostatkom lôžok už pred vlnami ukrajinských utečencov. Teraz sa situácia ešte zhoršila a aj toto je jeden z faktorov, prečo si niektorí študenti vyberú štúdium v zahraničí.

Školstvo nesmie byť o zisku

Internáty nemajú byť zdrojom zisku a ich prioritou nie je ani zarobiť si na svoju prevádzku. Cieľom internátov je poskytnúť dôstojné ubytovanie pre študentov. Samotné internáty často vyzerajú otrasne, sú staré a zanedbané. (Hovorím z osobnej skúsenosti.)

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Súčasná vláda aspoň zaradila internáty medzi projekty, ktoré môžu byť podporené z fondu rozvoja bývania.

Rovnako tak by štát nemal od študentov očakávať, že si budú schopní pri štúdiu zarobiť na nájom bytu – obzvlášť nie v súčasnej kríze s bývaním.

Či už sú to vlaky zadarmo, bezplatné štúdium či možnosť ubytovať sa na internáte, ide o benefity, ktoré presvedčia študenta zostať študovať vo svojej domovskej krajine. Školstvo nemá byť ziskové, ide o investíciu do budúcnosti.

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Viniť študentské benefity za nedostatočné financovanie železníc či vysokých škôl je hlúpe. Ak by bolo pre štát vzdelávanie prioritou, financie by sa našli. Na Slovensku však každému vyhovuje status quo podporujúce nepotizmus a korupciu.

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Internátov je málo, a tak, ak ste nejaký dostali, blahoželám vám. Stretol som sa so študentmi, ktorí dosiahli prospechové štipendium či do školy dochádzajú 6 hodín, ale internát nedostali. Aj to je realita slovenského školstva.

Budem rád ak sa podelíte o svoje skúsenosti s internátmi v komentároch.

Jakub Cipko

Jakub Cipko
Bloger 
Politik
  • Počet článkov:  55
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  • Páči sa:  1 910x

Študent, ktorý rád píše a sleduje verejné dianie.. Zoznam autorových rubrík:  Slovenská politikaZahraničná politikaSpoločnosťPopulárna kultúra

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