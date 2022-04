Ad: Čo je to čas

V minulom blogu som písal o tom, čo je to čas a ako základné a v podstate jediné východisko pre výklad tohoto pojmu som si vybral Einsteinovu všeobecnú teóriu relativity. V diskusii sa ozval istý anonym Pato13 s kritickým príspevkom, o ktorom som si hneď nevedel urobiť mienku, či sa jedná o recesiu alebo niečo iného a tak som iba mávol rukou a neodpovedal naň. Neskôr ma však napadlo, že Pato13 možno bude nejaký veľmi ctižiadostivý mladík z branže a tak som pohľadal na googli, či v Prahe, Brne, Opave a či Bratislave nesedí na fakulte nejaký premúdry mladý Patrik. Nuž a keď som uvidel v zozname pracovníkov jednej katedry teoretickej fyziky pomerne úsmevný údaj "Mgr. a Mgr. Patrik N.", hneď som tušil, že som našiel svojho človeka. Ďalšie googlenie mi potom potvrdilo, že dotyčný Patrik N. naozaj vyštudoval najprv fyziku a potom matematiku, stratil však týmto dvojitým magistrovaním zrejme veľa času, takže je zatiaľ autorom iba dvoch publikácií s 13 citáciami. Som mimochodom zvedavý, či aj doktoráty bude mládenec robiť dva, podľa všetkého zatiaľ nemá ani jeden.

Teraz okomentujem, čo Pato13 o mojom blogu napísal. Začal takto:

"Pravdupovediac, možno pre ostatných dobrý článok, ale ja som sklamaný, lebo som sa nič nové nedozvedel"

Nuž Pánboh zaplať. Bolo by naozaj smutné, ak by sa človek, ktorý napísal diplomku z VTR, niečo nového dozvedel z jednostránkového blogu o VTR určeného laikom.

"čakal som aspoň trochu filozofovania o čase (aspoň to tak vyznelo z nadpisu). Kto iný by mal filozofovať o čase, keď nie vy?"

Na začiatku blogu som pritom napísal, že filozofovať o čase nemienim, keďže mojím cieľom je skôr písať o tom, ako vidí pojem čas čisto technicky všeobecná teória relativity. Inak filozovať o čase môže ktokoľvek chce, otázka len znie, načo to bude dobré...



Tiež sa mi nepáči, že na čas sa pozeráte len z pohľadu všeobecnej teórie relativity. Áno, teória funguje, ale nie je jediná a nie je konečná.

Podľa môjho názoru je všeobecná relativita to najlepšie, čo ľudstvo na tému času vie povedať, preto čas laikom vysvetľujem z jej pohľadu a nebudem im mútiť hlavu s niečím iným.

Ak chcete filozofovať o čase, tak sa nestačí pozerať na čas ako na súčasť časopriestoru.

Nuž ja o čase filozofovať naozaj nemám záujem a preto ani nebudem polemizovať, či niečo stačí alebo nestačí.

Ak chcete filozofovať o čase, tak by som očakával pri najmenšom odpovede na tieto otázky:

- Čo určuje smer času? rastúca entropia? VTR nepotrebuje entropiu, aby určoval smer času?

- Môže čas existovať bez pozorovateľa? Môže kvantová dekoherencia ovplyvňovať časopriestor?

- Ak by sa ukázalo, že napr. hypotéza MOND lepšie opisuje temnú hmotu, tak ako by sa zmenilo vnímanie času?

- Ako do toho všetkého zapadá napr. CPT symetria, antičastice, atď? Napr. kedže vo vesmíre pozorujeme viac častíc ako antičastíc, zmenilo by sa niečo v časopriestore, keby to bolo opačne? Ak nezmenilo, je to predikcia nejakej teórie alebo len absencia CPT symetrie v tej teórií?

- Mimochodom, zaujímavá filozofická otázka mimo tému, je podľa Vás VTR dostatočne machovianska?

