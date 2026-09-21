Populistickí antipopulisti?

Dvaja politici s takmer opačnými hodnotami Boris Kollár a Richard Sulík sa dohodli na spolupráci - spoločnej kandidátke s názvom Sme Rodina a Sulíkovci.
Oxymoron?
Spojenie Borisa Kollára a Richarda Sulíka z hodnotového hľadiska nedáva veľký zmysel. Boris Kollár síce nikdy nemal pevný hodnotový základ, no jeho ciele boli vždy jasne komunikované – pomoc rodinám a sociálne slabším.
Vždy sa profiloval najmä ako konzervatívec, ktorý napríklad zásadne odmietal manželstvá párov rovnakého pohlavia či adopcie detí takýmito pármi. Pozície hnutia Sme rodina sa však po odchode Milana Krajniaka posunuli.
Boris Kollár však vždy bol populistom, ktorý rád rozdával. Hlasoval aj za rodinný balíček Igora Matoviča, pre ktorý SaS pod Sulíkovým vedením odišla z vlády.
Dnes si vraj Kollár uvedomuje, že štát sa rúti ku krachu a že nemá na to, aby rozdával. Sľubuje šetrenie a reformy, no zároveň si chce zachovať empatiu.
Richard Sulík bol, naopak, vždy pevne hodnotovo ukotvený – najmä po ekonomickej stránke. Vždy bol za rozpočtovú zodpovednosť a štíhly štát.
Ako liberál mal už vo svojom programe registrované partnerstvá a dnes ich chce dostať aj do programu spoločného projektu.
Sulík sa pasoval za antipopulistu a odmietal rozdávanie štátnych peňazí. Vlastne tak predstavoval protipól Borisa Kollára. Sulík rovnako hájil právny štát a počas svojej politickej kariéry nemal žiadne korupčné kauzy.
Sulíkov ekonomický program, Kollárova empatia
Takto rámcujú svoje spojenie obaja lídri. Pomerne prekvapujúce bolo, že Boris Kollár zveril Sulíkovi na starosť celý program. Ešte prekvapujúcejší bol počet miest na kandidátke, ktorý mu ponúkol. Sulík a Kollár si kandidátku rozdelia na polovicu – Sulíkov tím dostane každé druhé miesto.
Podľa ich slov sú na programe obaja dohodnutí a celý poslanecký klub sa ním bude riadiť. Či to tak bude, je otázkou, hlavne pri poslancoch hnutia Sme rodina.
Sulík odhalil, že v programe bude aj návrh na registrované partnerstvá, pričom uviedol, že na tomto je s Borisom Kollárom dohodnutý. Obaja zároveň hovoria najmä o ekonomických riešeniach a rozpočtovo neutrálnom programe.
Boris Kollár má zaručovať EQ, ktoré má podľa jeho slov Richard Sulík vyoperované. K tomuto bodu sa pristavme:
Sociálny štandart
SMER posunul sociálny štandard do takej úrovne, že ani pravicové strany ako KDH alebo SaS nedokážu sľúbiť rušenie sociálneho štátu. Rovnakou cestou sa vydáva aj Richard Sulík, ktorý napríklad nepripúšťa ani zrušenie 13. dôchodkov.
Pravicové spektrum si v téme sociálneho štátu vybralo pragmatickú cestu namiesto hodnotovej – dôchodcovia môžu za toto najmä ďakovať Robertovi Ficovi. Robert Fico vychoval dôchodcov tak, že strana, ktorá sa proti nim postaví, nemá šancu v parlamente uspieť.
V sociálnej politike ako jednej z kľúčových politických tém pokračovali počas svojho premiérskeho pôsobenia aj Igor Matovič či Eduard Heger.
Sociálny štandard tak dnes vytvára zaujímavý paradox. Pri dôchodcoch sa jeho znižovanie stalo politicky veľmi citlivou témou, zatiaľ čo pri iných skupinách obyvateľstva – napríklad pri študentoch či pracujúcich – je priestor na jeho úpravu výrazne väčší. Robert Fico pritom ako jeden z mála politikov dokázal dlhodobo politicky pracovať aj s benefitmi určenými študentom.
Sulíkovci
Sulíkovci – polovica kandidátky – sa majú skladať najmä z manažérov a podnikateľov. Táto skupina sa môže podobať na „pôvodnú“ SaS, ktorá sa skladala najmä z ľudí z týchto skupín.
Je dôležité povedať, že Sme rodina a Sulíkovci budú dva rozdielne príbehy, aj napriek tomu, že budú komunikované spoločne.
Na akých voličov však cielia?
Najmä na voličov SaS a KDH. Sulík môže predstavovať aj neextrémistickú alternatívu k Republike, a to svojimi postojmi k migrácii či Green Dealu.
Richard Sulík by rád cielil aj na voličov Igora Matoviča, no sektárske jadro voličov Igora Matoviča sa na neho pravdepodobne nikdy nepozrie. Tu by naopak mohol bodovať Boris Kollár, ktorý môže predstavovať alternatívu k Igorovi Matovičovi z hľadiska koaličného potenciálu.
Jednoduchý cieľ
Vlády z rokov 2020 – 2023 sú pre koalíciu či PS jednoduchým cieľom. Richard Sulík a Boris Kollár navyše spojili dve tváre, ktoré by časť politického spektra chcela vidieť za mrežami.
Vo svojej podstate tak nahrávajú Robertovi Ficovi či Milanovi Uhríkovi, ktorí ich môžu jednoducho obviniť zo všetkých krívd Matovičovej koalície.
Nezabúdať netreba ani na druhého Kollára – Zoroslava. Ten si určite útoky na spojenie týchto dvoch predstaviteľov nenechá ujsť.
Richard Sulík mal však vždy aj pri svojich oponentoch pozíciu schopného ekonóma, ktorú rešpektoval aj napríklad Robert Fico. Tá sa môže v spojení s Borisom Kollárom stratiť.
-
Spojenie Borisa Kollára a Richarda Sulíka musí uspieť pri oboch persónach. Nárast jedného však pomôže druhému. Zároveň sa môže stať, že Sulíkovci prekrúžkujú Kollárovcov a naopak.