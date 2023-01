Od Havla do Pavla

Kedysi v decmbri r. 1981 sme počúvali rádio na VŠ internáte v Prahe v pohrebnej nálade. Hlásateľka práve informovala o vyhlásení výnimočného stavu v Poľsku, o zákaze činnosti nezávislých odborov Solidarita, o uväznení Lecha Walesu atď. Smutní sme boli všetci, ale jeden spolužiak si jednak povzdychol s náznakom úľavy v hlase: "Predsa som sa len rozhodol správne". Narážal vtedy na svoj vstup do komunistickej strany.

V tom čase sa komunisti snažili získavať do svojich radov schopných študentov a nijako netrestali tých, ktorí ich nadbiehaniu nepodľahli. Mali za to, že ten, kto vstup do strany odmietne, to bude i tak neskôr ľutovať, pretože bude mať výrazne sťažený odborný i platový postup. Tí mladí ľudia, ktorí do strany vstúpili, sa delili zhruba na dve kategórie, tí "morálnejši" si jednoducho chceli ten odborný postup uľahčiť, zatiaľ čo tí "menej morálni" boli vyslovení kariéristi, ktorí na osedlanom straníckom koni chceli dôjsť čo najvyššie v politickom zmysle tohoto slova a už od mlada usilovali nielen o radové členstvo, ale priamo o vedúce funkcie v straníckom aparáte. Ako napr. súdruh prezident Pavel. Žeby sa jednalo o obyčajnú chybu, za ktorú sa po toľkých rokoch stačí ospravedlniť? Väčšina občanov ČR to azda takto vidí, podľa mňa však Petr Pavel zlyhal v závažnej skúške charakteru. A charakter sa s prežitými rokmi nezískava, skôr naopak.

Mimochodom, v sedemdesiatych či osemdesiatych rokoch minulého storočia členom strany netiekla otvorene z tesákov krv. Boli to naopak poväčšine veľmi spoločenskí jedinci, ktorí vedeli vychádzať s ľuďmi a stavali sa do pozície služobníkov širšej verejnosti, ktorí si špinia ruky iba preto, aby mohli v zlých globálnych časoch aj lokálne čosi dobrého presadiť. Keď sa potom režim zmenil, odhodili títo súdruhovia svoje stranícke legitimácie a postavili sa do roly obetí, ktoré iba chceli zabezpečiť slušný život svojim deťom (dodajme, že na úkor detí nestraníckej väčšiny...). A napokon sa ukázalo, že vďaka talentu budovať si medziľudské vzťahy bývalí komunisti znovu porobili kariéry, tentokrát v rúchu budovateľov demokratickej spoločnosti.

Zvolenie generála Pavla do funkcie prezidenta Českej republiky je z môjho hľadiska nielen výsmechom obetí niekdajšej komunistickej diktatúry, ale i smutnou demonštráciou fungovania ľudskej spoločnosti, ktorá nezriedka aj v demokratickom zriadení vyberá do vedúcich funkcií ľudí, ktorí sa vedia najlepšie orientovať v prepletenci medziľudských vzťahov. Samozrejme, na najvyššiu funkciu v štáte by ani toto nestačilo. Generálovi Pavlovi výrazne prispela k popularite vysoká funkcia,, ktorú zastával v NATO. Raz darmo, na našinca pôsobí, keď to niekto na Západe dotiahne ďaleko a už málokto rozlíši, že len jeden z troch spôsobov, ako sa presadiť na Západe, je naozaj úctyhodný a ostatné dva sú už úctyhodné menej. Konkrétne, ak niekto vezme kufor, vycestuje na Západ a v priamej konkurencii domácich sa presadí ako špičkový profesionál vo svojom odbore, tak je to OK. Keď sa niekto presadí síce navonok pod rúškom odbornosti, ale v skutočnosti skôr pre svoje politické postoje (ako napr. básnik Seifert), tak je to ešte povedzme OK, i keď už o niečo menej OK. Ak sa však niekto z Východu dostane do vysokej funkcie v nejakej medzinárodnej organizácii, akou je napr. NATO, EÚ, UNESCO, Svetová banka, Organizácia pre atómovú energiu atď atď, tak to nemusí veľa hovoriť o jeho odbornosti, ale skôr o jeho konformnosti a schopnosti poslúchať mocných. Priaznivci novozvoleného českého prezidenta často ventilovali na internete argument, že NATO si predsa pána Pavla prekleplo a dospelo k názoru, že jeho morálny kredit je taký veľký, že mu načim dávne vybočenia mladosti odpustiť. Ja to vidím inakšie. NATO potrebuje poslušných ľudí z tzv. druhej členskej zóny a prevracač kabátov s dobrým spoločenským vystupovaním je pre to tá najlepšia kvalifikácia.

Odhadujem, že súdruh Pavel neurobí v pozícii prezidenta Českej republiky nejakú zjavnú formálnu chybu, teda aspoň nie z pohľadu médií. Bude sa usmievať tam, kde vycíti, že sa usmievať má a mračiť tam, kde sa mračiť má, ale predstava, že sa zastane záujmov občanov Českej republiky aj takpovediac "proti vetru", je pre mňa rýdzo hypotetická. Našťastie mi to však môže byť jedno.