Podľa môjho skromného názoru Pato13 nemá dostatočné technickú erudíciu, aby mohol tieto otázky s niekým diskutovať na inej, než povrchnej úrovni.



Chcete zodpovedať tieto otázky len pomocou existujúcich teorií?

Pokiaľ sa dá, tak samozrejme áno. Minimálne pre účel môjho blogu.

Čo ak existujúce teórie nemajú dostačujúce odpovede na tieto otázky?

Budeme si vtedy musieť počkať na lepšie teórie :)

Dá sa to stále bez filozofovania?

Podľa mňa žiadny filozof neprispel k nášmu pochopeniu pojmu čas natoľko, ako fyzik Einstein. A to ani vzdialene.

Ak áno, tak ako?

Robením poctivej technickej vedy, tvorením a overovaním matematických modelov.

Ak nie, tak kto by mal potom filozofovať? Vy ste tá správna osoba na filozofovanie?

Čo ja viem, či som tá správna osoba:)

Ak áno, tak prečo nefilozofujete?

Lebo ma robenie vedy zaujíma viac než filozofovanie o nej.

Ak nie, tak kto potom? Ten, kto strávi omnoho viac rokov štúdiom ako vy?

Nuž ja sa síce venujem štúdiu už viac než štyridsať rokov, ale sú aj takí, čo štúdiom strávili rokov šesťdesiat a sú stále nažive... Tu hádam ide skôr o kvalitu vedeckej práce než o počet strávených rokov...

Štúdiom existujúcich teórií, ktoré nevedia odpovedať na tieto otázky?

Vedec nielen študuje existujúce teórie, ale aj báda nad novými.



Nehnevajte sa, ale buď ste mali použiť iný nadpis a nespomínať filozofovanie alebo sa pokúsiť nadhodiť aspoň nejaký problém alebo otázku.

Ja som použil nadpis, aký sa mi páčil a nenadhadzoval som žiadnu otázku. Jednoducho som chcel čitateľom povedať niečo o čase z pohľadu všeobecnej teórie relativity

Pamätajte, že vždy je potrebné byť zvedavý a pýtať sa, pýtať sa, pýtať sa! Bez toho to nejde.

Nuž teda ja žasnem... Niežeby mi môj otec kedysi nehovoril to isté, ale keď toto radí tridsaťročný asistent šesťdesiatročnému profesorovi, pôsobí to na mňa čudným dojmom.

Toľko k diskusnému príspevku Pata13.

A teraz pár nevyžiadaných rád mladíkom: Chlapčiská, neblbnite! Trochu pokory naozaj nezaškodí... A študovať dva blízke odbory je naozaj strata času. Robte radšej vedu čo najskôr, ako sa dá. Jeden diplom plne postačuje na robenie kariéry. Vonku sa nikto nebude pozerať na to, či je niekto Mgr a Mgr, ale bude považovať za čudné, ak má tridsiatnik iba dva chabo citované články. A ani doma dva diplomy príliš nepomôžu, lebo v PHA či v BA rozhodujú o kvalite kariéry skôr medziľudské vzťahy. V tejto súvislosti mi nedá nezmieniť sa o článku v dnešnej Pravde, kde istý Damas Gruska analyzuje z pozície "experta" vysokoškolskú problematiku na Slovensku. Dotyčný pán Gruska má len jeden magisterský titul a i tak to dotiahol na prodekana. Je pritom ako vedec slabučký, neviem či sa ako šesťdesiatročný vôbec zmohol aspoň na tridsiatku citácií, každopádne celé desaťročia publikoval výlučne v jednom poľskom lokálnom časopise. Prečo mu Pravda dáva priestor je pre mňa absolútnou záhadou a nesvedčí to príliš o intelektuálnej úrovni tzv. "elít" v Bratislave.

Nuž a na samý koniec sformulujem predsavzatie, že napíšem čoskoro blog o tom, prečo filozovať o fyzikálnych problémoch nie je ani zďaleka také dôležité, ako filozovať o problémoch spoločenských.